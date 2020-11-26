Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,20 9,91 448,39 Acıpayam Selüloz 17,78 -2,20 181,57 Adel Kalemcilik 21,28 0,66 35,54 Adese Alışveriş Ticaret 3,07 -0,32 114,94 Afyon Çimento 4,50 0,45 97,52 Ak Enerji 2,24 0,45 105,50 Akbank 6,45 2,38 -20,47 Akçansa 13,80 0,07 42,35 Akdeniz Yatırım Hold. 6,50 7,79 208,06 Akfen GMYO 4,08 -0,24 0,74 Akın Tekstil 26,20 4,05 89,99 Akiş GMYO 3,71 1,37 18,44 Akmerkez GMYO 50,40 -2,61 124,95 Aksa 10,81 0,75 54,35 Aksa Enerji 7,04 -0,14 85,26 Aksigorta 7,72 0,13 42,49 Aksu Enerji 13,76 2,69 -7,46 Alarko Carrıer 245,00 0,74 310,21 Alarko GMYO 18,11 -1,42 23,21 Alarko Holding 6,32 -1,25 7,58 Albaraka Türk 1,73 0,58 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 28,30 3,74 135,05 Alkim Kağıt 13,12 -1,20 142,08 Alkim Kimya 14,07 0,07 126,86 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,50 0,00 509,76 Altınyunus Çeşme 47,50 -0,63 375,48 Anadolu Efes 23,28 -0,85 9,41 Anadolu Grubu Holding 21,52 0,19 22,34 Anadolu Hayat Emek. 8,34 -0,36 37,06 Anadolu Isuzu 16,64 1,03 36,73 Anadolu Sigorta 7,09 0,14 70,70 Anel Elektrik 3,35 3,08 90,03 Arçelik 28,58 -0,63 37,14 ARD Bilişim Teknolojileri 36,06 2,33 Arena Bilgisayar 35,50 -0,22 387,30 Armada Bilgisayar 49,70 1,84 203,23 Arsan Tekstil 7,25 4,17 102,51 Artı Yatırım Holding 5,65 -3,42 597,53 Aselsan 18,28 0,55 75,58 Ata GMYO 4,92 -1,01 8,61 Atakule GMYO 2,56 0,39 33,33 Atlantis Yatırım Holding 4,40 -2,22 340,00 Atlas Yat. Ort. 1,78 2,89 84,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,82 -1,13 10,55 Avrasya GMYO 4,02 6,35 166,23 Avrasya Petrol ve Tur. 3,33 1,22 82,97 Avrupa Yatırım Holding 5,13 9,38 233,12 Ayen Enerji 5,52 0,73 59,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,00 0,00 356,62 Aygaz 13,10 0,15 7,85 Bagfaş 21,56 7,80 28,18 Bak Ambalaj 20,32 -2,03 178,94 Balatacılar Balatacılık 9,55 8,52 670,16 Bantaş Ambalaj 6,13 -0,49 143,25 Banvit 28,50 3,64 53,47 Baştaş Başkent Çimento 10,45 10,00 303,47 Batı Çimento 4,39 0,46 32,63 Batısöke Çimento 2,48 1,64 89,31 Bayrak Taban Sanayi 8,06 -0,86 Bera Holding 11,85 9,93 207,79 Berkosan Yalıtım 6,56 -0,61 139,42 Beşiktaş Futbol Yat. 3,07 1,32 25,31 Beyaz Filo 9,44 -0,94 201,61 Bilici Yatırım 6,15 -0,65 114,55 Bim Mağazalar 70,30 1,15 52,13 Birko Mensucat 1,19 0,00 283,87 Birlik Mensucat 2,62 9,17 129,82 Bizim Mağazaları 15,71 -1,26 41,87 Bomonti Elektrik 28,70 0,35 2142,19 Borusan Mannesmann 16,41 -0,42 43,32 Borusan Yat. Paz. 229,50 -1,96 283,05 Bosch Fren Sistemleri 1.289,00 -0,46 347,91 Bossa 13,03 -0,38 61,66 Brisa 19,19 0,52 104,61 Burçelik 22,90 -3,21 294,15 Burçelik Vana 63,75 1,67 556,54 Bursa Çimento 9,16 -0,97 128,81 Carrefoursa 105,90 -2,22 300,42 Casa Emtia Petrol 97,40 9,99 937,27 Ceo Event Medya 7,24 3,43 97,69 Coca Cola İçecek 61,30 -0,16 61,91 Cosmos Yat. Holding 7,81 10,00 282,84 Credıtwest Faktorıng 5,50 1,29 90,97 Çelebi 97,20 -1,87 -2,16 Çelik Halat 20,50 2,50 215,38 Çemaş Döküm 2,42 2,11 93,06 Çemtaş 15,81 7,33 94,49 Çimbeton 176,60 -3,44 328,02 Çimentaş 33,40 -2,11 122,67 Çimsa 15,20 -0,59 67,40 Çuhadaroğlu Metal 6,71 1,67 110,34 Dagi Giyim 8,88 -0,22 255,20 Dagi Yatırım Holding 