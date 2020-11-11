Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,98 -2,54 436,56 Acıpayam Selüloz 17,28 0,00 173,65 Adel Kalemcilik 22,52 9,96 43,44 Adese Alışveriş Ticaret 2,89 3,96 102,34 Afyon Çimento 4,55 -1,30 99,71 Ak Enerji 2,29 -1,72 110,09 Akbank 6,22 9,89 -23,30 Akçansa 13,70 1,03 41,32 Akdeniz Yatırım Hold. 6,26 -1,57 196,68 Akfen GMYO 4,13 0,98 1,98 Akın Tekstil 19,42 -2,41 40,83 Akiş GMYO 3,94 0,51 25,78 Akmerkez GMYO 60,85 0,33 171,59 Aksa 9,41 1,07 34,36 Aksa Enerji 7,41 2,77 95,00 Aksigorta 7,39 0,54 36,40 Aksu Enerji 12,31 -0,89 -17,22 Alarko Carrıer 169,40 10,00 183,63 Alarko GMYO 18,20 -0,55 23,83 Alarko Holding 6,77 4,15 15,24 Albaraka Türk 1,82 3,41 18,95 Alcatel Lucent Teletaş 29,92 -2,16 148,50 Alkim Kağıt 13,50 1,12 149,09 Alkim Kimya 14,50 -0,62 133,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,72 -2,86 563,41 Altınyunus Çeşme 48,70 -5,16 387,49 Anadolu Efes 21,92 1,76 3,02 Anadolu Grubu Holding 22,30 6,60 26,78 Anadolu Hayat Emek. 8,47 0,36 39,19 Anadolu Isuzu 16,13 0,06 32,54 Anadolu Sigorta 7,02 1,15 69,01 Anel Elektrik 3,31 0,61 87,76 Arçelik 27,72 -0,65 33,01 ARD Bilişim Teknolojileri 33,92 -0,24 Arena Bilgisayar 36,98 -2,53 407,62 Armada Bilgisayar 49,50 0,45 202,01 Arsan Tekstil 7,40 9,96 106,70 Artı Yatırım Holding 6,88 -9,95 749,38 Aselsan 18,58 3,05 78,47 Ata GMYO 3,80 0,00 -16,11 Atakule GMYO 2,48 -1,98 29,17 Atlantis Yatırım Holding 5,14 -9,67 414,00 Atlas Yat. Ort. 1,83 0,00 89,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,32 1,27 6,82 Avrasya GMYO 3,22 1,90 113,25 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 -0,35 56,59 Avrupa Yatırım Holding 5,35 -9,17 247,40 Ayen Enerji 5,55 -1,94 59,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,39 -0,10 374,43 Aygaz 12,40 4,38 2,09 Bagfaş 17,10 -1,89 1,66 Bak Ambalaj 18,45 1,37 153,27 Balatacılar Balatacılık 8,25 9,71 565,32 Bantaş Ambalaj 5,30 -2,03 110,32 Banvit 25,00 0,16 34,63 Baştaş Başkent Çimento 8,00 2,56 208,88 Batı Çimento 4,28 1,42 29,31 Batısöke Çimento 2,47 -0,80 88,55 Bayrak Taban Sanayi 8,10 0,25 Bera Holding 10,24 0,69 165,97 Berkosan Yalıtım 6,57 -0,45 139,78 Beşiktaş Futbol Yat. 3,11 -1,27 26,94 Beyaz Filo 11,03 6,06 252,42 Bilici Yatırım 6,64 -7,65 131,64 Bim Mağazalar 69,00 0,00 49,32 Birko Mensucat 1,35 -0,74 335,48 Birlik Mensucat 2,54 -1,93 122,81 Bizim Mağazaları 14,76 0,00 33,30 Bomonti Elektrik 16,23 9,96 1167,97 Borusan Mannesmann 15,45 1,64 34,93 Borusan Yat. Paz. 217,10 9,98 262,36 Bosch Fren Sistemleri 1.041,70 10,00 261,98 Bossa 13,31 -2,13 65,14 Brisa 17,67 -3,23 88,40 Burçelik 22,30 0,09 283,82 Burçelik Vana 71,20 0,28 633,26 Bursa Çimento 8,48 9,99 111,82 Carrefoursa 22,78 2,98 383,65 Casa Emtia Petrol 46,50 2,88 395,21 Ceo Event Medya 7,55 3,57 106,16 Coca Cola İçecek 55,95 4,48 47,78 Cosmos Yat. Holding 7,65 6,25 275,00 Credıtwest Faktorıng 5,30 0,00 84,03 Çelebi 80,90 -3,00 -18,57 Çelik Halat 15,10 -2,45 132,31 Çemaş Döküm 2,24 -0,88 78,70 Çemtaş 14,83 -3,95 82,43 Çimbeton 143,00 1,20 246,58 Çimentaş 32,16 3,61 114,40 Çimsa 15,70 6,08 72,91 Çuhadaroğlu Metal 6,81 1,34 113,48 Dagi Giyim 8,45 -1,40 238,00 Dagi Yatırım Holding 18,00 0,17 