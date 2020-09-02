Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım3,55-0,2890,86
Acıpayam Selüloz8,62-0,4636,51
Adel Kalemcilik17,53-0,6211,66
Adese Alışveriş Ticaret1,950,5236,53
Afyon Çimento3,981,2774,69
Ak Enerji1,890,5373,39
Akbank4,960,20-38,84
Akçansa12,00-0,5823,78
Akdeniz Yatırım Hold.5,189,98145,50
Akfen GMYO3,060,66-24,44
Akın Tekstil14,172,682,76
Akiş GMYO2,681,52-14,44
Akmerkez GMYO42,260,3888,62
Aksa6,751,05-3,62
Aksa Enerji5,372,6841,32
Aksigorta7,330,9635,29
Aksu Enerji10,000,70-32,75
Alarko Carrıer81,75-0,2436,88
Alarko GMYO14,33-0,07-2,50
Alarko Holding4,991,01-16,13
Albaraka Türk1,500,67-1,96
Alcatel Lucent Teletaş27,421,03127,74
Alkim Kağıt13,440,30147,98
Alkim Kimya12,670,00104,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,371,48234,15
Altınyunus Çeşme53,00-3,64430,53
Anadolu Cam5,24-0,1923,79
Anadolu Efes19,13-0,67-10,09
Anadolu Grubu Holding16,440,37-6,54
Anadolu Hayat Emek.7,38-0,2721,28
Anadolu Isuzu13,162,028,13
Anadolu Sigorta6,430,0054,81
Anel Elektrik5,520,7372,22
Arçelik21,00-0,470,77
ARD Bilişim Teknolojileri26,960,22
Arena Bilgisayar32,10-2,01340,63
Armada Bilgisayar40,30-0,74145,88
Arsan Tekstil4,94-0,2037,99
Artı Yatırım Holding2,200,00171,60
Aselsan16,77-0,3660,65
Ata GMYO3,34-0,60-26,27
Atakule GMYO2,240,0016,67
Atlantis Yatırım Holding2,10-2,33110,00
Atlas Yat. Ort.1,492,7654,15
AvivaSA Emeklilik Hayat12,960,31-3,32
Avrasya GMYO2,171,8843,71
Avrasya Petrol ve Tur.2,340,0028,57
Avrasya Stratejik GMYF1.453,200,0613,01
Avrupa Yatırım Holding1,600,003,90
Ayen Enerji6,006,5772,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit6,204,03183,11
Aygaz11,26-0,27-7,29
Bagfaş14,591,60-13,26
Bak Ambalaj10,350,7842,08
Balatacılar Balatacılık2,3110,0086,29
Bantaş Ambalaj3,661,1045,24
Banvit23,94-0,8328,92
Baştaş Başkent Çimento4,09-0,4957,92
Batı Çimento3,632,549,67
Batısöke Çimento1,690,0029,01
Bayrak Taban Sanayi6,72-0,59
Bera Holding8,340,24116,62
Berkosan Yalıtım4,651,5369,71
Beşiktaş Futbol Yat.3,285,8133,88
Beyaz Filo3,610,8415,34
Bilici Yatırım4,97-1,1973,38
Bim Mağazalar68,050,4447,27
Birko Mensucat0,430,0038,71
Birlik Mensucat2,492,05118,42
Bizim Mağazaları15,84-1,6141,81
Bomonti Elektrik5,240,77309,38
Borusan Mannesmann12,490,979,08
Borusan Yat. Paz.84,502,1841,04
Bosch Fren Sistemleri810,00-2,99181,47
Bossa9,010,3311,79
Brisa11,200,6319,42
Burçelik21,76-6,61274,53
Burçelik Vana56,35-9,98480,33
Bursa Çimento5,552,7838,63
Carrefoursa7,43-0,2757,75
Casa Emtia Petrol28,50-5,19203,51
Ceo Event Medya4,270,0016,60
Coca Cola İçecek44,584,1617,75
Cosmos Yat. Holding2,92-1,3543,14
Credıtwest Faktorıng7,91-1,74174,65
Çelebi69,50-0,64-30,04
Çelik Halat12,500,2492,31
Çemaş Döküm1,490,6818,87
Çemtaş11,68-1,1843,68
Çimbeton70,851,2171,72
Çimentaş25,805,3172,00
Çimsa11,19-0,4423,24
Çuhadaroğlu Metal5,45-1,2770,85
Dagi Giyim9,680,94287,20
Dagi Yatırım Holding6,29-1,41178,32
Dardanel12,000,00216,62
