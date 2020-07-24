Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,48
|-2,52
|87,10
|Acıpayam Selüloz
|9,88
|-1,00
|56,46
|Adel Kalemcilik
|17,88
|-2,72
|13,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|-1,26
|65,23
|Afyon Çimento
|4,56
|1,33
|100,15
|Ak Enerji
|1,89
|-1,56
|73,39
|Akbank
|5,78
|-0,34
|-28,73
|Akçansa
|13,20
|-1,49
|36,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,34
|9,88
|153,08
|Akfen GMYO
|3,85
|0,26
|-4,94
|Akın Tekstil
|16,22
|9,97
|17,62
|Akiş GMYO
|3,43
|-2,00
|9,50
|Akmerkez GMYO
|35,58
|2,65
|58,81
|Aksa
|7,42
|0,54
|5,95
|Aksa Enerji
|5,63
|-1,75
|48,16
|Aksigorta
|8,11
|-0,98
|49,69
|Aksu Enerji
|11,36
|0,62
|-23,60
|Alarko Carrıer
|97,25
|9,95
|62,83
|Alarko GMYO
|17,36
|-1,92
|18,11
|Alarko Holding
|5,62
|-0,35
|-5,55
|Albaraka Türk
|1,72
|-0,58
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,36
|-0,88
|69,10
|Alkim Kağıt
|14,00
|6,95
|158,31
|Alkim Kimya
|13,78
|-2,41
|122,19
|Altınyağ
|1,31
|0,77
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|39,50
|-0,65
|295,40
|Anadolu Cam
|5,52
|2,41
|29,45
|Anadolu Efes
|20,70
|-0,38
|-2,72
|Anadolu Grubu Holding
|21,28
|0,57
|20,98
|Anadolu Hayat Emek.
|8,62
|0,23
|41,66
|Anadolu Isuzu
|15,97
|-1,54
|31,22
|Anadolu Sigorta
|6,60
|2,01
|58,90
|Anel Elektrik
|5,30
|3,11
|65,11
|Arçelik
|22,10
|2,03
|6,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,74
|-2,28
|Arena Bilgisayar
|20,50
|6,27
|181,40
|Armada Bilgisayar
|24,78
|-2,29
|51,19
|Arsan Tekstil
|5,42
|-0,37
|51,40
|Artı Yatırım Holding
|1,92
|1,05
|137,04
|Aselsan
|35,08
|-0,17
|68,02
|Ata GMYO
|3,58
|0,28
|-20,97
|Atakule GMYO
|2,60
|-1,52
|35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|2,06
|3,00
|106,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,10
|9,95
|45,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,71
|-0,94
|9,73
|Avrasya GMYO
|2,41
|0,00
|59,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|-2,20
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,90
|0,01
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|3,55
|13,64
|Ayen Enerji
|5,88
|-3,61
|69,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,56
|-3,80
|108,22
|Aygaz
|13,02
|2,84
|7,20
|Bagfaş
|18,21
|-1,25
|8,26
|Bak Ambalaj
|9,85
|1,76
|34,01
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|-4,29
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|4,04
|-0,98
|60,32
|Banvit
|25,20
|0,72
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|4,38
|2,10
|69,11
|Batı Çimento
|4,32
|-0,23
|30,51
|Batısöke Çimento
|1,89
|0,00
|44,27
|Bayrak Taban Sanayi
|6,71
|-2,61
|Bera Holding
|8,17
|-8,92
|112,21
|Berkosan Yalıtım
|4,64
|-3,13
|69,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,60
|-1,14
|6,12
|Beyaz Filo
|3,90
|-1,27
|24,61
|Bilici Yatırım
|8,24
|-0,12
|91,64
|Bim Mağazalar
|73,85
|0,89
|59,82
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,82
|0,55
|59,65
|Bizim Mağazaları
|18,94
|1,50
|69,56
|Bomonti Elektrik
|7,50
|5,93
|485,94
|Borusan Mannesmann
|13,12
|2,50
|14,59
|Borusan Yat. Paz.
