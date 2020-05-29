Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,54
|3,81
|90,32
|Acıpayam Selüloz
|9,85
|-5,74
|54,63
|Adel Kalemcilik
|12,34
|0,24
|-21,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|-0,66
|5,72
|Afyon Çimento
|2,76
|0,73
|21,14
|Ak Enerji
|1,12
|-1,75
|2,75
|Akbank
|5,65
|-0,18
|-30,33
|Akçansa
|7,93
|0,13
|-18,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,89
|0,00
|-10,43
|Akfen GMYO
|3,18
|-1,85
|-21,48
|Akın Tekstil
|13,69
|-0,44
|-0,73
|Akiş GMYO
|3,54
|-0,56
|-12,38
|Akmerkez GMYO
|26,96
|-0,15
|20,33
|Aksa
|6,41
|-0,62
|-8,47
|Aksa Enerji
|4,58
|1,33
|20,53
|Aksigorta
|6,30
|-2,17
|16,28
|Aksu Enerji
|9,68
|-3,39
|-34,90
|Alarko Carrıer
|63,35
|-2,54
|5,58
|Alarko GMYO
|14,73
|0,41
|-2,98
|Alarko Holding
|5,12
|0,99
|-13,95
|Albaraka Türk
|1,36
|0,74
|-11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,54
|-1,46
|62,29
|Alkim Kağıt
|9,14
|-5,77
|68,64
|Alkim Kimya
|11,72
|-2,25
|88,97
|Altınyağ
|1,06
|-9,40
|158,54
|Altınyunus Çeşme
|26,96
|2,04
|169,87
|Anadolu Cam
|4,19
|-0,14
|-1,74
|Anadolu Efes
|18,25
|-0,82
|-20,93
|Anadolu Grubu Holding
|17,42
|-1,02
|-0,97
|Anadolu Hayat Emek.
|6,39
|-1,39
|5,01
|Anadolu Isuzu
|11,48
|-0,26
|-5,67
|Anadolu Sigorta
|5,66
|-0,53
|36,27
|Anel Elektrik
|3,80
|1,33
|18,38
|Arçelik
|16,50
|-0,72
|-20,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,96
|-2,41
|Arena Bilgisayar
|16,04
|3,28
|120,18
|Armada Bilgisayar
|21,96
|-1,70
|33,98
|Arsan Tekstil
|4,91
|-1,01
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|1,97
|-8,37
|143,21
|Aselsan
|30,14
|0,27
|43,94
|Ata GMYO
|3,31
|2,16
|-26,93
|Atakule GMYO
|1,65
|0,00
|-14,06
|Atlantis Yatırım Holding
|1,56
|1,30
|56,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|0,00
|10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,12
|3,31
|-2,13
|Avrasya GMYO
|2,02
|-1,94
|33,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,02
|-0,98
|10,99
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,50
|0,01
|11,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-3,51
|7,14
|Ayen Enerji
|3,29
|-0,90
|-5,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,88
|-7,99
|31,51
|Aygaz
|10,72
|-0,56
|-11,74
|Bagfaş
|18,58
|2,94
|10,46
|Bak Ambalaj
|8,58
|1,54
|16,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,31
|-3,75
|86,29
|Bantaş Ambalaj
|3,20
|0,00
|26,98
|Banvit
|25,48
|-1,77
|37,21
|Baştaş Başkent Çimento
|3,40
|-0,58
|31,27
|Batı Çimento
|2,96
|-1,00
|-10,57
|Batısöke Çimento
|1,28
|-1,54
|-2,29
|Bera Holding
|4,31
|7,21
|11,95
|Berkosan Yalıtım
|3,68
|0,27
|34,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,33
|4,02
|-4,90
|Beyaz Filo
|3,75
|-0,53
|18,67
|Bilici Yatırım
|7,69
|-0,90
|75,97
|Bim Mağazalar
|61,85
|0,24
|33,85
|Birko Mensucat
|0,41
|-6,82
|32,26
|Birlik Mensucat
|1,45
|0,00
|27,19
|Bizim Mağazaları
|13,44
|-0,37
|20,32
|Bomonti Elektrik
|3,95
|1,80
|208,59
|Borusan Mannesmann
|10,53
|2,53
|-8,03
|Borusan Yat. Paz.
