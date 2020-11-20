Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.499,80
|-1,19
|37,51
|İş Bankası (C)
|6,82
|-1,30
|6,40
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,84
|1,86
|1,05
|İş Girişim
|16,19
|1,06
|326,05
|İş GMYO
|2,00
|1,52
|13,64
|İş Y. Men. Değ.
|13,08
|-0,53
|224,83
|İş Yat. Ort.
|3,22
|-0,62
|99,83
|İşbir Holding
|3.134,80
|9,99
|629,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|-0,84
|90,32
|İttifak Holding
|2,27
|-1,30
|78,76
|İz Hayvancılık Tarım
|14,03
|9,95
|436,22
|İzmir Demir Çelik
|19,20
|0,58
|134,43
|İzmir Fırça
|6,60
|3,12
|266,67
|Jantsa Jant Sanayi
|210,70
|2,83
|296,14
|Kafein Yazılım
|17,81
|0,34
|60,36
|Kaplamin
|28,50
|5,56
|413,51
|Kardemir (A)
|4,78
|0,84
|80,38
|Kardemir (B)
|4,02
|1,26
|52,27
|Kardemir (D)
|4,81
|-1,23
|80,83
|Karel Elektronik
|17,30
|0,93
|19,06
|Karsan Otomotiv
|2,98
|1,02
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,91
|-1,99
|113,27
|Kartonsan
|2.724,50
|9,20
|605,21
|Katmerciler Ekipman
|3,30
|2,17
|115,87
|Kent Gıda
|471,60
|9,98
|1930,87
|Kerevitaş Gıda
|7,15
|-1,11
|119,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,89
|9,88
|61,82
|Kiler GMYO
|2,36
|-1,67
|120,77
|Klimasan Klima
|18,75
|9,97
|-11,61
|Koç Holding
|19,50
|1,83
|-2,54
|Konfrut Gıda
|16,44
|-2,89
|110,23
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,80
|5,45
|Konya Çimento
|980,40
|10,00
|261,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,78
|1,51
|0,50
|Koza Altın
|79,75
|5,70
|7,70
|Koza Madencilik
|13,69
|9,96
|36,49
|Körfez GMYO
|6,70
|1,98
|180,33
|Kristal Kola
|2,36
|-0,42
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|26,08
|-0,31
|105,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|177,80
|9,96
|657,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-0,43
|107,79
|Kütahya Porselen
|40,04
|0,05
|504,83
|Lider Faktoring
|3,30
|-2,08
|79,84
|Link Bilgisayar
|49,52
|-0,84
|175,28
|Logo Yazılım
|98,85
|-0,35
|62,58
|Lokman Hekim Sağlık
|11,23
|-0,62
|95,80
|Lüks Kadife
|28,66
|-0,07
|231,71
|Makina Takım
|2,88
|2,13
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|7,99
|-9,92
|577,12
|Marmaris Altınyunus
|88,30
|0,40
|24,37
|Marshall
|360,30
|9,98
|657,89
|Martı GMYO
|3,31
|-0,60
|227,72
|Martı Otel
|2,60
|-3,70
|185,71
|Mavi Giyim
|46,32
|-0,60
|-20,00
|Mazhar Zorlu Holding
|18,00
|-0,06
|48,88
|Mega Polietilen
|11,00
|-2,22
|767,20
|Menderes Tekstil
|3,29
|-4,36
|151,15
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,50
|-0,63
|262,65
|Merko Gıda
|12,00
|1,52
|1042,86
|Metemtur Otelcilik
|12,00
|1,78
|574,16
|Metro Holding
|2,17
|0,46
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,26
|0,93
|66,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,86
|-55,93
|Migros Ticaret
|40,68
|2,06
|67,96
|Milpa
|5,15
|5,53
|135,16
|Mistral GMYO
|4,41
|-1,12
|135,00
|MLP Sağlık
|19,18
|-1,29
|19,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,17
|8,44
|441,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,61
|0,46
|59,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,34
|-0,46
|169,97
|Net Holding
|3,23
|-0,31
|24,23
|Netaş Telekom.
