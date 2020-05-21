Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 414.914,10 9,97 150,20 İş Bankası (B) 60.000,00 6,42 98,81 İş Bankası (C) 4,83 0,21 -24,65 İş Bankası (Kur.) 570.999,00 171,91 İş Fin.Kir. 3,88 -3,24 2,11 İş Girişim 6,10 1,33 60,53 İş GMYO 1,62 -2,99 -7,95 İş Y. Men. Değ. 5,68 1,97 41,06 İş Yat. Ort. 2,48 -8,15 53,91 İşbir Holding 759,80 1,32 76,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00 İttifak Holding 2,92 -2,01 -21,51 İz Hayvancılık Tarım 6,05 -9,97 131,23 İzmir Demir Çelik 11,66 10,00 42,37 İzmir Fırça 2,38 -4,03 32,22 Jantsa Jant Sanayi 68,35 9,98 28,51 Kafein Yazılım 16,73 0,42 50,18 Kapital Yat. Holding 3,13 9,82 29,34 Kaplamin 7,85 9,94 41,44 Kardemir (A) 2,68 1,13 1,13 Kardemir (B) 2,49 1,22 -5,68 Kardemir (D) 2,47 1,23 -7,14 Karel Elektronik 15,88 -2,34 9,29 Karsan Otomotiv 1,77 1,14 12,03 Karsu Tekstil 3,48 1,46 7,41 Kartonsan 457,10 -0,89 18,32 Katmerciler Ekipman 3,78 -1,82 -1,56 Kent Gıda 404,80 -9,98 130,26 Kerevitaş Gıda 4,01 -2,67 23,01 Kervansaray Yat. Holding 0,50 -9,09 -9,09 Kiler GMYO 2,99 2,40 -21,11 Klimasan Klima 17,18 -4,56 -22,19 Koç Holding 15,15 0,46 -24,28 Konfrut Gıda 10,56 0,19 35,04 Konya Çimento 258,80 -0,84 -4,61 Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -1,24 -12,24 Koza Altın 74,20 -0,93 0,20 Koza Madencilik 12,46 2,55 24,23 Körfez GMYO 2,93 9,74 22,59 Kristal Kola 1,88 -2,08 24,50 Kron Telekomünikasyon 23,46 -1,84 84,43 Kuştur Kuşadası Turizm 34,00 -1,22 43,46 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,66 -1,19 0,61 Kütahya Porselen 25,30 9,52 282,18 Lider Faktoring 2,18 -1,36 18,80 Link Bilgisayar 28,36 -2,94 56,25 Logo Yazılım 77,20 -0,77 26,97 Lokman Hekim Sağlık 7,21 -1,90 24,74 Lüks Kadife 13,14 8,24 52,08 Makina Takım 1,68 -1,75 -10,64 Mardin Çimento 5,92 -5,84 7,68 Marka Yatırım Holding 1,40 3,70 18,64 Marmaris Altınyunus 75,20 2,45 5,92 Marshall 61,25 9,96 28,84 Martı GMYO 1,28 -0,78 26,73 Martı Otel 0,98 -2,97 7,69 Mavi Giyim 41,58 -1,47 -28,19 Mazhar Zorlu Holding 16,10 0,31 33,17 Mega Polietilen 3,96 -10,00 80,00 Menderes Tekstil 1,80 -1,64 37,40 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 21,12 -1,95 8,64 Merko Gıda 1,38 0,00 31,43 Metal Gayrimenkul 1,42 -9,55 56,04 Metemtur Otelcilik 1,95 -2,01 9,55 Metro Holding 1,35 3,05 -2,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 0,49 5,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,24 -2,61 -58,00 Migros Ticaret 34,20 -0,12 41,21 Milpa 4,14 9,81 89,04 Mistral GMYO 2,12 -0,47 12,17 MLP Sağlık 16,33 -1,27 2,06 MMC San. ve Tic. Yat. 1,90 0,00 66,67 Mondi Tire Kutsan 6,87 -0,43 65,94 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 2,12 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,14 -2,37 42,61 Net Holding 2,23 4,21 -14,23 Netaş Telekom. 