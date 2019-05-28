Borsada günlük işlemler (2)
25 dakika önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|162.450,00
|
|253,92
|İş Bankası (B)
|16.800,00
|0,54
|448,98
|İş Bankası (C)
|4,96
|0,20
|9,49
|İş Bankası (Kur.)
|154.999,90
|
|218,92
|İş Fin.Kir.
|5,03
|0,20
|8,64
|İş Girişim
|2,31
|1,32
|13,24
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|2,77
|-0,72
|49,99
|İş Yat. Ort.
|0,88
|0,00
|19,22
|İşbir Holding
|200,00
|0,00
|44,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,00
|-53,57
|İttifak Holding
|6,25
|1,63
|101,61
|İz Hayvancılık Tarım
|4,80
|-2,83
|-27,16
|İzmir Demir Çelik
|1,60
|1,91
|-3,61
|İzmir Fırça
|1,58
|0,64
|-23,67
|İzocam
|21,22
|0,28
|-0,93
|Jantsa Jant Sanayi
|26,14
|1,32
|1,27
|Kafein Yazılım
|6,46
|0,78
|-6,21
|Kapital Yat. Holding
|1,70
|0,00
|-40,77
|Kaplamin
|3,31
|-8,82
|-8,06
|Kardemir (A)
|2,03
|-1,93
|11,54
|Kardemir (B)
|2,07
|0,49
|13,11
|Kardemir (D)
|2,13
|1,43
|-2,29
|Karel Elektronik
|5,44
|4,41
|30,46
|Karsan Otomotiv
|1,09
|1,87
|-14,84
|Karsu Tekstil
|1,26
|1,61
|0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,47
|-0,55
|47,84
|Kartonsan
|309,00
|1,15
|-3,13
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|-1,61
|-47,87
|Kent Gıda
|127,70
|-0,23
|7,31
|Kerevitaş Gıda
|1,56
|1,30
|-13,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|-4,17
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,66
|1,84
|-5,14
|Klimasan Klima
|8,91
|0,11
|125,00
|Koç Holding
|15,26
|1,33
|10,19
|Konfrut Gıda
|28,32
|2,53
|18,59
|Konya Çimento
|163,10
|0,06
|-8,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,04
|1,09
|27,26
|Koza Altın
|46,04
|1,86
|-10,25
|Koza Madencilik
|6,87
|3,46
|-4,85
|Körfez GMYO
|1,28
|2,40
|4,92
|Kristal Kola
|0,79
|1,28
|-24,76
|Kron Telekomünikasyon
|7,68
|1,59
|-11,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,66
|19,79
|87,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|1,92
|-6,19
|Kütahya Porselen
|4,51
|3,20
|-0,88
|Lider Faktoring
|1,96
|-2,00
|-12,89
|Link Bilgisayar
|11,49
|1,77
|38,10
|Logo Yazılım
|33,10
|2,03
|21,96
|Lokman Hekim Sağlık
|3,44
|2,69
|-23,56
|Lüks Kadife
|3,93
|2,34
|-18,97
|Makina Takım
|1,25
|1,63
|-18,83
|Mardin Çimento
|2,60
|-1,89
|-6,37
|Marka Yatırım Holding
|0,67
|19,64
|8,06
|Marmaris Altınyunus
|17,06
|1,37
|-2,85
|Marshall
|26,62
|2,38
|5,55
|Martı GMYO
|0,60
|1,69
|-7,69
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|33,84
|6,42
|5,03
|Mazhar Zorlu Holding
|4,02
|3,61
|5,51
|Mega Polietilen
|1,65
|3,77
|-19,12
|Menderes Tekstil
|0,65
|1,56
|-9,72
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|7,52
|5,92
|25,54
|Merko Gıda
|0,60
|0,00
|-40,59
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|
|-8,05
|Metemtur Otelcilik
|0,99
|0,00
|-5,71
|Metro Holding
|0,95
|0,00
|25,00
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-0,88
|1,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,20
|1,69
|1,69
|Migros Ticaret
|12,13
|2,88
|-18,59
|Milpa
|1,42
|-8,97
|-0,65
|Mistral GMYO
|1,12
|-3,45
|-26,80
|MLP Sağlık
|11,89
|4,85
|11,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|0,00
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,44
|1,41
|-22,58
|Net Holding
|1,50
|1,35
|-23,47
|Netaş Telekom.
