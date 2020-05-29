Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,54 3,81 90,32 Acıpayam Selüloz 9,85 -5,74 54,63 Adel Kalemcilik 12,34 0,24 -21,40 Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -0,66 5,72 Afyon Çimento 2,76 0,73 21,14 Ak Enerji 1,12 -1,75 2,75 Akbank 5,65 -0,18 -30,33 Akçansa 7,93 0,13 -18,20 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 0,00 -10,43 Akfen GMYO 3,18 -1,85 -21,48 Akın Tekstil 13,69 -0,44 -0,73 Akiş GMYO 3,54 -0,56 -12,38 Akmerkez GMYO 26,96 -0,15 20,33 Aksa 6,41 -0,62 -8,47 Aksa Enerji 4,58 1,33 20,53 Aksigorta 6,30 -2,17 16,28 Aksu Enerji 9,68 -3,39 -34,90 Alarko Carrıer 63,35 -2,54 5,58 Alarko GMYO 14,73 0,41 -2,98 Alarko Holding 5,12 0,99 -13,95 Albaraka Türk 1,36 0,74 -11,11 Alcatel Lucent Teletaş 19,54 -1,46 62,29 Alkim Kağıt 9,14 -5,77 68,64 Alkim Kimya 11,72 -2,25 88,97 Altınyağ 1,06 -9,40 158,54 Altınyunus Çeşme 26,96 2,04 169,87 Anadolu Cam 4,19 -0,14 -1,74 Anadolu Efes 18,25 -0,82 -20,93 Anadolu Grubu Holding 17,42 -1,02 -0,97 Anadolu Hayat Emek. 6,39 -1,39 5,01 Anadolu Isuzu 11,48 -0,26 -5,67 Anadolu Sigorta 5,66 -0,53 36,27 Anel Elektrik 3,80 1,33 18,38 Arçelik 16,50 -0,72 -20,83 ARD Bilişim Teknolojileri 29,96 -2,41 Arena Bilgisayar 16,04 3,28 120,18 Armada Bilgisayar 21,96 -1,70 33,98 Arsan Tekstil 4,91 -1,01 37,15 Artı Yatırım Holding 1,97 -8,37 143,21 Aselsan 30,14 0,27 43,94 Ata GMYO 3,31 2,16 -26,93 Atakule GMYO 1,65 0,00 -14,06 Atlantis Yatırım Holding 1,56 1,30 56,00 Atlas Yat. Ort. 1,59 0,00 10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,12 3,31 -2,13 Avrasya GMYO 2,02 -1,94 33,77 Avrasya Petrol ve Tur. 2,02 -0,98 10,99 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,50 0,01 11,09 Avrupa Yatırım Holding 1,65 -3,51 7,14 Ayen Enerji 3,29 -0,90 -5,19 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,88 -7,99 31,51 Aygaz 10,72 -0,56 -11,74 Bagfaş 18,58 2,94 10,46 Bak Ambalaj 8,58 1,54 16,73 Balatacılar Balatacılık 2,31 -3,75 86,29 Bantaş Ambalaj 3,20 0,00 26,98 Banvit 25,48 -1,77 37,21 Baştaş Başkent Çimento 3,40 -0,58 31,27 Batı Çimento 2,96 -1,00 -10,57 Batısöke Çimento 1,28 -1,54 -2,29 Bera Holding 4,31 7,21 11,95 Berkosan Yalıtım 3,68 0,27 34,31 Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 4,02 -4,90 Beyaz Filo 3,75 -0,53 18,67 Bilici Yatırım 7,69 -0,90 75,97 Bim Mağazalar 61,85 0,24 33,85 Birko Mensucat 0,41 -6,82 32,26 Birlik Mensucat 1,45 0,00 27,19 Bizim Mağazaları 13,44 -0,37 20,32 Bomonti Elektrik 3,95 1,80 208,59 Borusan Mannesmann 10,53 2,53 -8,03 Borusan Yat. Paz. 68,75 3,77 14,75 Bosch Fren Sistemleri 275,80 -0,43 -4,16 Bossa 9,43 -0,21 17,00 Brisa 11,25 3,21 19,95 Burçelik 7,98 0,50 37,35 Burçelik Vana 16,78 -1,24 72,81 Bursa Çimento 4,06 -1,22 1,41 Carrefoursa 7,45 -0,67 58,17 Casa Emtia Petrol 21,04 2,43 124,07 Ceo Event Medya 3,51 -0,57 -4,16 Coca Cola İçecek 40,62 -2,36 7,29 Cosmos Yat. Holding 2,75 -4,51 34,80 Credıtwest Faktorıng 3,21 -3,31 11,46 Çelebi 88,60 -1,12 -13,22 Çelik Halat 10,05 -0,99 54,62 Çemaş Döküm 1,14 0,88 -9,06 Çemtaş 7,56 -0,53 -7,00 Çimbeton 67,70 -8,20 64,08 Çimentaş 28,52 -9,97 90,13 Çimsa 7,87 -1,25 -13,33 Çuhadaroğlu Metal 3,19 -1,24 0,00 Dagi Giyim 3,62 0,84 44,80 Dagi Yatırım Holding 6,25 0,97 176,55 Dardanel 10,40 -1,89 174,41 Datagate Bilgisayar 