696,46 Dardanel 24,50 -1,37 546,44 Datagate Bilgisayar 15,48 -3,67 98,21 Demısaş Döküm 6,10 0,16 75,29 Denge Holding 5,35 -1,83 290,51 Deniz GMYO 3,45 0,00 63,96 Derimod 9,94 -1,88 39,22 Derlüks Deri 9,31 3,44 130,12 Desa Deri 7,10 -0,84 56,39 Despec Bilgisayar 11,96 -0,08 182,08 Deva Holding 24,90 0,89 178,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,96 -1,70 Diriteks Diriliş Tekstil 3,80 4,68 387,18 Ditaş Doğan 29,26 -0,48 207,51 DO-CO 356,20 -1,90 -36,84 Doğan Burda 22,00 -2,22 262,44 Doğan Holding 2,61 1,16 45,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 -1,82 63,64 Doğusan 3,70 -0,80 77,88 Doğuş GMYO 8,79 -1,24 94,04 Doğuş Otomotiv 26,24 9,97 175,63 Döktaş Dökümcülük 33,10 0,30 4,60 Duran Doğan Basım 22,20 2,68 58,12 Dyo Boya 11,50 0,97 134,69 Eczacıbaşı İlaç 6,84 -0,29 87,37 Eczacıbaşı Yatırım 18,86 0,27 95,80 Edip Gayrimenkul 3,13 1,62 125,18 Ege Endüstri 1.349,00 -3,71 139,80 Ege Gübre 127,00 1,84 157,63 Ege Profil 22,28 -1,76 86,13 Ege Seramik 8,32 -1,42 126,18 Egeplast 18,40 -5,64 47,20 Ekiz Kimya 7,99 -0,62 1209,84 Emek Elektrik 3,60 0,84 126,42 Eminiş Ambalaj 26,96 9,95 1673,68 Emlak Konut GMYO 1,90 1,60 31,24 Enerjisa Enerji 9,72 -0,82 44,30 Enka İnşaat 7,37 -0,81 32,03 Erbosan 28,04 0,86 12,25 Ereğli Demir Çelik 11,60 0,26 31,69 Ersu Gıda 5,17 1,17 149,76 Escort Teknoloji 5,99 -1,80 330,94 Esenboğa Elektrik 18,17 -1,09 Etiler Gıda 4,51 10,00 286,26 Euro Kapital Yat. Ort. 3,79 -8,23 136,32 Euro Trend Yat. Ort. 4,64 -9,02 288,67 Euro Yat. Ort. 8,37 -10,00 643,51 Euro Yatırım Holding 3,01 -3,83 100,67 Fade Gıda 5,82 -1,36 Fenerbahçe Futbol 34,12 -1,95 135,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,42 9,92 84,25 F-M İzmit Piston 127,10 2,09 168,35 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,49 -0,69 49,41 Ford Otosan 112,20 -4,35 69,71 Formet Çelik Kapı 5,05 0,00 68,33 Frigo Pak Gıda 22,00 -6,38 214,04 Galatasaray Sportif 3,75 -3,60 84,73 Garanti Bankası 8,50 9,54 -23,70 Garanti Faktoring 10,70 -1,38 176,49 Garanti Yat. Ort. 2,90 0,00 190,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,52 0,63 202,71 Gediz Ambalaj 20,88 6,31 208,88 Gentaş 4,89 7,24 137,15 Gersan Elektrik 6,28 -1,57 96,87 Global Men. Değ. 5,00 -1,38 165,96 Global Yat. Holding 4,66 -1,27 -4,31 Good-Year 7,44 -0,80 83,70 Göltaş Çimento 24,04 2,47 35,13 Gözde Girişim 6,63 -1,04 28,99 GSD Denizcilik 4,92 -0,61 92,19 GSD Holding 2,30 0,44 54,36 Gübre Fabrik. 37,76 -0,63 317,70 Güler Yat. Holding 13,36 1,06 558,13 Halk GMYO 2,64 0,76 126,68 Hatay Tekstil 12,97 -2,33 92,61 Hedef Girişim 6,36 -2,00 166,52 Hektaş 13,00 2,04 62,09 HUB Girişim 17,35 3,27 84,80 Hürriyet Gzt. 2,27 1,79 99,12 ICBC Turkey Bank 7,14 2,88 35,48 İdealist Danışmanlık 9,99 -3,57 200,90 İdealist GMYO 6,19 -0,80 102,29 İhlas Ev Aletleri 1,88 -1,57 -39,94 İhlas Gayrimenkul 1,28 -0,78 24,36 İhlas Gazetecilik 4,58 0,22 0,88 İhlas Holding 1,14 -1,72 25,27 İhlas Yayın Holding 1,23 -2,38 47,54 İndeks Bilgisayar 16,83 -0,71 79,43 Info Yatırım 11,44 0,53 135,26 İntema 20,46 0,99 120,95 Inveo Yatırım Holding 30,20 2,44 292,72 İpek Doğal Enerji 11,85 1,98 53,50 İskenderun Demir Çelik 8,26 1,23 5,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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