|5,82
|0,34
|-9,91
|Niğbaş Niğde Beton
|8,40
|8,95
|110,00
|Nuh Çimento
|5,84
|-0,34
|-15,73
|Nurol GMYO
|2,05
|-0,97
|-2,38
|Odaş Elektrik
|1,19
|0,85
|-15,49
|Olmuksan-IP
|3,17
|0,00
|-5,93
|Orge Enerji Elektrik
|3,18
|6,00
|1,92
|Orma Orman Mahsulleri
|1,11
|-4,31
|-7,50
|Osmanlı Menkul
|1,40
|5,26
|-18,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,91
|0,00
|-15,74
|Otokar
|98,90
|2,17
|15,15
|Oyak Yat. Ort.
|0,97
|2,11
|-40,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,06
|0,00
|3,92
|Özak GMYO
|2,17
|2,84
|2,84
|Özbal Çelik Boru
|1,09
|0,93
|-21,01
|Özderici GMYO
|0,67
|1,52
|-71,49
|Özerden Plastik
|3,06
|-0,33
|25,53
|Panora GMYO
|4,08
|-0,49
|9,16
|Park Elek.Madencilik
|1,91
|1,60
|-20,75
|Parsan
|11,45
|1,60
|30,71
|Pegasus
|31,58
|4,22
|37,78
|Peker GMYO
|4,09
|-0,49
|-50,27
|Penguen Gıda
|1,37
|-1,44
|26,85
|Pera GMYO
|0,49
|0,00
|-36,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,12
|0,82
|0,21
|Petkim
|4,58
|0,66
|-9,13
|Petrokent Turizm
|64,80
|-0,31
|-5,68
|Pınar Et ve Un
|5,42
|1,12
|22,16
|Pınar Su
|1,20
|1,69
|-4,00
|Pınar Süt
|6,14
|1,49
|-1,24
|Plastikkart
|2,79
|0,00
|3,33
|Polisan Holding
|2,11
|0,48
|-30,01
|Politeknik Metal
|51,35
|1,18
|46,43
|Prizma Press Matbaacılık
|1,75
|4,79
|12,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|0,00
|-41,03
|QNB Finansbank
|6,07
|-0,49
|-32,63
|Ral Yatırım Holding
|4,66
|1,30
|153,26
|Ray Sigorta
|2,17
|0,93
|56,12
|Reysaş GMYO
|0,67
|4,69
|-2,90
|Reysaş Lojistik
|0,66
|3,13
|-10,81
|Rhea Girişim
|0,66
|1,54
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|2,00
|11,11
|5,26
|Royal Halı
|0,83
|-2,35
|-16,16
|RTA Laboratuvarları
|1,25
|-0,79
|-28,16
|Sabancı Holding
|7,14
|1,13
|-1,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,48
|2,07
|-4,53
|Salix Yatırım Holding
|3,62
|3,43
|-5,97
|Sanel Mühendislik
|4,00
|4,44
|83,49
|Sanifoam Sünger
|1,64
|0,00
|31,20
|Sanko Pazarlama
|2,07
|0,00
|-6,10
|Saray Matbaacılık
|0,95
|1,06
|-5,00
|Sarkuysan
|3,16
|3,95
|0,55
|Sasa Polyester
|5,99
|-1,32
|0,34
|Say Reklamcılık
|0,81
|0,00
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,35
|1,29
|-20,61
|Selçuk Ecza Deposu
|4,71
|2,17
|73,26
|Selçuk Gıda
|1,48
|0,00
|11,28
|Senkron Güvenlik
|5,22
|-1,51
|422,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,75
|-1,79
|41,03
|Servet GMYO
|3,50
|2,94
|-25,53
|Seyitler Kimya
|4,56
|-0,87
|18,44
|Silverline Endüstri
|1,03
|0,98
|-23,13
|Sinpaş GMYO
|0,42
|13,51
|13,51
|Smartiks Yazılım A.Ş.
|2,47
|0,41
|
|Soda Sanayii
|7,23
|-0,69
|1,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,76
|-0,15
|21,83
|Söktaş
|1,24
|2,48
|-2,36
|Sönmez Filament
|3,07
|0,66
|-1,60
|Sönmez Pamuklu
|2,98
|1,36
|-4,49
|Sumaş Suni Tahta
|7,10
|2,75
|1,43
|Şeker Fin. Kir.
