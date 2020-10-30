Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,14 -9,95 445,16 Acıpayam Selüloz 13,56 -5,51 114,74 Adel Kalemcilik 18,65 -4,94 18,79 Adese Alışveriş Ticaret 2,65 -3,64 85,54 Afyon Çimento 4,19 0,96 83,91 Ak Enerji 2,17 0,93 99,08 Akbank 4,77 -2,45 -41,18 Akçansa 12,52 1,05 29,15 Akdeniz Yatırım Hold. 6,34 -8,65 200,47 Akfen GMYO 3,87 -4,21 -4,44 Akın Tekstil 18,36 -7,27 33,14 Akiş GMYO 3,97 -4,34 26,74 Akmerkez GMYO 65,10 -6,87 190,56 Aksa 8,07 2,15 15,23 Aksa Enerji 6,17 -3,59 62,37 Aksigorta 7,02 -2,36 29,57 Aksu Enerji 11,98 1,61 -19,44 Alarko Carrıer 135,00 -3,57 126,03 Alarko GMYO 16,46 -5,24 11,99 Alarko Holding 6,19 1,81 5,37 Albaraka Türk 1,62 -8,47 5,88 Alcatel Lucent Teletaş 29,84 -9,96 147,84 Alkim Kağıt 12,90 -2,42 138,02 Alkim Kimya 13,80 -0,14 122,51 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,38 -7,39 480,49 Altınyunus Çeşme 45,76 -5,65 358,06 Anadolu Efes 19,43 -5,31 -8,68 Anadolu Grubu Holding 17,33 -4,68 -1,48 Anadolu Hayat Emek. 8,07 -3,93 32,62 Anadolu Isuzu 14,80 -2,05 21,61 Anadolu Sigorta 6,65 -2,21 60,10 Anel Elektrik 3,38 5,62 91,73 Arçelik 26,88 4,43 28,98 ARD Bilişim Teknolojileri 35,40 4,12 Arena Bilgisayar 35,78 -0,67 391,15 Armada Bilgisayar 53,20 -4,74 224,59 Arsan Tekstil 5,37 -2,89 50,00 Artı Yatırım Holding 7,30 9,94 801,23 Aselsan 16,75 -3,74 60,89 Ata GMYO 3,82 -1,55 -15,67 Atakule GMYO 2,25 -3,85 17,19 Atlantis Yatırım Holding 6,08 -9,93 508,00 Atlas Yat. Ort. 1,67 -4,57 72,77 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,91 -1,30 -3,70 Avrasya GMYO 2,87 -6,51 90,07 Avrasya Petrol ve Tur. 2,69 -3,93 47,80 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,90 -0,01 12,83 Avrupa Yatırım Holding 5,08 -8,47 229,87 Ayen Enerji 5,35 -0,93 54,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,26 -7,21 322,83 Aygaz 10,56 -7,77 -13,06 Bagfaş 16,21 -3,80 -3,63 Bak Ambalaj 17,09 -3,45 134,60 Balatacılar Balatacılık 6,28 9,98 406,45 Bantaş Ambalaj 5,22 2,76 107,14 Banvit 26,04 -2,62 40,23 Baştaş Başkent Çimento 8,00 -4,76 208,88 Batı Çimento 4,24 7,89 28,10 Batısöke Çimento 2,29 0,44 74,81 Bayrak Taban Sanayi 8,03 -1,59 Bera Holding 9,00 -0,99 133,77 Berkosan Yalıtım 6,13 -2,70 123,72 Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 -3,95 19,18 Beyaz Filo 9,98 -5,04 218,87 Bilici Yatırım 5,62 1,26 96,06 Bim Mağazalar 66,80 -2,48 44,56 Birko Mensucat 1,37 9,60 341,94 Birlik Mensucat 2,74 -1,79 140,35 Bizim Mağazaları 14,40 -4,32 30,04 Bomonti Elektrik 12,20 1,67 853,13 Borusan Mannesmann 13,62 -2,51 18,95 Borusan Yat. Paz. 156,00 -5,45 160,38 Bosch Fren Sistemleri 857,00 0,59 197,80 Bossa 12,97 4,60 60,92 Brisa 14,85 2,34 58,33 Burçelik 24,94 9,58 329,26 Burçelik Vana 79,50 9,96 718,74 Bursa Çimento 6,41 -5,04 60,11 Carrefoursa 23,00 -5,35 388,32 Casa Emtia Petrol 36,30 10,00 286,58 Ceo Event Medya 6,12 -6,85 67,11 Coca Cola İçecek 44,90 -2,60 18,60 Cosmos Yat. Holding 6,34 9,88 210,78 Credıtwest Faktorıng 4,81 -4,18 67,01 Çelebi 69,50 1,24 -30,04 Çelik Halat 15,25 1,06 134,62 Çemaş Döküm 2,05 -0,97 63,54 Çemtaş 13,40 -3,94 64,84 Çimbeton 125,70 -3,31 204,65 Çimentaş 32,94 6,60 119,60 Çimsa 12,44 -1,97 37,00 Çuhadaroğlu Metal 6,27 10,00 96,55 Dagi Giyim 9,68 -4,16 287,20 Dagi Yatırım Holding 15,15 -8,24 570,35 Dardanel 24,80 -5,92 554,35 Datagate Bilgisayar 