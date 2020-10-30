Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,14
|-9,95
|445,16
|Acıpayam Selüloz
|13,56
|-5,51
|114,74
|Adel Kalemcilik
|18,65
|-4,94
|18,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,65
|-3,64
|85,54
|Afyon Çimento
|4,19
|0,96
|83,91
|Ak Enerji
|2,17
|0,93
|99,08
|Akbank
|4,77
|-2,45
|-41,18
|Akçansa
|12,52
|1,05
|29,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,34
|-8,65
|200,47
|Akfen GMYO
|3,87
|-4,21
|-4,44
|Akın Tekstil
|18,36
|-7,27
|33,14
|Akiş GMYO
|3,97
|-4,34
|26,74
|Akmerkez GMYO
|65,10
|-6,87
|190,56
|Aksa
|8,07
|2,15
|15,23
|Aksa Enerji
|6,17
|-3,59
|62,37
|Aksigorta
|7,02
|-2,36
|29,57
|Aksu Enerji
|11,98
|1,61
|-19,44
|Alarko Carrıer
|135,00
|-3,57
|126,03
|Alarko GMYO
|16,46
|-5,24
|11,99
|Alarko Holding
|6,19
|1,81
|5,37
|Albaraka Türk
|1,62
|-8,47
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,84
|-9,96
|147,84
|Alkim Kağıt
|12,90
|-2,42
|138,02
|Alkim Kimya
|13,80
|-0,14
|122,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,38
|-7,39
|480,49
|Altınyunus Çeşme
|45,76
|-5,65
|358,06
|Anadolu Efes
|19,43
|-5,31
|-8,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,33
|-4,68
|-1,48
|Anadolu Hayat Emek.
|8,07
|-3,93
|32,62
|Anadolu Isuzu
|14,80
|-2,05
|21,61
|Anadolu Sigorta
|6,65
|-2,21
|60,10
|Anel Elektrik
|3,38
|5,62
|91,73
|Arçelik
|26,88
|4,43
|28,98
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,40
|4,12
|Arena Bilgisayar
|35,78
|-0,67
|391,15
|Armada Bilgisayar
|53,20
|-4,74
|224,59
|Arsan Tekstil
|5,37
|-2,89
|50,00
|Artı Yatırım Holding
|7,30
|9,94
|801,23
|Aselsan
|16,75
|-3,74
|60,89
|Ata GMYO
|3,82
|-1,55
|-15,67
|Atakule GMYO
|2,25
|-3,85
|17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|6,08
|-9,93
|508,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-4,57
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,91
|-1,30
|-3,70
|Avrasya GMYO
|2,87
|-6,51
|90,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,69
|-3,93
|47,80
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,90
|-0,01
|12,83
|Avrupa Yatırım Holding
|5,08
|-8,47
|229,87
|Ayen Enerji
|5,35
|-0,93
|54,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,26
|-7,21
|322,83
|Aygaz
|10,56
|-7,77
|-13,06
|Bagfaş
|16,21
|-3,80
|-3,63
|Bak Ambalaj
|17,09
|-3,45
|134,60
|Balatacılar Balatacılık
|6,28
|9,98
|406,45
|Bantaş Ambalaj
|5,22
|2,76
|107,14
|Banvit
|26,04
|-2,62
|40,23
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|-4,76
|208,88
|Batı Çimento
|4,24
|7,89
|28,10
|Batısöke Çimento
|2,29
|0,44
|74,81
|Bayrak Taban Sanayi
|8,03
|-1,59
|Bera Holding
|9,00
|-0,99
|133,77
|Berkosan Yalıtım
|6,13
|-2,70
|123,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|-3,95
|19,18
|Beyaz Filo
|9,98
|-5,04
|218,87
|Bilici Yatırım
|5,62
|1,26
|96,06
|Bim Mağazalar
|66,80
|-2,48
|44,56
|Birko Mensucat
|1,37
|9,60
|341,94
|Birlik Mensucat
|2,74
|-1,79
|140,35
|Bizim Mağazaları
|14,40
|-4,32
|30,04
|Bomonti Elektrik
|12,20
|1,67
|853,13
|Borusan Mannesmann
|13,62
|-2,51
|18,95
|Borusan Yat. Paz.
