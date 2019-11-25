Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,19 8,68 Alarko GMYO 76,10 71,85 5,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 1,36 4,41 ICBC Turkey Bank 5,07 4,87 4,11 Global Yat. Holding 4,18 4,05 3,21 Şekerbank 1,11 1,08 2,78 Kerevitaş Gıda 2,85 2,78 2,52 Galatasaray Sportif 1,77 1,73 2,31 Gözde Girişim 4,24 4,15 2,17 Tukaş 7,78 7,62 2,10 Doğan Holding 1,73 1,70 1,76 Gübre Fabrik. 6,21 6,11 1,64 Hektaş 6,84 6,74 1,48 İskenderun Demir Çelik 6,67 6,58 1,37 Mavi Giyim 44,94 44,36 1,31 Kardemir (D) 2,40 2,37 1,27 Otokar 143,00 141,50 1,06 Ereğli Demir Çelik 7,71 7,63 1,05 GSD Holding 1,09 1,08 0,93 Verusa Holding 16,83 16,68 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)