Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 18.010,00 -1,32 488,52 İş Bankası (C) 5,33 -1,11 17,66 İş Bankası (Kur.) 170.000,00 249,78 İş Fin.Kir. 2,18 1,40 -52,92 İş Girişim 2,53 0,40 24,02 İş GMYO 0,88 0,00 -18,52 İş Y. Men. Değ. 3,59 0,84 94,39 İş Yat. Ort. 1,18 3,51 59,87 İşbir Holding 349,10 2,53 154,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,00 -60,71 İttifak Holding 5,90 -1,17 90,32 İz Hayvancılık Tarım 4,56 -1,51 -30,80 İzmir Demir Çelik 1,60 4,58 -3,61 İzmir Fırça 1,62 0,62 -21,74 İzocam 20,18 -0,10 -5,79 Jantsa Jant Sanayi 35,50 -1,93 37,54 Kafein Yazılım 6,34 0,00 -7,95 Kapital Yat. Holding 1,76 0,57 -38,68 Kaplamin 6,07 -0,49 68,61 Kardemir (A) 1,99 2,58 16,26 Kardemir (B) 1,98 2,59 15,05 Kardemir (D) 2,00 1,01 -2,72 Karel Elektronik 8,38 1,21 100,96 Karsan Otomotiv 1,09 0,00 -14,84 Karsu Tekstil 1,90 3,83 52,00 Karsusan Su Ürünleri San. 5,62 2,37 51,89 Kartonsan 298,10 0,78 -6,55 Katmerciler Ekipman 2,40 0,42 -20,23 Kent Gıda 115,00 -0,26 -3,36 Kerevitaş Gıda 2,03 -0,49 12,78 Kervansaray Yat. Holding 0,23 4,55 -34,29 Kiler GMYO 1,82 4,60 4,00 Klimasan Klima 11,80 0,00 204,13 Koç Holding 17,58 1,21 26,94 Konfrut Gıda 36,14 0,56 51,34 Konya Çimento 173,20 0,12 -2,70 Kordsa Teknik Tekstil 11,62 0,26 22,82 Koza Altın 64,85 1,41 26,41 Koza Madencilik 9,19 4,67 27,29 Körfez GMYO 1,40 -1,41 14,75 Kristal Kola 0,88 0,00 -16,19 Kron Telekomünikasyon 8,22 -1,20 -5,52 Kuştur Kuşadası Turizm 23,10 -5,71 68,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 -3,57 -4,42 Kütahya Porselen 4,87 0,41 7,03 Lider Faktoring 2,06 0,49 -8,44 Link Bilgisayar 9,65 -0,31 15,99 Logo Yazılım 40,40 -0,49 48,86 Lokman Hekim Sağlık 3,52 0,57 -21,78 Lüks Kadife 5,26 7,13 8,45 Makina Takım 1,40 -2,10 -9,09 Mardin Çimento 2,73 -1,44 -1,69 Marka Yatırım Holding 0,69 4,55 11,29 Marmaris Altınyunus 18,60 -0,43 5,92 Marshall 26,72 -0,60 5,95 Martı GMYO 0,65 1,56 0,00 Martı Otel 0,69 0,00 18,97 Mavi Giyim 36,56 2,24 13,47 Mazhar Zorlu Holding 5,19 -2,44 36,22 Mega Polietilen 1,87 -4,10 -8,33 Menderes Tekstil 0,65 -1,52 -9,72 Mensa 0,17 0,00 21,43 Merit Turizm 12,90 0,00 115,36 Merko Gıda 0,69 1,47 -31,68 Metal Gayrimenkul 0,68 -1,45 -21,84 Metemtur Otelcilik 1,44 3,60 37,14 Metro Holding 1,29 4,88 69,74 Metro Petrol ve Tesisleri 1,18 1,72 7,27 Metro Yatırım Ortaklığı 1,37 -0,72 16,10 Migros Ticaret 18,73 0,43 25,70 Milpa 1,51 -0,66 5,64 Mistral GMYO 1,26 -0,79 -17,65 MLP Sağlık 11,87 1,02 10,93 MMC San. ve Tic. Yat. 1,02 0,99 -7,27 Mondi Tire Kutsan 1,39 0,00 -25,27 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.051,60 0,15 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,06 2,19 Net Holding 1,55 6,16 -20,92 Netaş Telekom. 