Son Dakika Haberleri: Bölgesel Kadınlar Ligine Manavgat Ev Sahipliği Yapacak

Bölgesel Kadınlar Ligine Manavgat Ev Sahipliği Yapacak

2 saat önce

-Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Kadınlar Liginde mücadele edecek.

Bölgesel Kadınlar Ligine Manavgat Ev Sahipliği Yapacak, System.String[]
- Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Kadınlar Liginde mücadele edecek. 4 takımın mücadele edeceği Bölgesel Lig karşılaşmaları 24-25- 26 Ocak tarihlerinde Manavgat'ta oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 'Bölgesel Kadınlar Ligi ' kategorisinde Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü uzun bir aradan sonra büyükler liginde Manavgat'ı temsil edecek. 24-25-26 Ocak tarihlerinde oynanacak Bölgesel Kadınlar Ligi müsabakalarına Manavgat ev sahipliği yapacak. Bölgesel Lig Müsabakaları Antalya Manavgat Gençlik ve Spor, Antalya Açı Koleji, Antalya DSİ ve Burdur Mücadele Sporları takımlarının 3 gün sürecek Bölgesel Lig müsabakaları Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda oynanacak.

Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve sporcusu Fatma Kocaakca ve Antrenörü Süleyman Karakaya, şampiyonada mücadele edecek sporcuların tamamının altyapıdan yetişen sporcular olduğunu, şampiyonanın hem onlar hem de Manavgat için iyi bir deneyim ve heyecan olacağını söyledi.

Müsabaka tarih ve saatleri şöyle:

24-01-2019 13: 00 Manavgat GSK - Antalya Açı Koleji SK

25-01-2109 13: 00 Manavgat GSK - Burdur Mücadele Sporları SK

26-01-2109 12: 00 Manavgat GSK - Antalya DSİ SK - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

voleybol, Antalya, Manavgat, Spor
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