14,54 -1,42 11,33 Niğbaş Niğde Beton 9,00 -1,10 45,16 Nuh Çimento 12,65 -2,54 15,16 Nurol GMYO 3,80 0,00 6,44 Odaş Elektrik 1,86 -1,06 28,66 Olmuksan-IP 4,55 0,66 77,67 Orge Enerji Elektrik 5,43 -2,34 9,48 Orma Orman Mahsulleri 4,63 -7,95 67,75 Osmanlı Menkul 7,40 -3,90 77,00 Ostim Endüstriyel Yat 2,19 -6,41 30,36 Otokar 138,00 -0,86 -6,15 Oyak Yat. Ort. 5,80 -0,34 148,93 Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 -1,87 1,98 Özak GMYO 2,90 -1,36 12,84 Özbal Çelik Boru 1,93 6,63 19,74 Özderici GMYO 1,60 -1,84 1,91 Özerden Plastik 2,48 -2,75 8,77 Panora GMYO 5,42 1,88 -3,24 Papilon Savunma 17,15 6,32 122,54 Park Elek.Madencilik 3,38 -1,46 10,82 Parsan 15,48 -0,45 -8,62 Pegasus 53,15 0,28 -38,48 Peker GMYO 5,50 3,77 75,72 Penguen Gıda 3,14 -0,63 51,69 Pera GMYO 0,95 -3,06 1,06 Pergamon Dış Ticaret 8,81 -2,22 13,86 Petkim 3,48 -0,57 -8,66 Petrokent Turizm 183,40 -6,43 43,17 Pınar Et ve Un 19,90 2,16 117,01 Pınar Su 6,34 0,32 173,28 Pınar Süt 17,40 -0,17 37,33 Plastikkart 9,71 0,73 4,75 Polisan Holding 2,61 -1,88 -13,51 Politeknik Metal 135,00 0,00 77,46 Prizma Press Matbaacılık 3,82 -1,55 -11,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,40 -0,07 6,82 QNB Finans Fin. Kir. 107,00 -0,74 -17,12 QNB Finansbank 49,10 -0,93 30,93 Ral Yatırım Holding 13,16 9,94 93,53 Ray Sigorta 6,78 -0,88 98,25 Reysaş GMYO 4,91 1,66 6,97 Reysaş Lojistik 6,64 2,00 51,60 Rhea Girişim 1,96 -2,00 64,71 Rodrigo Tekstil 2,46 0,82 35,91 Royal Halı 2,14 2,39 56,20 RTA Laboratuvarları 34,56 -9,95 1389,66 Sabancı Holding 8,40 0,72 -7,89 Safkar Ege Soğutmacılık 4,56 -5,59 109,17 Salix Yatırım Holding 7,60 -6,17 5,41 Sanel Mühendislik 5,35 -2,01 32,10 Sanifoam Sünger 6,02 -2,43 20,40 Sanko Pazarlama 7,76 -1,52 0,26 Saray Matbaacılık 2,11 1,44 17,88 Sarkuysan 5,65 -2,92 16,98 Sasa Polyester 9,96 -2,45 28,85 Say Reklamcılık 3,30 1,23 47,32 Sekuro Plastik 5,32 -0,56 -0,75 Selçuk Ecza Deposu 8,90 -2,20 49,21 Selçuk Gıda 3,57 -8,23 107,56 Senkron Güvenlik 3,00 1,35 9,89 Serve Film Prodüksiyon 4,35 -5,43 173,58 Servet GMYO 16,45 -0,36 93,53 Seyitler Kimya 9,12 -0,22 34,32 Silverline Endüstri 2,60 -2,62 20,37 Sinpaş GMYO 1,09 1,87 -6,03 Smartiks Yazılım 9,91 1,02 1,02 Soda Sanayii 5,87 0,86 -5,02 Sodaş Sodyum Sanayii 15,24 9,96 296,23 Söktaş 3,16 0,96 