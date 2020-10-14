Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|45.000,10
|4,65
|49,10
|İş Bankası (C)
|5,41
|0,74
|-15,60
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|-10,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,09
|0,99
|7,63
|İş Girişim
|11,20
|0,54
|194,74
|İş GMYO
|2,09
|-3,69
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|9,94
|4,74
|146,85
|İş Yat. Ort.
|3,10
|0,00
|92,39
|İşbir Holding
|2.676,30
|10,00
|522,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|4,55
|85,48
|İttifak Holding
|8,06
|-2,89
|116,67
|İz Hayvancılık Tarım
|7,99
|9,90
|205,37
|İzmir Demir Çelik
|20,58
|-3,20
|151,28
|İzmir Fırça
|6,68
|9,87
|271,11
|Jantsa Jant Sanayi
|183,90
|-2,65
|245,76
|Kafein Yazılım
|18,31
|-0,49
|64,87
|Kaplamin
|18,49
|2,44
|233,15
|Kardemir (A)
|5,69
|-1,73
|114,72
|Kardemir (B)
|3,85
|0,52
|45,83
|Kardemir (D)
|3,71
|2,20
|39,47
|Karel Elektronik
|19,38
|-1,22
|33,38
|Karsan Otomotiv
|3,07
|-0,97
|94,30
|Karsu Tekstil
|6,00
|2,21
|85,19
|Kartonsan
|758,50
|-2,39
|96,33
|Katmerciler Ekipman
|8,42
|-7,27
|119,27
|Kent Gıda
|300,00
|-4,46
|1191,90
|Kerevitaş Gıda
|6,84
|-3,53
|109,82
|Kervansaray Yat. Holding
|2,42
|10,00
|340,00
|Kiler GMYO
|11,22
|-9,95
|196,04
|Klimasan Klima
|16,51
|-0,54
|-22,17
|Koç Holding
|15,18
|2,57
|-24,13
|Konfrut Gıda
|16,66
|-1,88
|113,04
|Konya Çimento
|516,00
|-1,71
|90,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,70
|-0,08
|-0,12
|Koza Altın
|80,40
|1,01
|8,58
|Koza Madencilik
|13,47
|0,90
|34,30
|Körfez GMYO
|6,08
|-8,02
|154,39
|Kristal Kola
|2,28
|-3,80
|50,99
|Kron Telekomünikasyon
|27,32
|-1,01
|114,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|146,00
|8,87
|521,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|0,00
|113,15
|Kütahya Porselen
|29,50
|1,24
|345,62
|Lider Faktoring
|3,68
|1,94
|100,54
|Link Bilgisayar
|41,52
|0,73
|130,81
|Logo Yazılım
|102,10
|2,77
|67,93
|Lokman Hekim Sağlık
|11,60
|-3,81
|102,25
|Lüks Kadife
|34,14
|2,46
|295,14
|Makina Takım
|2,89
|1,76
|53,72
|Marka Yatırım Holding
|2,94
|-1,01
|149,15
|Marmaris Altınyunus
|89,80
|-3,23
|26,48
|Marshall
|365,70
|-5,99
|669,25
|Martı GMYO
|2,33
|-2,51
|130,69
|Martı Otel
|1,41
|-6,00
|54,95
|Mavi Giyim
|40,96
|2,55
|-29,26
|Mazhar Zorlu Holding
|19,66
|3,53
|62,61
|Mega Polietilen
|11,27
|0,54
|788,48
|Menderes Tekstil
|3,48
|1,75
|165,65
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|81,55
|9,98
|319,50
|Merko Gıda
|20,82
|-9,95
|1882,86
|Metemtur Otelcilik
|10,96
|9,82
|515,73
|Metro Holding
|2,42
|-1,63
|75,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,05
|-0,25
|106,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|2,89
|-53,31
|Migros Ticaret
|42,14
|0,72
|73,99
|Milpa
|5,72
|-2,89
|161,19
|Mistral GMYO
|4,40
|-1,79
|132,80
|MLP Sağlık
|17,86
|-2,14
|11,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,78
|-9,53
|582,46
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|-1,12
|70,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,00
|-4,08
|214,47
|Net Holding
|3,17
|-0,63
|21,92
|Netaş Telekom.