15,25 -6,78 95,26 Demısaş Döküm 5,55 -4,80 59,48 Denge Holding 5,00 -1,96 264,96 Deniz GMYO 3,26 -3,55 54,93 Derimod 10,00 -0,99 40,06 Derlüks Deri 8,25 -2,37 103,92 Desa Deri 6,50 -2,26 43,17 Despec Bilgisayar 12,12 -7,55 185,85 Deva Holding 21,50 -5,54 140,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,40 -5,28 Diriteks Diriliş Tekstil 2,40 -4,00 207,69 Ditaş Doğan 28,58 0,70 200,36 DO-CO 292,20 -1,45 -48,19 Doğan Burda 22,00 262,44 Doğan Holding 2,43 2,97 35,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 -1,95 52,73 Doğusan 3,54 -1,12 70,19 Doğuş GMYO 8,72 -5,73 92,49 Doğuş Otomotiv 16,90 -5,06 77,52 Döktaş Dökümcülük 31,20 -2,86 -1,41 Duran Doğan Basım 20,78 -7,31 48,01 Dyo Boya 12,20 -1,85 148,98 Eczacıbaşı İlaç 6,57 -6,54 79,97 Eczacıbaşı Yatırım 17,71 -6,79 83,86 Edip Gayrimenkul 2,94 -5,16 111,51 Ege Endüstri 919,00 -1,71 63,36 Ege Gübre 118,30 -1,83 139,98 Ege Profil 21,18 6,11 76,94 Ege Seramik 7,35 9,87 99,81 Egeli & Co Tarım Girişim 1,71 0,00 434,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,04 9,68 423,08 Egeli&Co Yatırım Holding 1,27 9,48 535,00 Egeplast 18,97 -5,53 51,76 Ekiz Kimya 9,00 -1,10 1375,41 Emek Elektrik 3,58 -6,28 125,16 Eminiş Ambalaj 21,66 9,95 1325,00 Emlak Konut GMYO 1,72 1,18 18,81 Enerjisa Enerji 8,99 0,00 33,46 Enka İnşaat 7,21 -0,14 29,17 Erbosan 26,04 0,46 4,24 Ereğli Demir Çelik 9,53 2,58 8,19 Ersu Gıda 5,19 0,78 150,72 Escort Teknoloji 5,90 -4,07 324,46 Esenboğa Elektrik 18,26 -4,85 Etiler Gıda 3,69 -5,38 216,03 Euro Kapital Yat. Ort. 3,30 10,00 105,77 Euro Trend Yat. Ort. 4,75 8,70 297,88 Euro Yat. Ort. 8,78 9,89 679,93 Euro Yatırım Holding 2,58 1,18 72,00 Fade Gıda 5,90 -2,16 Fenerbahçe Futbol 34,74 -3,87 140,08 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.158,60 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,67 -7,62 45,95 F-M İzmit Piston 109,00 -3,54 130,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,17 -1,93 45,25 Ford Otosan 108,00 7,14 63,35 Formet Çelik Kapı 5,82 -2,51 94,00 Frigo Pak Gıda 19,84 3,28 183,21 Galatasaray Sportif 3,39 -3,42 67,00 Garanti Bankası 6,60 -2,65 -40,75 Garanti Faktoring 10,38 -3,08 168,22 Garanti Yat. Ort. 3,12 -9,30 213,00 Gedik Y. Men. Değ. 9,37 -0,64 197,94 Gediz Ambalaj 16,33 -3,20 141,57 Gentaş 3,90 1,04 89,14 Gersan Elektrik 6,11 -3,63 91,54 Global Men. Değ. 4,53 -5,03 140,96 Global Yat. Holding 5,29 -9,88 8,62 Good-Year 6,05 -5,62 49,38 Göltaş Çimento 22,78 -1,81 28,05 Gözde Girişim 5,55 -1,77 7,98 GSD Denizcilik 4,66 -1,69 82,03 GSD Holding 2,10 -0,94 40,94 Gübre Fabrik. 33,34 -3,81 268,81 Güler Yat. Holding 15,38 -2,90 657,64 Halk GMYO 2,28 -4,20 95,77 Hatay Tekstil 11,42 -3,95 69,59 Hedef Girişim 6,19 -7,20 159,40 Hektaş 12,15 -1,70 51,50 HUB Girişim 16,34 -2,27 74,04 Hürriyet Gzt. 2,09 -2,34 83,33 ICBC Turkey Bank 6,84 -3,66 29,79 İdealist Danışmanlık 9,80 -6,67 195,18 İdealist GMYO 6,22 3,67 103,27 İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77 İhlas Gayrimenkul 1,21 2,54 17,55 İhlas Gazetecilik 4,43 -4,11 -2,42 İhlas Holding 1,06 -3,64 16,48 İhlas Yayın Holding 1,13 -4,24 35,55 İndeks Bilgisayar 16,27 -6,33 73,46 Info Yatırım 11,39 -9,17 134,23 İntema 18,10 -5,73 95,46 Inveo Yatırım Holding 26,48 -2,36 244,34 İpek Doğal Enerji 10,80 -3,66 39,90 İskenderun Demir Çelik 7,42 0,13 -5,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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