Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 -3,58 117,11
İş Bankası (B) 58.900,00 9,99 95,16
İş Bankası (C) 4,95 0,20 -22,78
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 3,90 0,26 2,63
İş Girişim 6,68 0,30 75,79
İş GMYO 1,67 0,00 -5,11
İş Y. Men. Değ. 5,79 -0,34 43,79
İş Yat. Ort. 2,45 0,00 52,05
İşbir Holding 735,00 -1,21 70,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,00 1,61
İttifak Holding 2,78 4,12 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,25 -9,19 62,43
İzmir Demir Çelik 12,50 5,49 52,63
İzmir Fırça 2,35 4,44 30,56
Jantsa Jant Sanayi 73,55 6,59 38,28
Kafein Yazılım 15,98 -3,21 43,45
Kapital Yat. Holding 3,25 6,56 34,30
Kaplamin 7,19 1,84 29,55
Kardemir (A) 2,71 -0,37 2,26
Kardemir (B) 2,51 -1,57 -4,92
Kardemir (D) 2,51 -1,18 -5,64
Karel Elektronik 15,26 -1,04 5,02
Karsan Otomotiv 1,81 1,12 14,56
Karsu Tekstil 3,39 2,42 4,63
Kartonsan 446,00 -1,55 15,44
Katmerciler Ekipman 3,76 -1,57 -2,08
Kent Gıda 559,10 7,33 218,03
Kerevitaş Gıda 3,95 -0,50 21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18
Kiler GMYO 3,15 0,96 -16,89
Klimasan Klima 16,92 -1,97 -23,37
Koç Holding 16,14 -3,12 -19,34
Konfrut Gıda 9,84 -7,43 25,83
Konya Çimento 260,70 -0,11 -3,91
Kordsa Teknik Tekstil 11,04 -0,90 -13,18
Koza Altın 74,10 -0,94 0,07
Koza Madencilik 12,06 -4,13 20,24
Körfez GMYO 3,03 -5,31 26,78
Kristal Kola 1,90 0,53 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,86 1,89 95,44
Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 0,00 53,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 -0,59 2,42
Kütahya Porselen 22,38 -1,84 238,07
Lider Faktoring 2,23 -0,45 21,53
Link Bilgisayar 27,62 -0,07 52,18
Logo Yazılım 75,00 -1,51 23,36
Lokman Hekim Sağlık 6,91 -2,40 19,55
Lüks Kadife 11,29 -3,09 30,67
Makina Takım 1,77 1,72 -5,85
Marka Yatırım Holding 1,49 4,20 26,27
Marmaris Altınyunus 73,80 -0,87 3,94
Marshall 63,25 10,00 33,05
Martı GMYO 1,33 3,10 31,68
Martı Otel 1,00 1,01 9,89
Mavi Giyim 45,20 4,39 -21,93
Mazhar Zorlu Holding 17,38 5,98 43,76
Mega Polietilen 4,46 5,44 102,73
Menderes Tekstil 2,13 9,79 62,60
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 -0,79 2,88
Merko Gıda 1,31 -2,96 24,76
Metal Gayrimenkul 1,08 -7,69 18,68
Metemtur Otelcilik 2,02 -2,88 13,48
Metro Holding 1,33 0,00 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 1,49 4,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 0,00 -58,75
Migros Ticaret 33,44 -0,24 38,07
Milpa 4,21 2,68 92,24
Mistral GMYO 2,21 0,91 16,93
MLP Sağlık 16,73 -1,59 4,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,83 -1,08 60,53
Mondi Tire Kutsan 6,85 0,74 65,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 0,05 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,04 -0,61 41,82
Net Holding 2,27 0,89 -12,69
Netaş Telekom. 14,49 -2,82 10,95
Niğbaş Niğde Beton 9,20 0,99 48,39
Nuh Çimento 12,90 -0,08 17,43
Nurol GMYO 4,31 5,64 20,73
Odaş Elektrik 1,94 1,57 34,19
Olmuksan-IP 4,39 0,92 71,42
Orge Enerji Elektrik 5,45 0,00 9,88
Orma Orman Mahsulleri 4,68 -2,30 69,57
Osmanlı Menkul 7,42 2,63 77,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -0,44 33,93
Otokar 133,50 -1,77 -9,21
Oyak Çimento 6,10 4,45 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,08 -1,19 163,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 0,98 0,04
Özak GMYO 3,02 -0,66 17,51
Özbal Çelik Boru 1,92 -0,52 19,12
Özderici GMYO 1,66 0,61 5,73
Özerden Plastik 2,40 -0,41 5,26
Panora GMYO 5,40 1,12 -3,60
Papilon Savunma 15,93 0,44 106,71
Park Elek.Madencilik 3,48 0,00 14,10
Parsan 15,50 -0,96 -8,50
Pegasus 60,05 2,13 -30,50
Peker GMYO 6,06 0,00 93,61
Penguen Gıda 3,71 2,20 79,23
Pera GMYO 0,98 0,00 4,26
Pergamon Dış Ticaret 9,38 6,71 21,22
Petkim 3,53 -0,28 -7,35
Petrokent Turizm 188,50 9,98 47,15
Pınar Et ve Un 19,08 -5,92 108,07
Pınar Su 6,11 -2,86 163,36
Pınar Süt 19,15 -3,67 51,14
Plastikkart 9,87 -0,20 6,47
Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84
Politeknik Metal 129,00 5,31 69,58
