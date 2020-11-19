Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

19.11.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,40-2,69405,38
Acıpayam Selüloz16,790,48165,89
Adel Kalemcilik19,60-2,0024,84
Adese Alışveriş Ticaret3,22-3,30125,44
Afyon Çimento4,32-1,3789,62
Ak Enerji2,18-1,36100,00
Akbank6,17-1,59-23,92
Akçansa13,21-1,4236,26
Akdeniz Yatırım Hold.6,36-1,85201,42
Akfen GMYO3,97-1,49-1,98
Akın Tekstil22,405,1662,44
Akiş GMYO3,56-1,1113,65
Akmerkez GMYO53,803,07140,13
Aksa10,222,0045,93
Aksa Enerji7,17-0,4288,68
Aksigorta7,84-1,6344,71
Aksu Enerji12,17-0,73-18,16
Alarko Carrıer188,002,73214,77
Alarko GMYO16,72-0,1813,76
Alarko Holding6,46-0,779,96
Albaraka Türk1,73-1,7013,07
Alcatel Lucent Teletaş27,50-2,76128,41
Alkim Kağıt12,96-0,46139,12
Alkim Kimya14,331,85131,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,61-4,40536,59
Altınyunus Çeşme46,24-1,28362,86
Anadolu Efes21,720,002,08
Anadolu Grubu Holding20,98-0,3819,27
Anadolu Hayat Emek.8,08-1,3432,78
Anadolu Isuzu16,43-2,0935,00
Anadolu Sigorta6,95-0,7167,33
Anel Elektrik3,19-0,3180,95
Arçelik27,92-1,5533,97
ARD Bilişim Teknolojileri35,06-1,74

Arena Bilgisayar36,10-1,63395,54
Armada Bilgisayar50,50-3,63208,11
Arsan Tekstil6,85-2,7091,34
Artı Yatırım Holding6,30-3,08677,78
Aselsan18,12-0,2274,05
Ata GMYO4,371,86-3,53
Atakule GMYO2,37-2,0723,44
Atlantis Yatırım Holding5,299,98429,00
Atlas Yat. Ort.1,680,6073,81
AvivaSA Emeklilik Hayat14,07-0,074,96
Avrasya GMYO3,27-2,39116,56
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-2,2467,58
Avrupa Yatırım Holding5,260,38241,56
Ayen Enerji5,40-0,9255,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit9,590,00337,90
Aygaz12,03-1,80-0,95
Bagfaş17,943,586,66
Bak Ambalaj17,58-1,51141,33
Balatacılar Balatacılık6,71-9,69441,13
Bantaş Ambalaj5,22-2,79107,14
Banvit24,74-0,8833,23
Baştaş Başkent Çimento8,101,25212,74
Batı Çimento4,280,4729,31
Batısöke Çimento2,57-2,6596,18
Bayrak Taban Sanayi7,98-1,24

Bera Holding10,98-4,02185,19
Berkosan Yalıtım6,17-0,32125,18
Beşiktaş Futbol Yat.2,99-1,3222,04
Beyaz Filo9,81-1,01213,44
Bilici Yatırım6,11-1,13113,15
Bim Mağazalar70,30-0,5052,13
Birko Mensucat1,20-4,00287,10
Birlik Mensucat2,39-0,42109,65
Bizim Mağazaları15,48-2,6439,80
Bomonti Elektrik20,560,001506,25
Borusan Mannesmann14,88-1,4629,96
Borusan Yat. Paz.192,60-0,72221,46
Bosch Fren Sistemleri1.076,200,76273,97
Bossa12,52-1,4255,33
Brisa17,75-0,4589,25
Burçelik21,80-1,18275,22
Burçelik Vana65,45-1,65574,05
Bursa Çimento8,221,36105,33
Carrefoursa23,960,34408,70
Casa Emtia Petrol60,5010,00544,30
Ceo Event Medya6,53-1,3678,31
Coca Cola İçecek58,90-1,0955,58
Cosmos Yat. Holding7,001,45243,14
Credıtwest Faktorıng5,390,5687,15
Çelebi84,451,87-15,00
Çelik Halat17,781,66173,54
Çemaş Döküm2,36-2,0788,27
Çemtaş14,22-1,1874,93
Çimbeton133,70-1,26224,04
Çimentaş32,16-1,89114,40
Çimsa14,95-1,1264,65
Çuhadaroğlu Metal6,27-1,4296,55
Dagi Giyim9,03-4,75261,20
Dagi Yatırım Holding15,00-6,07563,72
Dardanel25,50-1,16572,82
Datagate Bilgisayar15,16-2,0094,11
Demısaş Döküm5,91-1,5069,83
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,33-1,7758,26
Derimod9,50-1,3533,05
Derlüks Deri9,61-1,03137,53
Desa Deri7,310,5561,01
Despec Bilgisayar11,25-3,93165,33
Deva Holding23,44-1,68162,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,57-0,66

