Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|19.400,00
|4,86
|533,95
|İş Bankası (C)
|6,15
|-0,97
|35,76
|İş Bankası (Kur.)
|159.999,90
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,62
|0,00
|-43,41
|İş Girişim
|2,62
|-0,76
|28,43
|İş GMYO
|0,97
|-1,02
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,87
|0,00
|109,55
|İş Yat. Ort.
|1,42
|-1,39
|92,38
|İşbir Holding
|344,50
|-1,57
|150,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,00
|-45,24
|İttifak Holding
|3,86
|0,52
|86,77
|İz Hayvancılık Tarım
|5,35
|-1,29
|-18,82
|İzmir Demir Çelik
|4,06
|8,85
|144,58
|İzmir Fırça
|1,79
|1,13
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|48,76
|0,74
|88,91
|Kafein Yazılım
|7,46
|1,08
|8,31
|Kapital Yat. Holding
|2,66
|3,91
|-7,32
|Kaplamin
|4,70
|-0,63
|30,56
|Kardemir (A)
|2,26
|-0,44
|32,04
|Kardemir (B)
|2,26
|-0,44
|31,32
|Kardemir (D)
|2,31
|-0,86
|12,36
|Karel Elektronik
|12,22
|5,80
|193,05
|Karsan Otomotiv
|1,23
|-3,15
|-3,91
|Karsu Tekstil
|1,83
|-1,08
|46,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,32
|3,83
|97,84
|Kartonsan
|340,20
|0,95
|6,65
|Katmerciler Ekipman
|2,99
|-0,33
|-0,62
|Kent Gıda
|117,00
|-0,68
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|0,00
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|11,43
|Kiler GMYO
|2,09
|2,45
|19,43
|Klimasan Klima
|15,76
|-2,23
|306,19
|Koç Holding
|19,85
|0,00
|43,33
|Konfrut Gıda
|7,12
|-1,79
|49,08
|Konya Çimento
|208,00
|-0,53
|16,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,83
|1,11
|25,04
|Koza Altın
|68,60
|-1,08
|33,72
|Koza Madencilik
|8,48
|-1,51
|17,45
|Körfez GMYO
|1,51
|-1,31
|23,77
|Kristal Kola
|1,27
|2,42
|20,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,00
|2,51
|3,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,99
|-1,76
|38,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|13,27
|Kütahya Porselen
|5,50
|2,42
|20,88
|Lider Faktoring
|2,72
|-0,73
|20,89
|Link Bilgisayar
|10,64
|-0,19
|27,88
|Logo Yazılım
|41,66
|0,00
|53,50
|Lokman Hekim Sağlık
|3,79
|-0,26
|-15,78
|Lüks Kadife
|7,57
|0,93
|56,08
|Makina Takım
|1,45
|-1,36
|-5,84
|Mardin Çimento
|5,71
|-1,38
|105,62
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|1,33
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|23,24
|0,26
|32,35
|Marshall
|30,34
|0,20
|20,30
|Martı GMYO
|0,92
|15,00
|41,54
|Martı Otel
|0,79
|5,33
|36,21
|Mavi Giyim
|45,04
|-0,49
|39,79
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|3,70
|46,98
|Mega Polietilen
|1,77
|0,57
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,92
|-1,08
|27,78
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|13,56
|-2,45
|126,38
|Merko Gıda
|0,86
|2,38
|-14,85
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|9,86
|-10,34
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|-0,65
|44,76
|Metro Holding
|2,25
|-2,17
|196,05
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,82
|3,41
|65,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,37
|-1,44
|16,10
|Migros Ticaret
|21,22
|-1,76
|42,42
|Milpa
|1,85
|-0,54
|29,43
|Mistral GMYO
|1,48
|2,07
|-3,27
|MLP Sağlık
|15,04
|-2,84
|40,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,79
|-8,67
|-3,76
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,07
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,53
|8,56
|Net Holding
|1,77
|-0,56
|-9,69
|Netaş Telekom.
