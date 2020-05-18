Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 377.300,00 10,00 127,52 İş Bankası (B) 51.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 377.300,00 10,00 127,52
İş Bankası (B) 51.256,90 10,00 69,84
İş Bankası (C) 4,83 1,05 -24,65
İş Bankası (Kur.) 519.090,00 10,00 147,19
İş Fin.Kir. 4,04 3,59 6,32
İş Girişim 5,75 -1,54 51,32
İş GMYO 1,65 2,48 -6,25
İş Y. Men. Değ. 5,60 1,82 39,07
İş Yat. Ort. 2,46 9,82 52,67
İşbir Holding 693,60 -6,35 61,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 1,61 1,61
İttifak Holding 2,93 5,02 -21,24
İz Hayvancılık Tarım 6,11 -9,88 133,52
İzmir Demir Çelik 10,18 6,04 24,30
İzmir Fırça 2,56 0,00 42,22
Jantsa Jant Sanayi 62,35 -0,08 17,23
Kafein Yazılım 16,84 -0,77 51,17
Kapital Yat. Holding 3,03 1,68 25,21
Kaplamin 7,10 -5,33 27,93
Kardemir (A) 2,70 -0,37 1,89
Kardemir (B) 2,50 -1,19 -5,30
Kardemir (D) 2,46 -1,60 -7,52
Karel Elektronik 16,23 4,78 11,70
Karsan Otomotiv 1,75 1,74 10,76
Karsu Tekstil 3,40 1,19 4,94
Kartonsan 465,10 1,28 20,39
Katmerciler Ekipman 3,89 -2,51 1,30
Kent Gıda 408,90 9,98 132,59
Kerevitaş Gıda 4,15 4,27 27,30
Kervansaray Yat. Holding 0,52 8,33 -5,45
Kiler GMYO 2,82 3,30 -25,59
Klimasan Klima 18,50 9,99 -16,21
Koç Holding 15,12 1,48 -24,43
Konfrut Gıda 10,65 -0,09 36,19
Konya Çimento 258,20 3,12 -4,83
Kordsa Teknik Tekstil 11,12 3,25 -12,55
Koza Altın 75,10 0,27 1,42
Koza Madencilik 12,24 -3,32 22,03
Körfez GMYO 2,60 3,17 8,79
Kristal Kola 1,94 4,86 28,48
Kron Telekomünikasyon 23,20 -1,36 82,39
Kuştur Kuşadası Turizm 32,02 0,06 35,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 2,45 1,21
Kütahya Porselen 21,00 1,55 217,22
Lider Faktoring 2,19 3,30 19,35
Link Bilgisayar 27,26 1,34 50,19
Logo Yazılım 76,95 3,85 26,56
Lokman Hekim Sağlık 7,65 3,66 32,35
Lüks Kadife 11,95 6,03 38,31
Makina Takım 1,66 1,22 -11,70
Mardin Çimento 6,16 10,00 4,05
Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71
Marmaris Altınyunus 73,25 3,97 3,17
Marshall 50,65 2,32 6,54
Martı GMYO 1,32 2,33 30,69
Martı Otel 1,03 9,57 13,19
Mavi Giyim 41,40 1,47 -28,50
Mazhar Zorlu Holding 17,37 3,21 43,67
Mega Polietilen 4,50 -3,23 104,55
Menderes Tekstil 1,67 1,21 27,48
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,78 4,42 6,89
Merko Gıda 1,37 1,48 30,48
Metal Gayrimenkul 1,43 10,00 57,14
Metemtur Otelcilik 1,97 0,00 10,67
Metro Holding 1,32 1,54 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,02 2,54 3,06
Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 0,87 -56,31
Migros Ticaret 32,94 0,61 36,00
Milpa 3,99 9,92 82,19
Mistral GMYO 2,09 0,48 10,58
MLP Sağlık 16,35 2,70 2,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,82 -1,62 59,65
Mondi Tire Kutsan 7,05 0,57 70,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 2,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,67 0,38 46,78
Net Holding 2,09 1,46 -19,62
Netaş Telekom. 14,23 5,80 8,96
Niğbaş Niğde Beton 9,12 -0,87 47,10
Nuh Çimento 13,02 5,68 18,53
Nurol GMYO 3,74 3,60 4,76
Odaş Elektrik 1,85 1,65 27,96
