Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 12,52 1,05 573,12 Acıpayam Selüloz 16,10 5,99 154,96 Adel Kalemcilik 18,93 -0,37 20,57 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 -0,71 95,34 Afyon Çimento 4,35 2,11 90,93 Ak Enerji 2,30 0,88 111,01 Akbank 5,00 -0,20 -38,35 Akçansa 13,23 0,99 36,47 Akdeniz Yatırım Hold. 6,86 1,18 225,12 Akfen GMYO 3,96 0,00 -2,22 Akın Tekstil 18,84 -2,28 36,62 Akiş GMYO 3,98 0,00 27,06 Akmerkez GMYO 63,30 -3,43 182,53 Aksa 8,78 1,15 25,37 Aksa Enerji 7,26 3,86 91,05 Aksigorta 7,34 -0,27 35,48 Aksu Enerji 12,31 0,41 -17,22 Alarko Carrıer 135,60 -0,80 127,04 Alarko GMYO 17,68 1,90 20,29 Alarko Holding 6,22 1,14 5,88 Albaraka Türk 1,72 1,18 12,42 Alcatel Lucent Teletaş 34,04 -4,33 182,72 Alkim Kağıt 13,37 -0,37 146,69 Alkim Kimya 14,42 0,07 132,51 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,65 3,92 546,34 Altınyunus Çeşme 51,75 9,50 418,02 Anadolu Efes 21,30 0,09 0,10 Anadolu Grubu Holding 19,65 0,98 11,71 Anadolu Hayat Emek. 8,45 -0,35 38,86 Anadolu Isuzu 16,12 -2,60 32,46 Anadolu Sigorta 6,70 0,00 61,31 Anel Elektrik 3,41 0,89 93,43 Arçelik 27,78 -0,71 33,30 ARD Bilişim Teknolojileri 35,10 1,39 Arena Bilgisayar 39,66 2,59 444,41 Armada Bilgisayar 50,90 -0,88 210,56 Arsan Tekstil 5,80 1,22 62,01 Artı Yatırım Holding 6,32 9,91 680,25 Aselsan 17,43 0,17 67,42 Ata GMYO 3,83 -2,05 -15,45 Atakule GMYO 2,38 0,42 23,96 Atlantis Yatırım Holding 6,00 0,00 500,00 Atlas Yat. Ort. 1,77 -1,67 83,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,69 0,44 2,12 Avrasya GMYO 3,11 -2,20 105,96 Avrasya Petrol ve Tur. 2,83 -1,05 55,49 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,00 0,00 12,92 Avrupa Yatırım Holding 6,08 9,95 294,81 Ayen Enerji 5,80 3,02 67,15 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,30 0,98 370,32 Aygaz 11,47 -0,35 -5,57 Bagfaş 17,66 1,73 4,99 Bak Ambalaj 17,60 0,63 141,60 Balatacılar Balatacılık 10,08 9,92 712,90 Bantaş Ambalaj 5,24 0,19 107,94 Banvit 24,70 -0,88 33,01 Baştaş Başkent Çimento 8,90 1,71 243,63 Batı Çimento 4,04 0,75 22,05 Batısöke Çimento 2,38 4,39 81,68 Bayrak Taban Sanayi 7,90 0,51 Bera Holding 9,90 -0,70 157,14 Berkosan Yalıtım 6,32 2,43 130,66 Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 1,37 20,41 Beyaz Filo 10,92 -1,36 248,90 Bilici Yatırım 6,99 5,91 143,85 Bim Mağazalar 69,10 0,14 49,54 Birko Mensucat 1,30 0,00 319,35 Birlik Mensucat 2,55 -1,16 123,68 Bizim Mağazaları 15,10 0,67 36,37 Bomonti Elektrik 12,00 0,00 837,50 Borusan Mannesmann 15,39 2,74 34,41 Borusan Yat. Paz. 182,90 1,27 205,27 Bosch Fren Sistemleri 878,90 0,10 205,41 Bossa 13,09 -1,43 62,41 Brisa 15,99 1,20 70,49 Burçelik 23,60 1,37 306,20 Burçelik Vana 77,95 5,34 702,78 Bursa Çimento 6,77 0,00 69,11 Carrefoursa 23,16 -1,45 391,72 Casa Emtia Petrol 45,00 7,66 379,23 Ceo Event Medya 6,83 0,44 86,50 Coca Cola İçecek 52,30 3,77 38,14 Cosmos Yat. Holding 6,50 0,78 218,63 Credıtwest Faktorıng 5,04 0,80 75,00 Çelebi 75,45 1,96 -24,06 Çelik Halat 15,23 0,73 134,31 Çemaş Döküm 2,11 0,00 68,33 Çemtaş 14,49 0,28 78,25 Çimbeton 138,80 2,28 236,40 Çimentaş 31,30 1,82 108,67 Çimsa 13,51 -0,07 48,79 Çuhadaroğlu Metal 6,51 0,00 104,08 Dagi Giyim 8,92 -2,62 256,80 Dagi Yatırım Holding 15,90 -3,64 