6,39 0,95 -1,08 Niğbaş Niğde Beton 12,02 6,28 200,50 Nuh Çimento 6,21 -0,64 -10,39 Nurol GMYO 2,08 -0,95 -0,95 Odaş Elektrik 1,49 -5,10 5,82 Olmuksan-IP 3,20 -3,03 -5,04 Orge Enerji Elektrik 3,33 -0,60 6,73 Orma Orman Mahsulleri 1,13 -0,88 -5,83 Osmanlı Menkul 1,47 0,00 -14,53 Ostim Endüstriyel Yat 0,96 -1,03 -11,11 Otokar 129,00 -0,08 50,20 Oyak Yat. Ort. 2,23 -3,46 40,84 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 -1,61 79,41 Özak GMYO 1,47 -2,00 1,44 Özbal Çelik Boru 1,21 0,83 -12,32 Özderici GMYO 0,80 -1,23 -65,96 Özerden Plastik 2,64 -0,75 8,30 Panora GMYO 4,20 -0,24 14,23 Park Elek.Madencilik 2,84 2,16 17,84 Parsan 13,71 -3,11 56,51 Pegasus 61,50 -1,91 168,32 Peker GMYO 3,22 0,00 -60,85 Penguen Gıda 1,40 -2,78 29,63 Pera GMYO 0,57 -1,72 -25,97 Pergamon Dış Ticaret 6,05 -0,17 -0,94 Petkim 3,42 2,09 -13,14 Petrokent Turizm 76,25 0,86 10,99 Pınar Et ve Un 6,48 0,47 46,05 Pınar Su 1,34 3,08 7,20 Pınar Süt 6,56 2,50 5,52 Plastikkart 3,32 -0,30 22,96 Polisan Holding 2,18 -0,91 -27,69 Politeknik Metal 70,30 10,27 100,47 Prizma Press Matbaacılık 2,98 -1,00 92,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.086,70 0,21 QNB Finans Fin. Kir. 3,95 -3,19 -41,91 QNB Finansbank 6,21 0,00 -31,08 Ral Yatırım Holding 4,95 -1,00 169,02 Ray Sigorta 2,17 -1,36 56,12 Reysaş GMYO 1,11 3,74 60,87 Reysaş Lojistik 0,93 -1,06 25,68 Rhea Girişim 0,70 0,00 6,06 Rodrigo Tekstil 4,91 1,24 158,42 Royal Halı 0,87 -1,14 -12,12 RTA Laboratuvarları 1,16 0,00 -28,54 Sabancı Holding 8,50 -1,62 17,52 Safkar Ege Soğutmacılık 1,52 -1,94 -1,95 Salix Yatırım Holding 4,00 0,00 3,90 Sanel Mühendislik 4,87 0,41 123,39 Sanifoam Sünger 1,90 -7,77 52,00 Sanko Pazarlama 2,52 -7,35 27,01 Saray Matbaacılık 1,12 -0,88 12,00 Sarkuysan 3,31 -3,78 5,32 Sasa Polyester 5,84 0,34 1,64 Say Reklamcılık 0,87 0,00 -7,45 Sekuro Plastik 2,56 2,40 -13,51 Selçuk Ecza Deposu 4,88 7,02 79,51 Selçuk Gıda 1,73 -1,70 30,08 Senkron Güvenlik 2,11 -1,40 111,00 Serve Film Prodüksiyon 1,96 -2,00 0,51 Servet GMYO 4,25 2,41 -9,57 Seyitler Kimya 5,35 1,90 38,96 Silverline Endüstri 1,15 1,77 -14,18 Sinpaş GMYO 0,79 0,00 113,51 Smartiks Yazılım 2,45 -0,81 Soda Sanayii 5,55 2,02 -17,96 Sodaş Sodyum Sanayii 7,00 2,94 26,16 Söktaş 1,59 -13,59 25,20 Sönmez Filament 6,98 8,72 123,72 Sönmez Pamuklu 