Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|414.914,10
|9,97
|150,20
|İş Bankası (B)
|60.000,00
|6,42
|98,81
|İş Bankası (C)
|4,83
|0,21
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-3,24
|2,11
|İş Girişim
|6,10
|1,33
|60,53
|İş GMYO
|1,62
|-2,99
|-7,95
|İş Y. Men. Değ.
|5,68
|1,97
|41,06
|İş Yat. Ort.
|2,48
|-8,15
|53,91
|İşbir Holding
|759,80
|1,32
|76,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|-1,59
|0,00
|İttifak Holding
|2,92
|-2,01
|-21,51
|İz Hayvancılık Tarım
|6,05
|-9,97
|131,23
|İzmir Demir Çelik
|11,66
|10,00
|42,37
|İzmir Fırça
|2,38
|-4,03
|32,22
|Jantsa Jant Sanayi
|68,35
|9,98
|28,51
|Kafein Yazılım
|16,73
|0,42
|50,18
|Kapital Yat. Holding
|3,13
|9,82
|29,34
|Kaplamin
|7,85
|9,94
|41,44
|Kardemir (A)
|2,68
|1,13
|1,13
|Kardemir (B)
|2,49
|1,22
|-5,68
|Kardemir (D)
|2,47
|1,23
|-7,14
|Karel Elektronik
|15,88
|-2,34
|9,29
|Karsan Otomotiv
|1,77
|1,14
|12,03
|Karsu Tekstil
|3,48
|1,46
|7,41
|Kartonsan
|457,10
|-0,89
|18,32
|Katmerciler Ekipman
|3,78
|-1,82
|-1,56
|Kent Gıda
|404,80
|-9,98
|130,26
|Kerevitaş Gıda
|4,01
|-2,67
|23,01
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|-9,09
|-9,09
|Kiler GMYO
|2,99
|2,40
|-21,11
|Klimasan Klima
|17,18
|-4,56
|-22,19
|Koç Holding
|15,15
|0,46
|-24,28
|Konfrut Gıda
|10,56
|0,19
|35,04
|Konya Çimento
|258,80
|-0,84
|-4,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|-1,24
|-12,24
|Koza Altın
|74,20
|-0,93
|0,20
|Koza Madencilik
|12,46
|2,55
|24,23
|Körfez GMYO
|2,93
|9,74
|22,59
|Kristal Kola
|1,88
|-2,08
|24,50
|Kron Telekomünikasyon
|23,46
|-1,84
|84,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|34,00
|-1,22
|43,46
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|-1,19
|0,61
|Kütahya Porselen
|25,30
|9,52
|282,18
|Lider Faktoring
|2,18
|-1,36
|18,80
|Link Bilgisayar
|28,36
|-2,94
|56,25
|Logo Yazılım
|77,20
|-0,77
|26,97
|Lokman Hekim Sağlık
|7,21
|-1,90
|24,74
|Lüks Kadife
|13,14
|8,24
|52,08
|Makina Takım
|1,68
|-1,75
|-10,64
|Mardin Çimento
|5,92
|-5,84
|7,68
|Marka Yatırım Holding
|1,40
|3,70
|18,64
|Marmaris Altınyunus
|75,20
|2,45
|5,92
|Marshall
|61,25
|9,96
|28,84
|Martı GMYO
|1,28
|-0,78
|26,73
|Martı Otel
|0,98
|-2,97
|7,69
|Mavi Giyim
|41,58
|-1,47
|-28,19
|Mazhar Zorlu Holding
|16,10
|0,31
|33,17
|Mega Polietilen
|3,96
|-10,00
|80,00
|Menderes Tekstil
|1,80
|-1,64
|37,40
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,12
|-1,95
|8,64
|Merko Gıda
|1,38
|0,00
|31,43
|Metal Gayrimenkul
|1,42
|-9,55
|56,04
|Metemtur Otelcilik
|1,95
|-2,01
|9,55
|Metro Holding
|1,35
|3,05
|-2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,07
|0,49
|5,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,24
|-2,61
|-58,00
|Migros Ticaret
|34,20
|-0,12
|41,21
|Milpa
|4,14
|9,81
|89,04
|Mistral GMYO
|2,12
|-0,47
|12,17
|MLP Sağlık
|16,33
|-1,27
|2,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,90
|0,00
|66,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,87
|-0,43
|65,94
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,14
|-2,37
|42,61
|Net Holding
|2,23
|4,21
|-14,23
|Netaş Telekom.
