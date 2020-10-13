Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,84
|8,18
|482,80
|Acıpayam Selüloz
|17,25
|-4,17
|173,17
|Adel Kalemcilik
|23,46
|0,26
|49,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,63
|2,73
|84,14
|Afyon Çimento
|4,79
|5,27
|110,25
|Ak Enerji
|2,37
|-2,47
|117,43
|Akbank
|5,16
|-0,58
|-36,37
|Akçansa
|14,33
|2,07
|47,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,20
|8,27
|241,23
|Akfen GMYO
|4,23
|1,93
|4,44
|Akın Tekstil
|21,16
|-2,49
|53,44
|Akiş GMYO
|3,55
|-1,11
|13,33
|Akmerkez GMYO
|82,10
|4,59
|266,44
|Aksa
|7,94
|-0,25
|13,37
|Aksa Enerji
|6,68
|-1,62
|75,79
|Aksigorta
|8,01
|1,26
|47,84
|Aksu Enerji
|12,37
|-1,75
|-16,81
|Alarko Carrıer
|132,00
|-1,20
|121,01
|Alarko GMYO
|18,36
|0,27
|24,91
|Alarko Holding
|6,09
|-0,16
|2,35
|Albaraka Portföy Start-Up Girişim Sermayesi Yat Fo
|Albaraka Türk
|1,59
|0,63
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,00
|-0,60
|149,17
|Alkim Kağıt
|13,46
|-0,15
|148,35
|Alkim Kimya
|14,11
|0,64
|127,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,53
|517,07
|Altınyunus Çeşme
|54,50
|-8,40
|445,55
|Anadolu Efes
|22,34
|1,09
|4,99
|Anadolu Grubu Holding
|19,87
|1,38
|12,96
|Anadolu Hayat Emek.
|7,94
|-0,50
|30,48
|Anadolu Isuzu
|16,52
|-0,12
|35,74
|Anadolu Sigorta
|6,87
|0,29
|65,40
|Anel Elektrik
|6,36
|0,95
|98,42
|Arçelik
|26,56
|1,53
|27,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,58
|2,77
|Arena Bilgisayar
|38,44
|-1,84
|427,66
|Armada Bilgisayar
|58,65
|-2,01
|257,84
|Arsan Tekstil
|6,28
|0,16
|75,42
|Artı Yatırım Holding
|14,42
|-9,99
|1680,25
|Aselsan
|18,24
|1,05
|74,73
|Ata GMYO
|3,92
|-0,25
|-13,47
|Atakule GMYO
|2,64
|-2,22
|37,50
|Atlantis Yatırım Holding
|4,84
|384,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|-1,23
|65,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,40
|-0,21
|7,42
|Avrasya GMYO
|3,20
|9,97
|111,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,56
|4,09
|95,60
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,80
|0,03
|12,67
|Avrupa Yatırım Holding
|3,98
|-1,49
|158,44
|Ayen Enerji
|6,58
|-1,20
|89,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,11
|0,12
|270,32
|Aygaz
|12,63
|0,72
|3,99
|Bagfaş
|18,84
|1,29
|12,01
|Bak Ambalaj
|16,54
|-3,56
|127,05
|Balatacılar Balatacılık
|11,91
|-9,98
|860,48
|Bantaş Ambalaj
|5,06
|5,86
|100,79
|Banvit
|25,46
|-0,55
|37,10
|Baştaş Başkent Çimento
|12,84
|9,74
|395,75
|Batı Çimento
|4,30
|4,12
|29,91
|Batısöke Çimento
|2,37
|7,24
|80,92
|Bayrak Taban Sanayi
|8,83
|-0,23
|Bera Holding
|9,99
|-0,30
|159,48
|Berkosan Yalıtım
|5,75
|-1,71
|109,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,37
|-1,17
|37,55
|Beyaz Filo
|14,73
|7,75
|370,63
|Bilici Yatırım
|5,85
|2,09
|104,08
|Bim Mağazalar
|69,45
|-0,79
|50,29
|Birko Mensucat
|1,52
|9,35
|390,32
|Birlik Mensucat
|2,65
|1,15
|132,46
|Bizim Mağazaları
|16,18
|-0,31
|46,12
|Bomonti Elektrik
|14,52
|10,00
|1034,38
|Borusan Mannesmann
|15,93
|1,92
|39,13
|Borusan Yat. Paz.