4,09 1,24 31,09 Sumaş Suni Tahta 5,90 -1,67 -11,88 Şeker Fin. Kir. 3,53 0,86 25,18 Şekerbank 0,90 1,12 -18,18 Şişe Cam 4,23 1,44 -22,84 Şok Marketler 11,58 0,78 7,72 T. Halk Bankası 5,40 1,89 -23,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 10,65 0,95 -37,35 T.S.K.B. 0,86 3,61 6,17 T.Tuborg 8,05 -4,51 1,46 Taç Tarım Ürünleri 3,63 -28,26 Tat Gıda 4,76 -1,86 24,61 TAV Havalimanları 22,98 2,32 4,50 Taze Kuru Gıda 5,21 1,17 -23,38 Tek-Art Turizm 0,70 -1,41 -17,65 Tekfen Holding 22,20 3,54 13,09 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,02 0,00 -31,99 Temapol Polimer Plastik 3,10 1,64 1,31 TGS Dış Ticaret 3,70 -0,27 57,45 Tofaş Oto. Fab. 18,44 0,38 18,88 Torunlar GMYO 1,91 0,00 26,49 Trabzon Liman 6,82 -1,02 -0,85 Trabzonspor Sportif 1,08 0,93 -21,52 Trakya Cam 2,38 0,85 -17,62 Trend GMYO 1,28 -3,76 0,79 TSKB GMYO 0,80 0,00 -2,44 Tuğçelik 2,23 -1,33 4,69 Tukaş 4,53 -1,52 172,89 Turcas Petrol 1,44 -2,04 2,13 Turkcell 12,26 -2,23 0,74 Tümosan Motor ve Traktör 3,82 -0,78 -15,11 Tüpraş 130,00 2,52 24,60 Türk Hava Yolları 11,25 0,63 -30,17 Türk Prysmian Kablo 1,94 0,52 12,49 Türk Telekom 5,47 2,43 40,26 Türk Traktör 38,56 0,05 10,49 Türker Proje Gayrimenkul 23,52 -0,17 -26,82 Ufuk Yatırım 1,60 0,63 40,35 Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 2,56 40,35 Ulusoy Elektrik 24,60 -1,52 54,14 Ulusoy Un Sanayi 2,42 -3,97 16,35 Umpaş Holding 0,39 -2,50 -29,09 Uşak Seramik 1,11 0,91 0,00 Utopya Turizm 3,15 0,64 -23,17 Uzertaş Boya 1,13 -3,42 88,33 Ülker Bisküvi 16,97 2,85 15,68 Ünye Çimento 2,62 -0,38 -21,69 Vakıf Fin. Kir. 1,51 2,72 -15,17 Vakıf GMYO 1,72 0,00 -11,65 Vakıf Yat. Ort. 1,76 -2,22 15,79 Vakıflar Bankası 4,39 1,15 12,56 Vakko Tekstil 3,39 2,73 29,97 Vanet Gıda 1,60 -0,62 23,08 Verusa Holding 14,59 -0,21 -12,11 Verusaturk Girisim 3,14 0,00 -5,14 Vestel 10,15 1,60 82,88 Vestel Beyaz Eşya 15,15 3,41 55,11 Viking Kağıt 0,96 0,00 -12,73 Yapı Kredi Koray GMYO 1,46 -0,68 -15,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 0,82 54,38 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,88 0,00 3,23 Yataş 5,62 3,88 25,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,82 0,00 -12,77 Yeni Gimat GMYO 8,55 0,12 19,07 Yeşil GMYO 0,26 0,00 -3,70 Yeşil Yapı 0,26 0,00 0,00 Yeşil Yatırım Holding 9,59 0,52 -0,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.329,90 -1,28 5,95 Yonga Mobilya 6,90 -1,57 6,31 Yünsa 3,74 0,81 -10,42 Zorlu Enerji 1,14 0,88 -7,32

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)