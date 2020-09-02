Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,55
|-0,28
|90,86
|Acıpayam Selüloz
|8,62
|-0,46
|36,51
|Adel Kalemcilik
|17,53
|-0,62
|11,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|0,52
|36,53
|Afyon Çimento
|3,98
|1,27
|74,69
|Ak Enerji
|1,89
|0,53
|73,39
|Akbank
|4,96
|0,20
|-38,84
|Akçansa
|12,00
|-0,58
|23,78
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|9,98
|145,50
|Akfen GMYO
|3,06
|0,66
|-24,44
|Akın Tekstil
|14,17
|2,68
|2,76
|Akiş GMYO
|2,68
|1,52
|-14,44
|Akmerkez GMYO
|42,26
|0,38
|88,62
|Aksa
|6,75
|1,05
|-3,62
|Aksa Enerji
|5,37
|2,68
|41,32
|Aksigorta
|7,33
|0,96
|35,29
|Aksu Enerji
|10,00
|0,70
|-32,75
|Alarko Carrıer
|81,75
|-0,24
|36,88
|Alarko GMYO
|14,33
|-0,07
|-2,50
|Alarko Holding
|4,99
|1,01
|-16,13
|Albaraka Türk
|1,50
|0,67
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,42
|1,03
|127,74
|Alkim Kağıt
|13,44
|0,30
|147,98
|Alkim Kimya
|12,67
|0,00
|104,29
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,37
|1,48
|234,15
|Altınyunus Çeşme
|53,00
|-3,64
|430,53
|Anadolu Cam
|5,24
|-0,19
|23,79
|Anadolu Efes
|19,13
|-0,67
|-10,09
|Anadolu Grubu Holding
|16,44
|0,37
|-6,54
|Anadolu Hayat Emek.
|7,38
|-0,27
|21,28
|Anadolu Isuzu
|13,16
|2,02
|8,13
|Anadolu Sigorta
|6,43
|0,00
|54,81
|Anel Elektrik
|5,52
|0,73
|72,22
|Arçelik
|21,00
|-0,47
|0,77
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,96
|0,22
|Arena Bilgisayar
|32,10
|-2,01
|340,63
|Armada Bilgisayar
|40,30
|-0,74
|145,88
|Arsan Tekstil
|4,94
|-0,20
|37,99
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|0,00
|171,60
|Aselsan
|16,77
|-0,36
|60,65
|Ata GMYO
|3,34
|-0,60
|-26,27
|Atakule GMYO
|2,24
|0,00
|16,67
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|-2,33
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|2,76
|54,15
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,96
|0,31
|-3,32
|Avrasya GMYO
|2,17
|1,88
|43,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,34
|0,00
|28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.453,20
|0,06
|13,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|3,90
|Ayen Enerji
|6,00
|6,57
|72,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,20
|4,03
|183,11
|Aygaz
|11,26
|-0,27
|-7,29
|Bagfaş
|14,59
|1,60
|-13,26
|Bak Ambalaj
|10,35
|0,78
|42,08
|Balatacılar Balatacılık
|2,31
|10,00
|86,29
|Bantaş Ambalaj
|3,66
|1,10
|45,24
|Banvit
|23,94
|-0,83
|28,92
|Baştaş Başkent Çimento
|4,09
|-0,49
|57,92
|Batı Çimento
|3,63
|2,54
|9,67
|Batısöke Çimento
|1,69
|0,00
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|6,72
|-0,59
|Bera Holding
|8,34
|0,24
|116,62
|Berkosan Yalıtım
|4,65
|1,53
|69,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,28
|5,81
|33,88
|Beyaz Filo
|3,61
|0,84
|15,34
|Bilici Yatırım
|4,97
|-1,19
|73,38
|Bim Mağazalar
|68,05
|0,44
|47,27
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,49
|2,05
|118,42
|Bizim Mağazaları
|15,84
|-1,61
|41,81
|Bomonti Elektrik
|5,24
|0,77
|309,38
|Borusan Mannesmann
|12,49
|0,97
|9,08
|Borusan Yat. Paz.
