Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 9,93 -10,75
Acıpayam Selüloz 4,25 8,97 -33,28
Adana Çimento (A) 6,90 5,50 -28,94
Adana Çimento (B) 4,97 7,34 -30,29
Adana Çimento (C) 1,84 1,10 -17,49
Adel Kalemcilik 9,23 7,08 -41,21
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 8,14 -34,89
Afyon Çimento 4,21 6,31 -32,96
Ak Enerji 0,70 9,37 -35,78
Akbank 5,73 6,90 -29,35
Akçansa 6,90 7,81 -31,27
Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 8,20 -37,44
Akfen GMYO 1,79 7,19 -55,80
Akın Tekstil 7,40 6,63 -46,34
Akiş GMYO 2,41 6,17 -40,35
Akmerkez GMYO 20,50 3,38 -13,43
Aksa 6,34 7,09 -19,01
Aksa Enerji 3,36 9,80 -11,58
Aksigorta 4,34 5,60 -19,89
Aksu Enerji 6,18 8,23 -58,44
Alarko Carrıer 35,20 7,06 -41,33
Alarko GMYO 10,42 6,65 -31,37
Alarko Holding 3,86 9,97 -35,13
Albaraka Türk 1,10 6,80 -28,10
Alcatel Lucent Teletaş 13,53 10,00 12,38
Alkim Kağıt 5,39 9,55 -3,41
Alkim Kimya 46,64 6,14 21,71
Altınyağ 0,54 8,00 31,71
Altınyunus Çeşme 7,70 4,19 -22,92
Anadolu Cam 2,53 6,75 -41,97
Anadolu Efes 18,20 6,93 -21,14
Anadolu Grubu Holding 13,90 6,92 -20,98
Anadolu Hayat Emek. 5,90 8,26 -13,74
Anadolu Isuzu 8,13 8,26 -33,20
Anadolu Sigorta 4,80 3,90 9,09
Anel Elektrik 2,68 5,93 -16,51
Arçelik 13,05 5,07 -37,38
ARD Bilişim Teknolojileri 12,45 9,11
Arena Bilgisayar 9,47 9,99 25,76
Armada Bilgisayar 13,58 9,96 -17,14
Arsan Tekstil 2,49 9,69 -30,45
Artı Yatırım Holding 0,65 6,56 -19,75
Aselsan 22,84 9,81 9,07
Aslan Çimento 33,16 3,50 -17,02
Ata GMYO 3,60 7,46 -20,53
Atakule GMYO 1,05 7,14 -45,31
Atlantis Yatırım Holding 1,26 5,88 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,04 9,47 -27,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,49 9,94 3,95
Avrasya GMYO 1,03 7,29 -31,79
Avrasya Petrol ve Tur. 1,03 8,42 -43,41
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,40 0,01 2,68
Avrupa Yatırım Holding 0,90 8,43 -41,56
Ayen Enerji 2,10 8,25 -39,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 7,69 -16,89
Aygaz 8,00 5,26 -34,13
Bagfaş 11,63 7,78 -30,86
Bak Ambalaj 5,37 9,82 -26,94
Balatacılar Balatacılık 1,87 10,00 50,81
Bantaş Ambalaj 1,98 7,03 -21,43
Banvit 16,24 6,70 -12,55
Baştaş Başkent Çimento 2,47 9,78 -4,63
Batı Çimento 1,91 5,52 -42,30
Batısöke Çimento 0,74 7,25 -43,51
Bera Holding 2,32 9,95 -39,74
Berkosan Yalıtım 2,47 9,78 -9,85
Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 9,56 -39,18
Beyaz Filo 2,55 7,59 -19,30
Bilici Yatırım 6,24 3,14 42,79
Bim Mağazalar 53,25 2,40 14,12
Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35
Birlik Mensucat 0,96 5,49 -15,79
Bizim Mağazaları 9,85 8,60 -11,82
Bolu Çimento 3,17 3,26 -32,55
Bomonti Elektrik 1,07 8,08 -16,41
Borusan Mannesmann 7,09 7,42 -38,08
Borusan Yat. Paz. 48,94 9,98 -20,87
Bosch Fren Sistemleri 169,10 5,49 -41,67
Bossa 5,63 9,96 -30,15
Brisa 6,75 5,97 -29,02
Burçelik 4,97 8,99 -14,46
Burçelik Vana 13,50 8,00 39,03
Bursa Çimento 2,78 9,88 -30,56
Carrefoursa 5,88 9,91 24,84
Casa Emtia Petrol 7,99 6,82 -14,91
Ceo Event Medya 5,39 10,00 -34,59
Coca Cola İçecek 35,10 3,85 -9,30
Cosmos Yat. Holding 2,03 9,73 -0,49
Credıtwest Faktorıng 2,06 8,99 -28,47
Çelebi 50,55 7,51 -50,49
Çelik Halat 6,53 4,82 0,46
Çemaş Döküm 0,70 7,69 -44,16
Çemtaş 4,84 7,80 -41,55
Çimbeton 26,04 8,50 -36,89
Çimentaş 9,63 7,00 -35,80
Çimsa 6,26 4,33 -31,06
Çuhadaroğlu Metal 1,93 7,22 -39,50