|10,00
|-0,50
|54,80
|Niğbaş Niğde Beton
|7,09
|-0,14
|77,25
|Nuh Çimento
|12,00
|-0,33
|73,16
|Nurol GMYO
|2,83
|0,00
|34,76
|Odaş Elektrik
|1,50
|-3,23
|6,53
|Olmuksan-IP
|4,28
|-1,38
|27,00
|Orge Enerji Elektrik
|3,60
|-2,17
|15,38
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|-4,35
|138,33
|Osmanlı Menkul
|1,75
|4,17
|1,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|-0,87
|5,56
|Otokar
|145,50
|1,75
|69,41
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|0,00
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,83
|-0,70
|177,45
|Özak GMYO
|1,91
|1,60
|31,80
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|3,03
|-1,45
|Özderici GMYO
|1,13
|0,89
|-51,91
|Özerden Plastik
|2,07
|-0,48
|3,08
|Panora GMYO
|5,12
|4,49
|39,25
|Park Elek.Madencilik
|2,70
|-0,37
|12,03
|Parsan
|13,44
|2,99
|53,42
|Pegasus
|65,00
|4,17
|183,60
|Peker GMYO
|3,07
|0,66
|-62,67
|Penguen Gıda
|1,62
|0,62
|50,00
|Pera GMYO
|0,74
|-2,63
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,39
|0,16
|4,63
|Petkim
|3,73
|1,63
|-5,27
|Petrokent Turizm
|108,00
|-3,74
|57,21
|Pınar Et ve Un
|8,03
|1,39
|80,98
|Pınar Su
|1,91
|-3,54
|52,80
|Pınar Süt
|9,04
|0,89
|45,41
|Plastikkart
|5,36
|1,52
|98,52
|Polisan Holding
|2,70
|-1,46
|-10,44
|Politeknik Metal
|76,00
|2,01
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-1,70
|161,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,50
|-0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,10
|-3,09
|416,18
|QNB Finansbank
|17,78
|-1,39
|97,34
|Ral Yatırım Holding
|7,28
|0,00
|295,65
|Ray Sigorta
|2,52
|-0,79
|81,29
|Reysaş GMYO
|1,93
|8,43
|179,71
|Reysaş Lojistik
|1,43
|4,38
|93,24
|Rhea Girişim
|0,77
|-1,28
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|2,11
|2,93
|11,05
|Royal Halı
|1,08
|0,93
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,62
|-0,61
|-0,21
|Sabancı Holding
|8,60
|-0,23
|18,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,60
|-1,84
|3,21
|Salix Yatırım Holding
|5,90
|3,87
|53,25
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|65,14
|Sanifoam Sünger
|2,18
|3,81
|74,40
|Sanko Pazarlama
|4,40
|-0,23
|121,77
|Saray Matbaacılık
|1,10
|-0,90
|10,00
|Sarkuysan
|3,76
|0,80
|19,64
|Sasa Polyester
|6,17
|0,00
|7,38
|Say Reklamcılık
|1,31
|0,00
|39,36
|Sekuro Plastik
|3,74
|-0,27
|26,35
|Selçuk Ecza Deposu
|5,73
|-1,38
|110,78
|Selçuk Gıda
|1,76
|2,33
|32,33
|Senkron Güvenlik
|2,80
|1,08
|180,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|0,57
|-10,26
|Servet GMYO
|5,90
|0,51
|25,53
|Seyitler Kimya
|4,60
|0,22
|19,48
|Silverline Endüstri
|1,53
|-0,65
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,85
|1,19
|129,73
|Smartiks Yazılım
|3,25
|14,04
|Soda Sanayii
|5,60
|-0,36
|-17,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,22
|0,49
|48,15
|Söktaş
|1,64
|0,61
|29,13
|Sönmez Filament
|3,93
|-0,76
|25,96
|Sönmez Pamuklu
|3,96
|0,00
|26,92
|Sumaş Suni Tahta
|7,97
|-0,62
|19,03
|Şeker Fin. Kir.