603,54 Dardanel 25,48 -9,96 572,30 Datagate Bilgisayar 16,43 -0,96 110,37 Demısaş Döküm 6,04 0,50 73,56 Denge Holding 5,40 4,65 294,16 Deniz GMYO 3,35 -0,30 59,21 Derimod 10,42 0,19 45,94 Derlüks Deri 8,95 0,79 121,22 Desa Deri 7,05 -0,70 55,29 Despec Bilgisayar 12,73 0,24 200,24 Deva Holding 23,88 1,19 167,48 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,54 0,00 Diriteks Diriliş Tekstil 3,64 9,64 366,67 Ditaş Doğan 32,52 6,27 241,77 DO-CO 308,10 0,16 -45,37 Doğan Burda 23,00 278,91 Doğan Holding 2,60 0,00 44,81 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 0,75 62,42 Doğusan 3,56 -0,28 71,15 Doğuş GMYO 8,82 1,50 94,70 Doğuş Otomotiv 20,50 -1,54 115,34 Döktaş Dökümcülük 33,38 1,95 5,48 Duran Doğan Basım 21,60 -2,70 53,85 Dyo Boya 11,62 0,78 137,14 Eczacıbaşı İlaç 7,21 1,84 97,50 Eczacıbaşı Yatırım 19,40 2,48 101,40 Edip Gayrimenkul 3,02 0,33 117,27 Ege Endüstri 1.132,80 -1,58 101,36 Ege Gübre 124,80 -0,56 153,17 Ege Profil 21,98 0,55 83,63 Ege Seramik 8,43 0,72 129,17 Egeplast 18,31 46,48 Ekiz Kimya 8,28 0,12 1257,38 Emek Elektrik 3,62 -1,09 127,67 Eminiş Ambalaj 19,70 6,78 1196,05 Emlak Konut GMYO 1,79 0,56 23,65 Enerjisa Enerji 9,61 0,42 42,67 Enka İnşaat 7,56 -0,13 35,44 Erbosan 27,16 0,22 8,73 Ereğli Demir Çelik 10,27 0,98 16,59 Ersu Gıda 5,31 4,32 156,52 Escort Teknoloji 6,46 0,31 364,75 Esenboğa Elektrik 18,53 -2,27 Etiler Gıda 3,97 0,00 240,01 Euro Kapital Yat. Ort. 3,56 -9,87 121,98 Euro Trend Yat. Ort. 5,12 -9,86 328,88 Euro Yat. Ort. 9,40 -9,96 735,00 Euro Yatırım Holding 2,95 -1,67 96,67 Fade Gıda 6,08 3,23 Fenerbahçe Futbol 34,66 0,87 139,53 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,57 -0,53 65,65 F-M İzmit Piston 115,80 3,02 144,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,10 1,60 57,35 Ford Otosan 115,30 1,14 74,39 Formet Çelik Kapı 4,80 -9,60 60,00 Frigo Pak Gıda 21,00 0,86 199,77 Galatasaray Sportif 3,42 1,48 68,47 Garanti Bankası 6,95 -0,14 -37,61 Garanti Faktoring 10,97 0,46 183,46 Garanti Yat. Ort. 2,91 0,00 191,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,25 -0,54 194,12 Gediz Ambalaj 18,82 8,79 178,40 Gentaş 4,28 0,23 107,56 Gersan Elektrik 6,38 0,47 100,00 Global Men. Değ. 4,81 0,21 155,85 Global Yat. Holding 4,57 0,44 -6,16 Good-Year 6,56 -0,15 61,98 Göltaş Çimento 23,40 1,65 31,53 Gözde Girişim 6,71 -0,59 30,54 GSD Denizcilik 4,88 1,24 90,62 GSD Holding 2,23 0,90 49,66 Gübre Fabrik. 37,34 -3,16 313,05 Güler Yat. Holding 14,60 1,18 619,21 Halk GMYO 2,57 -0,39 120,67 Hatay Tekstil 12,88 -0,23 91,27 Hedef Girişim 6,34 -0,78 165,68 Hektaş 12,51 0,81 55,99 HUB Girişim 16,63 -0,36 77,13 Hürriyet Gzt. 2,31 2,67 102,63 ICBC Turkey Bank 6,74 -0,88 27,89 İdealist Danışmanlık 10,86 -3,04 227,11 İdealist GMYO 6,23 -0,16 103,59 İhlas Ev Aletleri 1,84 0,00 -41,21 İhlas Gayrimenkul 1,26 0,00 22,41 İhlas Gazetecilik 4,50 0,45 -0,88 İhlas Holding 1,13 0,00 24,18 İhlas Yayın Holding 1,24 0,00 48,74 İndeks Bilgisayar 18,36 1,44 95,74 Info Yatırım 11,36 -2,15 133,62 İntema 21,80 -1,27 135,42 Inveo Yatırım Holding 27,88 -0,43 262,55 İpek Doğal Enerji 11,73 2,80 51,94 İskenderun Demir Çelik 7,74 0,13 -0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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