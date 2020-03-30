Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,62
|0,00
|-12,90
|Acıpayam Selüloz
|5,03
|-0,59
|-21,04
|Adana Çimento (A)
|7,06
|-0,28
|-27,29
|Adana Çimento (B)
|5,54
|0,73
|-22,30
|Adana Çimento (C)
|1,68
|-2,33
|-24,66
|Adel Kalemcilik
|9,45
|-0,53
|-39,81
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,96
|-1,03
|-32,79
|Afyon Çimento
|4,79
|0,63
|-23,73
|Ak Enerji
|0,72
|0,00
|-33,94
|Akbank
|5,50
|-0,54
|-32,18
|Akçansa
|6,97
|1,01
|-28,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,32
|-2,22
|-37,44
|Akfen GMYO
|2,26
|9,18
|-44,20
|Akın Tekstil
|8,06
|-2,30
|-41,55
|Akiş GMYO
|2,49
|3,75
|-38,37
|Akmerkez GMYO
|20,76
|-2,54
|-12,33
|Aksa
|6,15
|-0,65
|-21,44
|Aksa Enerji
|3,25
|0,62
|-14,47
|Aksigorta
|4,21
|0,24
|-22,29
|Aksu Enerji
|7,12
|-1,93
|-52,12
|Alarko Carrıer
|36,76
|-1,97
|-38,73
|Alarko GMYO
|10,40
|2,06
|-31,50
|Alarko Holding
|3,96
|0,51
|-33,45
|Albaraka Türk
|1,08
|0,00
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,50
|-3,11
|37,04
|Alkim Kağıt
|5,32
|2,31
|-4,66
|Alkim Kimya
|49,82
|2,81
|30,01
|Altınyağ
|0,50
|-1,96
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|10,60
|9,96
|6,11
|Anadolu Cam
|2,82
|1,81
|-35,32
|Anadolu Efes
|17,30
|-0,57
|-25,04
|Anadolu Grubu Holding
|13,75
|-1,65
|-21,83
|Anadolu Hayat Emek.
|5,11
|-1,92
|-16,02
|Anadolu Isuzu
|8,11
|0,12
|-33,36
|Anadolu Sigorta
|4,49
|-1,54
|8,10
|Anel Elektrik
|2,80
|-0,71
|-12,77
|Arçelik
|13,65
|1,87
|-34,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,53
|-3,92
|Arena Bilgisayar
|9,33
|0,65
|23,90
|Armada Bilgisayar
|16,09
|-4,05
|-1,83
|Arsan Tekstil
|2,73
|1,49
|-23,74
|Artı Yatırım Holding
|0,74
|2,78
|-8,64
|Aselsan
|23,16
|0,17
|10,60
|Aslan Çimento
|32,00
|-0,56
|-19,92
|Ata GMYO
|3,57
|1,13
|-21,19
|Atakule GMYO
|1,11
|-0,89
|-42,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|4,10
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|-0,97
|-29,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,12
|1,78
|-2,13
|Avrasya GMYO
|1,04
|0,97
|-31,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,06
|-0,93
|-41,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,80
|0,01
|2,71
|Avrupa Yatırım Holding
|0,89
|-1,11
|-42,21
|Ayen Enerji
|2,32
|2,20
|-33,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|-1,10
|-17,81
|Aygaz
|8,29
|-0,36
|-31,75
|Bagfaş
|10,91
|-2,50
|-35,14
|Bak Ambalaj
|7,11
|3,64
|-3,27
|Balatacılar Balatacılık
|1,73
|-1,14
|39,52
|Bantaş Ambalaj
|2,66
|9,92
|5,56
|Banvit
|16,04
|-0,37
|-13,62
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|3,31
|-3,47
|Batı Çimento
|1,93
|0,52
|-41,69
|Batısöke Çimento
|0,75
|1,35
|-42,75
|Bera Holding
|2,65
|3,92
|-31,17
|Berkosan Yalıtım
|2,49
|-6,74
|-9,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,81
|-2,69
|-26,12
|Beyaz Filo
|2,57
|-2,28
|-18,67
|Bilici Yatırım
|6,17
|-1,75
|41,19
|Bim Mağazalar
|50,65
|1,30
|8,55
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|0,96
|1,05
|-15,79
|Bizim Mağazaları
|9,50
|3,71
|-14,95
|Bolu Çimento
|3,31
|0,91
|-29,57
|Bomonti Elektrik
|1,03
|0,98
|-19,53
|Borusan Mannesmann
|7,10
|-1,11
|-37,99
|Borusan Yat. Paz.
