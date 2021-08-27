Bornova'da eski başkanlar iktidar hedefiyle bir araya geldi - Son Dakika

CHP Bornova'dan 'Ahde Vefa Toplantısı'

Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Bornova'ya belediye başkanı ve ilçe başkanı olarak hizmet eden CHP'li siyasetçilere teşekkür plaketi takdim edildi.

CHP'li siyasetçiler Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen 'Ahde Vefa Toplantısı'nda bir araya geldi. Geçmiş dönemde yaptıkları çalışmalarla Bornova siyasi tarihinde iz bırakan CHP'lilere plaket takdim edilen toplantı CHP Bornova İlçe Örgütü tarafından düzenlendi. Açılış konuşmasını CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın'ın yaptığı ve plaketleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un takdim ettiği toplantıya Bornova eski Belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu, Dr. Sırrı Aydoğan, Ali Sözer, Olgun Atila ve Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ile CHP eski Bornova İlçe Başkanları Enver Dündar, Fatma Doğru, Kerim Özer, Asım Güven, Necati Yıldız, Kenan Güler, Yavuz Nedim Yokaş, Lütfi Özer ve Mehmet Türkmenoğlu katıldı.

Çapın'dan Başkan İduğ'a övgü

CHP Bornova İlçe Başkanı Av. Ertürk Çapın, geçmişte hem Bornova'ya hem de CHP'ye emek veren eski başkanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasının ardından ilk plaketi Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a verdi. Başkan İduğ'un göreve başladığı günden beri çalışmaları ve enerjisiyle Bornova'nın gelişimine katkı sağlayan projelere imza attığını dile getiren Çapın, "Başkan İduğ, projeleriyle Bornovalıların hayatlarını kolaylaştırmaya, halkımızı mutlu etmeye çalışıyor. Bir Bornovalı olarak çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Eski başkanların deneyimlerini aktararak demokrasi mücadelesine katkı sunmaya devam etmelerinin önemine dikkat çeken Çapın, "Aydınlık günler yine CHP iktidarıyla gelecek. Bugün burada geçmiş dönemlerde görev yapmış olan eski başkanlarımızla bir araya geldik. CHP'nin iktidar yürüyüşüne katkı sunan, emek harcamaya devam eden değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan İduğ: "İktidara yürüyoruz"

Bornova ilçe örgütünün dinamizmiyle öne çıktığını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornova ilçe örgütümüz üye sayısını kısa sürede 14 binden 16 bine çıkardı. Ertürk Başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Milletvekillerimize, eski belediye başkanlarımıza, eski ilçe başkanlarımıza ve başımın üstünde her zaman yeri olan parti emektarlarına teşekkür ediyorum. Gösterilen bu çaba karşılıksız kalmayacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, parti emektarlarımızın özverisiyle CHP iktidarına yürüyoruz" dedi.

Sözer: "Bornovatüm örgütlerimize örnek olsun"

CHP Bornova İlçe Örgütü'nün sergilediği ahde vefanın tüm örgütlere örnek olması gerektiğini ifade eden Ali Sözer, "Bu toplantıyı düzenleyen Ertürk Başkan'a ve Başkan İduğ'a teşekkür ediyorum. İktidar yürüyüşümüzde parti örgütümüze başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sındır'dan başkanlara teşekkür

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ise CHP'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu hatırlatarak, "CHP'nin yaşaması, büyümesi ve iktidar olarak yücelmesi adına emek vermiş olan çok değerli belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kocaoğlu'ndan miras vurgusu

3 dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmeden önce Bornova Belediye Başkanlığı da yapan Aziz Kocaoğlu ise CHP'nin yaklaşık 1 asırlık tarihinde birçok zorluğa göğüs gererek ayakta kaldığını hatırlattı. CHP'nin Atatürk'ün Türk milletine emaneti olduğunu ifade eden Kocaoğlu, "Bu partiye gönül verenler hiçbir çıkar beklemeden CHP'yi iktidara getirmek için çaba gösteriyor" dedi.

Aydoğan ve Atila'dan CHP kimliği vurgusu

Sırrı Aydoğan CHP'li kimliğinin vazgeçilemez olduğunu vurgulayan bir konuşma yaparken, Olgun Atila ise ilk genel seçimlerin ardından Türkiye'nin CHP yönetiminde güzel günler göreceğini söyledi.

Eski ilçe başkanlarının plaketi Çapın'dan

Toplantıda CHP Bornova İlçe Başkanlığı görevini üstlenen isimlere de teşekkür plaketi verildi. Plaketler mevcut ilçe bakanı Av. Ertürk Çapın tarafından takdim edildi. Toplantının ardından katılımcılar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.