|21,30
|-2,20
|63,09
|Niğbaş Niğde Beton
|36,50
|-1,08
|488,71
|Nuh Çimento
|25,58
|-0,23
|132,87
|Nurol GMYO
|7,58
|1,07
|112,32
|Odaş Elektrik
|3,63
|2,25
|151,09
|Olmuksan-IP
|12,70
|9,96
|395,91
|Orge Enerji Elektrik
|8,22
|1,36
|65,73
|Orma Orman Mahsulleri
|15,80
|-5,33
|472,46
|Osmanlı Menkul
|25,04
|-1,73
|499,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,58
|3,39
|172,62
|Otokar
|148,00
|2,85
|0,65
|Oyak Çimento
|8,44
|-2,76
|53,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,43
|-0,31
|178,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|-2,79
|57,99
|Özak GMYO
|4,55
|0,22
|77,04
|Özbal Çelik Boru
|6,80
|9,85
|321,87
|Özderici GMYO
|2,54
|4,96
|61,78
|Özerden Plastik
|8,61
|9,96
|277,63
|Panora GMYO
|6,18
|-1,28
|10,33
|Papilon Savunma
|17,00
|-1,90
|120,60
|Park Elek.Madencilik
|5,36
|5,93
|75,74
|Parsan
|20,72
|-0,86
|22,31
|Pegasus
|47,06
|-0,08
|-45,53
|Peker GMYO
|2,60
|1,96
|187,50
|Penguen Gıda
|6,10
|-9,90
|566,38
|Pera GMYO
|2,23
|9,85
|137,23
|Pergamon Dış Ticaret
|17,15
|-3,27
|121,64
|Petkim
|4,85
|6,83
|27,30
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et ve Un
|24,80
|-2,27
|172,85
|Pınar Su
|7,94
|-0,75
|242,24
|Pınar Süt
|22,74
|0,74
|80,34
|Plastikkart
|13,19
|2,73
|42,29
|Polisan Holding
|4,08
|-1,69
|35,21
|Politeknik Metal
|356,60
|9,99
|368,77
|Prizma Press Matbaacılık
|6,95
|3,73
|61,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,10
|-1,65
|10,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|-6,77
|4,57
|QNB Finansbank
|72,50
|-7,64
|93,33
|Ral Yatırım Holding
|5,70
|-9,81
|117,19
|Ray Sigorta
|16,60
|9,21
|385,38
|Reysaş GMYO
|5,11
|-0,20
|11,33
|Reysaş Lojistik
|7,62
|-2,56
|73,97
|Rhea Girişim
|2,80
|2,56
|135,29
|Rodrigo Tekstil
|8,81
|-2,76
|386,74
|Royal Halı
|3,40
|1,19
|148,18
|RTA Laboratuvarları
|41,50
|0,24
|1688,79
|Sabancı Holding
|8,52
|0,59
|-6,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,84
|-1,68
|167,89
|Sanel Mühendislik
|3,59
|-0,28
|22,36
|Sanifoam Sünger
|8,01
|-1,96
|60,20
|Sanko Pazarlama
|8,01
|-0,74
|9,94
|Saray Matbaacılık
|5,04
|-2,14
|289,86
|Sarkuysan
|7,41
|-0,54
|133,21
|Sasa Polyester
|17,08
|-1,50
|120,96
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,40
|-0,11
|319,64
|Sekuro Plastik
|10,24
|-8,98
|91,04
|Selçuk Ecza Deposu
|9,73
|1,67
|63,12
|Selçuk Gıda
|4,46
|-9,90
|313,84
|Senkron Güvenlik
|3,46
|-6,49
|26,74
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|0,00
|827,67
|Servet GMYO
|40,50
|-1,46
|376,47
|Seyitler Kimya
|11,88
|-1,41
|74,96
|Silverline Endüstri
|4,54
|-1,52
|110,19
|Sinpaş GMYO
|2,43
|2,10
|109,48
|Smartiks Yazılım
|8,75
|-1,46
|-10,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,24
|9,96
|686,23
|Söktaş
|4,80
|0,00
|182,27
|Sönmez Filament
|19,78
|4,05
|305,33
|Sönmez Pamuklu
|16,34
|-3,03
|232,11
|Sumaş Suni Tahta
|40,36
|9,08
|311,30
|Şeker Fin. Kir.