|156,00
|-5,45
|160,38
|Bosch Fren Sistemleri
|857,00
|0,59
|197,80
|Bossa
|12,97
|4,60
|60,92
|Brisa
|14,85
|2,34
|58,33
|Burçelik
|24,94
|9,58
|329,26
|Burçelik Vana
|79,50
|9,96
|718,74
|Bursa Çimento
|6,41
|-5,04
|60,11
|Carrefoursa
|23,00
|-5,35
|388,32
|Casa Emtia Petrol
|36,30
|10,00
|286,58
|Ceo Event Medya
|6,12
|-6,85
|67,11
|Coca Cola İçecek
|44,90
|-2,60
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|6,34
|9,88
|210,78
|Credıtwest Faktorıng
|4,81
|-4,18
|67,01
|Çelebi
|69,50
|1,24
|-30,04
|Çelik Halat
|15,25
|1,06
|134,62
|Çemaş Döküm
|2,05
|-0,97
|63,54
|Çemtaş
|13,40
|-3,94
|64,84
|Çimbeton
|125,70
|-3,31
|204,65
|Çimentaş
|32,94
|6,60
|119,60
|Çimsa
|12,44
|-1,97
|37,00
|Çuhadaroğlu Metal
|6,27
|10,00
|96,55
|Dagi Giyim
|9,68
|-4,16
|287,20
|Dagi Yatırım Holding
|15,15
|-8,24
|570,35
|Dardanel
|24,80
|-5,92
|554,35
|Datagate Bilgisayar
|15,25
|-6,78
|95,26
|Demısaş Döküm
|5,55
|-4,80
|59,48
|Denge Holding
|5,00
|-1,96
|264,96
|Deniz GMYO
|3,26
|-3,55
|54,93
|Derimod
|10,00
|-0,99
|40,06
|Derlüks Deri
|8,25
|-2,37
|103,92
|Desa Deri
|6,50
|-2,26
|43,17
|Despec Bilgisayar
|12,12
|-7,55
|185,85
|Deva Holding
|21,50
|-5,54
|140,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,40
|-5,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,40
|-4,00
|207,69
|Ditaş Doğan
|28,58
|0,70
|200,36
|DO-CO
|292,20
|-1,45
|-48,19
|Doğan Burda
|22,00
|262,44
|Doğan Holding
|2,43
|2,97
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|-1,95
|52,73
|Doğusan
|3,54
|-1,12
|70,19
|Doğuş GMYO
|8,72
|-5,73
|92,49
|Doğuş Otomotiv
|16,90
|-5,06
|77,52
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|-2,86
|-1,41
|Duran Doğan Basım
|20,78
|-7,31
|48,01
|Dyo Boya
|12,20
|-1,85
|148,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,57
|-6,54
|79,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|17,71
|-6,79
|83,86
|Edip Gayrimenkul
|2,94
|-5,16
|111,51
|Ege Endüstri
|919,00
|-1,71
|63,36
|Ege Gübre
|118,30
|-1,83
|139,98
|Ege Profil
|21,18
|6,11
|76,94
|Ege Seramik
|7,35
|9,87
|99,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,71
|0,00
|434,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,04
|9,68
|423,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,27
|9,48
|535,00
|Egeplast
|18,97
|-5,53
|51,76
|Ekiz Kimya
|9,00
|-1,10
|1375,41
|Emek Elektrik
|3,58
|-6,28
|125,16
|Eminiş Ambalaj
|21,66
|9,95
|1325,00
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,18
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,99
|0,00
|33,46
|Enka İnşaat
|7,21
|-0,14
|29,17
|Erbosan
|26,04
|0,46
|4,24
|Ereğli Demir Çelik
|9,53
|2,58
|8,19
|Ersu Gıda
|5,19
|0,78
|150,72
|Escort Teknoloji
|5,90
|-4,07
|324,46
|Esenboğa Elektrik
|18,26
|-4,85
|Etiler Gıda
|3,69
|-5,38
|216,03
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,30
|10,00
|105,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,75
|8,70
|297,88
|Euro Yat. Ort.
|8,78
|9,89
|679,93
|Euro Yatırım Holding
|2,58
|1,18
|72,00
|Fade Gıda
|5,90
|-2,16
|Fenerbahçe Futbol
|34,74
|-3,87
|140,08
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,60
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,67
|-7,62
|45,95
|F-M İzmit Piston
|109,00
|-3,54
|130,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,17
|-1,93
|45,25
|Ford Otosan
|108,00
|7,14
|63,35
|Formet Çelik Kapı
|5,82
|-2,51
|94,00
|Frigo Pak Gıda
|19,84
|3,28
|183,21
|Galatasaray Sportif
|3,39
|-3,42
|67,00
|Garanti Bankası
|6,60
|-2,65
|-40,75
|Garanti Faktoring
|10,38
|-3,08
|168,22
|Garanti Yat. Ort.
|3,12
|-9,30
|213,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,37
|-0,64
|197,94
|Gediz Ambalaj
|16,33
|-3,20
|141,57
|Gentaş
|3,90
|1,04
|89,14
|Gersan Elektrik
|6,11
|-3,63
|91,54
|Global Men. Değ.
|4,53
|-5,03
|140,96
|Global Yat. Holding
|5,29
|-9,88
|8,62
|Good-Year
|6,05
|-5,62
|49,38
|Göltaş Çimento
|22,78
|-1,81
|28,05
|Gözde Girişim
|5,55
|-1,77
|7,98
|GSD Denizcilik
|4,66
|-1,69
|82,03
|GSD Holding
|2,10
|-0,94
|40,94
|Gübre Fabrik.
|33,34
|-3,81
|268,81
|Güler Yat. Holding
|15,38
|-2,90
|657,64
|Halk GMYO
|2,28
|-4,20
|95,77
|Hatay Tekstil
|11,42
|-3,95
|69,59
|Hedef Girişim
|6,19
|-7,20
|159,40
|Hektaş
|12,15
|-1,70
|51,50
|HUB Girişim
|16,34
|-2,27
|74,04
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|-2,34
|83,33
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|-3,66
|29,79
|İdealist Danışmanlık
|9,80
|-6,67
|195,18
|İdealist GMYO
|6,22
|3,67
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-0,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|2,54
|17,55
|İhlas Gazetecilik
|4,43
|-4,11
|-2,42
|İhlas Holding
|1,06
|-3,64
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-4,24
|35,55
|İndeks Bilgisayar
|16,27
|-6,33
|73,46
|Info Yatırım
|11,39
|-9,17
|134,23
|İntema
|18,10
|-5,73
|95,46
|Inveo Yatırım Holding
|26,48
|-2,36
|244,34
|İpek Doğal Enerji
|10,80
|-3,66
|39,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,42
|0,13
|-5,06
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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