Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 19.400,00 4,86 533,95 İş Bankası (C) 6,15 -0,97 35,76 İş Bankası (Kur.) 159.999,90 229,20 İş Fin.Kir. 2,62 0,00 -43,41 İş Girişim 2,62 -0,76 28,43 İş GMYO 0,97 -1,02 -10,19 İş Y. Men. Değ. 3,87 0,00 109,55 İş Yat. Ort. 1,42 -1,39 92,38 İşbir Holding 344,50 -1,57 150,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,00 -45,24 İttifak Holding 3,86 0,52 86,77 İz Hayvancılık Tarım 5,35 -1,29 -18,82 İzmir Demir Çelik 4,06 8,85 144,58 İzmir Fırça 1,79 1,13 -13,53 Jantsa Jant Sanayi 48,76 0,74 88,91 Kafein Yazılım 7,46 1,08 8,31 Kapital Yat. Holding 2,66 3,91 -7,32 Kaplamin 4,70 -0,63 30,56 Kardemir (A) 2,26 -0,44 32,04 Kardemir (B) 2,26 -0,44 31,32 Kardemir (D) 2,31 -0,86 12,36 Karel Elektronik 12,22 5,80 193,05 Karsan Otomotiv 1,23 -3,15 -3,91 Karsu Tekstil 1,83 -1,08 46,40 Karsusan Su Ürünleri San. 7,32 3,83 97,84 Kartonsan 340,20 0,95 6,65 Katmerciler Ekipman 2,99 -0,33 -0,62 Kent Gıda 117,00 -0,68 -1,68 Kerevitaş Gıda 2,73 0,00 51,67 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 11,43 Kiler GMYO 2,09 2,45 19,43 Klimasan Klima 15,76 -2,23 306,19 Koç Holding 19,85 0,00 43,33 Konfrut Gıda 7,12 -1,79 49,08 Konya Çimento 208,00 -0,53 16,85 Kordsa Teknik Tekstil 11,83 1,11 25,04 Koza Altın 68,60 -1,08 33,72 Koza Madencilik 8,48 -1,51 17,45 Körfez GMYO 1,51 -1,31 23,77 Kristal Kola 1,27 2,42 20,95 Kron Telekomünikasyon 9,00 2,51 3,45 Kuştur Kuşadası Turizm 18,99 -1,76 38,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,28 0,79 13,27 Kütahya Porselen 5,50 2,42 20,88 Lider Faktoring 2,72 -0,73 20,89 Link Bilgisayar 10,64 -0,19 27,88 Logo Yazılım 41,66 0,00 53,50 Lokman Hekim Sağlık 3,79 -0,26 -15,78 Lüks Kadife 7,57 0,93 56,08 Makina Takım 1,45 -1,36 -5,84 Mardin Çimento 5,71 -1,38 105,62 Marka Yatırım Holding 0,76 1,33 22,58 Marmaris Altınyunus 23,24 0,26 32,35 Marshall 30,34 0,20 20,30 Martı GMYO 0,92 15,00 41,54 Martı Otel 0,79 5,33 36,21 Mavi Giyim 45,04 -0,49 39,79 Mazhar Zorlu Holding 5,60 3,70 46,98 Mega Polietilen 1,77 0,57 -13,24 Menderes Tekstil 0,92 -1,08 27,78 Mensa 0,17 -5,56 21,43 Merit Turizm 13,56 -2,45 126,38 Merko Gıda 0,86 2,38 -14,85 Metal Gayrimenkul 0,78 9,86 -10,34 Metemtur Otelcilik 1,52 -0,65 44,76 Metro Holding 2,25 -2,17 196,05 Metro Petrol ve Tesisleri 1,82 3,41 65,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,37 -1,44 16,10 Migros Ticaret 21,22 -1,76 42,42 Milpa 1,85 -0,54 29,43 Mistral GMYO 1,48 2,07 -3,27 MLP Sağlık 15,04 -2,84 40,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 0,00 -13,64 Mondi Tire Kutsan 1,79 -8,67 -3,76 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,07 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,53 8,56 Net Holding 1,77 -0,56 -9,69 Netaş Telekom. 