|4,42
|-0,67
|-7,53
|Şekerbank
|1,77
|0,00
|35,11
|Şişe Cam
|6,76
|0,30
|32,80
|Şok Marketler
|12,39
|1,06
|15,15
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,59
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|59,65
|9,95
|36,81
|T.S.K.B.
|1,17
|2,63
|-3,31
|T.Tuborg
|18,61
|-3,43
|56,39
|Taç Tarım Ürünleri
|13,43
|9,99
|330,45
|Tat Gıda
|12,19
|-0,97
|100,37
|TAV Havalimanları
|15,40
|0,26
|-43,31
|Taze Kuru Gıda
|361,10
|-10,00
|4887,57
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-1,65
|42,06
|Tekfen Holding
|15,64
|3,99
|-13,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,00
|1,01
|114,29
|Temapol Polimer Plastik
|10,32
|-5,06
|97,70
|TGS Dış Ticaret
|9,59
|5,50
|105,35
|Tofaş Oto. Fab.
|27,38
|0,44
|17,50
|Torunlar GMYO
|4,20
|-3,23
|52,73
|Trabzon Liman
|35,92
|-5,97
|242,95
|Trabzonspor Sportif
|4,75
|-1,25
|120,93
|Trend GMYO
|7,04
|4,30
|220,00
|TSKB GMYO
|3,51
|2,03
|267,54
|Tuğçelik
|7,79
|3,73
|97,22
|Tukaş
|11,35
|-9,99
|-8,10
|Turcas Petrol
|5,28
|10,00
|97,75
|Turkcell
|16,90
|3,43
|22,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|2,88
|83,78
|Tüpraş
|83,60
|4,24
|-34,07
|Türk Hava Yolları
|10,67
|0,66
|-26,21
|Türk Prysmian Kablo
|14,79
|0,54
|473,14
|Türk Telekom
|7,44
|-0,13
|3,11
|Türk Traktör
|115,60
|4,43
|118,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|102,50
|-4,65
|144,05
|Türkiye Sigorta
|6,19
|0,16
|184,23
|Ufuk Yatırım
|13,54
|-5,31
|424,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,93
|-0,34
|214,42
|Ulusoy Elektrik
|52,50
|-0,47
|97,37
|Ulusoy Un Sanayi
|10,67
|-1,57
|179,32
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,37
|3,49
|95,31
|Utopya Turizm
|20,90
|-4,04
|324,80
|Uzertaş Boya
|44,92
|-9,98
|1923,42
|Ülker Bisküvi
|24,40
|1,75
|9,12
|Vakıf Fin. Kir.
|4,27
|2,89
|101,65
|Vakıf GMYO
|4,01
|-3,14
|131,66
|Vakıf Yat. Ort.
|8,83
|4,00
|384,86
|Vakıflar Bankası
|4,09
|0,25
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,23
|1,30
|37,22
|Vanet Gıda
|13,31
|-9,95
|830,77
|Verusa Holding
|43,60
|3,32
|135,03
|Verusaturk Girisim
|9,33
|5,30
|77,42
|Vestel
|18,44
|1,99
|46,12
|Vestel Beyaz Eşya
|33,68
|5,05
|59,63
|Viking Kağıt
|7,12
|-3,65
|280,75
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,67
|-3,31
|92,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|0,46
|-12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|68,10
|-9,98
|988,54
|Yataş
|9,42
|-0,32
|28,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,44
|4,96
|175,78
|Yeni Gimat GMYO
|13,14
|0,31
|9,76
|Yeşil GMYO
|1,10
|2,80
|71,88
|Yeşil Yapı
|1,25
|4,17
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|29,40
|0,34
|161,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.400,00
|10,00
|422,92
|Yonga Mobilya
|36,36
|9,98
|293,82
|Yükselen Çelik
|7,28
|3,56
|137,52
|Yünsa
|14,43
|1,26
|43,33
|Zorlu Enerji
|3,06
|9,68
|87,73
(Son)
- Kaynak: AA
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