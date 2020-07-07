Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,79
|-2,57
|103,76
|Acıpayam Selüloz
|9,99
|-0,50
|58,20
|Adel Kalemcilik
|17,89
|9,96
|13,95
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|-0,46
|51,23
|Afyon Çimento
|4,21
|1,94
|84,79
|Ak Enerji
|2,11
|9,33
|93,58
|Akbank
|6,04
|-0,98
|-25,52
|Akçansa
|14,17
|0,85
|46,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,08
|-0,65
|45,97
|Akfen GMYO
|4,15
|-1,66
|2,47
|Akın Tekstil
|14,65
|0,76
|6,24
|Akiş GMYO
|3,41
|-0,87
|8,86
|Akmerkez GMYO
|35,00
|-1,24
|56,22
|Aksa
|7,44
|-1,06
|6,24
|Aksa Enerji
|5,90
|1,37
|55,26
|Aksigorta
|7,38
|-1,73
|36,22
|Aksu Enerji
|12,33
|1,07
|-17,08
|Alarko Carrıer
|75,35
|-1,70
|25,58
|Alarko GMYO
|17,40
|7,14
|14,61
|Alarko Holding
|5,80
|1,22
|-2,52
|Albaraka Türk
|1,89
|-2,07
|23,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,48
|-1,22
|61,79
|Alkim Kağıt
|11,92
|-1,65
|119,94
|Alkim Kimya
|13,23
|-2,00
|113,32
|Altınyağ
|1,26
|-1,56
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|39,00
|-4,88
|290,39
|Anadolu Cam
|5,06
|-1,17
|18,66
|Anadolu Efes
|22,12
|1,00
|-4,16
|Anadolu Grubu Holding
|20,40
|-0,39
|15,97
|Anadolu Hayat Emek.
|8,04
|-0,50
|32,13
|Anadolu Isuzu
|14,97
|-0,20
|23,01
|Anadolu Sigorta
|6,34
|-1,40
|52,64
|Anel Elektrik
|4,73
|-0,63
|47,35
|Arçelik
|19,35
|-0,51
|-7,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,60
|-0,24
|Arena Bilgisayar
|15,72
|-1,50
|115,79
|Armada Bilgisayar
|23,84
|-2,69
|45,45
|Arsan Tekstil
|5,91
|2,43
|65,08
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-2,22
|171,60
|Aselsan
|32,38
|-0,37
|54,63
|Ata GMYO
|3,96
|-0,25
|-12,58
|Atakule GMYO
|2,50
|4,17
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|2,44
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-0,54
|27,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,00
|-1,32
|11,89
|Avrasya GMYO
|2,69
|4,67
|78,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|0,00
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,01
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|-1,10
|16,88
|Ayen Enerji
|7,37
|6,97
|112,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,05
|1,25
|84,93
|Aygaz
|12,27
|-0,41
|1,02
|Bagfaş
|18,54
|-2,16
|10,23
|Bak Ambalaj
|9,72
|-1,82
|32,24
|Balatacılar Balatacılık
|2,16
|0,00
|74,19
|Bantaş Ambalaj
|4,27
|-2,06
|69,44
|Banvit
|25,12
|-2,71
|35,27
|Baştaş Başkent Çimento
|4,49
|2,05
|73,36
|Batı Çimento
|3,74
|0,27
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,82
|1,11
|38,93
|Bayrak Taban Sanayi
|7,68
|2,54
|Bera Holding
|4,81
|0,42
|24,94
|Berkosan Yalıtım
|4,81
|0,21
|75,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,23
|-9,78
|31,84
|Beyaz Filo
|4,09
|-2,39
|30,68
|Bilici Yatırım
|8,57
|3,75
|99,32
|Bim Mağazalar
|70,70
|1,43
|53,00
|Birko Mensucat
|0,48
|-2,04
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,92
|-1,03
|68,42
|Bizim Mağazaları
|20,10
|-1,08
|79,95
|Bomonti Elektrik
|5,50
|-2,31
|329,69
|Borusan Mannesmann
|12,04
|-1,79
|5,15
|Borusan Yat. Paz.