19,25 Sönmez Filament 6,56 -0,15 34,43 Sönmez Pamuklu 6,55 -0,46 33,13 Sumaş Suni Tahta 11,70 1,47 18,18 Şeker Fin. Kir. 4,93 0,00 3,14 Şekerbank 1,08 0,00 -17,56 Şişe Cam 5,05 0,60 -4,17 Şok Marketler 11,77 1,90 9,39 T. Halk Bankası 5,27 -0,19 -10,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,28 -2,00 -7,61 T.S.K.B. 1,04 -0,95 -14,05 T.Tuborg 14,75 -0,47 23,95 Taç Tarım Ürünleri 7,21 -9,99 131,09 Tat Gıda 8,49 2,29 39,55 TAV Havalimanları 18,40 -0,43 -32,26 Taze Kuru Gıda 20,86 9,96 188,12 Tek-Art Turizm 1,34 -2,19 6,35 Tekfen Holding 13,94 3,03 -24,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 0,00 72,14 Temapol Polimer Plastik 6,74 2,43 29,12 TGS Dış Ticaret 4,88 -7,05 4,50 Tofaş Oto. Fab. 21,50 1,61 -7,73 Torunlar GMYO 2,41 -1,23 -12,36 Trabzon Liman 14,74 9,51 38,27 Trabzonspor Sportif 5,20 0,78 141,86 Trakya Cam 3,33 1,22 -4,86 Trend GMYO 3,95 -3,19 79,55 TSKB GMYO 2,66 9,92 98,51 Tuğçelik 4,69 -3,10 18,73 Tukaş 12,71 -9,99 2,91 Turcas Petrol 2,82 -1,74 5,62 Turkcell 14,07 1,37 1,96 Tümosan Motor ve Traktör 6,08 -0,33 -5,15 Tüpraş 79,10 -1,98 -37,62 Türk Hava Yolları 11,12 2,21 -23,10 Türk Prysmian Kablo 3,91 -2,49 51,24 Türk Telekom 7,63 -0,91 3,53 Türk Traktör 61,70 0,65 16,61 Türker Proje Gayrimenkul 39,38 0,10 -6,24 Ufuk Yatırım 4,72 -2,88 82,95 Ulaşlar Turizm Yat. 2,82 -2,42 33,02 Ulusoy Elektrik 31,74 0,32 19,32 Ulusoy Un Sanayi 9,91 -0,10 159,42 Umpaş Holding 0,83 5,06 33,87 Uşak Seramik 1,67 -1,76 -1,18 Utopya Turizm 6,05 -0,17 22,97 Uzertaş Boya 4,71 -9,94 112,16 Ülker Bisküvi 23,90 -0,25 6,89 Vakıf Fin. Kir. 2,24 -3,03 -7,44 Vakıf GMYO 2,04 0,99 17,85 Vakıf Yat. Ort. 2,43 -2,02 4,29 Vakıflar Bankası 4,57 -1,72 -17,06 Vakko Tekstil 5,03 1,62 10,79 Vanet Gıda 1,70 -4,49 18,88 Verusa Holding 19,12 -0,68 3,02 Verusaturk Girisim 4,85 -0,82 -7,77 Vestel 13,82 3,91 9,51 Vestel Beyaz Eşya 23,00 -4,96 6,48 Viking Kağıt 4,91 9,84 162,57 Yapı Kredi Koray GMYO 3,00 -4,76 23,97 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,46 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,14 -1,36 61,72 Yataş 7,40 -3,01 0,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -1,47 24,84 Yeni Gimat GMYO 12,08 -0,49 0,91 Yeşil GMYO 0,63 -1,56 -1,56 Yeşil Yapı 0,63 -4,55 -4,55 Yeşil Yatırım Holding 13,61 -1,95 21,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.999,90 -2,20 171,64 Yonga Mobilya 19,50 -3,94 111,04 Yükselen Çelik 8,68 -0,91 41,60 Yünsa 13,32 -2,20 32,30 Zorlu Enerji 1,34 -0,74 -17,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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