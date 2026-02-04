Boluspor, Alanyaspor'a 4-0 mağlup - Son Dakika
Boluspor, Alanyaspor'a 4-0 mağlup

Boluspor, Alanyaspor\'a 4-0 mağlup
04.02.2026 15:49
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor, Corendon Alanyaspor'a 4-0 kaybetti. Hagi ve Mounie goller attı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Azad İlhan, Mehmet Ali Vardar

BOLUSPOR: Bartu - Devran, Can, (Dk. 46 Balbudia), Kouagba, Gökhan, Alptekin (Dk. 63 Akanbi), Erdem, Burak (Dk. 59 Mert), Harun, Abdulsamet, Arda, (Dk. 87 Temel)

CORENDON ALANYASPOR: Victor - Lima (Dk. 82 Batuhan), Aliti (Dk. 74 Hadergjonaj), Viana, İbrahim (Dk. 74 Güven), Fatih (Dk. 74 Mokouta), Janvier, Baran, Meschack (Dk. 82 Ruan), Hagi, Mounie

GOLLER: Dk. 47 ve Dk. 58 Hagi, Dk. 60 ve Dk. 68 Mounie (Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Erdem (Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta karşılaşmasında Boluspor sahasında Corendon Alanyaspor'a 4-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Boluspor sahasının arkasına gönderilen uzun pasta, topta buluşan Meschack, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

22'nci dakikada sol kanattan atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Meschack'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Bartu Kulbilge gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Meschack'in çevirdiği topta, kale önünde son dokunuşu yapan Hagi, topu ağlara gönderdi: 0-1.

56'ncı dakikada savunma arkasına atılan topla hareketlenen Meschack, Erdem Dikbasan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ayberk Demirbaş, Erdem'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

58'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topu başına Hagi geçti. Hagi, sol ayağıyla yaptığı vuruşta barajdan dönen topu bu kez sağ ayağıyla yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.

60'ıncı dakikada Janvier'in şutunda kaleci Bartu'dan dönen topu Mounie ağlarla buluşturdu: 0-3.

68'inci dakikada sol kanattan Janvier'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mounie'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

Karşılaşma Alanyaspor'un 4-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Alanyaspor'a 4-0 mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Boluspor, Alanyaspor'a 4-0 mağlup