10,00 -0,50 54,80 Niğbaş Niğde Beton 7,09 -0,14 77,25 Nuh Çimento 12,00 -0,33 73,16 Nurol GMYO 2,83 0,00 34,76 Odaş Elektrik 1,50 -3,23 6,53 Olmuksan-IP 4,28 -1,38 27,00 Orge Enerji Elektrik 3,60 -2,17 15,38 Orma Orman Mahsulleri 2,86 -4,35 138,33 Osmanlı Menkul 1,75 4,17 1,74 Ostim Endüstriyel Yat 1,14 -0,87 5,56 Otokar 145,50 1,75 69,41 Oyak Yat. Ort. 1,98 0,00 25,05 Oylum Sınai Yatırımlar 2,83 -0,70 177,45 Özak GMYO 1,91 1,60 31,80 Özbal Çelik Boru 1,36 3,03 -1,45 Özderici GMYO 1,13 0,89 -51,91 Özerden Plastik 2,07 -0,48 3,08 Panora GMYO 5,12 4,49 39,25 Park Elek.Madencilik 2,70 -0,37 12,03 Parsan 13,44 2,99 53,42 Pegasus 65,00 4,17 183,60 Peker GMYO 3,07 0,66 -62,67 Penguen Gıda 1,62 0,62 50,00 Pera GMYO 0,74 -2,63 -3,90 Pergamon Dış Ticaret 6,39 0,16 4,63 Petkim 3,73 1,63 -5,27 Petrokent Turizm 108,00 -3,74 57,21 Pınar Et ve Un 8,03 1,39 80,98 Pınar Su 1,91 -3,54 52,80 Pınar Süt 9,04 0,89 45,41 Plastikkart 5,36 1,52 98,52 Polisan Holding 2,70 -1,46 -10,44 Politeknik Metal 76,00 2,01 116,73 Prizma Press Matbaacılık 4,05 -1,70 161,29 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.090,50 -0,03 QNB Finans Fin. Kir. 35,10 -3,09 416,18 QNB Finansbank 17,78 -1,39 97,34 Ral Yatırım Holding 7,28 0,00 295,65 Ray Sigorta 2,52 -0,79 81,29 Reysaş GMYO 1,93 8,43 179,71 Reysaş Lojistik 1,43 4,38 93,24 Rhea Girişim 0,77 -1,28 16,67 Rodrigo Tekstil 2,11 2,93 11,05 Royal Halı 1,08 0,93 9,09 RTA Laboratuvarları 1,62 -0,61 -0,21 Sabancı Holding 8,60 -0,23 18,91 Safkar Ege Soğutmacılık 1,60 -1,84 3,21 Salix Yatırım Holding 5,90 3,87 53,25 Sanel Mühendislik 3,60 0,00 65,14 Sanifoam Sünger 2,18 3,81 74,40 Sanko Pazarlama 4,40 -0,23 121,77 Saray Matbaacılık 1,10 -0,90 10,00 Sarkuysan 3,76 0,80 19,64 Sasa Polyester 6,17 0,00 7,38 Say Reklamcılık 1,31 0,00 39,36 Sekuro Plastik 3,74 -0,27 26,35 Selçuk Ecza Deposu 5,73 -1,38 110,78 Selçuk Gıda 1,76 2,33 32,33 Senkron Güvenlik 2,80 1,08 180,00 Serve Film Prodüksiyon 1,75 0,57 -10,26 Servet GMYO 5,90 0,51 25,53 Seyitler Kimya 4,60 0,22 19,48 Silverline Endüstri 1,53 -0,65 14,18 Sinpaş GMYO 0,85 1,19 129,73 Smartiks Yazılım 3,25 14,04 Soda Sanayii 5,60 -0,36 -17,23 Sodaş Sodyum Sanayii 8,22 0,49 48,15 Söktaş 1,64 0,61 29,13 Sönmez Filament 3,93 -0,76 25,96 Sönmez