13,76 -4,78 508,85 Dardanel 24,50 -1,69 546,44 Datagate Bilgisayar 16,00 1,65 104,87 Demısaş Döküm 6,05 1,34 73,85 Denge Holding 5,80 -1,69 323,36 Deniz GMYO 3,31 0,30 57,31 Derimod 10,00 -0,99 40,06 Derlüks Deri 10,34 0,88 155,57 Desa Deri 7,50 1,49 65,20 Despec Bilgisayar 12,13 2,28 186,08 Deva Holding 24,02 3,00 169,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,21 -0,49 Diriteks Diriliş Tekstil 3,91 9,83 401,28 Ditaş Doğan 30,18 -0,07 217,18 DO-CO 470,10 -1,03 -16,65 Doğan Burda 24,50 2,08 303,62 Doğan Holding 2,47 0,00 37,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 2,70 61,21 Doğusan 3,68 3,37 76,92 Doğuş GMYO 9,45 -1,56 108,61 Doğuş Otomotiv 28,54 1,78 199,79 Döktaş Dökümcülük 33,42 0,36 5,61 Duran Doğan Basım 25,48 3,75 81,48 Dyo Boya 11,20 0,72 128,57 Eczacıbaşı İlaç 6,97 1,60 90,93 Eczacıbaşı Yatırım 20,40 -1,73 111,79 Edip Gayrimenkul 3,03 -0,66 117,99 Ege Endüstri 1.675,40 0,16 197,82 Ege Gübre 144,10 4,57 192,32 Ege Profil 26,64 9,99 122,56 Ege Seramik 9,44 -2,38 156,63 Egeplast 17,89 -2,51 43,12 Ekiz Kimya 8,01 -0,50 1213,11 Emek Elektrik 3,32 -0,60 108,81 Eminiş Ambalaj 23,00 -1,29 1413,16 Emlak Konut GMYO 2,08 1,46 43,68 Enerjisa Enerji 10,45 0,38 55,14 Enka İnşaat 7,10 0,28 27,20 Erbosan 35,24 -3,66 41,07 Ereğli Demir Çelik 11,86 1,37 34,64 Ersu Gıda 5,22 -2,43 152,17 Escort Teknoloji 6,99 2,19 402,88 Esenboğa Elektrik 17,69 0,68 Etiler Gıda 4,60 2,00 293,97 Euro Kapital Yat. Ort. 3,23 -0,62 101,40 Euro Trend Yat. Ort. 3,77 2,72 215,79 Euro Yat. Ort. 4,50 -6,05 299,73 Euro Yatırım Holding 2,85 1,42 90,00 Fade Gıda 6,06 -1,30 Fenerbahçe Futbol 34,14 0,71 135,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,59 0,40 66,08 F-M İzmit Piston 135,40 -2,52 185,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,45 1,42 48,89 Ford Otosan 124,60 1,05 88,46 Formet Çelik Kapı 4,25 -1,16 41,67 Frigo Pak Gıda 29,96 5,34 327,67 Galatasaray Sportif 3,76 0,53 85,22 Garanti Bankası 9,34 2,98 -16,16 Garanti Faktoring 10,80 -2,88 179,07 Garanti Yat. Ort. 2,83 -0,70 183,91 Gedik Y. Men. Değ. 9,23 0,33 193,49 Gediz Ambalaj 20,90 -0,76 209,17 Gentaş 5,23 -0,57 153,64 Gersan Elektrik 6,36 0,47 99,37 Global Men. Değ. 4,90 3,81 160,64 Global Yat. Holding 4,82 4,10 -1,03 Good-Year 7,75 0,13 91,36 Göltaş Çimento 28,50 -3,00 60,20 Gözde Girişim 6,45 1,42 25,49 GSD Denizcilik 5,02 1,01 96,09 GSD Holding 2,34 3,08 57,05 Gübre Fabrik. 51,55 9,91 470,24 Güler Yat. Holding 15,60 -6,02 668,47 Halk GMYO 3,45 9,87 196,23 Hatay Tekstil 13,68 3,48 103,15 Hedef Girişim 6,19 -0,48 159,40 Hektaş 13,20 1,69 64,59 HUB Girişim 17,05 0,41 81,60 Hürriyet Gzt. 2,32 2,20 103,51 ICBC Turkey Bank 6,80 3,03 29,03 İdealist Danışmanlık 11,04 4,15 232,53 İdealist GMYO 6,17 1,31 101,63 İhlas Ev Aletleri 1,91 3,24 -38,98 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,60 23,38 İhlas Gazetecilik 4,54 5,58 0,00 İhlas Holding 1,15 2,68 26,37 İhlas Yayın Holding 1,22 6,09 46,34 İndeks Bilgisayar 16,37 0,49 74,52 Info Yatırım 4,92 9,82 156,95 İntema 20,84 -1,70 125,05 Inveo Yatırım Holding 28,58 1,35 271,65 İpek Doğal Enerji 12,03 1,43 55,83 İskenderun Demir Çelik 8,59 -0,12 9,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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