|71,25
|-0,56
|18,92
|Bosch Fren Sistemleri
|313,90
|-0,51
|9,08
|Bossa
|10,51
|-1,04
|30,40
|Brisa
|13,07
|-0,31
|39,35
|Burçelik
|10,28
|-1,06
|76,94
|Burçelik Vana
|24,62
|-1,83
|153,55
|Bursa Çimento
|4,83
|0,00
|20,65
|Carrefoursa
|7,72
|-2,53
|63,91
|Casa Emtia Petrol
|23,00
|-2,87
|144,94
|Ceo Event Medya
|4,34
|-2,03
|18,51
|Coca Cola İçecek
|46,44
|-0,09
|22,66
|Cosmos Yat. Holding
|2,89
|-1,03
|41,67
|Credıtwest Faktorıng
|4,33
|-3,13
|50,35
|Çelebi
|75,15
|-1,57
|-26,40
|Çelik Halat
|11,75
|-3,45
|80,77
|Çemaş Döküm
|1,82
|1,11
|45,19
|Çemtaş
|9,02
|-1,31
|10,96
|Çimbeton
|62,45
|-2,19
|51,36
|Çimentaş
|24,44
|-2,94
|62,93
|Çimsa
|10,87
|2,16
|19,71
|Çuhadaroğlu Metal
|4,11
|3,27
|28,84
|Dagi Giyim
|5,87
|0,00
|134,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,20
|0,00
|218,58
|Dardanel
|11,56
|0,00
|205,01
|Datagate Bilgisayar
|10,02
|-0,69
|28,30
|Demısaş Döküm
|6,18
|5,82
|77,59
|Denge Holding
|1,50
|-1,96
|9,49
|Deniz GMYO
|6,00
|-1,48
|18,81
|Denizli Cam
|8,26
|-0,96
|-0,96
|Derimod
|7,59
|-2,57
|6,30
|Derlüks Deri
|7,00
|-0,14
|73,02
|Desa Deri
|5,30
|-0,56
|16,74
|Despec Bilgisayar
|8,03
|-2,43
|89,39
|Deva Holding
|20,18
|-1,08
|126,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|-3,08
|61,54
|Ditaş Doğan
|20,18
|2,91
|112,08
|DO-CO
|339,50
|-1,74
|-39,80
|Doğan Burda
|17,30
|7,72
|185,01
|Doğan Holding
|2,32
|1,75
|29,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|-2,14
|66,06
|Doğusan
|3,31
|-3,50
|59,13
|Doğuş GMYO
|6,18
|-0,32
|36,42
|Doğuş Otomotiv
|14,99
|0,67
|57,46
|Döktaş Dökümcülük
|25,44
|-0,70
|-19,61
|Duran Doğan Basım
|18,01
|2,56
|28,28
|Dyo Boya
|6,75
|-0,88
|37,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|1,32
|88,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|16,07
|0,56
|66,83
|Edip Gayrimenkul
|2,50
|-0,79
|79,86
|Ege Endüstri
|639,30
|-1,34
|13,64
|Ege Gübre
|86,15
|-0,98
|72,99
|Ege Profil
|15,17
|1,13
|26,73
|Ege Seramik
|5,67
|1,80
|54,14
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,15
|-7,26
|259,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|-3,51
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|-2,50
|290,00
|Egeplast
|16,90
|2,74
|35,20
|Ekiz Kimya
|9,45
|-1,25
|1449,18
|Emek Elektrik
|3,06
|-0,97
|92,45
|Eminiş Ambalaj
|3,85
|-3,51
|153,29
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|1,87
|49,32
|Enerjisa Enerji
|8,92
|0,68
|32,42
|Enka İnşaat
|6,34
|1,44
|13,58
|Erbosan
|22,46
|-1,14
|-10,09
|Ereğli Demir Çelik
|8,55
|-1,16
|-5,42
|Ersu Gıda
|4,79
|-1,24
|131,40
|Escort Teknoloji
|4,07
|-2,63
|192,81
|Etiler Gıda
|2,82
|0,36
|15,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,34
|-0,43
|45,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,00
|-1,48
|67,53
|Euro Yat. Ort.
|1,93
|-1,53
|71,44
|Euro Yatırım Holding
|2,04
|-0,49
|36,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,29
|1,84
|-8,15
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,75
|5,32
|3,94
|F-M İzmit Piston
|52,30
|-1,88
|10,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,55
|-1,59
|37,19
|Ford Otosan
|74,75
|1,56
|13,06
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,03
|-4,30
|39,12
|Galatasaray Sportif
|2,85
|0,35
|40,39
|Garanti Bankası
|8,33
|-0,48
|-25,22
|Garanti Faktoring
|5,49
|-2,31
|41,86
|Garanti Yat. Ort.
|2,26
|-0,88
|109,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,48
|-0,52
|201,43
|Gedik Yatırım Holding
|23,40
|-1,68
|204,29
|Gediz Ambalaj
|12,00
|-1,40
|77,51
|Gentaş
|2,90
|-1,36
|40,64
|Gersan Elektrik
|5,87
|-4,86
|84,01
|Global Men. Değ.
|5,25
|9,83
|179,26
|Global Yat. Holding
|4,16
|-1,89
|-14,58
|Good-Year
|5,92
|-0,67
|46,17
|Göltaş Çimento
|19,55
|-0,86
|9,89
|Gözde Girişim
|5,06
|-1,56
|-1,56
|GSD Denizcilik
|4,37
|-1,35
|70,70
|GSD Holding
|2,24
|1,36
|50,34
|Gübre Fabrik.
|27,30
|-1,09
|201,99
|Güler Yat. Holding
|12,67
|2,59
|524,14
|Güneş Sigorta
|4,51
|-0,22
|106,88
|Halk GMYO
|2,40
|0,42
|97,15
|Halk Sigorta
|3,78
|0,27
|90,91
|Hatay Tekstil
|10,52
|0,96
|56,22
|Hedef Girişim
|3,16
|-2,17
|21,07
|Hektaş
|14,40
|-1,17
|79,55
|HUB Girişim
|20,82
|-2,25
|121,76
|Hürriyet Gzt.
|1,56
|-3,11
|36,84
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|-0,52
|8,16
|İdealist Danışmanlık
|3,96
|-4,12
|19,28
|İdealist GMYO
|4,49
|-1,10
|46,73
|İhlas Ev Aletleri
|2,43
|-2,80
|-22,36
|İhlas Gayrimenkul
|1,90
|3,26
|58,33
|İhlas Gazetecilik
|4,24
|-1,62
|-37,74
|İhlas Holding
|0,92
|-3,16
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|-3,13
|21,57
|İndeks Bilgisayar
|11,33
|-2,41
|20,79
|Info Yatırım
|4,92
|-2,77
|1,18
|İntema
|13,11
|-1,87
|41,58
|İpek Doğal Enerji
|14,30
|0,56
|85,23
|İskenderun Demir Çelik
|7,42
|-1,85
|-7,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)