|91,30
|10,00
|52,39
|Bosch Fren Sistemleri
|887,80
|10,00
|208,50
|Bossa
|10,06
|1,72
|24,81
|Brisa
|12,04
|-1,95
|28,37
|Burçelik
|21,44
|9,95
|269,02
|Burçelik Vana
|58,70
|9,93
|504,53
|Bursa Çimento
|6,60
|-4,21
|64,86
|Carrefoursa
|7,38
|0,41
|56,69
|Casa Emtia Petrol
|22,54
|-0,09
|140,04
|Ceo Event Medya
|4,84
|10,00
|32,16
|Coca Cola İçecek
|47,76
|0,04
|26,15
|Cosmos Yat. Holding
|2,84
|1,07
|39,22
|Credıtwest Faktorıng
|4,60
|0,66
|59,72
|Çelebi
|76,55
|0,39
|-25,02
|Çelik Halat
|13,60
|3,19
|109,23
|Çemaş Döküm
|1,68
|1,82
|34,02
|Çemtaş
|11,36
|-0,35
|39,75
|Çimbeton
|73,85
|0,54
|78,99
|Çimentaş
|26,36
|-0,53
|75,73
|Çimsa
|11,26
|-0,27
|24,01
|Çuhadaroğlu Metal
|4,38
|0,69
|37,30
|Dagi Giyim
|7,79
|5,70
|211,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,08
|0,12
|257,52
|Dardanel
|13,31
|10,00
|251,19
|Datagate Bilgisayar
|10,38
|1,96
|32,91
|Demısaş Döküm
|5,66
|3,10
|62,64
|Denge Holding
|2,02
|-3,81
|47,45
|Deniz GMYO
|7,75
|3,06
|53,47
|Denizli Cam
|8,02
|1,01
|-3,84
|Derimod
|6,79
|-0,44
|-4,90
|Derlüks Deri
|6,10
|-2,40
|50,77
|Desa Deri
|5,90
|2,08
|29,96
|Despec Bilgisayar
|8,54
|-2,40
|101,42
|Deva Holding
|20,38
|2,16
|128,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,50
|3,45
|92,31
|Ditaş Doğan
|27,30
|3,02
|186,91
|DO-CO
|352,00
|2,83
|-37,59
|Doğan Burda
|19,98
|-2,82
|229,16
|Doğan Holding
|2,19
|1,39
|21,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-0,38
|59,39
|Doğusan
|2,97
|-1,33
|42,79
|Doğuş GMYO
|6,01
|-0,17
|32,67
|Doğuş Otomotiv
|17,79
|1,95
|86,87
|Döktaş Dökümcülük
|25,22
|-0,24
|-20,30
|Duran Doğan Basım
|17,95
|2,98
|27,85
|Dyo Boya
|6,92
|0,29
|41,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-1,10
|72,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,52
|1,44
|61,12
|Edip Gayrimenkul
|2,78
|-2,46
|100,00
|Ege Endüstri
|797,50
|10,00
|41,76
|Ege Gübre
|103,70
|2,37
|108,23
|Ege Profil
|14,39
|-0,35
|20,22
|Ege Seramik
|5,51
|0,18
|49,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,18
|-4,07
|268,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,16
|7,41
|197,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|-2,53
|285,00
|Egeplast
|15,25
|-1,23
|22,00
|Ekiz Kimya
|9,13
|9,74
|1396,72
|Emek Elektrik
|2,83
|-0,35
|77,99
|Eminiş Ambalaj
|3,91
|5,39
|157,24
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|0,00
|60,95
|Enerjisa Enerji
|8,45
|-0,71
|25,45
|Enka İnşaat
|6,45
|-0,46
|15,55
|Erbosan
|24,12
|-1,71
|-3,44
|Ereğli Demir Çelik
|8,37
|0,12
|-4,98
|Ersu Gıda
|4,42
|0,23
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,73
|-0,80
|168,35
|Etiler Gıda
|3,41
|-8,33
|39,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,04
|-1,92
|27,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,76
|-2,22
|47,43
|Euro Yat. Ort.
|1,72
|-1,71
|52,79
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-0,56
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|13,55
|2,50
|-6,36
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,22
|-1,63
|-7,66
|F-M İzmit Piston
|82,75
|9,97
|74,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,75
|-1,19
|39,79
|Ford Otosan
|77,50
|-1,02
|17,22
|Formet Çelik Kapı
|3,09
|-0,32
|3,00
|Frigo Pak Gıda
|32,58
|9,99
|151,39
|Galatasaray Sportif
|2,54
|-1,55
|25,12
|Garanti Bankası
|7,91
|-0,63
|-28,99
|Garanti Faktoring
|6,44
|9,90
|66,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|0,00
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,67
|-2,62
|207,48
|Gedik Yatırım Holding
|24,34
|1,67
|216,51
|Gediz Ambalaj
|13,05
|-1,29
|93,05
|Gentaş
|2,93
|0,00
|42,09
|Gersan Elektrik
|6,81
|1,19
|113,48
|Global Men. Değ.
|5,23
|0,77
|178,19
|Global Yat. Holding
|4,86
|0,62
|-0,21
|Good-Year
|5,71
|1,42
|40,99
|Göltaş Çimento
|22,90
|2,14
|28,72
|Gözde Girişim
|6,02
|-3,06
|17,12
|GSD Denizcilik
|4,30
|0,00
|67,97
|GSD Holding
|2,39
|3,91
|60,40
|Gübre Fabrik.
|30,98
|7,94
|242,70
|Güler Yat. Holding
|12,86
|3,71
|533,50
|Güneş Sigorta
|5,15
|0,00
|136,24
|Halk GMYO
|2,47
|1,23
|102,90
|Halk Sigorta
|3,38
|0,00
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,54
|-1,65
|41,67
|Hedef Girişim
|3,38
|0,90
|29,50
|Hektaş
|14,71
|2,72
|83,42
|HUB Girişim
|18,75
|-1,06
|99,71
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|1,86
|43,86
|ICBC Turkey Bank
|6,01
|-3,06
|14,04
|İdealist Danışmanlık
|4,40
|9,73
|32,53
|İdealist GMYO
|4,29
|-1,38
|40,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|0,89
|-27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,77
|1,72
|47,50
|İhlas Gazetecilik
|4,26
|-1,39
|-37,44
|İhlas Holding
|0,91
|3,41
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|9,57
|23,53
|İndeks Bilgisayar
|12,70
|3,34
|35,40
|Info Yatırım
|7,28
|7,06
|49,71
|İntema
|13,13
|0,54
|41,79
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|-0,42
|85,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|0,00
|-8,38
(Sürecek)