Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,44
|-4,71
|84,95
|Acıpayam Selüloz
|9,72
|6,70
|52,59
|Adel Kalemcilik
|13,09
|1,47
|-16,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,62
|-2,41
|13,42
|Afyon Çimento
|2,88
|-1,37
|26,41
|Ak Enerji
|1,26
|0,80
|15,60
|Akbank
|5,92
|1,54
|-27,00
|Akçansa
|10,06
|-3,73
|3,77
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,14
|3,88
|1,42
|Akfen GMYO
|3,27
|0,00
|-19,26
|Akın Tekstil
|15,02
|-1,05
|8,92
|Akiş GMYO
|3,71
|0,27
|-8,17
|Akmerkez GMYO
|26,96
|-1,25
|20,33
|Aksa
|6,78
|0,15
|-3,19
|Aksa Enerji
|4,76
|-0,63
|25,26
|Aksigorta
|6,72
|-0,30
|24,03
|Aksu Enerji
|9,99
|-0,60
|-32,82
|Alarko Carrıer
|68,00
|2,87
|13,33
|Alarko GMYO
|15,10
|-0,13
|-0,54
|Alarko Holding
|5,34
|0,19
|-10,25
|Albaraka Türk
|1,45
|-1,36
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,18
|-0,31
|59,30
|Alkim Kağıt
|10,11
|2,33
|86,54
|Alkim Kimya
|12,55
|4,50
|102,35
|Altınyağ
|1,35
|-0,74
|229,27
|Altınyunus Çeşme
|31,40
|9,94
|214,31
|Anadolu Cam
|4,33
|-0,23
|1,54
|Anadolu Efes
|19,91
|-0,10
|-13,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,47
|-1,55
|5,00
|Anadolu Hayat Emek.
|6,74
|2,12
|10,76
|Anadolu Isuzu
|11,96
|-0,58
|-1,73
|Anadolu Sigorta
|5,90
|1,90
|42,05
|Anel Elektrik
|3,99
|1,27
|24,30
|Arçelik
|16,69
|1,21
|-19,91
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,08
|-3,39
|Arena Bilgisayar
|15,26
|-0,20
|109,47
|Armada Bilgisayar
|22,38
|-0,09
|36,55
|Arsan Tekstil
|5,01
|-0,40
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|7,48
|183,95
|Aselsan
|31,88
|0,63
|52,24
|Ata GMYO
|3,42
|0,00
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,78
|-2,73
|-7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,76
|5,39
|76,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|1,41
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,91
|0,78
|-3,70
|Avrasya GMYO
|2,11
|-2,31
|39,74
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|-0,51
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|0,00
|13,64
|Ayen Enerji
|3,48
|-0,85
|0,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|-1,67
|34,70
|Aygaz
|11,38
|2,61
|-6,31
|Bagfaş
|17,05
|-0,76
|1,37
|Bak Ambalaj
|8,17
|0,25
|11,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,36
|-1,67
|90,32
|Bantaş Ambalaj
|3,50
|7,03
|38,89
|Banvit
|24,00
|0,00
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|1,75
|34,36
|Batı Çimento
|3,17
|2,26
|-4,23
|Batısöke Çimento
|1,33
|3,10
|1,53
|Bayrak Taban Sanayi
|3,96
|10,00
|Bera Holding
|4,34
|-2,69
|12,73
|Berkosan Yalıtım
|3,72
|0,00
|35,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|-1,18
|2,45
|Beyaz Filo
|3,85
|0,79
|21,84
|Bilici Yatırım
|7,51
|-0,79
|71,85
|Bim Mağazalar
|66,40
|-3,77
|43,69
|Birko Mensucat
|0,46
|0,00
|48,39
|Birlik Mensucat
|1,52
|4,11
|33,33
|Bizim Mağazaları
|14,90
|2,41
|33,39
|Bomonti Elektrik
|4,62
|2,67
|260,94
|Borusan Mannesmann
|10,66
|-0,93
|-6,90
|Borusan Yat. Paz.