Diriteks Diriliş Tekstil3,130,64301,28
Ditaş Doğan28,58-0,76200,36
DO-CO378,001,80-32,98
Doğan Burda21,00

245,96
Doğan Holding2,52-2,7040,35
Doğtaş Kelebek Mobilya2,57-1,5355,76
Doğusan3,38-1,4662,50
Doğuş GMYO8,73-1,9192,72
Doğuş Otomotiv31,02-1,84225,84
Döktaş Dökümcülük33,70-0,596,49
Duran Doğan Basım21,90-0,5455,98
Dyo Boya10,80-1,46120,41
Eczacıbaşı İlaç6,78-0,8885,72
Eczacıbaşı Yatırım18,85-0,9595,69
Edip Gayrimenkul2,91-2,68109,35
Ege Endüstri1.295,00-0,05130,20
Ege Gübre130,404,91164,53
Ege Profil20,86-2,0774,27
Ege Seramik8,64-1,14134,88
Egeplast19,000,0052,00
Ekiz Kimya8,650,001318,03
Emek Elektrik3,34-1,18110,06
Eminiş Ambalaj21,34-9,881303,95
Emlak Konut GMYO1,94-2,5134,01
Enerjisa Enerji9,68-1,2243,71
Enka İnşaat7,20-0,5528,99
Erbosan26,22-1,654,96
Ereğli Demir Çelik11,66-2,5132,37
Ersu Gıda5,32-1,66157,00
Escort Teknoloji5,96-2,30328,78
Esenboğa Elektrik17,89-1,11

Etiler Gıda4,920,00321,37
Euro Kapital Yat. Ort.3,53-2,49120,11
Euro Trend Yat. Ort.4,15-3,26247,62
Euro Yat. Ort.5,35-9,93375,24
Euro Yatırım Holding2,90-1,6993,33
Fade Gıda6,12-1,45

Fenerbahçe Futbol33,18-0,36129,30
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,172,7778,77
F-M İzmit Piston118,20-0,17149,56
Fonet Bilgi Teknolojileri11,49-3,2049,41
Ford Otosan115,800,0075,15
Formet Çelik Kapı4,800,0060,00
Frigo Pak Gıda24,02-3,53242,88
Galatasaray Sportif3,74-1,5884,24
Garanti Bankası8,74-1,24-21,54
Garanti Faktoring10,47-0,48170,54
Garanti Yat. Ort.2,92-0,34192,94
Gedik Y. Men. Değ.9,28-0,85195,08
Gediz Ambalaj19,23-1,79184,47
Gentaş4,74-2,07129,87
Gersan Elektrik6,40-2,14100,63
Global Men. Değ.4,700,00150,00
Global Yat. Holding4,55-1,94-6,57
Good-Year7,05-0,9874,07
Göltaş Çimento22,620,0027,15
Gözde Girişim6,23-0,4821,21
GSD Denizcilik5,20-4,94103,13
GSD Holding2,20-2,6547,65
Gübre Fabrik.41,188,94355,53
Güler Yat. Holding13,40-1,47560,10
Halk GMYO2,540,00118,10
Hatay Tekstil12,80-1,0890,08
Hedef Girişim5,93-1,33148,50
Hektaş12,61-1,2557,23
HUB Girişim16,88-3,2179,79
Hürriyet Gzt.2,12-1,4085,96
ICBC Turkey Bank6,61-0,9025,43
İdealist Danışmanlık11,61-4,05249,70
İdealist GMYO6,15-0,97100,98
İhlas Ev Aletleri1,83-1,08-41,53
İhlas Gayrimenkul1,23-1,6019,50
İhlas Gazetecilik4,39-1,13-3,30
İhlas Holding1,13-0,8824,18
İhlas Yayın Holding1,14-0,8736,75
İndeks Bilgisayar16,14-1,8872,07
Info Yatırım12,27-2,70152,33
İntema19,18-0,83107,13
Inveo Yatırım Holding28,460,07270,09
İpek Doğal Enerji11,50-0,2648,96
İskenderun Demir Çelik8,33-3,816,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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