Olmuksan-IP 4,55 -0,87 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,55 2,21 11,90
Orma Orman Mahsulleri 5,03 4,36 82,25
Osmanlı Menkul 7,75 -1,27 85,37
Ostim Endüstriyel Yat 2,13 0,47 26,79
Otokar 140,00 2,94 -4,79
Oyak Yat. Ort. 5,91 0,51 153,65
Oylum Sınai Yatırımlar 3,26 1,87 5,54
Özak GMYO 2,86 0,70 11,28
Özbal Çelik Boru 1,80 1,69 11,67
Özderici GMYO 1,57 2,61 0,00
Özerden Plastik 2,68 2,68 17,54
Panora GMYO 5,30 3,72 -5,38
Papilon Savunma 15,28 -0,13 98,28
Park Elek.Madencilik 3,37 2,74 10,49
Parsan 15,78 1,87 -6,85
Pegasus 55,05 8,15 -36,28
Peker GMYO 5,40 7,57 72,52
Penguen Gıda 3,13 0,64 51,21
Pera GMYO 0,96 2,13 2,13
Pergamon Dış Ticaret 8,74 2,10 12,95
Petkim 3,49 0,87 -8,40
Petrokent Turizm 178,20 10,00 39,11
Pınar Et ve Un 19,96 2,52 117,67
Pınar Su 6,50 1,56 180,17
Pınar Süt 17,40 1,81 37,33
Plastikkart 9,53 1,82 2,80
Polisan Holding 2,53 2,43 -16,16
Politeknik Metal 131,00 0,77 72,20
Prizma Press Matbaacılık 4,08 7,09 -5,12
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,10 -0,01 6,98
QNB Finans Fin. Kir. 107,30 1,61 -16,89
QNB Finansbank 49,12 0,04 30,99
Ral Yatırım Holding 10,89 10,00 60,15
Ray Sigorta 6,91 0,88 102,05
Reysaş GMYO 4,81 -3,02 4,79
Reysaş Lojistik 6,49 -0,15 48,17
Rhea Girişim 2,00 1,01 68,07
Rodrigo Tekstil 2,55 0,00 40,88
Royal Halı 2,09 -4,57 52,55
RTA Laboratuvarları 34,90 -9,96 1404,31
Sabancı Holding 8,35 2,71 -8,44
Safkar Ege Soğutmacılık 4,66 6,39 113,76
Salix Yatırım Holding 8,26 1,47 14,56
Sanel Mühendislik 5,57 1,83 37,53
Sanifoam Sünger 5,97 -1,16 19,40
Sanko Pazarlama 7,17 6,38 -7,36
Saray Matbaacılık 2,06 0,98 15,08
Sarkuysan 5,62 0,00 16,36
Sasa Polyester 10,27 1,28 32,86
Say Reklamcılık 3,13 0,64 39,73
Sekuro Plastik 5,31 -0,38 -0,93
Selçuk Ecza Deposu 9,10 -3,19 52,56
Selçuk Gıda 3,66 9,91 112,79
Senkron Güvenlik 2,95 3,15 8,06
Serve Film Prodüksiyon 4,93 9,80 210,06
Servet GMYO 16,53 -0,84 94,47
Seyitler Kimya 8,98 -4,97 32,25
Silverline Endüstri 2,55 2,82 18,06
Sinpaş GMYO 1,07 2,88 -7,76
Smartiks Yazılım 9,95 -0,70 1,43
Soda Sanayii 5,71 1,24 -7,61
Sodaş Sodyum Sanayii 12,60 0,48 227,60
Söktaş 3,15 -1,56 18,87
Sönmez Filament 6,52 0,93 33,61
Sönmez Pamuklu 6,52 1,09 32,52
Sumaş Suni Tahta 11,19 -3,03 13,03
Şeker Fin. Kir. 4,95 0,20 3,56
Şekerbank 1,07 0,00 -18,32
Şişe Cam 4,88 1,88 -7,40
Şok Marketler 11,34 2,81 5,39
T. Halk Bankası 5,38 0,19 -8,97
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 0,00 -3,67
T.S.K.B. 1,04 0,00 -14,05
T.Tuborg 14,94 1,36 25,55
Taç Tarım Ürünleri 7,29 -10,00 133,65
Tat Gıda 8,38 -1,06 37,74
TAV Havalimanları 18,23 6,92 -32,89
Taze Kuru Gıda 17,25 9,94 138,26
Tek-Art Turizm 1,34 3,08 6,35
Tekfen Holding 13,12 1,00 -29,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 0,27 74,29
Temapol Polimer Plastik 6,54 5,48 25,29
TGS Dış Ticaret 4,96 9,98 6,21
Tofaş Oto. Fab. 21,00 3,65 -9,88
Torunlar GMYO 2,41 3,88 -12,36
Trabzon Liman 12,29 1,82 15,29
Trabzonspor Sportif 5,10 0,99 137,21
Trakya Cam 3,24 3,18 -7,43
Trend GMYO 3,91 6,83 77,73
TSKB GMYO 2,20 10,00 64,18
Tuğçelik 4,85 3,63 22,78
Tukaş 15,68 -9,99 26,96
Turcas Petrol 2,89 5,47 8,24