|14,54
|-1,42
|11,33
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-1,10
|45,16
|Nuh Çimento
|12,65
|-2,54
|15,16
|Nurol GMYO
|3,80
|0,00
|6,44
|Odaş Elektrik
|1,86
|-1,06
|28,66
|Olmuksan-IP
|4,55
|0,66
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,43
|-2,34
|9,48
|Orma Orman Mahsulleri
|4,63
|-7,95
|67,75
|Osmanlı Menkul
|7,40
|-3,90
|77,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,19
|-6,41
|30,36
|Otokar
|138,00
|-0,86
|-6,15
|Oyak Yat. Ort.
|5,80
|-0,34
|148,93
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|-1,87
|1,98
|Özak GMYO
|2,90
|-1,36
|12,84
|Özbal Çelik Boru
|1,93
|6,63
|19,74
|Özderici GMYO
|1,60
|-1,84
|1,91
|Özerden Plastik
|2,48
|-2,75
|8,77
|Panora GMYO
|5,42
|1,88
|-3,24
|Papilon Savunma
|17,15
|6,32
|122,54
|Park Elek.Madencilik
|3,38
|-1,46
|10,82
|Parsan
|15,48
|-0,45
|-8,62
|Pegasus
|53,15
|0,28
|-38,48
|Peker GMYO
|5,50
|3,77
|75,72
|Penguen Gıda
|3,14
|-0,63
|51,69
|Pera GMYO
|0,95
|-3,06
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,81
|-2,22
|13,86
|Petkim
|3,48
|-0,57
|-8,66
|Petrokent Turizm
|183,40
|-6,43
|43,17
|Pınar Et ve Un
|19,90
|2,16
|117,01
|Pınar Su
|6,34
|0,32
|173,28
|Pınar Süt
|17,40
|-0,17
|37,33
|Plastikkart
|9,71
|0,73
|4,75
|Polisan Holding
|2,61
|-1,88
|-13,51
|Politeknik Metal
|135,00
|0,00
|77,46
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|-1,55
|-11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.183,40
|-0,07
|6,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,00
|-0,74
|-17,12
|QNB Finansbank
|49,10
|-0,93
|30,93
|Ral Yatırım Holding
|13,16
|9,94
|93,53
|Ray Sigorta
|6,78
|-0,88
|98,25
|Reysaş GMYO
|4,91
|1,66
|6,97
|Reysaş Lojistik
|6,64
|2,00
|51,60
|Rhea Girişim
|1,96
|-2,00
|64,71
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|0,82
|35,91
|Royal Halı
|2,14
|2,39
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|34,56
|-9,95
|1389,66
|Sabancı Holding
|8,40
|0,72
|-7,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,56
|-5,59
|109,17
|Salix Yatırım Holding
|7,60
|-6,17
|5,41
|Sanel Mühendislik
|5,35
|-2,01
|32,10
|Sanifoam Sünger
|6,02
|-2,43
|20,40
|Sanko Pazarlama
|7,76
|-1,52
|0,26
|Saray Matbaacılık
|2,11
|1,44
|17,88
|Sarkuysan
|5,65
|-2,92
|16,98
|Sasa Polyester
|9,96
|-2,45
|28,85
|Say Reklamcılık
|3,30
|1,23
|47,32
|Sekuro Plastik
|5,32
|-0,56
|-0,75
|Selçuk Ecza Deposu
|8,90
|-2,20
|49,21
|Selçuk Gıda
|3,57
|-8,23
|107,56
|Senkron Güvenlik
|3,00
|1,35
|9,89
|Serve Film Prodüksiyon
|4,35
|-5,43
|173,58
|Servet GMYO
|16,45
|-0,36
|93,53
|Seyitler Kimya
|9,12
|-0,22
|34,32
|Silverline Endüstri
|2,60
|-2,62
|20,37
|Sinpaş GMYO
|1,09
|1,87
|-6,03
|Smartiks Yazılım
|9,91
|1,02
|1,02
|Soda Sanayii
|5,87
|0,86
|-5,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,24
|9,96
|296,23
|Söktaş
|3,16
|0,96
|19,25
|Sönmez Filament
|6,56
|-0,15
|34,43
|Sönmez Pamuklu
|6,55
|-0,46
|33,13
|Sumaş Suni Tahta
|11,70
|1,47
|18,18
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|0,00
|3,14
|Şekerbank
|1,08
|0,00
|-17,56
|Şişe Cam
|5,05
|0,60
|-4,17
|Şok Marketler
|11,77
|1,90
|9,39
|T. Halk Bankası
|5,27
|-0,19
|-10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,28
|-2,00
|-7,61
|T.S.K.B.
