Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|9,43
|214,16
|İş Bankası (B)
|22.000,00
|-2,16
|618,91
|İş Bankası (C)
|6,19
|0,49
|36,64
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|3,22
|229,20
|İş Fin.Kir.
|3,22
|-1,83
|-30,45
|İş Girişim
|3,68
|-3,92
|80,39
|İş GMYO
|1,34
|0,00
|24,07
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|2,11
|136,08
|İş Yat. Ort.
|1,67
|1,83
|126,25
|İşbir Holding
|445,00
|-2,09
|223,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|3,51
|-29,76
|İttifak Holding
|4,50
|6,89
|117,74
|İz Hayvancılık Tarım
|4,44
|-1,77
|-32,63
|İzmir Demir Çelik
|7,51
|19,97
|352,41
|İzmir Fırça
|1,74
|-1,69
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|56,85
|0,26
|120,25
|Kafein Yazılım
|10,92
|-1,62
|58,54
|Kapital Yat. Holding
|2,22
|2,78
|-22,65
|Kaplamin
|5,30
|-0,93
|47,22
|Kardemir (A)
|2,55
|2,82
|57,40
|Kardemir (B)
|2,54
|0,40
|55,96
|Kardemir (D)
|2,55
|0,00
|31,05
|Karel Elektronik
|14,19
|-0,42
|240,29
|Karsan Otomotiv
|1,64
|2,50
|37,90
|Karsu Tekstil
|2,97
|-2,62
|137,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,49
|5,44
|156,49
|Kartonsan
|376,30
|0,37
|17,97
|Katmerciler Ekipman
|3,75
|0,27
|24,64
|Kent Gıda
|139,40
|1,68
|17,14
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|-0,94
|75,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|8,33
|48,57
|Kiler GMYO
|3,70
|4,52
|111,43
|Klimasan Klima
|18,05
|9,39
|365,22
|Koç Holding
|20,10
|2,03
|45,14
|Konfrut Gıda
|7,52
|0,53
|57,45
|Konya Çimento
|262,20
|1,04
|47,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,40
|0,08
|31,06
|Koza Altın
|74,90
|-0,93
|46,00
|Koza Madencilik
|9,98
|-1,48
|38,23
|Körfez GMYO
|2,05
|1,99
|68,03
|Kristal Kola
|1,57
|-6,55
|49,52
|Kron Telekomünikasyon
|12,33
|1,73
|41,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,60
|2,24
|79,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|0,00
|42,48
|Kütahya Porselen
|6,42
|0,94
|41,10
|Lider Faktoring
|3,51
|0,29
|56,00
|Link Bilgisayar
|17,70
|-0,67
|112,74
|Logo Yazılım
|53,00
|2,32
|95,28
|Lokman Hekim Sağlık
|5,57
|0,54
|25,14
|Lüks Kadife
|8,86
|1,26
|82,68
|Makina Takım
|1,92
|1,05
|24,68
|Mardin Çimento
|5,34
|1,91
|92,29
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-0,85
|88,71
|Marmaris Altınyunus
|58,45
|0,60
|232,86
|Marshall
|46,92
|-0,17
|86,04
|Martı GMYO
|1,00
|-1,96
|53,85
|Martı Otel
|0,88
|-2,22
|51,72
|Mavi Giyim
|54,20
|0,65
|68,22
|Mazhar Zorlu Holding
|9,25
|5,71
|142,78
|Mega Polietilen
|1,90
|0,00
|-6,86
|Menderes Tekstil
|1,24
|2,48
|72,22
|Mensa
|0,31
|6,90
|121,43
|Merit Turizm
|18,37
|1,49
|206,68
|Merko Gıda
|1,00
|0,00
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-5,26
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|-0,57
|64,76
|Metro Holding
|1,36
|2,26
|78,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,89
|0,53
|71,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,40
|5,56
|527,12
|Migros Ticaret
|24,00
|1,18
|61,07
|Milpa
|2,21
|1,84
|54,62
|Mistral GMYO
|1,86
|0,00
|21,57
|MLP Sağlık
|16,35
|2,70
|52,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|1,08
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|3,28
|-5,75
|76,34
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,52
|-3,68
|Net Holding
|2,33
|1,75
|18,88
|Netaş Telekom.