Turkcell 13,80 3,37 0,00
Tümosan Motor ve Traktör 6,10 -0,16 -4,84
Tüpraş 81,35 -0,67 -35,84
Türk Hava Yolları 10,80 2,08 -25,31
Türk Prysmian Kablo 4,02 2,03 55,50
Türk Telekom 7,63 2,14 3,53
Türk Traktör 61,60 -0,48 16,42
Türker Proje Gayrimenkul 40,10 3,14 -4,52
Ufuk Yatırım 5,05 1,00 95,74
Ulaşlar Turizm Yat. 2,89 3,96 36,32
Ulusoy Elektrik 31,58 -0,13 18,72
Ulusoy Un Sanayi 10,16 1,20 165,97
Umpaş Holding 0,87 -9,37 40,32
Uşak Seramik 1,68 0,60 -0,59
Utopya Turizm 5,96 6,43 21,14
Uzertaş Boya 4,76 -9,85 114,41
Ülker Bisküvi 24,00 3,45 7,33
Ünye Çimento 5,73 9,98 6,51
Vakıf Fin. Kir. 2,23 3,72 -7,85
Vakıf GMYO 2,02 1,51 16,70
Vakıf Yat. Ort. 2,26 1,80 -3,00
Vakıflar Bankası 4,66 1,53 -15,43
Vakko Tekstil 4,75 1,50 4,63
Vanet Gıda 1,73 0,00 20,98
Verusa Holding 19,40 0,88 4,53
Verusaturk Girisim 4,92 2,50 -6,44
Vestel 13,24 0,99 4,91
Vestel Beyaz Eşya 22,00 -1,35 1,85
Viking Kağıt 4,38 0,46 134,22
Yapı Kredi Koray GMYO 3,14 9,79 29,75
Yapı ve Kredi Bank. 2,17 0,46 -12,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,09 1,00 60,93
Yataş 7,17 4,22 -2,32
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,95 1,56 21,12
Yeni Gimat GMYO 12,13 -0,33 1,33
Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -6,25
Yeşil Yapı 0,61 -1,61 -7,58
Yeşil Yatırım Holding 13,50 0,15 20,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 -7,51 171,65
Yonga Mobilya 18,47 -9,99 99,89
Yükselen Çelik 8,73 5,56 42,41
Yünsa 13,44 -2,54 33,49
Zorlu Enerji 1,35 1,50 -17,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:42 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum         
00:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı         
00:35
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti         
00:07
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı         
00:06
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı         
00:04
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı         
23:23
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır         
23:08
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor         
22:45
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı         
22:06
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı         
21:56
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı         
21:53
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek         
21:47
Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı Maltepe'de iftar öncesi ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı         
21:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi         
21:01
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı         
20:38
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak         
20:32
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak         
19:57
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Çin Devlet Başkanı, Çin Devlet Başkanı, "Çin koronavirüsü sakladı" iddialarına karşı ülkesini savundu         
17:42
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 01:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]