|50,70
|-2,97
|-18,03
|Bosch Fren Sistemleri
|179,50
|-0,88
|-38,08
|Bossa
|6,67
|-1,91
|-17,25
|Brisa
|7,04
|-2,76
|-24,94
|Burçelik
|4,79
|1,48
|-17,56
|Burçelik Vana
|12,00
|-4,00
|23,58
|Bursa Çimento
|2,86
|-2,05
|-28,56
|Carrefoursa
|6,49
|-0,46
|37,79
|Casa Emtia Petrol
|8,48
|-1,85
|-9,69
|Ceo Event Medya
|5,38
|0,56
|-34,71
|Coca Cola İçecek
|33,92
|-2,36
|-12,35
|Cosmos Yat. Holding
|2,22
|0,91
|8,82
|Credıtwest Faktorıng
|1,98
|-2,94
|-31,25
|Çelebi
|54,70
|-8,76
|-46,43
|Çelik Halat
|6,36
|-2,30
|-2,15
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,00
|-43,36
|Çemtaş
|4,99
|-1,38
|-39,73
|Çimbeton
|27,14
|-1,45
|-34,22
|Çimentaş
|10,25
|-0,29
|-31,67
|Çimsa
|6,21
|0,65
|-31,61
|Çuhadaroğlu Metal
|2,12
|-0,47
|-33,54
|Dagi Giyim
|1,75
|7,36
|-30,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,32
|1,75
|2,65
|Dardanel
|3,92
|-3,92
|3,43
|Datagate Bilgisayar
|6,24
|-2,95
|-20,10
|Demısaş Döküm
|2,35
|-1,26
|-32,47
|Denge Holding
|0,90
|-1,10
|-34,31
|Deniz GMYO
|2,95
|2,79
|-41,58
|Denizli Cam
|5,31
|0,19
|-36,33
|Derimod
|4,41
|1,15
|-38,24
|Derlüks Deri
|2,26
|-0,88
|-44,61
|Desa Deri
|3,31
|-5,16
|-27,09
|Despec Bilgisayar
|4,18
|-6,49
|-1,42
|Deva Holding
|10,65
|-4,66
|18,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-4,62
|-20,51
|Ditaş Doğan
|9,00
|2,27
|-5,86
|DO-CO
|256,50
|-8,06
|-54,52
|Doğan Burda
|3,11
|-0,64
|-48,76
|Doğan Holding
|1,47
|0,68
|-20,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|2,61
|-28,48
|Doğusan
|1,41
|1,44
|-32,21
|Doğuş GMYO
|3,44
|-1,71
|-24,06
|Doğuş Otomotiv
|6,65
|-3,62
|-30,15
|Döktaş Dökümcülük
|13,81
|-5,35
|-56,36
|Duran Doğan Basım
|16,25
|-1,69
|15,74
|Dyo Boya
|3,75
|-0,79
|-23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,04
|-0,79
|35,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,66
|-5,66
|5,44
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|8,53
|0,72
|Ege Endüstri
|480,70
|3,60
|-17,19
|Ege Gübre
|40,92
|-0,68
|-17,83
|Ege Profil
|9,29
|1,20
|-22,39
|Ege Seramik
|3,06
|-0,33
|-17,52
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|3,45
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|4,08
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|7,69
|40,00
|Egeplast
|10,65
|-3,09
|-14,80
|Ekiz Kimya
|1,36
|9,68
|122,95
|Emek Elektrik
|1,19
|-2,46
|-25,16
|Eminiş Ambalaj
|2,08
|-4,59
|36,84
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|0,00
|-22,60
|Enerjisa Enerji
|6,34
|2,09
|-14,21
|Enka İnşaat
|5,74
|0,88
|-10,59
|Erbosan
|15,95
|1,92
|-36,15
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|-1,09
|-19,80
|Ersu Gıda
|3,16
|9,72
|52,66
|Escort Teknoloji
|2,33
|9,91
|67,63
|Etiler Gıda
|1,72
|-8,99
|-29,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,05
|-1,87
|-37,13
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,89
|2,30
|-28,80
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|-22,88
|Euro Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|-42,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,32
|-4,15
|-42,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|-1,82
|-40,92
|F-M İzmit Piston
|38,40
|-3,27
|-18,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,87
|-3,24
|-10,66
|Ford Otosan
|47,32
|-2,83
|-28,43
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|0,00
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|8,96
|5,91
|-30,86
|Galatasaray Sportif
|1,91
|-1,04
|-5,91
|Garanti Bankası
|7,98
|1,27
|-28,37
|Garanti Faktoring
|3,35
|0,30
|-13,44
|Garanti Yat. Ort.
|0,99
|0,00
|-8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,36
|9,94
|210,00
|Gedik Yatırım Holding
|18,68
|0,76
|142,91
|Gediz Ambalaj
|7,34
|-2,26
|8,58
|Gentaş
|1,89
|1,61
|-13,70
|Gersan Elektrik
|2,11
|3,94
|-33,86
|Global Men. Değ.
|1,71
|4,27
|-9,04
|Global Yat. Holding
|2,41
|-0,41
|-50,51
|Good-Year
|3,23
|3,19
|-20,25
|Göltaş Çimento
|10,46
|-0,38
|-41,20
|Gözde Girişim
|2,55
|1,59
|-50,39
|GSD Denizcilik
|1,68
|0,00
|-34,38
|GSD Holding
|1,02
|2,00
|-31,54
|Gübre Fabrik.
|14,18
|0,00
|56,86
|Güler Yat. Holding
|2,16
|-10,00
|6,40
|Güneş Sigorta
|1,99
|3,65
|-8,72
|Halk GMYO
|1,21
|1,68
|-0,82
|Halk Sigorta
|2,29
|0,88
|15,66
|Hatay Tekstil
|6,39
|1,59
|-6,99
|Hedef Girişim
|1,72
|1,78
|-34,10
|Hektaş
|9,26
|-1,49
|15,46
|HUB Girişim
|18,77
|-1,11
|99,92
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|-2,35
|-27,19
|ICBC Turkey Bank
|3,71
|9,76
|-29,60
|İdealist Danışmanlık
|2,05
|-0,49
|-38,25
|İdealist GMYO
|2,45
|6,06
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|2,04
|-0,49
|-34,82
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|4,44
|-21,67
|İhlas Gazetecilik
|4,24
|2,17
|-37,74
|İhlas Holding
|0,49
|4,26
|-46,15
|İhlas Yayın Holding
|0,66
|10,00
|-35,29
|İndeks Bilgisayar
|7,22
|-2,17
|-25,57
|Info Yatırım
|8,80
|1,15
|-1,12
|İntema
|6,51
|-0,15
|-29,70
|İpek Doğal Enerji
|7,62
|0,53
|-1,30
|İskenderun Demir Çelik
|6,17
|-1,91
|-22,97
(Sürecek)