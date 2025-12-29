İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Haberin Videosunu İzleyin
29.12.2025 09:59  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Haber Videosu

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Birçok araç yollarda kaldı ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda yürüme yollarını açmak için çalışmalara başladı.

Bolu'da yoğun kar yağışı sürerken, kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı; birçok araç da yollarda kaldı.

GECE BOYUNCA HİÇ DURMADI

Kentte dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışı, gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde de yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

SÜRÜCÜLER YOLLARDA KALDI

Kent merkezindeki birçok sürücü, karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı; bazı araçlar da yollarda kaldı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, karların altına gömülen araçlarını çıkarmaya çalıştı. Belediye ekipleri de küreklerle kaldırımlarda yürüme yolları açtı.

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Kaynak: DHA
Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü “Trakyalıyım be ya“ deyip polisi öpmeye kalktı Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü "Trakyalıyım be ya" deyip polisi öpmeye kalktı
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL’nin üzerinde verimsiz harcama önlendi Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi
KIZILELMA’dan dünya havacılık tarihinde bir ilk KIZILELMA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk
Katliam gibi kazada kahreden detay Meğer o gün izinliymiş Katliam gibi kazada kahreden detay! Meğer o gün izinliymiş
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor
Özel’in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Daha 18 yaşındaydı Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Real Madrid’in resmi sitesi Arda Güler’i öve öve bitiremedi Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde muradına eriyor Beşiktaş, Salih Özcan transferinde muradına eriyor
2 üründe indirim haberini alan oraya koştu 9 saat boyunca kuyrukta beklediler 2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler
Adana’da Kadın Cesedi Bulundu Adana'da Kadın Cesedi Bulundu
7 ay içinde ikinci acı Serkan Keskin’in babası hayatını kaybetti 7 ay içinde ikinci acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti
Boluspor, Serikspor’a gol oldu yağdı Boluspor, Serikspor'a gol oldu yağdı
Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı Makas atan sürücü bariyerlere çarptı, motoru alev alıp yola fırladı

10:12
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi
10:10
2025’in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan
2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan
10:00
Taraftarlar olaya el attı Fenerbahçe’den Trabzonspor’a Oğuz Aydın yanıtı
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı
09:54
Sergen Yalçın biletlerini kesti Beşiktaş’ta Necip Uysal ve Mert Günok’tan sonra 2 ayrılık daha
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha
09:52
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
09:45
Yalova’da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi
Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi
09:17
Kar yağışı tüm Türkiye’yi esir alacak Meteoroloji tarih verdi
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
09:01
Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı stat taraftarı çıldırttı
Fethiyespor-Galatasaray maçının oynanacağı stat taraftarı çıldırttı
08:50
Günlerdir gözaltında olan Erden Timur’dan haber var
Günlerdir gözaltında olan Erden Timur'dan haber var
08:41
Ünlü markanın direktörü gözaltında
Ünlü markanın direktörü gözaltında
08:40
Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat dönemi sona eriyor İşte yerine gelecek isim
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim
08:22
Suriye paradan iki sıfır atıldı Yeni banknotlar tedavüle girdi
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
08:21
Samsunspor’dan İrfan Can Kahveci bombası
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası
07:58
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler Çatışma anları kamerada
7 polisin yaralandığı DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada
07:15
Yalova’da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 11:00:16. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.