|70,30
|2,40
|17,34
|Bosch Fren Sistemleri
|286,00
|4,76
|-0,62
|Bossa
|9,62
|-1,23
|19,35
|Brisa
|11,10
|0,63
|18,35
|Burçelik
|8,54
|-2,18
|46,99
|Burçelik Vana
|19,70
|-3,24
|102,88
|Bursa Çimento
|4,19
|-0,95
|4,66
|Carrefoursa
|7,12
|-0,28
|51,17
|Casa Emtia Petrol
|23,08
|-2,62
|145,79
|Ceo Event Medya
|3,57
|-1,11
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|41,24
|0,68
|8,93
|Cosmos Yat. Holding
|3,05
|0,00
|49,51
|Credıtwest Faktorıng
|3,88
|9,92
|34,72
|Çelebi
|87,05
|0,29
|-14,74
|Çelik Halat
|9,90
|-0,60
|52,31
|Çemaş Döküm
|1,23
|0,00
|-1,88
|Çemtaş
|7,79
|-0,76
|-4,17
|Çimbeton
|66,30
|0,91
|60,69
|Çimentaş
|25,00
|-3,10
|66,67
|Çimsa
|8,85
|-2,53
|-2,53
|Çuhadaroğlu Metal
|3,37
|-0,30
|5,64
|Dagi Giyim
|3,88
|3,19
|55,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,37
|0,14
|226,11
|Dardanel
|12,00
|1,44
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|8,97
|-0,44
|14,85
|Demısaş Döküm
|3,78
|-0,26
|8,62
|Denge Holding
|1,49
|-0,67
|8,76
|Deniz GMYO
|4,65
|0,00
|-7,92
|Denizli Cam
|7,75
|-2,15
|-7,07
|Derimod
|6,93
|-0,43
|-2,94
|Derlüks Deri
|5,14
|2,80
|27,05
|Desa Deri
|4,75
|-1,25
|4,63
|Despec Bilgisayar
|6,59
|-2,37
|55,42
|Deva Holding
|18,35
|-1,87
|105,54
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|5,74
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,48
|-0,96
|73,20
|DO-CO
|387,70
|3,39
|-31,26
|Doğan Burda
|12,78
|-1,84
|110,54
|Doğan Holding
|1,97
|0,00
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|-0,99
|21,82
|Doğusan
|2,33
|1,30
|12,02
|Doğuş GMYO
|5,44
|-0,37
|20,09
|Doğuş Otomotiv
|11,18
|0,27
|17,44
|Döktaş Dökümcülük
|25,60
|-0,78
|-19,10
|Duran Doğan Basım
|16,08
|-1,35
|14,53
|Dyo Boya
|5,86
|0,86
|19,59
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|0,00
|55,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,38
|-0,16
|28,52
|Edip Gayrimenkul
|2,01
|-0,99
|44,60
|Ege Endüstri
|573,00
|0,77
|1,86
|Ege Gübre
|86,50
|3,84
|73,69
|Ege Profil
|14,90
|-1,19
|24,48
|Ege Seramik
|4,82
|0,42
|29,92
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|0,00
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,11
|9,90
|184,62
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|8,82
|270,00
|Egeplast
|17,05
|-3,13
|36,40
|Ekiz Kimya
|6,69
|4,69
|996,72
|Emek Elektrik
|2,26
|-0,44
|42,14
|Eminiş Ambalaj
|3,87
|-3,97
|154,61
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|-1,20
|12,33
|Enerjisa Enerji
|8,35
|0,60
|23,96
|Enka İnşaat
|5,51
|0,73
|-1,29
|Erbosan
|21,50
|4,67
|-13,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,67
|1,88
|-4,09
|Ersu Gıda
|4,77
|-0,21
|130,43
|Escort Teknoloji
|3,81
|0,00
|174,10
|Etiler Gıda
|2,99
|-0,33
|22,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,88
|0,00
|12,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|19,20
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|32,20
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-5,46
|15,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,93
|-0,39
|-10,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,11
|0,49
|-10,07
|F-M İzmit Piston
|49,98
|1,79
|5,53
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,10
|3,74
|44,34
|Ford Otosan
|67,30
|-0,30
|1,79
|Formet Çelik Kapı
|4,64
|4,50
|54,67
|Frigo Pak Gıda
|17,75
|9,98
|36,96
|Galatasaray Sportif
|3,49
|-0,85
|71,92
|Garanti Bankası
|8,29
|1,84
|-25,58
|Garanti Faktoring
|4,77
|-1,65
|23,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,85
|2,21
|71,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,31
|1,38
|227,83
|Gedik Yatırım Holding
|26,20
|4,13
|240,70
|Gediz Ambalaj
|9,79
|-0,31
|44,82
|Gentaş
|2,54
|9,96
|15,98
|Gersan Elektrik
|4,63
|9,98
|45,14
|Global Men. Değ.
|5,16
|5,74
|174,47
|Global Yat. Holding
|3,54
|-3,01
|-27,31
|Good-Year
|4,87
|-0,41
|20,25
|Göltaş Çimento
|16,46
|0,55
|-7,48
|Gözde Girişim
|4,48
|0,22
|-12,84
|GSD Denizcilik
|4,71
|1,29
|83,98
|GSD Holding
|1,80
|3,45
|20,81
|Gübre Fabrik.
|24,82
|-2,36
|174,56
|Güler Yat. Holding
|8,08
|9,93
|298,03
|Güneş Sigorta
|3,52
|-0,85
|61,47
|Halk GMYO
|1,95
|-1,02
|59,84
|Halk Sigorta
|3,90
|-1,27
|96,97
|Hatay Tekstil
|9,80
|0,41
|42,65
|Hedef Girişim
|2,65
|-0,75
|1,53
|Hektaş
|14,84
|-1,07
|85,04
|HUB Girişim
|22,14
|0,36
|135,82
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|1,24
|42,98
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|-0,21
|-9,30
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|0,00
|2,41
|İdealist GMYO
|4,56
|3,40
|49,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-0,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|-2,96
|9,17
|İhlas Gazetecilik
|3,72
|-2,62
|-45,37
|İhlas Holding
|0,73
|1,39
|-19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,10
|-1,79
|7,84
|İndeks Bilgisayar
|11,45
|-0,17
|18,04
|Info Yatırım
|8,24
|5,91
|-7,42
|İntema
|10,58
|0,28
|14,25
|İpek Doğal Enerji
|14,56
|-0,27
|88,60
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|0,00
|-13,23
(Sürecek)