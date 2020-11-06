Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|12,52
|1,05
|573,12
|Acıpayam Selüloz
|16,10
|5,99
|154,96
|Adel Kalemcilik
|18,93
|-0,37
|20,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|-0,71
|95,34
|Afyon Çimento
|4,35
|2,11
|90,93
|Ak Enerji
|2,30
|0,88
|111,01
|Akbank
|5,00
|-0,20
|-38,35
|Akçansa
|13,23
|0,99
|36,47
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,86
|1,18
|225,12
|Akfen GMYO
|3,96
|0,00
|-2,22
|Akın Tekstil
|18,84
|-2,28
|36,62
|Akiş GMYO
|3,98
|0,00
|27,06
|Akmerkez GMYO
|63,30
|-3,43
|182,53
|Aksa
|8,78
|1,15
|25,37
|Aksa Enerji
|7,26
|3,86
|91,05
|Aksigorta
|7,34
|-0,27
|35,48
|Aksu Enerji
|12,31
|0,41
|-17,22
|Alarko Carrıer
|135,60
|-0,80
|127,04
|Alarko GMYO
|17,68
|1,90
|20,29
|Alarko Holding
|6,22
|1,14
|5,88
|Albaraka Türk
|1,72
|1,18
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,04
|-4,33
|182,72
|Alkim Kağıt
|13,37
|-0,37
|146,69
|Alkim Kimya
|14,42
|0,07
|132,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,65
|3,92
|546,34
|Altınyunus Çeşme
|51,75
|9,50
|418,02
|Anadolu Efes
|21,30
|0,09
|0,10
|Anadolu Grubu Holding
|19,65
|0,98
|11,71
|Anadolu Hayat Emek.
|8,45
|-0,35
|38,86
|Anadolu Isuzu
|16,12
|-2,60
|32,46
|Anadolu Sigorta
|6,70
|0,00
|61,31
|Anel Elektrik
|3,41
|0,89
|93,43
|Arçelik
|27,78
|-0,71
|33,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,10
|1,39
|Arena Bilgisayar
|39,66
|2,59
|444,41
|Armada Bilgisayar
|50,90
|-0,88
|210,56
|Arsan Tekstil
|5,80
|1,22
|62,01
|Artı Yatırım Holding
|6,32
|9,91
|680,25
|Aselsan
|17,43
|0,17
|67,42
|Ata GMYO
|3,83
|-2,05
|-15,45
|Atakule GMYO
|2,38
|0,42
|23,96
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|0,00
|500,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|-1,67
|83,12
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,69
|0,44
|2,12
|Avrasya GMYO
|3,11
|-2,20
|105,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,83
|-1,05
|55,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,00
|0,00
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|6,08
|9,95
|294,81
|Ayen Enerji
|5,80
|3,02
|67,15
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|0,98
|370,32
|Aygaz
|11,47
|-0,35
|-5,57
|Bagfaş
|17,66
|1,73
|4,99
|Bak Ambalaj
|17,60
|0,63
|141,60
|Balatacılar Balatacılık
|10,08
|9,92
|712,90
|Bantaş Ambalaj
|5,24
|0,19
|107,94
|Banvit
|24,70
|-0,88
|33,01
|Baştaş Başkent Çimento
|8,90
|1,71
|243,63
|Batı Çimento
|4,04
|0,75
|22,05
|Batısöke Çimento
|2,38
|4,39
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|7,90
|0,51
|Bera Holding
|9,90
|-0,70
|157,14
|Berkosan Yalıtım
|6,32
|2,43
|130,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|1,37
|20,41
|Beyaz Filo
|10,92
|-1,36
|248,90
|Bilici Yatırım
|6,99
|5,91
|143,85
|Bim Mağazalar
|69,10
|0,14
|49,54
|Birko Mensucat
|1,30
|0,00
|319,35
|Birlik Mensucat
|2,55
|-1,16
|123,68
|Bizim Mağazaları
|15,10
|0,67
|36,37
|Bomonti Elektrik
|12,00
|0,00
|837,50
|Borusan Mannesmann
|15,39
|2,74
|34,41
|Borusan Yat. Paz.