|20,40
|1,49
|56,20
|Niğbaş Niğde Beton
|66,00
|3,13
|964,52
|Nuh Çimento
|37,16
|6,41
|238,28
|Nurol GMYO
|6,92
|1,76
|93,84
|Odaş Elektrik
|3,53
|2,02
|144,17
|Olmuksan-IP
|7,15
|10,00
|179,19
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|0,00
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|13,14
|7,27
|376,09
|Osmanlı Menkul
|21,46
|-2,45
|414,47
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,30
|2,87
|155,95
|Otokar
|204,10
|3,13
|38,80
|Oyak Çimento
|8,06
|1,64
|46,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,50
|4,17
|181,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|2,90
|72,56
|Özak GMYO
|4,24
|1,19
|64,98
|Özbal Çelik Boru
|7,15
|-0,14
|343,59
|Özderici GMYO
|2,33
|6,88
|48,41
|Özerden Plastik
|9,29
|-1,69
|307,46
|Panora GMYO
|6,61
|-2,79
|18,00
|Papilon Savunma
|23,24
|3,01
|201,57
|Park Elek.Madencilik
|5,21
|2,76
|70,82
|Parsan
|20,18
|0,40
|19,13
|Pegasus
|55,70
|1,92
|-35,53
|Peker GMYO
|2,50
|-1,96
|176,44
|Penguen Gıda
|5,66
|-0,35
|518,31
|Pera GMYO
|2,56
|-1,54
|172,34
|Pergamon Dış Ticaret
|16,20
|-0,31
|109,36
|Petkim
|4,04
|-1,06
|27,24
|Petrokent Turizm
|847,00
|10,00
|561,20
|Pınar Et ve Un
|23,56
|0,68
|159,20
|Pınar Su
|7,62
|0,40
|228,45
|Pınar Süt
|20,36
|0,49
|61,46
|Plastikkart
|11,59
|1,22
|25,03
|Polisan Holding
|3,90
|0,26
|29,24
|Politeknik Metal
|320,00
|5,96
|320,65
|Prizma Press Matbaacılık
|6,01
|0,67
|39,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|1,51
|-0,85
|QNB Finansbank
|68,55
|-0,36
|82,80
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|0,61
|88,61
|Ray Sigorta
|23,34
|9,99
|582,46
|Reysaş GMYO
|4,81
|0,63
|4,79
|Reysaş Lojistik
|8,55
|5,43
|95,21
|Rhea Girişim
|3,19
|-0,62
|168,07
|Rodrigo Tekstil
|10,59
|-4,94
|485,08
|Royal Halı
|3,99
|1,27
|191,24
|RTA Laboratuvarları
|43,58
|-2,33
|1778,45
|Sabancı Holding
|10,81
|-1,01
|18,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,53
|9,92
|383,03
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,56
|22,70
|Sanifoam Sünger
|16,87
|8,84
|237,40
|Sanko Pazarlama
|7,49
|-0,79
|2,80
|Saray Matbaacılık
|7,51
|2,18
|480,92
|Sarkuysan
|6,97
|-0,14
|119,36
|Sasa Polyester
|17,19
|0,23
|122,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,50
|-0,35
|279,46
|Sekuro Plastik
|12,80
|5,35
|138,81
|Selçuk Ecza Deposu
|9,48
|0,42
|58,93
|Selçuk Gıda
|4,09
|2,25
|279,50
|Senkron Güvenlik
|4,16
|2,97
|52,38
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|6,80
|937,74
|Servet GMYO
|59,00
|7,47
|594,12
|Seyitler Kimya
|17,00
|1,80
|150,37
|Silverline Endüstri
|4,29
|1,90
|98,61
|Sinpaş GMYO
|4,01
|2,30
|245,69
|Smartiks Yazılım
|7,63
|0,26
|-22,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,92
|0,50
|521,91
|Söktaş
|5,36
|-1,47
|215,20
|Sönmez Filament
|34,58
|2,92
|608,61
|Sönmez Pamuklu
|15,99
|0,00
|225,00
|Sumaş Suni Tahta
|35,20
|10,00
|258,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|0,00
|-10,88
|Şekerbank
|1,51
|1,34
|38,50
|Şişe Cam
|7,02
|4,31
|37,91
|Şok Marketler
|12,08
|-0,08
|12,27
|T. Halk Bankası
|5,42
|-0,18
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,40
|-0,55
|45,41
|T.S.K.B.