Datagate Bilgisayar9,162,8117,29
Demısaş Döküm5,330,9553,16
Denge Holding2,680,0095,62
Deniz GMYO3,26-1,2154,93
Denizli Cam6,921,02-17,03
Derimod6,410,79-10,22
Derlüks Deri8,49-1,85109,85
Desa Deri5,75-1,2026,65
Despec Bilgisayar7,952,8587,50
Deva Holding19,70-1,10120,66
Diriteks Diriliş Tekstil2,298,53193,59
Ditaş Doğan27,300,00186,91
DO-CO320,500,91-43,17
Doğan Burda29,72-1,46389,62
Doğan Holding2,120,4718,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,570,0055,76
Doğusan4,26-9,94104,81
Doğuş GMYO10,32-3,10127,81
Doğuş Otomotiv14,792,7855,36
Döktaş Dökümcülük28,24-3,55-10,76
Duran Doğan Basım16,420,7416,95
Dyo Boya5,900,5120,41
Eczacıbaşı İlaç6,080,5066,55
Eczacıbaşı Yatırım15,39-0,1359,77
Edip Gayrimenkul2,440,8375,54
Ege Endüstri712,000,1426,56
Ege Gübre98,950,97100,73
Ege Profil16,000,0033,67
Ege Seramik5,311,1444,35
Egeli & Co Tarım Girişim0,900,00181,25
Egeli&Co Enerji Yatırım0,901,12130,77
Egeli&Co Yatırım Holding0,650,00225,00
Egeplast15,501,6424,00
Ekiz Kimya8,99-0,111373,77
Emek Elektrik3,000,0088,68
Eminiş Ambalaj6,019,87295,39
Emlak Konut GMYO1,791,7023,65
Enerjisa Enerji8,32-0,7223,52
Enka İnşaat6,510,0016,63
Erbosan21,76-0,27-12,89
Ereğli Demir Çelik8,590,00-2,48
Ersu Gıda4,39-4,15112,08
Escort Teknoloji3,390,59143,88
Etiler Gıda2,849,65143,23
Euro Kapital Yat. Ort.1,952,0921,59
Euro Trend Yat. Ort.1,820,5552,45
Euro Yat. Ort.1,83-0,5462,56
Euro Yatırım Holding1,793,4719,33
Fade Gıda4,801,69
Fenerbahçe Futbol31,0210,00114,37
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.150,000,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,631,11-20,57
F-M İzmit Piston83,750,6676,83
Fonet Bilgi Teknolojileri11,07-2,1243,95
Ford Otosan83,251,4625,92
Formet Çelik Kapı3,35-1,4711,67
Frigo Pak Gıda23,169,97230,60
Galatasaray Sportif3,396,9467,00
Garanti Bankası6,890,00-38,15
Garanti Faktoring11,19-0,09189,15
Garanti Yat. Ort.2,140,00100,37
Gedik Y. Men. Değ.9,191,10192,21
Gedik Yatırım Holding24,422,35217,56
Gediz Ambalaj12,370,0882,99
Gentaş2,711,5031,42
Gersan Elektrik6,935,80117,24
Global Men. Değ.4,870,41159,04
Global Yat. Holding4,520,67-7,19
Good-Year4,91-0,4121,23
Göltaş Çimento23,107,3429,85
Gözde Girişim5,50-0,187,00
GSD Denizcilik4,041,0057,81
GSD Holding2,070,0038,93
Gübre Fabrik.29,160,07222,57
Güler Yat. Holding18,93-0,05832,51
Halk GMYO2,050,4976,02
Hatay Tekstil10,124,0150,28
Hedef Girişim3,761,9044,06
Hektaş11,950,2549,00
HUB Girişim20,080,40113,88
Hürriyet Gzt.1,942,1170,18
ICBC Turkey Bank8,022,6952,18
İdealist Danışmanlık4,201,4526,51
İdealist GMYO4,84-0,4158,17
İhlas Ev Aletleri1,891,61-39,62
İhlas Gayrimenkul1,460,6921,67
İhlas Gazetecilik3,333,42-26,65
İhlas Holding0,905,88-1,10
İhlas Yayın Holding1,192,5942,75
İndeks Bilgisayar13,020,8538,81
Info Yatırım6,630,7636,34
İntema19,448,00109,94
İpek Doğal Enerji11,83-0,2553,24
İskenderun Demir Çelik6,68-0,45-14,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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