8,85 -1,67 13,32 Demısaş Döküm 3,85 -1,79 10,63 Denge Holding 1,46 1,39 6,57 Deniz GMYO 4,30 5,13 -14,85 Denizli Cam 7,43 0,13 -10,91 Derimod 6,83 0,29 -4,34 Derlüks Deri 4,25 -2,75 5,05 Desa Deri 4,56 0,44 0,44 Despec Bilgisayar 6,73 -3,03 58,73 Deva Holding 18,71 -0,95 109,57 Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 1,60 62,82 Ditaş Doğan 17,19 -3,21 80,66 DO-CO 374,80 -3,03 -33,55 Doğan Burda 12,26 -0,49 101,98 Doğan Holding 1,90 0,00 5,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,96 1,55 18,79 Doğusan 2,28 0,00 9,62 Doğuş GMYO 5,31 2,12 17,22 Doğuş Otomotiv 10,47 1,26 9,98 Döktaş Dökümcülük 24,42 -1,53 -22,83 Duran Doğan Basım 16,20 0,56 15,38 Dyo Boya 5,24 0,77 6,94 Eczacıbaşı İlaç 5,59 -0,36 53,13 Eczacıbaşı Yatırım 12,25 0,49 27,18 Edip Gayrimenkul 1,92 -1,03 38,13 Ege Endüstri 562,40 1,66 -0,03 Ege Gübre 66,40 9,93 33,33 Ege Profil 13,93 -4,59 16,37 Ege Seramik 4,62 0,43 24,53 Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 -9,37 171,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,67 -6,94 71,79 Egeli&Co Yatırım Holding 0,48 -9,43 140,00 Egeplast 16,52 0,73 32,16 Ekiz Kimya 8,10 -10,00 1227,87 Emek Elektrik 2,06 0,98 29,56 Eminiş Ambalaj 3,14 2,28 106,58 Emlak Konut GMYO 1,45 0,69 -0,68 Enerjisa Enerji 7,92 0,25 17,58 Enka İnşaat 5,58 -1,76 -0,04 Erbosan 19,92 0,00 -20,26 Ereğli Demir Çelik 8,10 -0,12 -10,40 Ersu Gıda 4,97 -4,79 140,10 Escort Teknoloji 3,87 -1,53 178,42 Etiler Gıda 2,72 0,00 11,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -0,56 6,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,47 0,00 17,60 Euro Yat. Ort. 1,58 -1,25 33,90 Euro Yatırım Holding 1,63 1,87 8,67 Fenerbahçe Futbol 11,32 5,20 -21,77 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,87 -0,77 -15,32 F-M İzmit Piston 51,60 1,08 8,95 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,10 -0,98 31,34 Ford Otosan 62,10 -3,04 -6,07 Formet Çelik Kapı 4,80 -0,83 60,00 Frigo Pak Gıda 12,74 -9,96 -1,70 Galatasaray Sportif 3,30 6,80 62,56 Garanti Bankası 7,87 1,16 -29,35 Garanti Faktoring 4,82 1,26 24,55 Garanti Yat. Ort. 1,67 2,45 54,63 Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -7,91 203,66 Gedik Yatırım Holding 21,98 -5,67 185,83 Gediz Ambalaj 9,39 -1,05 38,91 Gentaş 2,23 0,90 1,83 Gersan Elektrik 3,86 1,58 21,00 Global Men. Değ. 4,81 7,61 155,85 Global Yat. Holding 3,61 -0,28 -25,87 Good-Year 5,01 -0,99 23,70 Göltaş Çimento 15,43 -2,16 -13,27 Gözde Girişim 4,05 1,76 -21,21 GSD Denizcilik 3,68 4,25 43,75 GSD Holding 1,70 -3,41 14,09 Gübre Fabrik. 22,24 3,83 146,02 Güler Yat. Holding 10,57 -9,97 420,69 Güneş Sigorta 3,29 0,00 50,92 Halk GMYO 1,83 9,58 50,00 Halk Sigorta 3,83 -1,79 93,43 Hatay Tekstil 9,39 -1,78 36,68 Hedef Girişim 2,41 2,12 -7,66 Hektaş 14,76 -0,34 84,04 HUB Girişim 21,54 -2,97 129,43 Hürriyet Gzt. 1,70 1,80 49,12 ICBC Turkey Bank 4,54 -0,44 -13,85 İdealist Danışmanlık 3,27 -2,68 -1,51 İdealist GMYO 4,03 -4,05 31,70 İhlas Ev Aletleri 1,75 0,00 -44,09 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 2,50 İhlas Gazetecilik 3,71 -0,27 -45,52 İhlas Holding 0,69 1,47 -24,18 İhlas Yayın Holding 1,02 0,99 0,00 İndeks Bilgisayar 10,83 -2,26 11,65 Info Yatırım 7,05 -3,95 -20,79 İntema 9,77 1,14 5,51 İpek Doğal Enerji 15,16 -2,07 96,37 İskenderun Demir Çelik 7,05 -0,28 -11,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)