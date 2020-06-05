Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,44 -4,71 84,95
Acıpayam Selüloz 9,72 6,70 52,59
Adel Kalemcilik 13,09 1,47 -16,62
Adese Alışveriş Ticaret 1,62 -2,41 13,42
Afyon Çimento 2,88 -1,37 26,41
Ak Enerji 1,26 0,80 15,60
Akbank 5,92 1,54 -27,00
Akçansa 10,06 -3,73 3,77
Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 3,88 1,42
Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26
Akın Tekstil 15,02 -1,05 8,92
Akiş GMYO 3,71 0,27 -8,17
Akmerkez GMYO 26,96 -1,25 20,33
Aksa 6,78 0,15 -3,19
Aksa Enerji 4,76 -0,63 25,26
Aksigorta 6,72 -0,30 24,03
Aksu Enerji 9,99 -0,60 -32,82
Alarko Carrıer 68,00 2,87 13,33
Alarko GMYO 15,10 -0,13 -0,54
Alarko Holding 5,34 0,19 -10,25
Albaraka Türk 1,45 -1,36 -5,23
Alcatel Lucent Teletaş 19,18 -0,31 59,30
Alkim Kağıt 10,11 2,33 86,54
Alkim Kimya 12,55 4,50 102,35
Altınyağ 1,35 -0,74 229,27
Altınyunus Çeşme 31,40 9,94 214,31
Anadolu Cam 4,33 -0,23 1,54
Anadolu Efes 19,91 -0,10 -13,73
Anadolu Grubu Holding 18,47 -1,55 5,00
Anadolu Hayat Emek. 6,74 2,12 10,76
Anadolu Isuzu 11,96 -0,58 -1,73
Anadolu Sigorta 5,90 1,90 42,05
Anel Elektrik 3,99 1,27 24,30
Arçelik 16,69 1,21 -19,91
ARD Bilişim Teknolojileri 29,08 -3,39
Arena Bilgisayar 15,26 -0,20 109,47
Armada Bilgisayar 22,38 -0,09 36,55
Arsan Tekstil 5,01 -0,40 39,94
Artı Yatırım Holding 2,30 7,48 183,95
Aselsan 31,88 0,63 52,24
Ata GMYO 3,42 0,00 -24,50
Atakule GMYO 1,78 -2,73 -7,29
Atlantis Yatırım Holding 1,76 5,39 76,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 1,41 0,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,91 0,78 -3,70
Avrasya GMYO 2,11 -2,31 39,74
Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 -0,51 6,59
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,75 0,00 13,64
Ayen Enerji 3,48 -0,85 0,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,95 -1,67 34,70
Aygaz 11,38 2,61 -6,31
Bagfaş 17,05 -0,76 1,37
Bak Ambalaj 8,17 0,25 11,16
Balatacılar Balatacılık 2,36 -1,67 90,32
Bantaş Ambalaj 3,50 7,03 38,89
Banvit 24,00 0,00 29,24
Baştaş Başkent Çimento 3,48 1,75 34,36
Batı Çimento 3,17 2,26 -4,23
Batısöke Çimento 1,33 3,10 1,53
Bayrak Taban Sanayi 3,96 10,00
Bera Holding 4,34 -2,69 12,73
Berkosan Yalıtım 3,72 0,00 35,77
Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 -1,18 2,45
Beyaz Filo 3,85 0,79 21,84
Bilici Yatırım 7,51 -0,79 71,85
Bim Mağazalar 66,40 -3,77 43,69
Birko Mensucat 0,46 0,00 48,39
Birlik Mensucat 1,52 4,11 33,33
Bizim Mağazaları 14,90 2,41 33,39
Bomonti Elektrik 4,62 2,67 260,94
Borusan Mannesmann 10,66 -0,93 -6,90
Borusan Yat. Paz. 70,30 2,40 17,34
Bosch Fren Sistemleri 286,00 4,76 -0,62
Bossa 9,62 -1,23 19,35
Brisa 11,10 0,63 18,35
Burçelik 8,54 -2,18 46,99
Burçelik Vana 19,70 -3,24 102,88
Bursa Çimento 4,19 -0,95 4,66
Carrefoursa 7,12 -0,28 51,17
Casa Emtia Petrol 23,08 -2,62 145,79
Ceo Event Medya 3,57 -1,11 -2,52
Coca Cola İçecek 41,24 0,68 8,93
Cosmos Yat. Holding 3,05 0,00 49,51
Credıtwest Faktorıng 3,88 9,92 34,72
Çelebi 87,05 0,29 -14,74
Çelik Halat 9,90 -0,60 52,31
Çemaş Döküm 1,23 0,00 -1,88
Çemtaş 7,79 -0,76 -4,17
Çimbeton 66,30 0,91 60,69
Çimentaş 25,00 -3,10 66,67
Çimsa 8,85 -2,53 -2,53
Çuhadaroğlu Metal 3,37 -0,30 5,64
Dagi Giyim 3,88 3,19 55,20
Dagi Yatırım Holding 7,37 0,14 226,11
Dardanel 12,00 1,44 216,62