Pamuklu 3,96 0,00 26,92 Sumaş Suni Tahta 7,97 -0,62 19,03 Şeker Fin. Kir. 4,14 1,22 46,81 Şekerbank 1,04 0,00 -5,45 Şişe Cam 4,44 -3,48 -19,01 Şok Marketler 9,58 -1,03 -10,88 T. Halk Bankası 5,77 4,72 -17,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 54,55 -14,96 220,89 T.S.K.B. 0,93 -2,11 14,81 T.Tuborg 9,16 1,89 15,45 Taç Tarım Ürünleri 3,61 0,28 -28,66 Tat Gıda 4,69 -0,42 22,77 TAV Havalimanları 27,44 -0,44 24,78 Taze Kuru Gıda 9,15 0,55 34,56 Tek-Art Turizm 0,80 1,27 -5,88 Tekfen Holding 17,92 -0,17 -8,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,78 0,72 -6,40 Temapol Polimer Plastik 4,19 1,70 36,93 TGS Dış Ticaret 3,42 0,29 50,21 Tofaş Oto. Fab. 24,00 -1,07 54,72 Torunlar GMYO 1,87 1,63 23,84 Trabzon Liman 8,12 -0,61 18,05 Trabzonspor Sportif 1,42 1,43 3,19 Trakya Cam 2,98 -1,97 3,15 Trend GMYO 1,57 1,29 23,62 TSKB GMYO 0,90 -1,10 9,76 Tuğçelik 2,94 3,52 38,03 Tukaş 6,46 6,43 289,16 Turcas Petrol 2,08 3,48 47,52 Turkcell 13,13 -0,30 11,89 Tümosan Motor ve Traktör 4,86 -0,21 8,00 Tüpraş 127,50 -1,47 22,20 Türk Hava Yolları 12,80 1,11 -20,55 Türk Prysmian Kablo 2,15 0,00 24,66 Türk Telekom 6,62 0,61 69,74 Türk Traktör 45,54 1,38 30,49 Türker Proje Gayrimenkul 35,12 -1,01 9,27 Ufuk Yatırım 1,77 0,00 55,26 Ulaşlar Turizm Yat. 1,58 0,00 38,60 Ulusoy Elektrik 25,76 -0,62 61,40 Ulusoy Un Sanayi 3,24 1,89 55,77 Umpaş Holding 0,44 7,32 -20,00 Uşak Seramik 1,61 -0,62 45,05 Utopya Turizm 3,71 1,92 -9,51 Uzertaş Boya 1,20 5,26 100,00 Ülker Bisküvi 20,32 1,20 38,51 Ünye Çimento 3,15 -3,08 -5,85 Vakıf Fin. Kir. 1,44 2,86 1,12 Vakıf GMYO 1,90 -1,04 -2,40 Vakıf Yat. Ort. 1,93 -1,03 26,97 Vakıflar Bankası 4,68 0,86 20,00 Vakko Tekstil 4,08 -1,92 56,42 Vanet Gıda 1,50 0,67 15,38 Verusa Holding 15,32 -13,84 -7,52 Verusaturk Girisim 3,28 0,31 6,41 Vestel 10,84 0,09 95,32 Vestel Beyaz Eşya 16,22 0,12 66,06 Viking Kağıt 1,30 -2,26 18,18 Yapı Kredi Koray GMYO 1,97 0,51 14,53 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 -1,22 51,88 Yaprak Süt ve Besi Çift. 4,13 2,23 48,03 Yataş 6,38 -0,62 42,73 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,09 -1,80 15,96 Yeni Gimat GMYO 11,20 -0,18 55,98 Yeşil GMYO 0,49 0,00 81,48 Yeşil Yapı 0,46 -2,13 76,92 Yeşil Yatırım Holding 13,81 -7,93 43,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.471,60 0,06 12,40 Yonga Mobilya 6,62 -3,50 1,99 Yünsa 5,11 -1,16 22,40 Zorlu Enerji 1,21 -2,42 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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