|154,70
|-2,70
|158,21
|Bosch Fren Sistemleri
|826,70
|-1,36
|187,27
|Bossa
|12,73
|-0,16
|57,94
|Brisa
|14,51
|-3,20
|54,71
|Burçelik
|21,26
|-1,12
|265,92
|Burçelik Vana
|54,00
|456,13
|Bursa Çimento
|7,15
|3,47
|78,60
|Carrefoursa
|24,50
|-4,67
|420,17
|Casa Emtia Petrol
|28,80
|0,49
|206,71
|Ceo Event Medya
|6,22
|1,63
|69,84
|Coca Cola İçecek
|48,54
|4,16
|28,21
|Cosmos Yat. Holding
|11,02
|440,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,28
|-0,75
|83,33
|Çelebi
|80,80
|-3,58
|-18,67
|Çelik Halat
|12,60
|-0,79
|93,85
|Çemaş Döküm
|2,04
|-0,49
|62,74
|Çemtaş
|14,34
|0,42
|76,41
|Çimbeton
|147,20
|3,88
|256,76
|Çimentaş
|33,96
|-3,19
|126,40
|Çimsa
|14,00
|3,78
|54,19
|Çuhadaroğlu Metal
|6,15
|5,67
|92,79
|Dagi Giyim
|14,77
|9,98
|490,80
|Dagi Yatırım Holding
|13,31
|10,00
|488,94
|Dardanel
|26,90
|609,76
|Datagate Bilgisayar
|15,35
|0,00
|96,54
|Demısaş Döküm
|6,66
|2,30
|91,38
|Denge Holding
|4,86
|-10,00
|254,74
|Deniz GMYO
|3,55
|2,90
|68,71
|Derimod
|10,75
|-2,18
|50,56
|Derlüks Deri
|9,73
|9,94
|140,50
|Desa Deri
|7,22
|4,03
|59,03
|Despec Bilgisayar
|12,95
|-0,23
|205,42
|Deva Holding
|19,80
|-1,49
|121,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,49
|0,00
|219,23
|Ditaş Doğan
|32,50
|0,93
|241,56
|DO-CO
|333,80
|1,12
|-40,82
|Doğan Burda
|23,86
|293,08
|Doğan Holding
|2,49
|1,22
|38,68
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,79
|2,95
|69,09
|Doğusan
|4,11
|7,59
|97,60
|Doğuş GMYO
|9,81
|-1,11
|116,56
|Doğuş Otomotiv
|16,79
|-2,33
|76,37
|Döktaş Dökümcülük
|33,06
|-1,61
|4,47
|Duran Doğan Basım
|22,62
|-0,62
|61,11
|Dyo Boya
|17,08
|6,95
|248,57
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|-0,30
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,56
|-0,10
|113,45
|Edip Gayrimenkul
|3,29
|1,23
|136,69
|Ege Endüstri
|771,30
|-0,14
|37,10
|Ege Gübre
|124,50
|0,40
|152,56
|Ege Profil
|25,34
|-1,55
|111,70
|Ege Seramik
|7,07
|-0,14
|92,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,87
|484,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,78
|356,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,14
|470,00
|Egeplast
|19,00
|52,00
|Ekiz Kimya
|9,50
|0,32
|1457,38
|Emek Elektrik
|4,01
|8,67
|152,20
|Eminiş Ambalaj
|57,20
|3663,16
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|0,00
|27,10
|Enerjisa Enerji
|9,31
|0,54
|38,21
|Enka İnşaat
|7,12
|1,71
|27,55
|Erbosan
|28,18
|-0,91
|12,81
|Ereğli Demir Çelik
|9,61
|-0,72
|9,10
|Ersu Gıda
|6,30
|6,42
|204,35
|Escort Teknoloji
|7,05
|2,77
|407,19
|Esenboğa Elektrik
|11,30
|9,92
|Etiler Gıda
|3,62
|0,00
|210,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,06
|9,68
|90,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,19
|9,97
|250,97
|Euro Yat. Ort.
|2,82
|9,73
|150,50
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|4,17
|100,00
|Fade Gıda
|6,75
|-2,03
|Fenerbahçe Futbol
|35,58
|-3,58
|145,89
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,20
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,68
|6,54
|46,17
|F-M İzmit Piston
|120,00
|-1,48
|153,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,18
|-1,64
|71,39
|Ford Otosan
|87,80
|-0,62
|32,80
|Formet Çelik Kapı
|5,31
|-5,18
|77,00
|Frigo Pak Gıda
|21,46
|206,33
|Galatasaray Sportif
|4,02
|-1,71
|98,03
|Garanti Bankası
|7,12
|-0,28
|-36,09
|Garanti Faktoring
|10,89
|0,00
|181,40
|Garanti Yat. Ort.
|2,51
|0,40
|151,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,09
|0,11
|189,03
|Gediz Ambalaj
|17,99
|0,45
|166,12
|Gentaş
|3,57
|5,31
|73,13
|Gersan Elektrik
|7,00
|-0,28
|119,44
|Global Men. Değ.
|4,83
|1,47
|156,91
|Global Yat. Holding
|5,97
|3,29
|22,59
|Good-Year
|6,04
|0,17
|49,14
|Göltaş Çimento
|26,72
|-3,54
|50,20
|Gözde Girişim
|6,63
|-1,78
|28,99
|GSD Denizcilik
|5,03
|-0,59
|96,48
|GSD Holding
|2,41
|0,00
|61,74
|Gübre Fabrik.
|33,98
|-0,35
|275,88
|Güler Yat. Holding
|13,52
|-1,02
|566,01
|Halk GMYO
|2,59
|1,17
|122,39
|Hatay Tekstil
|14,05
|2,18
|108,64
|Hedef Girişim
|6,15
|3,89
|157,72
|Hektaş
|13,38
|1,67
|66,83
|HUB Girişim
|17,86
|-0,45
|90,23
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|4,50
|103,51
|ICBC Turkey Bank
|6,92
|-1,00
|31,31
|İdealist Danışmanlık
|13,66
|6,55
|311,45
|İdealist GMYO
|8,17
|-7,89
|166,99
|İhlas Ev Aletleri
|2,21
|-0,90
|-29,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,61
|-0,62
|34,17
|İhlas Gazetecilik
|7,85
|-5,42
|72,91
|İhlas Holding
|1,18
|-1,67
|29,67
|İhlas Yayın Holding
|1,40
|-2,10
|67,94
|İndeks Bilgisayar
|17,75
|1,25
|89,24
|Info Yatırım
|11,64
|-0,51
|139,37
|İntema
|21,00
|-3,67
|126,78
|Inveo Yatırım Holding
|30,62
|-3,41
|298,18
|İpek Doğal Enerji
|12,79
|-1,99
|65,67
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|-0,78
|-2,75
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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