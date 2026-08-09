Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı\'na tepkiler çığ gibi büyüyor
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Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde halk plajının işletmeler tarafından işgal edildiğini savunan vatandaşların 28 Haziran'da başlattığı nöbet yedinci haftasına girerken, tepkilerin odağında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yer aldı. Gümüşlük Forumu, Anayasa, Kıyı Kanunu ve Yargıtay kararlarını hatırlatarak Mandalinci ile diğer yetkilileri göreve çağırdı ve "Artık açıklama değil, eylem bekliyoruz" mesajı verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk plajlarıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Gümüşlük Mahallesi'nde vatandaşlar, kıyıların işletmeler tarafından işgal edildiğini öne sürerek 28 Haziran'da başlattıkları "Gümüşlük Halk Plajı Nöbeti"ni yedinci haftasında da sürdürüyor. Eylemi organize eden Gümüşlük Forumu, kamu kurumlarını göreve çağırarak kıyıların halkın kullanımına açılmasını istedi.

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

"KIYILAR HALKINDIR, İŞGAL EDİLEMEZ"

Gümüşlük Forumu tarafından yapılan açıklamada, Anayasa'nın 43. maddesi, Kıyı Kanunu ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun E.2022/82 – K.2025/98 sayılı kararına dikkat çekildi. Açıklamada, kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde kullanımına açık olduğu vurgulanarak, bir işletmenin müşterisi olmayan kişilerin kıyıdan uzaklaştırılmasının hukuken kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Forum üyeleri, "Altı haftadır söylüyoruz; Gümüşlük Halk Plajı halkındır. Kıyılar halkındır, işgal edilemez." ifadelerini kullandı.

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİLER SÜRÜYOR

Vatandaşlar, Türkiye'nin farklı kıyılarında belediyelerin ve kamu kurumlarının kıyı işgallerine müdahale ederek şezlong ve benzeri yapılaşmaları kaldırdığını hatırlatarak, Gümüşlük'te benzer adımların atılmamasına tepki gösterdi. Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Gümüşlük Forumu, "Halkın hakkını korumak için altı haftadır yurttaşlar nöbet tutuyor. Oysa kamuya ait kıyıyı korumak yurttaşın değil, yetkililerin görevidir. Artık açıklama değil, eylem bekliyoruz." açıklamasını yaptı. 

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

GEÇEN YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gümüşlük'te benzer tartışmalar geçen yıl da yaşanmıştı. Gümüşlük Forumu, Çayıraltı Halk Plajı'na özel işletmelere ait şezlongların yerleştirilmesine karşı günler süren eylemler düzenlemişti. Tepkilerin ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin Gümüşlük'e gelerek forum temsilcileriyle görüştüğü ve halk plajındaki özel işletmelere ait şezlongların kaldırıldığı açıklanmıştı. Ancak forum üyeleri, bu yıl benzer sorunların yeniden yaşandığını savunuyor. 

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

HUKUKUN UYGULANMASINI İSTİYORLAR

 Gümüşlük Forumu, kıyıların korunmasının vatandaşların değil kamu kurumlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, yetkilileri mevcut mevzuatı uygulamaya davet etti. 

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

Açıklamada, "Gümüşlük Halk Plajı halkındır. Kıyılar halkındır. Hukuku uygulamak tercih değil, görevdir. Biz görevimizi yapıyoruz. Şimdi sıra sizde." ifadelerine yer verildi.

Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor

Tamer Mandalinci, Gümüşlük, Yargıtay, Gümüşlük, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Bodrum Bodrum’da vatandaşlar ayakta! Belediye Başkanı'na tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

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