|13,27
|2,79
|105,42
|Niğbaş Niğde Beton
|5,59
|-2,78
|39,75
|Nuh Çimento
|12,13
|1,42
|75,03
|Nurol GMYO
|3,56
|0,28
|69,52
|Odaş Elektrik
|2,08
|-1,42
|47,72
|Olmuksan-IP
|6,13
|-1,29
|81,90
|Orge Enerji Elektrik
|5,08
|-0,39
|62,82
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|0,71
|137,50
|Osmanlı Menkul
|3,72
|2,48
|116,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|1,16
|62,04
|Otokar
|153,10
|-0,33
|78,25
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|-1,69
|46,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,92
|-3,72
|382,35
|Özak GMYO
|2,44
|1,24
|68,37
|Özbal Çelik Boru
|1,59
|-3,64
|15,22
|Özderici GMYO
|1,48
|0,68
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,10
|-1,87
|4,58
|Panora GMYO
|5,73
|0,53
|55,84
|Papilon Savunma
|7,65
|0,66
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|2,03
|25,31
|Parsan
|15,44
|-0,64
|76,26
|Pegasus
|84,80
|2,05
|269,98
|Peker GMYO
|3,08
|1,99
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,95
|1,04
|80,56
|Pera GMYO
|0,93
|-1,06
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,00
|-1,48
|30,99
|Petkim
|3,72
|2,76
|-5,52
|Petrokent Turizm
|131,70
|0,15
|91,70
|Pınar Et ve Un
|8,50
|0,12
|91,58
|Pınar Su
|2,28
|0,00
|82,40
|Pınar Süt
|12,51
|-1,42
|101,23
|Plastikkart
|9,42
|-0,84
|248,89
|Polisan Holding
|3,17
|4,97
|5,15
|Politeknik Metal
|71,00
|-4,05
|102,47
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|1,28
|154,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.105,00
|-0,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,40
|14,99
|1141,18
|QNB Finansbank
|29,12
|12,00
|223,20
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|1,72
|285,87
|Ray Sigorta
|3,31
|-1,78
|138,13
|Reysaş GMYO
|3,82
|-4,74
|453,62
|Reysaş Lojistik
|3,22
|-1,83
|335,14
|Rhea Girişim
|1,14
|-1,72
|72,73
|Rodrigo Tekstil
|1,82
|0,55
|-4,21
|Royal Halı
|1,17
|-0,85
|18,18
|RTA Laboratuvarları
|2,14
|-3,60
|31,82
|Sabancı Holding
|9,36
|0,75
|29,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,03
|-2,87
|30,95
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|-0,31
|66,23
|Sanel Mühendislik
|4,05
|-1,22
|85,78
|Sanifoam Sünger
|4,75
|0,00
|280,00
|Sanko Pazarlama
|7,48
|-0,40
|277,00
|Saray Matbaacılık
|1,48
|-2,63
|48,00
|Sarkuysan
|4,75
|1,50
|51,14
|Sasa Polyester
|7,80
|3,72
|35,75
|Say Reklamcılık
|2,03
|-0,98
|115,96
|Sekuro Plastik
|5,34
|12,90
|80,41
|Selçuk Ecza Deposu
|5,99
|-0,17
|120,35
|Selçuk Gıda
|2,06
|-0,48
|54,89
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,58
|3,27
|-18,97
|Servet GMYO
|6,67
|2,77
|42,99
|Seyitler Kimya
|6,45
|0,16
|67,53
|Silverline Endüstri
|2,07
|0,98
|54,48
|Sinpaş GMYO
|0,88
|7,32
|137,84
|Smartiks Yazılım
|8,30
|-1,19
|Soda Sanayii
|6,22
|2,30
|-8,06
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,35
|1,52
|68,51
|Söktaş
|2,28
|0,44
|79,53
|Sönmez Filament
|4,79
|-0,42
|53,53
|Sönmez Pamuklu
|4,79
|0,00
|53,53
|Sumaş Suni Tahta
|9,83
|-2,38
|46,81
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|0,22
|61,70
|Şekerbank
|1,26
|5,88
|14,55
|Şişe Cam
|5,26
|0,57
|-4,05
|Şok Marketler
|10,22
|-0,10
|-4,93
|T. Halk Bankası
|5,70
|0,18
|-18,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,84
|3,33
|181,42
|T.S.K.B.