|182,90
|1,27
|205,27
|Bosch Fren Sistemleri
|878,90
|0,10
|205,41
|Bossa
|13,09
|-1,43
|62,41
|Brisa
|15,99
|1,20
|70,49
|Burçelik
|23,60
|1,37
|306,20
|Burçelik Vana
|77,95
|5,34
|702,78
|Bursa Çimento
|6,77
|0,00
|69,11
|Carrefoursa
|23,16
|-1,45
|391,72
|Casa Emtia Petrol
|45,00
|7,66
|379,23
|Ceo Event Medya
|6,83
|0,44
|86,50
|Coca Cola İçecek
|52,30
|3,77
|38,14
|Cosmos Yat. Holding
|6,50
|0,78
|218,63
|Credıtwest Faktorıng
|5,04
|0,80
|75,00
|Çelebi
|75,45
|1,96
|-24,06
|Çelik Halat
|15,23
|0,73
|134,31
|Çemaş Döküm
|2,11
|0,00
|68,33
|Çemtaş
|14,49
|0,28
|78,25
|Çimbeton
|138,80
|2,28
|236,40
|Çimentaş
|31,30
|1,82
|108,67
|Çimsa
|13,51
|-0,07
|48,79
|Çuhadaroğlu Metal
|6,51
|0,00
|104,08
|Dagi Giyim
|8,92
|-2,62
|256,80
|Dagi Yatırım Holding
|15,90
|-3,64
|603,54
|Dardanel
|25,48
|-9,96
|572,30
|Datagate Bilgisayar
|16,43
|-0,96
|110,37
|Demısaş Döküm
|6,04
|0,50
|73,56
|Denge Holding
|5,40
|4,65
|294,16
|Deniz GMYO
|3,35
|-0,30
|59,21
|Derimod
|10,42
|0,19
|45,94
|Derlüks Deri
|8,95
|0,79
|121,22
|Desa Deri
|7,05
|-0,70
|55,29
|Despec Bilgisayar
|12,73
|0,24
|200,24
|Deva Holding
|23,88
|1,19
|167,48
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,54
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,64
|9,64
|366,67
|Ditaş Doğan
|32,52
|6,27
|241,77
|DO-CO
|308,10
|0,16
|-45,37
|Doğan Burda
|23,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,60
|0,00
|44,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|0,75
|62,42
|Doğusan
|3,56
|-0,28
|71,15
|Doğuş GMYO
|8,82
|1,50
|94,70
|Doğuş Otomotiv
|20,50
|-1,54
|115,34
|Döktaş Dökümcülük
|33,38
|1,95
|5,48
|Duran Doğan Basım
|21,60
|-2,70
|53,85
|Dyo Boya
|11,62
|0,78
|137,14
|Eczacıbaşı İlaç
|7,21
|1,84
|97,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,40
|2,48
|101,40
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|0,33
|117,27
|Ege Endüstri
|1.132,80
|-1,58
|101,36
|Ege Gübre
|124,80
|-0,56
|153,17
|Ege Profil
|21,98
|0,55
|83,63
|Ege Seramik
|8,43
|0,72
|129,17
|Egeplast
|18,31
|46,48
|Ekiz Kimya
|8,28
|0,12
|1257,38
|Emek Elektrik
|3,62
|-1,09
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|19,70
|6,78
|1196,05
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,56
|23,65
|Enerjisa Enerji
|9,61
|0,42
|42,67
|Enka İnşaat
|7,56
|-0,13
|35,44
|Erbosan
|27,16
|0,22
|8,73
|Ereğli Demir Çelik
|10,27
|0,98
|16,59
|Ersu Gıda
|5,31
|4,32
|156,52
|Escort Teknoloji
|6,46
|0,31
|364,75
|Esenboğa Elektrik
|18,53
|-2,27
|Etiler Gıda
|3,97
|0,00
|240,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,56
|-9,87
|121,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,12
|-9,86
|328,88
|Euro Yat. Ort.
|9,40
|-9,96
|735,00
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|-1,67
|96,67
|Fade Gıda
|6,08
|3,23
|Fenerbahçe Futbol
|34,66
|0,87
|139,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,57
|-0,53
|65,65
|F-M İzmit Piston
|115,80
|3,02
|144,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,10
|1,60
|57,35
|Ford Otosan
|115,30
|1,14
|74,39
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|-9,60
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|0,86
|199,77
|Galatasaray Sportif
|3,42
|1,48
|68,47
|Garanti Bankası
|6,95
|-0,14
|-37,61
|Garanti Faktoring
|10,97
|0,46
|183,46
|Garanti Yat. Ort.
|2,91
|0,00
|191,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,25
|-0,54
|194,12
|Gediz Ambalaj
|18,82
|8,79
|178,40
|Gentaş
|4,28
|0,23
|107,56
|Gersan Elektrik
|6,38
|0,47
|100,00
|Global Men. Değ.
|4,81
|0,21
|155,85
|Global Yat. Holding
|4,57
|0,44
|-6,16
|Good-Year
|6,56
|-0,15
|61,98
|Göltaş Çimento
|23,40
|1,65
|31,53
|Gözde Girişim
|6,71
|-0,59
|30,54
|GSD Denizcilik
|4,88
|1,24
|90,62
|GSD Holding
|2,23
|0,90
|49,66
|Gübre Fabrik.
|37,34
|-3,16
|313,05
|Güler Yat. Holding
|14,60
|1,18
|619,21
|Halk GMYO
|2,57
|-0,39
|120,67
|Hatay Tekstil
|12,88
|-0,23
|91,27
|Hedef Girişim
|6,34
|-0,78
|165,68
|Hektaş
|12,51
|0,81
|55,99
|HUB Girişim
|16,63
|-0,36
|77,13
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|2,67
|102,63
|ICBC Turkey Bank
|6,74
|-0,88
|27,89
|İdealist Danışmanlık
|10,86
|-3,04
|227,11
|İdealist GMYO
|6,23
|-0,16
|103,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|0,00
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,00
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|0,45
|-0,88
|İhlas Holding
|1,13
|0,00
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|0,00
|48,74
|İndeks Bilgisayar
|18,36
|1,44
|95,74
|Info Yatırım
|11,36
|-2,15
|133,62
|İntema
|21,80
|-1,27
|135,42
|Inveo Yatırım Holding
|27,88
|-0,43
|262,55
|İpek Doğal Enerji
|11,73
|2,80
|51,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,74
|0,13
|-0,96
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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