Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,71
|3,83
|45,70
|Acıpayam Selüloz
|9,82
|-1,80
|54,16
|Adana Çimento (A)
|11,09
|9,48
|14,21
|Adana Çimento (B)
|7,84
|9,96
|9,96
|Adana Çimento (C)
|2,05
|3,02
|-8,07
|Adel Kalemcilik
|12,11
|3,68
|-22,87
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|3,36
|7,82
|Afyon Çimento
|2,79
|2,57
|22,46
|Ak Enerji
|1,03
|0,98
|-5,50
|Akbank
|5,47
|0,55
|-32,55
|Akçansa
|7,73
|1,98
|-20,26
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,88
|1,62
|-10,90
|Akfen GMYO
|3,11
|1,63
|-23,21
|Akın Tekstil
|13,75
|3,31
|-0,29
|Akiş GMYO
|3,37
|2,74
|-16,58
|Akmerkez GMYO
|27,12
|0,44
|21,05
|Aksa
|6,53
|0,77
|-6,76
|Aksa Enerji
|4,81
|3,00
|26,58
|Aksigorta
|5,92
|0,85
|9,27
|Aksu Enerji
|9,85
|1,34
|-33,76
|Alarko Carrıer
|60,90
|9,93
|1,50
|Alarko GMYO
|15,14
|3,98
|-0,28
|Alarko Holding
|4,82
|0,63
|-18,99
|Albaraka Türk
|1,33
|0,00
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,40
|1,73
|61,13
|Alkim Kağıt
|11,06
|-1,78
|104,07
|Alkim Kimya
|12,78
|-10,00
|106,06
|Altınyağ
|1,40
|-2,78
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|25,70
|2,80
|157,26
|Anadolu Cam
|4,06
|1,75
|-6,88
|Anadolu Efes
|17,17
|1,36
|-25,61
|Anadolu Grubu Holding
|16,24
|2,98
|-7,67
|Anadolu Hayat Emek.
|6,82
|1,19
|12,08
|Anadolu Isuzu
|11,38
|2,52
|-6,49
|Anadolu Sigorta
|5,15
|0,98
|23,99
|Anel Elektrik
|3,68
|0,55
|14,64
|Arçelik
|15,20
|2,43
|-27,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,52
|-4,48
|Arena Bilgisayar
|15,21
|1,20
|108,79
|Armada Bilgisayar
|22,22
|-0,09
|35,57
|Arsan Tekstil
|4,38
|5,80
|22,35
|Artı Yatırım Holding
|2,59
|-9,76
|219,75
|Aselsan
|29,20
|1,18
|39,45
|Aslan Çimento
|39,22
|4,14
|-1,85
|Ata GMYO
|3,43
|-2,28
|-24,28
|Atakule GMYO
|1,59
|2,58
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,59
|5,30
|59,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,45
|0,73
|-7,13
|Avrasya GMYO
|1,86
|2,76
|23,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|3,74
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,01
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|2,04
|9,68
|32,47
|Ayen Enerji
|3,32
|2,15
|-4,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,25
|9,43
|48,40
|Aygaz
|10,55
|3,74
|-13,14
|Bagfaş
|18,56
|2,03
|10,34
|Bak Ambalaj
|9,16
|2,23
|24,63
|Balatacılar Balatacılık
|2,54
|0,79
|104,84
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|2,27
|25,40
|Banvit
|24,62
|0,57
|32,58
|Baştaş Başkent Çimento
|3,46
|0,29
|33,59
|Batı Çimento
|2,93
|3,90
|-11,48
|Batısöke Çimento
|1,29
|8,40
|-1,53
|Bera Holding
|3,75
|0,81
|-2,60
|Berkosan Yalıtım
|3,90
|5,69
|42,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,08
|0,48
|-15,10
|Beyaz Filo
|3,92
|-0,51
|24,05
|Bilici Yatırım
|7,31
|1,67
|67,28
|Bim Mağazalar
|62,10
|9,91
|34,39
|Birko Mensucat
|0,52
|8,33
|67,74
|Birlik Mensucat
|1,53
|1,32
|34,21
|Bizim Mağazaları
|12,62
|0,80
|12,98
|Bolu Çimento
|5,12
|9,87
|8,94
|Bomonti Elektrik
|3,98
|-3,16
|210,94
|Borusan Mannesmann
|10,36
|5,18
|-9,52
|Borusan Yat. Paz.