|3,14
|1,29
|11,35
|Şekerbank
|0,90
|-1,10
|-18,18
|Şişe Cam
|5,17
|2,17
|-8,82
|Şok Marketler
|8,49
|6,13
|-21,02
|T. Halk Bankası
|5,31
|-0,93
|-24,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,60
|0,17
|-31,76
|T.S.K.B.
|0,67
|-1,47
|-17,28
|T.Tuborg
|7,45
|0,95
|-6,10
|Taç Tarım Ürünleri
|3,94
|-1,50
|-22,13
|Tat Gıda
|4,19
|2,95
|9,69
|TAV Havalimanları
|23,62
|1,37
|7,41
|Taze Kuru Gıda
|5,49
|3,98
|-19,26
|Tek-Art Turizm
|0,68
|1,49
|-20,00
|Tekfen Holding
|24,54
|3,98
|25,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,85
|-1,07
|-37,71
|Temapol Polimer Plastik
|2,80
|-0,36
|-8,50
|TGS Dış Ticaret
|3,10
|0,98
|31,91
|Tofaş Oto. Fab.
|16,18
|2,80
|4,31
|Torunlar GMYO
|1,92
|0,00
|27,15
|Trabzon Liman
|8,13
|1,37
|-3,10
|Trabzonspor Sportif
|0,85
|-1,16
|-38,23
|Trakya Cam
|2,84
|-0,35
|-6,27
|Trend GMYO
|1,19
|-0,83
|-6,30
|TSKB GMYO
|0,69
|1,47
|-15,85
|Tuğçelik
|1,90
|0,53
|-10,80
|Tukaş
|3,52
|2,33
|112,05
|Turcas Petrol
|1,24
|0,00
|-12,06
|Turkcell
|11,27
|0,36
|-7,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,70
|-0,27
|-17,78
|Tüpraş
|118,00
|0,77
|13,10
|Türk Hava Yolları
|12,08
|1,85
|-25,02
|Türk Prysmian Kablo
|1,69
|0,60
|-2,01
|Türk Telekom
|4,30
|3,61
|10,26
|Türk Traktör
|26,36
|2,41
|-24,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|24,40
|2,52
|-24,08
|Ufuk Yatırım
|1,11
|0,91
|-2,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,25
|2,46
|9,65
|Ulusoy Elektrik
|20,80
|-0,19
|30,33
|Ulusoy Un Sanayi
|2,15
|2,87
|3,37
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Uşak Seramik
|0,96
|1,05
|-13,51
|Utopya Turizm
|3,00
|0,67
|-26,83
|Uzertaş Boya
|0,89
|0,00
|48,33
|Ülker Bisküvi
|18,24
|1,11
|24,34
|Ünye Çimento
|2,42
|0,41
|-30,26
|Vakıf Fin. Kir.
|1,25
|1,63
|-29,78
|Vakıf GMYO
|1,53
|2,68
|-23,12
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|6,42
|-23,68
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,28
|-8,97
|Vakko Tekstil
|2,74
|0,37
|5,05
|Vanet Gıda
|1,54
|7,69
|18,46
|Verusa Holding
|18,60
|2,20
|12,05
|Verusaturk Girisim
|3,01
|0,33
|-9,06
|Vestel
|9,52
|4,39
|71,53
|Vestel Beyaz Eşya
|13,87
|1,46
|42,00
|Viking Kağıt
|1,02
|0,00
|-7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,41
|2,92
|-18,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,91
|1,06
|19,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,50
|0,00
|-10,39
|Yataş
|3,82
|-0,26
|-14,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,85
|2,41
|-9,57
|Yeni Gimat GMYO
|8,04
|0,75
|11,97
|Yeşil GMYO
|0,25
|0,00
|-7,41
|Yeşil Yapı
|0,25
|0,00
|-3,85
|Yeşil Yatırım Holding
|7,17
|-0,14
|-25,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.449,90
|0,00
|11,41
|Yonga Mobilya
|7,23
|19,90
|9,55
|Yünsa
|4,13
|-0,48
|-1,07
|Zorlu Enerji
|1,13
|5,61
|-8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
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