|68,75
|3,77
|14,75
|Bosch Fren Sistemleri
|275,80
|-0,43
|-4,16
|Bossa
|9,43
|-0,21
|17,00
|Brisa
|11,25
|3,21
|19,95
|Burçelik
|7,98
|0,50
|37,35
|Burçelik Vana
|16,78
|-1,24
|72,81
|Bursa Çimento
|4,06
|-1,22
|1,41
|Carrefoursa
|7,45
|-0,67
|58,17
|Casa Emtia Petrol
|21,04
|2,43
|124,07
|Ceo Event Medya
|3,51
|-0,57
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|40,62
|-2,36
|7,29
|Cosmos Yat. Holding
|2,75
|-4,51
|34,80
|Credıtwest Faktorıng
|3,21
|-3,31
|11,46
|Çelebi
|88,60
|-1,12
|-13,22
|Çelik Halat
|10,05
|-0,99
|54,62
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-9,06
|Çemtaş
|7,56
|-0,53
|-7,00
|Çimbeton
|67,70
|-8,20
|64,08
|Çimentaş
|28,52
|-9,97
|90,13
|Çimsa
|7,87
|-1,25
|-13,33
|Çuhadaroğlu Metal
|3,19
|-1,24
|0,00
|Dagi Giyim
|3,62
|0,84
|44,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,25
|0,97
|176,55
|Dardanel
|10,40
|-1,89
|174,41
|Datagate Bilgisayar
|8,85
|-1,67
|13,32
|Demısaş Döküm
|3,85
|-1,79
|10,63
|Denge Holding
|1,46
|1,39
|6,57
|Deniz GMYO
|4,30
|5,13
|-14,85
|Denizli Cam
|7,43
|0,13
|-10,91
|Derimod
|6,83
|0,29
|-4,34
|Derlüks Deri
|4,25
|-2,75
|5,05
|Desa Deri
|4,56
|0,44
|0,44
|Despec Bilgisayar
|6,73
|-3,03
|58,73
|Deva Holding
|18,71
|-0,95
|109,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|1,60
|62,82
|Ditaş Doğan
|17,19
|-3,21
|80,66
|DO-CO
|374,80
|-3,03
|-33,55
|Doğan Burda
|12,26
|-0,49
|101,98
|Doğan Holding
|1,90
|0,00
|5,82
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,96
|1,55
|18,79
|Doğusan
|2,28
|0,00
|9,62
|Doğuş GMYO
|5,31
|2,12
|17,22
|Doğuş Otomotiv
|10,47
|1,26
|9,98
|Döktaş Dökümcülük
|24,42
|-1,53
|-22,83
|Duran Doğan Basım
|16,20
|0,56
|15,38
|Dyo Boya
|5,24
|0,77
|6,94
|Eczacıbaşı İlaç
|5,59
|-0,36
|53,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,25
|0,49
|27,18
|Edip Gayrimenkul
|1,92
|-1,03
|38,13
|Ege Endüstri
|562,40
|1,66
|-0,03
|Ege Gübre
|66,40
|9,93
|33,33
|Ege Profil
|13,93
|-4,59
|16,37
|Ege Seramik
|4,62
|0,43
|24,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,87
|-9,37
|171,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,67
|-6,94
|71,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,48
|-9,43
|140,00
|Egeplast
|16,52
|0,73
|32,16
|Ekiz Kimya
|8,10
|-10,00
|1227,87
|Emek Elektrik
|2,06
|0,98
|29,56
|Eminiş Ambalaj
|3,14
|2,28
|106,58
|Emlak Konut GMYO
|1,45
|0,69
|-0,68
|Enerjisa Enerji
|7,92
|0,25
|17,58
|Enka İnşaat
|5,58
|-1,76
|-0,04
|Erbosan
|19,92
|0,00
|-20,26
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|-0,12
|-10,40
|Ersu Gıda
|4,97
|-4,79
|140,10
|Escort Teknoloji
|3,87
|-1,53
|178,42
|Etiler Gıda
|2,72
|0,00
|11,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|6,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|0,00
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,58
|-1,25
|33,90
|Euro Yatırım Holding
|1,63
|1,87
|8,67
|Fenerbahçe Futbol
|11,32
|5,20
|-21,77
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,87
|-0,77
|-15,32
|F-M İzmit Piston
|51,60
|1,08
|8,95
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,10
|-0,98
|31,34
|Ford Otosan
|62,10
|-3,04
|-6,07
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|-0,83
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|12,74
|-9,96
|-1,70
|Galatasaray Sportif
|3,30
|6,80
|62,56
|Garanti Bankası
|7,87
|1,16
|-29,35
|Garanti Faktoring
|4,82
|1,26
|24,55
|Garanti Yat. Ort.
|1,67
|2,45
|54,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,55
|-7,91
|203,66
|Gedik Yatırım Holding
|21,98
|-5,67
|185,83
|Gediz Ambalaj
|9,39
|-1,05
|38,91
|Gentaş
|2,23
|0,90
|1,83
|Gersan Elektrik
|3,86
|1,58
|21,00
|Global Men. Değ.
|4,81
|7,61
|155,85
|Global Yat. Holding
|3,61
|-0,28
|-25,87
|Good-Year
|5,01
|-0,99
|23,70
|Göltaş Çimento
|15,43
|-2,16
|-13,27
|Gözde Girişim
|4,05
|1,76
|-21,21
|GSD Denizcilik
|3,68
|4,25
|43,75
|GSD Holding
|1,70
|-3,41
|14,09
|Gübre Fabrik.
|22,24
|3,83
|146,02
|Güler Yat. Holding
|10,57
|-9,97
|420,69
|Güneş Sigorta
|3,29
|0,00
|50,92
|Halk GMYO
|1,83
|9,58
|50,00
|Halk Sigorta
|3,83
|-1,79
|93,43
|Hatay Tekstil
|9,39
|-1,78
|36,68
|Hedef Girişim
|2,41
|2,12
|-7,66
|Hektaş
|14,76
|-0,34
|84,04
|HUB Girişim
|21,54
|-2,97
|129,43
|Hürriyet Gzt.
|1,70
|1,80
|49,12
|ICBC Turkey Bank
|4,54
|-0,44
|-13,85
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-2,68
|-1,51
|İdealist GMYO
|4,03
|-4,05
|31,70
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|0,00
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|2,50
|İhlas Gazetecilik
|3,71
|-0,27
|-45,52
|İhlas Holding
|0,69
|1,47
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,99
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|10,83
|-2,26
|11,65
|Info Yatırım
|7,05
|-3,95
|-20,79
|İntema
|9,77
|1,14
|5,51
|İpek Doğal Enerji
|15,16
|-2,07
|96,37
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|-0,28
|-11,99
(Sürecek)