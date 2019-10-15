Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte aile işletmeciliğiyle hayvancılığın geliştirilebileceğine inanmadığını belirterek, modern hayvancılık tesislerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 3 gün sürecek toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölgenin en büyük gelir kaynaklarından birinin hayvancılık olduğunu söyledi.

Terör olayları ve sosyal değişimler nedeniyle hayvancılıktan uzaklaşıldığını belirten Bilmez, önceden bir yaşam biçimi olan hayvancılıkta şehir hayatına geçme özlemi nedeniyle sorunların yaşandığını aktardı.

"Modern hayvancılık tesisleri kurmalıyız"

Şehir hayatına geçilmesiyle artık insanları köylerde tutamadıklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"İlimizdeki arazilerin yüzde 60'ı direkt mera olarak kullanılabilecek nitelikte. 1980 öncesi 7,5 milyon küçükbaş hayvanımız varken, bugün o rakamlar ciddi anlamda düştü. Buradan İstanbul'a göç eden iş adamlarının bölgemizde modern hayvancılığın geliştirilmesine öncülük etmesini bekliyoruz. Aile işletmeciliğiyle bölgemizde hayvancılığı geliştirebileceğimize inanmıyorum. Mutlaka modern hayvancılık tesislerini kurmamız lazım. Bu toplantıda küçükbaş, büyükbaş, kanatlı ve arıcılık sektörü masaya yatırılacak."

"9 ayda 900 milyon dolarlık ihracatımız oldu"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, bu coğrafyaların kaderinde küçükbaş hayvancılığın olduğunu vurguladı.

İhracatta hayvansal üretim açısından ciddi bir ivme yakaladıklarını bildiren Erdurmuş, şöyle dedi:

"9 ayda 900 milyon dolarlık bir ihracatımız oldu. Burada hiç ihraç etmediğimiz özellikle bölge için çok önemli olan küçükbaş hayvancılığına ağırlık verdik. Bu çalışmamızla hem bölge çiftçimize hem de hayvancılığımıza fayda sağlanacak. Planlamalarımızı yaptık. Yakın zamanda kırmızı et sektöründe besicilik yapan vatandaşlarımız mutlu olabilecekleri rakamları görecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden bölgeye özel destekler sağladık. Bölgedeki etçi ve kombine hayvan yetiştiricisine 250 lira ilave etçi ve buzağı desteği vereceğiz. Bu bölge Türkiye'nin ham madde deposu. Buradaki iyileşme, kalkınma tüm Türkiye'ye yayılacaktır."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de 3 gün sürmesi planlanan toplantıda katılımcıların, sığır, koyun, kanatlı ve arı yetiştiriciliği gibi 4 grupta çalışma yürüteceğini aktardı.

Yapılacak paylaşımlar ile hayvancılık adına önemli sonuçların ortaya çıkacağına inandığını vurgulayan Şevli, bölgesel hayvancılık üretim modellerinin oluşturulmasının hedefleri olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Türkiye ve bölgede tarımın gelişmesi, sorunların çözümü ve geleceğe yönelik planların konuşulması açısından bu tür toplantıların önemli olduğunu dile getirdi.

Muş, Bitlis ve Hakkari'deki üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantı, 17 Ekim'de sona erecek.