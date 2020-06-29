Bölgede en fazla araç Malatya'da - Son Dakika

Bölgede en fazla araç Malatya'da

Malatya ve civar iller arasında en fazla adacın Malatya'da olduğu bildirildi.

Malatya ve civar iller arasında en fazla adacın Malatya'da olduğu bildirildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller arasında Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 179 bin 637 oldu. Malatya'nın komşu şehri Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Mayıs ayı sonu itibarıyla 128 bin 909, Bingöl'de 17 bin 308 oldu.


TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iller arasında en az araç ise 9 bin 477 ile Tunceli kayıtlara geçti.


Bu arada, Türkiye'de ise geçtiğimiz Mayıs ayında 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. - MALATYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bölgede en fazla araç Malatya'da - Son Dakika Ekonomi

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