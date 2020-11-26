Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

26.11.2020 19:11
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,209,91448,39
Acıpayam Selüloz17,78-2,20181,57
Adel Kalemcilik21,280,6635,54
Adese Alışveriş Ticaret3,07-0,32114,94
Afyon Çimento4,500,4597,52
Ak Enerji2,240,45105,50
Akbank6,452,38-20,47
Akçansa13,800,0742,35
Akdeniz Yatırım Hold.6,507,79208,06
Akfen GMYO4,08-0,240,74
Akın Tekstil26,204,0589,99
Akiş GMYO3,711,3718,44
Akmerkez GMYO50,40-2,61124,95
Aksa10,810,7554,35
Aksa Enerji7,04-0,1485,26
Aksigorta7,720,1342,49
Aksu Enerji13,762,69-7,46
Alarko Carrıer245,000,74310,21
Alarko GMYO18,11-1,4223,21
Alarko Holding6,32-1,257,58
Albaraka Türk1,730,5813,07
Alcatel Lucent Teletaş28,303,74135,05
Alkim Kağıt13,12-1,20142,08
Alkim Kimya14,070,07126,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,500,00509,76
Altınyunus Çeşme47,50-0,63375,48
Anadolu Efes23,28-0,859,41
Anadolu Grubu Holding21,520,1922,34
Anadolu Hayat Emek.8,34-0,3637,06
Anadolu Isuzu16,641,0336,73
Anadolu Sigorta7,090,1470,70
Anel Elektrik3,353,0890,03
Arçelik28,58-0,6337,14
ARD Bilişim Teknolojileri36,062,33

Arena Bilgisayar35,50-0,22387,30
Armada Bilgisayar49,701,84203,23
Arsan Tekstil7,254,17102,51
Artı Yatırım Holding5,65-3,42597,53
Aselsan18,280,5575,58
Ata GMYO4,92-1,018,61
Atakule GMYO2,560,3933,33
Atlantis Yatırım Holding4,40-2,22340,00
Atlas Yat. Ort.1,782,8984,16
AvivaSA Emeklilik Hayat14,82-1,1310,55
Avrasya GMYO4,026,35166,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,331,2282,97
Avrupa Yatırım Holding5,139,38233,12
Ayen Enerji5,520,7359,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,000,00356,62
Aygaz13,100,157,85
Bagfaş21,567,8028,18
Bak Ambalaj20,32-2,03178,94
Balatacılar Balatacılık9,558,52670,16
Bantaş Ambalaj6,13-0,49143,25
Banvit28,503,6453,47
Baştaş Başkent Çimento10,4510,00303,47
Batı Çimento4,390,4632,63
Batısöke Çimento2,481,6489,31
Bayrak Taban Sanayi8,06-0,86

Bera Holding11,859,93207,79
Berkosan Yalıtım6,56-0,61139,42
Beşiktaş Futbol Yat.3,071,3225,31
Beyaz Filo9,44-0,94201,61
Bilici Yatırım6,15-0,65114,55
Bim Mağazalar70,301,1552,13
Birko Mensucat1,190,00283,87
Birlik Mensucat2,629,17129,82
Bizim Mağazaları15,71-1,2641,87
Bomonti Elektrik28,700,352142,19
Borusan Mannesmann16,41-0,4243,32
Borusan Yat. Paz.229,50-1,96283,05
Bosch Fren Sistemleri1.289,00-0,46347,91
Bossa13,03-0,3861,66
Brisa19,190,52104,61
Burçelik22,90-3,21294,15
Burçelik Vana63,751,67556,54
Bursa Çimento9,16-0,97128,81
Carrefoursa105,90-2,22300,42
Casa Emtia Petrol97,409,99937,27
Ceo Event Medya7,243,4397,69
Coca Cola İçecek61,30-0,1661,91
Cosmos Yat. Holding7,8110,00282,84
Credıtwest Faktorıng5,501,2990,97
Çelebi97,20-1,87-2,16
Çelik Halat20,502,50215,38
Çemaş Döküm2,422,1193,06
Çemtaş15,817,3394,49
Çimbeton176,60-3,44328,02
Çimentaş33,40-2,11122,67
Çimsa15,20-0,5967,40
Çuhadaroğlu Metal6,711,67110,34
Dagi Giyim8,88-0,22255,20
Dagi Yatırım Holding13,76-4,78508,85
Dardanel24,50-1,69546,44
Datagate Bilgisayar16,001,65104,87
Demısaş Döküm6,051,3473,85
Denge Holding5,80-1,69323,36
Deniz GMYO3,310,3057,31
Derimod10,00-0,9940,06
Derlüks Deri10,340,88155,57
Desa Deri7,501,4965,20
Despec Bilgisayar12,132,28186,08
Deva Holding24,023,00169,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,21-0,49