|84,50
|2,18
|41,04
|Bosch Fren Sistemleri
|810,00
|-2,99
|181,47
|Bossa
|9,01
|0,33
|11,79
|Brisa
|11,20
|0,63
|19,42
|Burçelik
|21,76
|-6,61
|274,53
|Burçelik Vana
|56,35
|-9,98
|480,33
|Bursa Çimento
|5,55
|2,78
|38,63
|Carrefoursa
|7,43
|-0,27
|57,75
|Casa Emtia Petrol
|28,50
|-5,19
|203,51
|Ceo Event Medya
|4,27
|0,00
|16,60
|Coca Cola İçecek
|44,58
|4,16
|17,75
|Cosmos Yat. Holding
|2,92
|-1,35
|43,14
|Credıtwest Faktorıng
|7,91
|-1,74
|174,65
|Çelebi
|69,50
|-0,64
|-30,04
|Çelik Halat
|12,50
|0,24
|92,31
|Çemaş Döküm
|1,49
|0,68
|18,87
|Çemtaş
|11,68
|-1,18
|43,68
|Çimbeton
|70,85
|1,21
|71,72
|Çimentaş
|25,80
|5,31
|72,00
|Çimsa
|11,19
|-0,44
|23,24
|Çuhadaroğlu Metal
|5,45
|-1,27
|70,85
|Dagi Giyim
|9,68
|0,94
|287,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,29
|-1,41
|178,32
|Dardanel
|12,00
|0,00
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,16
|2,81
|17,29
|Demısaş Döküm
|5,33
|0,95
|53,16
|Denge Holding
|2,68
|0,00
|95,62
|Deniz GMYO
|3,26
|-1,21
|54,93
|Denizli Cam
|6,92
|1,02
|-17,03
|Derimod
|6,41
|0,79
|-10,22
|Derlüks Deri
|8,49
|-1,85
|109,85
|Desa Deri
|5,75
|-1,20
|26,65
|Despec Bilgisayar
|7,95
|2,85
|87,50
|Deva Holding
|19,70
|-1,10
|120,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,29
|8,53
|193,59
|Ditaş Doğan
|27,30
|0,00
|186,91
|DO-CO
|320,50
|0,91
|-43,17
|Doğan Burda
|29,72
|-1,46
|389,62
|Doğan Holding
|2,12
|0,47
|18,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|0,00
|55,76
|Doğusan
|4,26
|-9,94
|104,81
|Doğuş GMYO
|10,32
|-3,10
|127,81
|Doğuş Otomotiv
|14,79
|2,78
|55,36
|Döktaş Dökümcülük
|28,24
|-3,55
|-10,76
|Duran Doğan Basım
|16,42
|0,74
|16,95
|Dyo Boya
|5,90
|0,51
|20,41
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|0,50
|66,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,39
|-0,13
|59,77
|Edip Gayrimenkul
|2,44
|0,83
|75,54
|Ege Endüstri
|712,00
|0,14
|26,56
|Ege Gübre
|98,95
|0,97
|100,73
|Ege Profil
|16,00
|0,00
|33,67
|Ege Seramik
|5,31
|1,14
|44,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,90
|0,00
|181,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|1,12
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|225,00
|Egeplast
|15,50
|1,64
|24,00
|Ekiz Kimya
|8,99
|-0,11
|1373,77
|Emek Elektrik
|3,00
|0,00
|88,68
|Eminiş Ambalaj
|6,01
|9,87
|295,39
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,70
|23,65
|Enerjisa Enerji
|8,32
|-0,72
|23,52
|Enka İnşaat
|6,51
|0,00
|16,63
|Erbosan
|21,76
|-0,27
|-12,89
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|0,00
|-2,48
|Ersu Gıda
|4,39
|-4,15
|112,08
|Escort Teknoloji
|3,39
|0,59
|143,88
|Etiler Gıda
|2,84
|9,65
|143,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,95
|2,09
|21,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,82
|0,55
|52,45
|Euro Yat. Ort.
|1,83
|-0,54
|62,56
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|3,47
|19,33
|Fade Gıda
|4,80
|1,69
|Fenerbahçe Futbol
|31,02
|10,00
|114,37
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,00
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,63
|1,11
|-20,57
|F-M İzmit Piston
|83,75
|0,66
|76,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,07
|-2,12
|43,95
|Ford Otosan
|83,25
|1,46
|25,92
|Formet Çelik Kapı
|3,35
|-1,47
|11,67
|Frigo Pak Gıda
|23,16
|9,97
|230,60
|Galatasaray Sportif
|3,39
|6,94
|67,00
|Garanti Bankası
|6,89
|0,00
|-38,15
|Garanti Faktoring
|11,19
|-0,09
|189,15
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|100,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,19
|1,10
|192,21
|Gedik Yatırım Holding
|24,42
|2,35
|217,56
|Gediz Ambalaj
|12,37
|0,08
|82,99
|Gentaş
|2,71
|1,50
|31,42
|Gersan Elektrik
|6,93
|5,80
|117,24
|Global Men. Değ.
|4,87
|0,41
|159,04
|Global Yat. Holding
|4,52
|0,67
|-7,19
|Good-Year
|4,91
|-0,41
|21,23
|Göltaş Çimento
|23,10
|7,34
|29,85
|Gözde Girişim
|5,50
|-0,18
|7,00
|GSD Denizcilik
|4,04
|1,00
|57,81
|GSD Holding
|2,07
|0,00
|38,93
|Gübre Fabrik.
|29,16
|0,07
|222,57
|Güler Yat. Holding
|18,93
|-0,05
|832,51
|Halk GMYO
|2,05
|0,49
|76,02
|Hatay Tekstil
|10,12
|4,01
|50,28
|Hedef Girişim
|3,76
|1,90
|44,06
|Hektaş
|11,95
|0,25
|49,00
|HUB Girişim
|20,08
|0,40
|113,88
|Hürriyet Gzt.
|1,94
|2,11
|70,18
|ICBC Turkey Bank
|8,02
|2,69
|52,18
|İdealist Danışmanlık
|4,20
|1,45
|26,51
|İdealist GMYO
|4,84
|-0,41
|58,17
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|1,61
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|0,69
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|3,33
|3,42
|-26,65
|İhlas Holding
|0,90
|5,88
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|2,59
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|13,02
|0,85
|38,81
|Info Yatırım
|6,63
|0,76
|36,34
|İntema
|19,44
|8,00
|109,94
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|-0,25
|53,24
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|-0,45
|-14,53
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:19 - Kaynak: AA
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