Prizma Press Matbaacılık 3,77 -0,53 -12,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,70 -0,14 6,85
QNB Finans Fin. Kir. 106,40 0,38 -17,58
QNB Finansbank 48,12 -0,41 28,32
Ral Yatırım Holding 14,15 1,80 108,09
Ray Sigorta 6,30 -1,72 84,21
Reysaş GMYO 4,82 -0,82 5,01
Reysaş Lojistik 6,37 -0,47 45,43
Rhea Girişim 2,08 5,58 74,79
Rodrigo Tekstil 2,70 -1,10 49,17
Royal Halı 2,05 -1,44 49,64
RTA Laboratuvarları 22,70 -9,99 878,45
Sabancı Holding 8,30 -3,26 -8,99
Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 3,30 115,60
Salix Yatırım Holding 8,13 -6,55 12,76
Sanel Mühendislik 5,41 -4,42 33,58
Sanifoam Sünger 5,79 -0,69 15,80
Sanko Pazarlama 7,46 1,36 -3,62
Saray Matbaacılık 2,25 3,69 25,70
Sarkuysan 5,62 0,54 16,36
Sasa Polyester 10,20 -2,67 31,95
Say Reklamcılık 3,75 -4,09 67,41
Sekuro Plastik 5,39 0,00 0,56
Selçuk Ecza Deposu 8,16 -3,77 36,80
Selçuk Gıda 3,12 -5,45 81,40
Senkron Güvenlik 2,92 -0,34 6,96
Serve Film Prodüksiyon 5,05 5,65 217,61
Servet GMYO 16,38 1,74 92,71
Seyitler Kimya 9,10 3,29 34,02
Silverline Endüstri 2,59 -1,15 19,91
Sinpaş GMYO 1,13 -0,88 -2,59
Smartiks Yazılım 9,25 -2,53 -5,71
Soda Sanayii 5,64 -1,66 -4,84
Sodaş Sodyum Sanayii 13,00 1,40 238,00
Söktaş 3,43 -1,72 29,43
Sönmez Filament 6,52 0,77 33,61
Sönmez Pamuklu 6,63 0,45 34,76
Sumaş Suni Tahta 11,62 -1,02 17,37
Şeker Fin. Kir. 5,07 0,20 6,07
Şekerbank 1,14 0,88 -12,98
Şişe Cam 4,84 -1,58 -5,50
Şok Marketler 11,70 -1,93 8,74
T. Halk Bankası 5,32 -0,37 -9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 1,05 -6,88
T.S.K.B. 1,10 4,76 -9,09
T.Tuborg 14,49 -0,55 21,76
Taç Tarım Ürünleri 4,75 -9,87 52,24
Tat Gıda 9,10 1,34 49,58
TAV Havalimanları 20,30 -0,49 -25,27
Taze Kuru Gıda 13,70 -9,99 89,23
Tek-Art Turizm 1,34 0,00 6,35
Tekfen Holding 14,01 -0,07 -24,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 -1,62 74,05
Temapol Polimer Plastik 7,12 1,42 36,40
TGS Dış Ticaret 4,99 0,60 6,85
Tofaş Oto. Fab. 22,24 -2,37 -4,56
Torunlar GMYO 2,56 1,19 -6,91
Trabzon Liman 13,18 -3,87 23,64
Trabzonspor Sportif 5,71 6,33 165,58
Trakya Cam 3,22 -0,49 -5,04
Trend GMYO 3,85 -1,79 75,00
TSKB GMYO 3,11 9,89 132,09
Tuğçelik 4,69 0,21 18,73
Tukaş 8,55 -10,00 -30,77
Turcas Petrol 2,90 0,35 8,61
Turkcell 14,16 1,87 2,61
Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -0,50 -7,49
Tüpraş 85,70 0,23 -32,41
Türk Hava Yolları 12,60 -0,63 -12,86
Türk Prysmian Kablo 3,94 -0,51 52,41
Türk Telekom 7,43 -1,85 0,81
Türk Traktör 61,10 -0,89 15,48
Türker Proje Gayrimenkul 43,08 5,38 2,57
Ufuk Yatırım 4,78 -0,83 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 -0,36 29,25
Ulusoy Elektrik 32,88 -0,66 23,61
Ulusoy Un Sanayi 9,33 -5,95 144,24
Umpaş Holding 0,66 1,54 6,45
Uşak Seramik 1,66 -0,60 -1,78
Utopya Turizm 5,95 -1,16 20,93
Uzertaş Boya 3,75 -5,30 68,92
Ülker Bisküvi 23,60 -1,58 5,55
Vakıf Fin. Kir. 2,31 -1,28 -4,55
Vakıf GMYO 2,33 0,00 34,61
Vakıf Yat. Ort. 2,37 -1,66 1,72
Vakıflar Bankası 4,65 -0,21 -15,61
Vakko Tekstil 4,82 -1,83 6,17
Vanet Gıda 1,59 -3,05 11,19
Verusa Holding 20,16 2,13 8,68
Verusaturk Girisim 4,94 2,70 -6,06
Vestel 14,17 2,76 12,28
Vestel Beyaz Eşya 23,20 -2,44 7,41
Viking Kağıt 4,58 -1,93 144,92
Yapı Kredi Koray GMYO 3,03 -0,66 25,21
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 4,50 -6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,94 -9,96 58,53
Yataş 7,43 1,09 1,23
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 0,00 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,91 0,41
Yeşil GMYO 0,62 0,00 -3,13
Yeşil Yapı 0,63 0,00 -4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,17 -1,35 17,28
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.510,10 -6,12 155,01
Yonga Mobilya 22,62 9,91 144,81
Yükselen Çelik 8,99 -3,54 46,66
Yünsa 13,05 -0,38 29,62
Zorlu Enerji 1,43 -0,69 -12,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 06:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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