Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,77
|9,91
|102,69
|Acıpayam Selüloz
|10,86
|0,18
|70,49
|Adel Kalemcilik
|12,36
|3,09
|-21,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,55
|1,31
|8,52
|Afyon Çimento
|2,76
|0,00
|21,14
|Ak Enerji
|1,17
|3,54
|7,34
|Akbank
|5,60
|1,45
|-30,95
|Akçansa
|8,07
|2,54
|-16,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,91
|1,60
|-9,48
|Akfen GMYO
|3,22
|3,21
|-20,49
|Akın Tekstil
|14,24
|-2,47
|3,26
|Akiş GMYO
|3,48
|1,75
|-13,86
|Akmerkez GMYO
|27,02
|0,07
|20,60
|Aksa
|6,51
|0,15
|-7,04
|Aksa Enerji
|4,62
|1,54
|21,58
|Aksigorta
|6,54
|2,19
|20,71
|Aksu Enerji
|10,07
|3,60
|-32,28
|Alarko Carrıer
|63,85
|0,71
|6,42
|Alarko GMYO
|14,90
|0,34
|-1,86
|Alarko Holding
|5,15
|-0,96
|-13,45
|Albaraka Türk
|1,36
|2,26
|-11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,30
|9,96
|76,91
|Alkim Kağıt
|10,13
|-3,80
|86,91
|Alkim Kimya
|12,50
|-3,10
|101,55
|Altınyağ
|1,29
|-7,86
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|29,34
|-10,00
|193,69
|Anadolu Cam
|4,29
|0,47
|-1,61
|Anadolu Efes
|18,84
|5,19
|-18,37
|Anadolu Grubu Holding
|17,63
|4,63
|0,23
|Anadolu Hayat Emek.
|6,67
|0,15
|9,61
|Anadolu Isuzu
|11,75
|1,91
|-3,45
|Anadolu Sigorta
|5,80
|1,22
|39,64
|Anel Elektrik
|3,78
|2,44
|17,76
|Arçelik
|16,37
|5,48
|-21,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,34
|-2,67
|Arena Bilgisayar
|15,40
|1,18
|111,39
|Armada Bilgisayar
|22,86
|0,09
|39,48
|Arsan Tekstil
|4,51
|3,44
|25,98
|Artı Yatırım Holding
|2,27
|0,89
|180,25
|Aselsan
|30,08
|2,73
|43,65
|Ata GMYO
|3,22
|-0,92
|-28,92
|Atakule GMYO
|1,68
|2,44
|-12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|0,00
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|13,89
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,30
|0,00
|-0,79
|Avrasya GMYO
|1,95
|2,63
|29,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,26
|-9,96
|24,18
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,30
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|0,00
|16,88
|Ayen Enerji
|3,37
|1,81
|-2,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,24
|9,83
|47,95
|Aygaz
|10,76
|0,09
|-11,41
|Bagfaş
|18,36
|0,93
|9,16
|Bak Ambalaj
|8,73
|-1,80
|18,78
|Balatacılar Balatacılık
|2,56
|0,39
|106,45
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|0,93
|29,37
|Banvit
|26,66
|3,25
|43,56
|Baştaş Başkent Çimento
|3,60
|-1,37
|39,00
|Batı Çimento
|3,02
|3,42
|-8,76
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,00
|2,29
|Bera Holding
|3,85
|2,67
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|3,73
|0,81
|36,13
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,21
|3,27
|-9,80
|Beyaz Filo
|3,87
|3,48
|22,47
|Bilici Yatırım
|7,80
|4,00
|78,49
|Bim Mağazalar
|62,80
|-0,63
|35,90
|Birko Mensucat
|0,48
|-4,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,48
|0,68
|29,82
|Bizim Mağazaları
|13,90
|9,97
|24,44
|Bomonti Elektrik
|3,98
|-2,93
|210,94
|Borusan Mannesmann
|10,32
|1,38
|-9,87
|Borusan Yat. Paz.