Datagate Bilgisayar 8,97 -0,44 14,85
Demısaş Döküm 3,78 -0,26 8,62
Denge Holding 1,49 -0,67 8,76
Deniz GMYO 4,65 0,00 -7,92
Denizli Cam 7,75 -2,15 -7,07
Derimod 6,93 -0,43 -2,94
Derlüks Deri 5,14 2,80 27,05
Desa Deri 4,75 -1,25 4,63
Despec Bilgisayar 6,59 -2,37 55,42
Deva Holding 18,35 -1,87 105,54
Diriteks Diriliş Tekstil 1,29 5,74 65,38
Ditaş Doğan 16,48 -0,96 73,20
DO-CO 387,70 3,39 -31,26
Doğan Burda 12,78 -1,84 110,54
Doğan Holding 1,97 0,00 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,01 -0,99 21,82
Doğusan 2,33 1,30 12,02
Doğuş GMYO 5,44 -0,37 20,09
Doğuş Otomotiv 11,18 0,27 17,44
Döktaş Dökümcülük 25,60 -0,78 -19,10
Duran Doğan Basım 16,08 -1,35 14,53
Dyo Boya 5,86 0,86 19,59
Eczacıbaşı İlaç 5,66 0,00 55,04
Eczacıbaşı Yatırım 12,38 -0,16 28,52
Edip Gayrimenkul 2,01 -0,99 44,60
Ege Endüstri 573,00 0,77 1,86
Ege Gübre 86,50 3,84 73,69
Ege Profil 14,90 -1,19 24,48
Ege Seramik 4,82 0,42 29,92
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 0,00 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,11 9,90 184,62
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 8,82 270,00
Egeplast 17,05 -3,13 36,40
Ekiz Kimya 6,69 4,69 996,72
Emek Elektrik 2,26 -0,44 42,14
Eminiş Ambalaj 3,87 -3,97 154,61
Emlak Konut GMYO 1,64 -1,20 12,33
Enerjisa Enerji 8,35 0,60 23,96
Enka İnşaat 5,51 0,73 -1,29
Erbosan 21,50 4,67 -13,93
Ereğli Demir Çelik 8,67 1,88 -4,09
Ersu Gıda 4,77 -0,21 130,43
Escort Teknoloji 3,81 0,00 174,10
Etiler Gıda 2,99 -0,33 22,04
Euro Kapital Yat. Ort. 1,88 0,00 12,57
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 -0,67 19,20
Euro Yat. Ort. 1,56 -1,27 32,20
Euro Yatırım Holding 1,73 -5,46 15,33
Fenerbahçe Futbol 12,93 -0,39 -10,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,11 0,49 -10,07
F-M İzmit Piston 49,98 1,79 5,53
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,10 3,74 44,34
Ford Otosan 67,30 -0,30 1,79
Formet Çelik Kapı 4,64 4,50 54,67
Frigo Pak Gıda 17,75 9,98 36,96
Galatasaray Sportif 3,49 -0,85 71,92
Garanti Bankası 8,29 1,84 -25,58
Garanti Faktoring 4,77 -1,65 23,26
Garanti Yat. Ort. 1,85 2,21 71,30
Gedik Y. Men. Değ. 10,31 1,38 227,83
Gedik Yatırım Holding 26,20 4,13 240,70
Gediz Ambalaj 9,79 -0,31 44,82
Gentaş 2,54 9,96 15,98
Gersan Elektrik 4,63 9,98 45,14
Global Men. Değ. 5,16 5,74 174,47
Global Yat. Holding 3,54 -3,01 -27,31
Good-Year 4,87 -0,41 20,25
Göltaş Çimento 16,46 0,55 -7,48
Gözde Girişim 4,48 0,22 -12,84
GSD Denizcilik 4,71 1,29 83,98
GSD Holding 1,80 3,45 20,81
Gübre Fabrik. 24,82 -2,36 174,56
Güler Yat. Holding 8,08 9,93 298,03
Güneş Sigorta 3,52 -0,85 61,47
Halk GMYO 1,95 -1,02 59,84
Halk Sigorta 3,90 -1,27 96,97
Hatay Tekstil 9,80 0,41 42,65
Hedef Girişim 2,65 -0,75 1,53
Hektaş 14,84 -1,07 85,04
HUB Girişim 22,14 0,36 135,82
Hürriyet Gzt. 1,63 1,24 42,98
ICBC Turkey Bank 4,78 -0,21 -9,30
İdealist Danışmanlık 3,40 0,00 2,41
İdealist GMYO 4,56 3,40 49,02
İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77
İhlas Gayrimenkul 1,31 -2,96 9,17
İhlas Gazetecilik 3,72 -2,62 -45,37
İhlas Holding 0,73 1,39 -19,78
İhlas Yayın Holding 1,10 -1,79 7,84
İndeks Bilgisayar 11,45 -0,17 18,04
Info Yatırım 8,24 5,91 -7,42
İntema 10,58 0,28 14,25
İpek Doğal Enerji 14,56 -0,27 88,60
İskenderun Demir Çelik 6,95 0,00 -13,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:45 Kaynak: AA

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