|4,14
|1,22
|46,81
|Şekerbank
|1,04
|0,00
|-5,45
|Şişe Cam
|4,44
|-3,48
|-19,01
|Şok Marketler
|9,58
|-1,03
|-10,88
|T. Halk Bankası
|5,77
|4,72
|-17,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,55
|-14,96
|220,89
|T.S.K.B.
|0,93
|-2,11
|14,81
|T.Tuborg
|9,16
|1,89
|15,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,61
|0,28
|-28,66
|Tat Gıda
|4,69
|-0,42
|22,77
|TAV Havalimanları
|27,44
|-0,44
|24,78
|Taze Kuru Gıda
|9,15
|0,55
|34,56
|Tek-Art Turizm
|0,80
|1,27
|-5,88
|Tekfen Holding
|17,92
|-0,17
|-8,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,78
|0,72
|-6,40
|Temapol Polimer Plastik
|4,19
|1,70
|36,93
|TGS Dış Ticaret
|3,42
|0,29
|50,21
|Tofaş Oto. Fab.
|24,00
|-1,07
|54,72
|Torunlar GMYO
|1,87
|1,63
|23,84
|Trabzon Liman
|8,12
|-0,61
|18,05
|Trabzonspor Sportif
|1,42
|1,43
|3,19
|Trakya Cam
|2,98
|-1,97
|3,15
|Trend GMYO
|1,57
|1,29
|23,62
|TSKB GMYO
|0,90
|-1,10
|9,76
|Tuğçelik
|2,94
|3,52
|38,03
|Tukaş
|6,46
|6,43
|289,16
|Turcas Petrol
|2,08
|3,48
|47,52
|Turkcell
|13,13
|-0,30
|11,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,86
|-0,21
|8,00
|Tüpraş
|127,50
|-1,47
|22,20
|Türk Hava Yolları
|12,80
|1,11
|-20,55
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|0,00
|24,66
|Türk Telekom
|6,62
|0,61
|69,74
|Türk Traktör
|45,54
|1,38
|30,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,12
|-1,01
|9,27
|Ufuk Yatırım
|1,77
|0,00
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,58
|0,00
|38,60
|Ulusoy Elektrik
|25,76
|-0,62
|61,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,24
|1,89
|55,77
|Umpaş Holding
|0,44
|7,32
|-20,00
|Uşak Seramik
|1,61
|-0,62
|45,05
|Utopya Turizm
|3,71
|1,92
|-9,51
|Uzertaş Boya
|1,20
|5,26
|100,00
|Ülker Bisküvi
|20,32
|1,20
|38,51
|Ünye Çimento
|3,15
|-3,08
|-5,85
|Vakıf Fin. Kir.
|1,44
|2,86
|1,12
|Vakıf GMYO
|1,90
|-1,04
|-2,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|-1,03
|26,97
|Vakıflar Bankası
|4,68
|0,86
|20,00
|Vakko Tekstil
|4,08
|-1,92
|56,42
|Vanet Gıda
|1,50
|0,67
|15,38
|Verusa Holding
|15,32
|-13,84
|-7,52
|Verusaturk Girisim
|3,28
|0,31
|6,41
|Vestel
|10,84
|0,09
|95,32
|Vestel Beyaz Eşya
|16,22
|0,12
|66,06
|Viking Kağıt
|1,30
|-2,26
|18,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,97
|0,51
|14,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-1,22
|51,88
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,13
|2,23
|48,03
|Yataş
|6,38
|-0,62
|42,73
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,09
|-1,80
|15,96
|Yeni Gimat GMYO
|11,20
|-0,18
|55,98
|Yeşil GMYO
|0,49
|0,00
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,46
|-2,13
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|13,81
|-7,93
|43,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.471,60
|0,06
|12,40
|Yonga Mobilya
|6,62
|-3,50
|1,99
|Yünsa
|5,11
|-1,16
|22,40
|Zorlu Enerji
|1,21
|-2,42
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)