|1,04
|-0,95
|-14,05
|T.Tuborg
|14,75
|-0,47
|23,95
|Taç Tarım Ürünleri
|7,21
|-9,99
|131,09
|Tat Gıda
|8,49
|2,29
|39,55
|TAV Havalimanları
|18,40
|-0,43
|-32,26
|Taze Kuru Gıda
|20,86
|9,96
|188,12
|Tek-Art Turizm
|1,34
|-2,19
|6,35
|Tekfen Holding
|13,94
|3,03
|-24,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|0,00
|72,14
|Temapol Polimer Plastik
|6,74
|2,43
|29,12
|TGS Dış Ticaret
|4,88
|-7,05
|4,50
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|1,61
|-7,73
|Torunlar GMYO
|2,41
|-1,23
|-12,36
|Trabzon Liman
|14,74
|9,51
|38,27
|Trabzonspor Sportif
|5,20
|0,78
|141,86
|Trakya Cam
|3,33
|1,22
|-4,86
|Trend GMYO
|3,95
|-3,19
|79,55
|TSKB GMYO
|2,66
|9,92
|98,51
|Tuğçelik
|4,69
|-3,10
|18,73
|Tukaş
|12,71
|-9,99
|2,91
|Turcas Petrol
|2,82
|-1,74
|5,62
|Turkcell
|14,07
|1,37
|1,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,08
|-0,33
|-5,15
|Tüpraş
|79,10
|-1,98
|-37,62
|Türk Hava Yolları
|11,12
|2,21
|-23,10
|Türk Prysmian Kablo
|3,91
|-2,49
|51,24
|Türk Telekom
|7,63
|-0,91
|3,53
|Türk Traktör
|61,70
|0,65
|16,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,38
|0,10
|-6,24
|Ufuk Yatırım
|4,72
|-2,88
|82,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,82
|-2,42
|33,02
|Ulusoy Elektrik
|31,74
|0,32
|19,32
|Ulusoy Un Sanayi
|9,91
|-0,10
|159,42
|Umpaş Holding
|0,83
|5,06
|33,87
|Uşak Seramik
|1,67
|-1,76
|-1,18
|Utopya Turizm
|6,05
|-0,17
|22,97
|Uzertaş Boya
|4,71
|-9,94
|112,16
|Ülker Bisküvi
|23,90
|-0,25
|6,89
|Vakıf Fin. Kir.
|2,24
|-3,03
|-7,44
|Vakıf GMYO
|2,04
|0,99
|17,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-2,02
|4,29
|Vakıflar Bankası
|4,57
|-1,72
|-17,06
|Vakko Tekstil
|5,03
|1,62
|10,79
|Vanet Gıda
|1,70
|-4,49
|18,88
|Verusa Holding
|19,12
|-0,68
|3,02
|Verusaturk Girisim
|4,85
|-0,82
|-7,77
|Vestel
|13,82
|3,91
|9,51
|Vestel Beyaz Eşya
|23,00
|-4,96
|6,48
|Viking Kağıt
|4,91
|9,84
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,00
|-4,76
|23,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,46
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,14
|-1,36
|61,72
|Yataş
|7,40
|-3,01
|0,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|-1,47
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|-0,49
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,63
|-1,56
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,63
|-4,55
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,61
|-1,95
|21,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.999,90
|-2,20
|171,64
|Yonga Mobilya
|19,50
|-3,94
|111,04
|Yükselen Çelik
|8,68
|-0,91
|41,60
|Yünsa
|13,32
|-2,20
|32,30
|Zorlu Enerji
|1,34
|-0,74
|-17,79
(Son)