|1,11
|1,83
|37,04
|T.Tuborg
|12,05
|4,78
|51,88
|Taç Tarım Ürünleri
|3,22
|-2,13
|-36,36
|Tat Gıda
|6,19
|4,21
|62,04
|TAV Havalimanları
|29,22
|0,21
|32,87
|Taze Kuru Gıda
|7,35
|1,80
|8,09
|Tek-Art Turizm
|1,19
|0,85
|40,00
|Tekfen Holding
|18,64
|2,14
|-5,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,85
|0,00
|29,63
|Temapol Polimer Plastik
|4,94
|-0,80
|61,44
|TGS Dış Ticaret
|4,72
|2,83
|107,31
|Tofaş Oto. Fab.
|26,62
|-0,22
|71,62
|Torunlar GMYO
|2,64
|2,72
|74,83
|Trabzon Liman
|10,52
|1,25
|52,94
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|-3,10
|81,68
|Trakya Cam
|3,45
|0,58
|19,42
|Trend GMYO
|2,25
|2,74
|77,17
|TSKB GMYO
|1,33
|-0,75
|62,20
|Tuğçelik
|3,97
|1,02
|86,38
|Tukaş
|11,30
|3,20
|580,72
|Turcas Petrol
|2,63
|5,20
|86,52
|Turkcell
|13,69
|0,44
|16,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,58
|5,11
|46,22
|Tüpraş
|126,00
|1,29
|20,76
|Türk Hava Yolları
|13,78
|0,15
|-14,46
|Türk Prysmian Kablo
|2,47
|0,41
|81,61
|Türk Telekom
|7,17
|0,28
|83,85
|Türk Traktör
|53,00
|4,74
|51,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,34
|-0,05
|22,40
|Ufuk Yatırım
|2,60
|-0,76
|128,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|-0,93
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|25,08
|-0,40
|57,14
|Ulusoy Un Sanayi
|3,74
|2,19
|79,81
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,67
|0,60
|50,45
|Utopya Turizm
|4,67
|0,21
|13,90
|Uzertaş Boya
|2,72
|-9,93
|353,33
|Ülker Bisküvi
|22,76
|3,93
|55,15
|Ünye Çimento
|4,87
|-0,41
|45,56
|Vakıf Fin. Kir.
|2,54
|3,67
|78,37
|Vakıf GMYO
|2,37
|0,42
|21,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,33
|-2,10
|53,29
|Vakıflar Bankası
|5,07
|-0,59
|30,00
|Vakko Tekstil
|4,54
|0,44
|74,06
|Vanet Gıda
|1,42
|-0,70
|9,23
|Verusa Holding
|17,43
|2,05
|5,22
|Verusaturk Girisim
|4,85
|4,30
|57,34
|Vestel
|14,21
|6,44
|156,04
|Vestel Beyaz Eşya
|21,60
|3,75
|121,14
|Viking Kağıt
|1,75
|-2,23
|59,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,36
|-1,67
|37,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,00
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,70
|-0,35
|104,30
|Yataş
|6,72
|1,82
|50,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,58
|-0,63
|68,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,55
|-0,22
|88,71
|Yeşil GMYO
|0,54
|1,89
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,55
|1,85
|111,54
|Yeşil Yatırım Holding
|11,12
|0,54
|15,47
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.869,50
|-0,36
|30,49
|Yonga Mobilya
|7,49
|0,54
|15,40
|Yükselen Çelik
|6,15
|0,82
|Yünsa
|9,93
|-1,59
|137,85
|Zorlu Enerji
|1,75
|8,02
|42,28
(Son)