Dagi Giyim 1,43 8,33 -42,80
Dagi Yatırım Holding 1,92 9,71 -15,04
Dardanel 3,76 9,94 -0,79
Datagate Bilgisayar 6,22 9,89 -20,36
Demısaş Döküm 2,54 9,96 -27,01
Denge Holding 0,90 5,88 -34,31
Deniz GMYO 2,84 9,65 -43,76
Denizli Cam 5,22 6,75 -37,41
Derimod 3,38 9,74 -52,66
Derlüks Deri 2,00 7,53 -50,98
Desa Deri 2,66 9,92 -41,41
Despec Bilgisayar 3,97 9,97 -6,37
Deva Holding 10,28 9,95 14,35
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 3,28 -19,23
Ditaş Doğan 8,42 5,25 -11,92
DO-CO 262,00 3,60 -53,55
Doğan Burda 2,99 9,93 -50,74
Doğan Holding 1,64 5,81 -10,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 9,00 -33,94
Doğusan 1,12 6,67 -46,15
Doğuş GMYO 3,33 9,90 -26,49
Doğuş Otomotiv 5,61 10,00 -41,07
Döktaş Dökümcülük 12,84 9,93 -59,43
Duran Doğan Basım 16,94 10,00 20,66
Dyo Boya 3,26 9,03 -33,47
Eczacıbaşı İlaç 4,01 9,86 8,09
Eczacıbaşı Yatırım 9,46 10,00 -6,43
Edip Gayrimenkul 1,04 9,47 -25,18
Ege Endüstri 431,50 9,88 -25,67
Ege Gübre 35,96 7,92 -27,79
Ege Profil 8,90 6,59 -25,65
Ege Seramik 2,79 8,14 -24,80
Egeli & Co Tarım Girişim 0,24 9,09 -25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,20 5,26 0,00
Egeplast 10,20 9,68 -18,40
Ekiz Kimya 0,94 9,30 54,10
Emek Elektrik 1,02 9,68 -35,85
Eminiş Ambalaj 1,67 9,87 9,87
Emlak Konut GMYO 1,15 7,48 -21,23
Enerjisa Enerji 6,84 3,95 -7,44
Enka İnşaat 6,01 2,74 -6,39
Erbosan 14,68 5,01 -41,23
Ereğli Demir Çelik 8,01 5,67 -11,39
Ersu Gıda 2,18 9,55 5,31
Escort Teknoloji 1,60 9,59 15,11
Etiler Gıda 2,07 9,52 -15,51
Euro Kapital Yat. Ort. 0,92 6,98 -44,91
Euro Trend Yat. Ort. 0,80 8,11 -36,00
Euro Yat. Ort. 0,80 8,11 -32,20
Euro Yatırım Holding 0,85 8,97 -43,33
Fenerbahçe Futbol 7,50 9,17 -48,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,62 6,50 -42,67
F-M İzmit Piston 43,00 9,75 -13,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,87 9,93 -23,67
Ford Otosan 48,50 5,80 -26,64
Formet Çelik Kapı 1,90 8,57 -36,67
Frigo Pak Gıda 8,61 9,96 -33,56
Galatasaray Sportif 1,46 9,77 -28,08
Garanti Bankası 7,58 9,70 -31,96
Garanti Faktoring 3,35 7,03 -13,44
Garanti Yat. Ort. 0,97 7,78 -10,19
Gedik Y. Men. Değ. 13,36 4,29 138,57
Gedik Yatırım Holding 16,18 9,99 110,40
Gediz Ambalaj 6,22 7,24 -7,99
Gentaş 1,90 9,20 -13,24
Gersan Elektrik 1,85 7,56 -42,01
Global Men. Değ. 1,37 9,60 -27,13
Global Yat. Holding 2,26 9,18 -53,59
Good-Year 3,01 9,85 -25,68
Göltaş Çimento 10,53 7,56 -40,81
Gözde Girişim 2,42 7,56 -52,92
GSD Denizcilik 1,65 5,77 -35,55
GSD Holding 0,96 7,87 -35,57
Gübre Fabrik. 15,32 5,51 69,47
Güler Yat. Holding 2,20 10,00 8,37
Güneş Sigorta 1,80 9,76 -17,43
Halk GMYO 1,14 8,57 -6,56
Halk Sigorta 2,42 10,00 22,22
Hatay Tekstil 4,89 9,15 -28,82
Hedef Girişim 1,57 9,03 -39,85
Hektaş 9,32 9,91 16,21
HUB Girişim 15,00 9,97 59,77
Hürriyet Gzt. 0,82 9,33 -28,07
ICBC Turkey Bank 3,10 6,53 -41,18
İdealist Danışmanlık 2,06 6,19 -37,95
İdealist GMYO 2,12 9,28 -30,72
İhlas Ev Aletleri 1,77 2,31 -43,45
İhlas Gayrimenkul 0,75 8,70 -37,50
İhlas Gazetecilik 3,50 0,00 -48,60
İhlas Holding 0,41 5,13 -54,95
İhlas Yayın Holding 0,48 9,09 -52,94
İndeks Bilgisayar 7,02 9,35 -27,63
Info Yatırım 8,60 1,18 -3,37
İntema 6,50 6,73 -29,81
İpek Doğal Enerji 6,83 9,98 -11,53
İskenderun Demir Çelik 6,53 3,82 -18,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:00 Kaynak: AA

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