|66,30
|2,79
|10,66
|Bosch Fren Sistemleri
|279,00
|1,64
|-3,05
|Bossa
|9,33
|0,32
|15,76
|Brisa
|11,20
|-0,36
|19,42
|Burçelik
|8,10
|-3,11
|39,41
|Burçelik Vana
|17,40
|-1,25
|79,20
|Bursa Çimento
|4,16
|0,97
|3,91
|Carrefoursa
|7,66
|1,46
|62,63
|Casa Emtia Petrol
|22,82
|2,06
|143,02
|Ceo Event Medya
|3,57
|1,42
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|43,28
|7,02
|11,83
|Cosmos Yat. Holding
|2,99
|-1,32
|46,57
|Credıtwest Faktorıng
|3,67
|8,90
|27,43
|Çelebi
|92,60
|6,50
|-9,30
|Çelik Halat
|10,35
|-0,10
|59,23
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,83
|-11,45
|Çemtaş
|7,60
|1,47
|-6,51
|Çimbeton
|81,90
|-4,77
|98,50
|Çimentaş
|35,20
|-9,97
|134,67
|Çimsa
|8,02
|3,75
|-11,67
|Çuhadaroğlu Metal
|3,26
|1,24
|2,19
|Dagi Giyim
|3,78
|-1,31
|51,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,40
|-0,47
|183,19
|Dardanel
|11,00
|9,45
|190,24
|Datagate Bilgisayar
|9,33
|0,32
|19,46
|Demısaş Döküm
|3,76
|-0,53
|8,05
|Denge Holding
|1,47
|-2,65
|7,30
|Deniz GMYO
|4,08
|2,26
|-19,21
|Denizli Cam
|7,54
|1,34
|-9,59
|Derimod
|6,99
|-0,71
|-2,10
|Derlüks Deri
|4,57
|-1,72
|12,96
|Desa Deri
|4,49
|0,45
|-1,10
|Despec Bilgisayar
|7,41
|9,13
|74,76
|Deva Holding
|18,61
|4,85
|108,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,32
|0,00
|69,23
|Ditaş Doğan
|18,07
|9,98
|89,91
|DO-CO
|378,80
|9,99
|-32,84
|Doğan Burda
|13,16
|-2,52
|116,80
|Doğan Holding
|1,91
|0,53
|6,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,99
|6,42
|20,61
|Doğusan
|2,28
|0,88
|9,62
|Doğuş GMYO
|5,26
|1,74
|16,11
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|3,94
|10,92
|Döktaş Dökümcülük
|25,36
|0,96
|-19,86
|Duran Doğan Basım
|16,27
|-3,56
|15,88
|Dyo Boya
|5,38
|4,47
|9,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,71
|0,18
|56,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,40
|0,49
|28,73
|Edip Gayrimenkul
|1,98
|1,54
|42,45
|Ege Endüstri
|559,80
|1,41
|-0,49
|Ege Gübre
|58,20
|1,75
|16,87
|Ege Profil
|16,16
|4,87
|35,00
|Ege Seramik
|4,65
|9,93
|25,34
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,06
|-9,40
|231,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,79
|-4,82
|102,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,58
|-3,33
|190,00
|Egeplast
|16,80
|3,00
|34,40
|Ekiz Kimya
|9,99
|-10,00
|1537,70
|Emek Elektrik
|2,08
|-1,42
|30,82
|Eminiş Ambalaj
|3,41
|-2,85
|124,34
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|5,15
|-2,05
|Enerjisa Enerji
|8,09
|0,50
|20,10
|Enka İnşaat
|5,68
|3,61
|1,76
|Erbosan
|20,14
|-0,49
|-19,38
|Ereğli Demir Çelik
|8,15
|1,12
|-9,85
|Ersu Gıda
|5,45
|0,93
|163,29
|Escort Teknoloji
|4,01
|2,56
|188,49
|Etiler Gıda
|3,00
|-6,83
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|0,55
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,52
|2,01
|21,60
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|1,24
|38,14
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|4,08
|2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,79
|3,25
|-25,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,01
|1,01
|-12,25
|F-M İzmit Piston
|52,10
|-1,51
|10,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,50
|0,67
|36,54
|Ford Otosan
|63,05
|4,21
|-4,64
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|13,90
|9,45
|7,25
|Galatasaray Sportif
|2,87
|6,69
|41,38
|Garanti Bankası
|7,64
|1,33
|-31,42
|Garanti Faktoring
|4,74
|1,72
|22,48
|Garanti Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|51,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,52
|4,66
|266,30
|Gedik Yatırım Holding
|25,16
|-1,33
|227,18
|Gediz Ambalaj
|9,67
|2,33
|43,05
|Gentaş
|2,26
|0,44
|3,20
|Gersan Elektrik
|3,92
|0,51
|22,88
|Global Men. Değ.
|4,07
|10,00
|116,49
|Global Yat. Holding
|3,62
|1,69
|-25,67
|Good-Year
|5,16
|1,98
|27,41
|Göltaş Çimento
|16,15
|2,47
|-9,22
|Gözde Girişim
|4,06
|1,75
|-21,01
|GSD Denizcilik
|3,47
|6,12
|35,55
|GSD Holding
|1,77
|0,57
|18,79
|Gübre Fabrik.
|19,97
|0,55
|120,91
|Güler Yat. Holding
|13,04
|-9,94
|542,36
|Güneş Sigorta
|3,34
|1,83
|53,21
|Halk GMYO
|1,52
|2,01
|24,59
|Halk Sigorta
|3,94
|-1,50
|98,99
|Hatay Tekstil
|9,87
|-0,50
|43,67
|Hedef Girişim
|2,38
|2,59
|-8,81
|Hektaş
|15,20
|1,33
|89,53
|HUB Girişim
|22,88
|2,60
|143,70
|Hürriyet Gzt.
|1,72
|6,17
|50,88
|ICBC Turkey Bank
|4,56
|1,79
|-13,47
|İdealist Danışmanlık
|3,48
|-1,42
|4,82
|İdealist GMYO
|4,21
|0,48
|37,58
|İhlas Ev Aletleri
|1,79
|0,56
|-42,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|4,17
|4,17
|İhlas Gazetecilik
|3,85
|10,00
|-43,47
|İhlas Holding
|0,70
|2,94
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|3,96
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|11,56
|3,03
|19,18
|Info Yatırım
|6,91
|0,29
|-22,36
|İntema
|9,92
|-1,68
|7,13
|İpek Doğal Enerji
|14,35
|1,41
|85,88
|İskenderun Demir Çelik
|7,12
|0,14
|-11,11
(Sürecek)