|2,22
|2,30
|83,47
|T.Tuborg
|17,78
|1,14
|49,41
|Taç Tarım Ürünleri
|12,04
|9,95
|285,90
|Tat Gıda
|11,18
|0,54
|83,77
|TAV Havalimanları
|18,44
|3,31
|-32,12
|Taze Kuru Gıda
|310,80
|9,98
|4192,82
|Tek-Art Turizm
|1,77
|1,72
|40,48
|Tekfen Holding
|14,91
|0,81
|-17,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,19
|0,88
|118,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,30
|-2,55
|97,32
|TGS Dış Ticaret
|9,19
|-0,43
|96,79
|Tofaş Oto. Fab.
|29,22
|4,13
|25,39
|Torunlar GMYO
|3,60
|0,28
|30,91
|Trabzon Liman
|32,40
|-0,49
|209,34
|Trabzonspor Sportif
|4,52
|2,26
|110,23
|Trend GMYO
|13,25
|3,11
|502,27
|TSKB GMYO
|3,56
|2,89
|272,78
|Tuğçelik
|7,51
|0,67
|90,13
|Tukaş
|10,87
|0,37
|-11,98
|Turcas Petrol
|4,95
|3,56
|85,39
|Turkcell
|16,10
|0,63
|16,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,36
|2,07
|77,22
|Tüpraş
|89,10
|-1,00
|-29,73
|Türk Hava Yolları
|11,88
|1,45
|-17,84
|Türk Prysmian Kablo
|13,09
|3,81
|407,27
|Türk Telekom
|8,10
|1,89
|12,26
|Türk Traktör
|144,30
|3,66
|172,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,15
|0,00
|97,98
|Türkiye Sigorta
|6,02
|2,91
|176,43
|Ufuk Yatırım
|11,89
|-0,92
|360,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,82
|3,24
|309,93
|Ulusoy Elektrik
|49,56
|-0,76
|86,32
|Ulusoy Un Sanayi
|11,93
|-0,08
|212,30
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,52
|0,40
|107,67
|Utopya Turizm
|23,20
|0,17
|371,54
|Uzertaş Boya
|28,98
|5,38
|1205,41
|Ülker Bisküvi
|22,50
|0,90
|0,63
|Vakıf Fin. Kir.
|4,03
|5,22
|90,32
|Vakıf GMYO
|3,85
|0,79
|122,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,87
|1,55
|332,14
|Vakıflar Bankası
|4,86
|0,62
|-11,80
|Vakko Tekstil
|6,31
|0,96
|38,99
|Vanet Gıda
|9,09
|-0,55
|535,66
|Verusa Holding
|45,78
|1,37
|146,78
|Verusaturk Girisim
|9,33
|2,75
|77,42
|Vestel
|20,00
|2,77
|58,48
|Vestel Beyaz Eşya
|33,94
|5,60
|60,87
|Viking Kağıt
|6,23
|-0,95
|233,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,80
|1,05
|98,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|-0,64
|24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|5,56
|507,41
|Yataş
|11,19
|-1,24
|52,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,91
|0,00
|142,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,71
|-0,24
|6,17
|Yeşil GMYO
|1,12
|-0,88
|75,00
|Yeşil Yapı
|1,39
|1,46
|110,61
|Yeşil Yatırım Holding
|58,55
|0,26
|421,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.000,00
|-0,58
|477,25
|Yonga Mobilya
|31,98
|1,52
|246,38
|Yükselen Çelik
|7,04
|0,43
|129,69
|Yünsa
|13,65
|0,81
|35,58
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,37
|66,26
(Son)
- Kaynak: AA
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