|68,50
|9,95
|14,33
|Bosch Fren Sistemleri
|274,80
|2,50
|-4,51
|Bossa
|9,42
|1,73
|16,87
|Brisa
|9,33
|-2,10
|-0,52
|Burçelik
|7,59
|4,55
|30,64
|Burçelik Vana
|16,76
|0,90
|72,61
|Bursa Çimento
|4,20
|2,19
|4,91
|Carrefoursa
|7,61
|-1,55
|61,57
|Casa Emtia Petrol
|18,05
|-9,11
|92,23
|Ceo Event Medya
|3,57
|1,71
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|36,78
|1,49
|-4,96
|Cosmos Yat. Holding
|3,16
|1,94
|54,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,75
|10,00
|-4,51
|Çelebi
|89,00
|2,77
|-12,83
|Çelik Halat
|10,54
|3,84
|62,15
|Çemaş Döküm
|1,10
|3,77
|-12,25
|Çemtaş
|7,65
|2,82
|-5,89
|Çimbeton
|75,00
|-4,64
|81,77
|Çimentaş
|29,40
|9,95
|96,00
|Çimsa
|7,78
|3,46
|-14,32
|Çuhadaroğlu Metal
|3,20
|-1,84
|0,31
|Dagi Giyim
|4,38
|1,39
|75,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,00
|9,89
|165,49
|Dardanel
|9,39
|4,57
|147,76
|Datagate Bilgisayar
|9,19
|1,32
|17,67
|Demısaş Döküm
|3,69
|0,54
|6,03
|Denge Holding
|1,65
|5,77
|20,44
|Deniz GMYO
|4,11
|2,75
|-18,61
|Denizli Cam
|7,42
|1,50
|-11,03
|Derimod
|7,31
|0,14
|2,38
|Derlüks Deri
|4,68
|3,08
|15,68
|Desa Deri
|4,45
|1,60
|-1,98
|Despec Bilgisayar
|6,13
|-2,85
|44,58
|Deva Holding
|18,05
|-4,50
|102,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,49
|9,56
|91,03
|Ditaş Doğan
|17,16
|3,06
|80,34
|DO-CO
|332,30
|5,49
|-41,08
|Doğan Burda
|13,20
|0,46
|117,46
|Doğan Holding
|1,93
|1,05
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,88
|1,08
|13,94
|Doğusan
|2,31
|6,45
|11,06
|Doğuş GMYO
|5,33
|4,92
|17,66
|Doğuş Otomotiv
|9,94
|3,01
|4,41
|Döktaş Dökümcülük
|25,44
|0,95
|-19,61
|Duran Doğan Basım
|17,29
|0,46
|23,15
|Dyo Boya
|5,05
|4,99
|3,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,78
|0,17
|58,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,14
|1,93
|26,03
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|0,00
|34,53
|Ege Endüstri
|555,00
|-1,28
|-1,34
|Ege Gübre
|57,25
|-0,26
|14,96
|Ege Profil
|16,08
|5,93
|34,34
|Ege Seramik
|4,21
|1,69
|13,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,30
|-9,72
|306,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,03
|-9,65
|164,10
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|-9,30
|290,00
|Egeplast
|17,41
|0,87
|39,28
|Ekiz Kimya
|15,22
|-9,99
|2395,08
|Emek Elektrik
|1,98
|4,21
|24,53
|Eminiş Ambalaj
|3,42
|-9,76
|125,00
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|4,80
|-10,27
|Enerjisa Enerji
|8,24
|5,10
|22,33
|Enka İnşaat
|6,20
|0,16
|-0,83
|Erbosan
|19,50
|1,40
|-21,94
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|0,63
|-11,95
|Ersu Gıda
|5,49
|2,81
|165,22
|Escort Teknoloji
|3,96
|1,28
|184,89
|Etiler Gıda
|3,25
|3,17
|32,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|0,00
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,69
|0,00
|43,22
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|0,00
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,01
|0,70
|-30,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,05
|2,02
|-11,38
|F-M İzmit Piston
|53,70
|1,03
|13,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,42
|-1,23
|35,50
|Ford Otosan
|59,75
|3,02
|-9,63
|Formet Çelik Kapı
|4,49
|0,00
|49,67
|Frigo Pak Gıda
|12,74
|1,92
|-1,70
|Galatasaray Sportif
|2,52
|1,61
|24,14
|Garanti Bankası
|7,75
|0,65
|-30,43
|Garanti Faktoring
|4,58
|3,39
|18,35
|Garanti Yat. Ort.
|1,57
|1,95
|45,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,00
|-1,04
|239,29
|Gedik Yatırım Holding
|26,62
|-0,82
|246,16
|Gediz Ambalaj
|8,75
|-1,69
|29,44
|Gentaş
|2,28
|1,33
|4,11
|Gersan Elektrik
|4,13
|1,47
|29,47
|Global Men. Değ.
|3,39
|9,71
|80,32
|Global Yat. Holding
|3,39
|3,99
|-30,39
|Good-Year
|5,00
|1,63
|23,46
|Göltaş Çimento
|15,67
|3,16
|-11,92
|Gözde Girişim
|4,04
|3,86
|-21,40
|GSD Denizcilik
|3,26
|9,76
|27,34
|GSD Holding
|1,73
|2,37
|16,11
|Gübre Fabrik.
|18,50
|1,09
|104,65
|Güler Yat. Holding
|16,24
|-9,98
|700,00
|Güneş Sigorta
|3,08
|4,05
|41,28
|Halk GMYO
|1,48
|2,07
|21,31
|Halk Sigorta
|3,94
|-3,67
|98,99
|Hatay Tekstil
|9,94
|-0,30
|44,69
|Hedef Girişim
|2,34
|2,18
|-10,34
|Hektaş
|13,52
|3,28
|68,58
|HUB Girişim
|23,34
|-3,31
|148,60
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|0,00
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|4,50
|1,35
|-14,61
|İdealist Danışmanlık
|3,93
|4,80
|18,37
|İdealist GMYO
|4,36
|-3,33
|42,48
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|0,87
|-3,33
|İhlas Gazetecilik
|3,64
|2,82
|-46,55
|İhlas Holding
|0,67
|0,00
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|10,97
|-0,72
|13,09
|Info Yatırım
|7,21
|0,14
|-18,99
|İntema
|9,92
|8,89
|7,13
|İpek Doğal Enerji
|13,51
|-2,81
|75,00
|İskenderun Demir Çelik
|6,96
|0,72
|-13,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)