Diriteks Diriliş Tekstil3,919,83401,28
Ditaş Doğan30,18-0,07217,18
DO-CO470,10-1,03-16,65
Doğan Burda24,502,08303,62
Doğan Holding2,470,0037,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,662,7061,21
Doğusan3,683,3776,92
Doğuş GMYO9,45-1,56108,61
Doğuş Otomotiv28,541,78199,79
Döktaş Dökümcülük33,420,365,61
Duran Doğan Basım25,483,7581,48
Dyo Boya11,200,72128,57
Eczacıbaşı İlaç6,971,6090,93
Eczacıbaşı Yatırım20,40-1,73111,79
Edip Gayrimenkul3,03-0,66117,99
Ege Endüstri1.675,400,16197,82
Ege Gübre144,104,57192,32
Ege Profil26,649,99122,56
Ege Seramik9,44-2,38156,63
Egeplast17,89-2,5143,12
Ekiz Kimya8,01-0,501213,11
Emek Elektrik3,32-0,60108,81
Eminiş Ambalaj23,00-1,291413,16
Emlak Konut GMYO2,081,4643,68
Enerjisa Enerji10,450,3855,14
Enka İnşaat7,100,2827,20
Erbosan35,24-3,6641,07
Ereğli Demir Çelik11,861,3734,64
Ersu Gıda5,22-2,43152,17
Escort Teknoloji6,992,19402,88
Esenboğa Elektrik17,690,68

Etiler Gıda4,602,00293,97
Euro Kapital Yat. Ort.3,23-0,62101,40
Euro Trend Yat. Ort.3,772,72215,79
Euro Yat. Ort.4,50-6,05299,73
Euro Yatırım Holding2,851,4290,00
Fade Gıda6,06-1,30

Fenerbahçe Futbol34,140,71135,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,590,4066,08
F-M İzmit Piston135,40-2,52185,88
Fonet Bilgi Teknolojileri11,451,4248,89
Ford Otosan124,601,0588,46
Formet Çelik Kapı4,25-1,1641,67
Frigo Pak Gıda29,965,34327,67
Galatasaray Sportif3,760,5385,22
Garanti Bankası9,342,98-16,16
Garanti Faktoring10,80-2,88179,07
Garanti Yat. Ort.2,83-0,70183,91
Gedik Y. Men. Değ.9,230,33193,49
Gediz Ambalaj20,90-0,76209,17
Gentaş5,23-0,57153,64
Gersan Elektrik6,360,4799,37
Global Men. Değ.4,903,81160,64
Global Yat. Holding4,824,10-1,03
Good-Year7,750,1391,36
Göltaş Çimento28,50-3,0060,20
Gözde Girişim6,451,4225,49
GSD Denizcilik5,021,0196,09
GSD Holding2,343,0857,05
Gübre Fabrik.51,559,91470,24
Güler Yat. Holding15,60-6,02668,47
Halk GMYO3,459,87196,23
Hatay Tekstil13,683,48103,15
Hedef Girişim6,19-0,48159,40
Hektaş13,201,6964,59
HUB Girişim17,050,4181,60
Hürriyet Gzt.2,322,20103,51
ICBC Turkey Bank6,803,0329,03
İdealist Danışmanlık11,044,15232,53
İdealist GMYO6,171,31101,63
İhlas Ev Aletleri1,913,24-38,98
İhlas Gayrimenkul1,271,6023,38
İhlas Gazetecilik4,545,580,00
İhlas Holding1,152,6826,37
İhlas Yayın Holding1,226,0946,34
İndeks Bilgisayar16,370,4974,52
Info Yatırım4,929,82156,95
İntema20,84-1,70125,05
Inveo Yatırım Holding28,581,35271,65
İpek Doğal Enerji12,031,4355,83
İskenderun Demir Çelik8,59-0,129,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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