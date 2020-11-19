Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,40 -2,69 405,38 Acıpayam Selüloz 16,79 0,48 165,89 Adel Kalemcilik 19,60 -2,00 24,84 Adese Alışveriş Ticaret 3,22 -3,30 125,44 Afyon Çimento 4,32 -1,37 89,62 Ak Enerji 2,18 -1,36 100,00 Akbank 6,17 -1,59 -23,92 Akçansa 13,21 -1,42 36,26 Akdeniz Yatırım Hold. 6,36 -1,85 201,42 Akfen GMYO 3,97 -1,49 -1,98 Akın Tekstil 22,40 5,16 62,44 Akiş GMYO 3,56 -1,11 13,65 Akmerkez GMYO 53,80 3,07 140,13 Aksa 10,22 2,00 45,93 Aksa Enerji 7,17 -0,42 88,68 Aksigorta 7,84 -1,63 44,71 Aksu Enerji 12,17 -0,73 -18,16 Alarko Carrıer 188,00 2,73 214,77 Alarko GMYO 16,72 -0,18 13,76 Alarko Holding 6,46 -0,77 9,96 Albaraka Türk 1,73 -1,70 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 -2,76 128,41 Alkim Kağıt 12,96 -0,46 139,12 Alkim Kimya 14,33 1,85 131,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,61 -4,40 536,59 Altınyunus Çeşme 46,24 -1,28 362,86 Anadolu Efes 21,72 0,00 2,08 Anadolu Grubu Holding 20,98 -0,38 19,27 Anadolu Hayat Emek. 8,08 -1,34 32,78 Anadolu Isuzu 16,43 -2,09 35,00 Anadolu Sigorta 6,95 -0,71 67,33 Anel Elektrik 3,19 -0,31 80,95 Arçelik 27,92 -1,55 33,97 ARD Bilişim Teknolojileri 35,06 -1,74 Arena Bilgisayar 36,10 -1,63 395,54 Armada Bilgisayar 50,50 -3,63 208,11 Arsan Tekstil 6,85 -2,70 91,34 Artı Yatırım Holding 6,30 -3,08 677,78 Aselsan 18,12 -0,22 74,05 Ata GMYO 4,37 1,86 -3,53 Atakule GMYO 2,37 -2,07 23,44 Atlantis Yatırım Holding 5,29 9,98 429,00 Atlas Yat. Ort. 1,68 0,60 73,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,07 -0,07 4,96 Avrasya GMYO 3,27 -2,39 116,56 Avrasya Petrol ve Tur. 3,05 -2,24 67,58 Avrupa Yatırım Holding 5,26 0,38 241,56 Ayen Enerji 5,40 -0,92 55,62 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,59 0,00 337,90 Aygaz 12,03 -1,80 -0,95 Bagfaş 17,94 3,58 6,66 Bak Ambalaj 17,58 -1,51 141,33 Balatacılar Balatacılık 6,71 -9,69 441,13 Bantaş Ambalaj 5,22 -2,79 107,14 Banvit 24,74 -0,88 33,23 Baştaş Başkent Çimento 8,10 1,25 212,74 Batı Çimento 4,28 0,47 29,31 Batısöke Çimento 2,57 -2,65 96,18 Bayrak Taban Sanayi 7,98 -1,24 Bera Holding 10,98 -4,02 185,19 Berkosan Yalıtım 6,17 -0,32 125,18 Beşiktaş Futbol Yat. 2,99 -1,32 22,04 Beyaz Filo 9,81 -1,01 213,44 Bilici Yatırım 6,11 -1,13 113,15 Bim Mağazalar 70,30 -0,50 52,13 Birko Mensucat 1,20 -4,00 287,10 Birlik Mensucat 2,39 -0,42 109,65 Bizim Mağazaları 15,48 -2,64 39,80 Bomonti Elektrik 20,56 0,00 1506,25 Borusan Mannesmann 14,88 -1,46 29,96 Borusan Yat. Paz. 192,60 -0,72 221,46 Bosch Fren Sistemleri 1.076,20 0,76 273,97 Bossa 12,52 -1,42 55,33 Brisa 17,75 -0,45 89,25 Burçelik 21,80 -1,18 275,22 Burçelik Vana 65,45 -1,65 574,05 Bursa Çimento 8,22 1,36 105,33 Carrefoursa 23,96 0,34 408,70 Casa Emtia Petrol 60,50 10,00 544,30 Ceo Event Medya 6,53 -1,36 78,31 Coca Cola İçecek 58,90 -1,09 55,58 Cosmos Yat. Holding 7,00 1,45 243,14 Credıtwest Faktorıng 5,39 0,56 87,15 Çelebi 84,45 1,87 -15,00 Çelik Halat 17,78 1,66 173,54 Çemaş Döküm 2,36 -2,07 88,27 Çemtaş 14,22 -1,18 74,93 Çimbeton 133,70 -1,26 224,04 Çimentaş 32,16 -1,89 114,40 Çimsa 14,95 -1,12 64,65 Çuhadaroğlu Metal 6,27 -1,42 96,55 Dagi Giyim 9,03 -4,75 261,20 Dagi Yatırım Holding 15,00 -6,07 563,72 Dardanel 25,50 -1,16 572,82 Datagate Bilgisayar 15,16 -2,00 94,11 Demısaş Döküm 5,91 -1,50 69,83 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,33 -1,77 58,26 Derimod 9,50 -1,35 33,05 Derlüks Deri 9,61 -1,03 137,53 Desa Deri 7,31 0,55 61,01 Despec Bilgisayar 11,25 -3,93 165,33 Deva Holding 23,44 -1,68 162,55 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,57 -0,66 Diriteks Diriliş Tekstil 3,13 0,64 301,28 Ditaş Doğan 28,58 -0,76 200,36 DO-CO 378,00 1,80 -32,98 Doğan Burda 21,00 245,96 Doğan Holding 2,52 -2,70 40,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -1,53 55,76 Doğusan 3,38 -1,46 62,50 Doğuş GMYO 8,73 -1,91 92,72 Doğuş Otomotiv 31,02 -1,84 225,84 Döktaş Dökümcülük 33,70 -0,59 6,49 Duran Doğan Basım 21,90 -0,54 55,98 Dyo Boya 10,80 -1,46 120,41 Eczacıbaşı İlaç 6,78 -0,88 85,72 Eczacıbaşı Yatırım 18,85 -0,95 95,69 Edip Gayrimenkul 2,91 -2,68 109,35 Ege Endüstri 1.295,00 -0,05 130,20 Ege Gübre 130,40 4,91 164,53 Ege Profil 20,86 -2,07 74,27 Ege Seramik 8,64 -1,14 134,88 Egeplast 19,00 0,00 52,00 Ekiz Kimya 8,65 0,00 1318,03 Emek Elektrik 3,34 -1,18 110,06 Eminiş Ambalaj 21,34 -9,88 1303,95 Emlak Konut GMYO 1,94 -2,51 34,01 Enerjisa Enerji 9,68 -1,22 43,71 Enka İnşaat 7,20 -0,55 28,99 Erbosan 26,22 -1,65 4,96 Ereğli Demir Çelik 11,66 -2,51 32,37 Ersu Gıda 5,32 -1,66 157,00 Escort Teknoloji 5,96 -2,30 328,78 Esenboğa Elektrik 17,89 -1,11 Etiler Gıda 4,92 0,00 321,37 Euro Kapital Yat. Ort. 3,53 -2,49 120,11 Euro Trend Yat. Ort. 4,15 -3,26 247,62 Euro Yat. Ort. 5,35 -9,93 375,24 Euro Yatırım Holding 2,90 -1,69 93,33 Fade Gıda 6,12 -1,45 Fenerbahçe Futbol 33,18 -0,36 129,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,17 2,77 78,77 F-M İzmit Piston 118,20 -0,17 149,56 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,49 -3,20 49,41 Ford Otosan 115,80 0,00 75,15 Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00 Frigo Pak Gıda 24,02 -3,53 242,88 Galatasaray Sportif 3,74 -1,58 84,24 Garanti Bankası 8,74 -1,24 -21,54 Garanti Faktoring 10,47 -0,48 170,54 Garanti Yat. Ort. 2,92 -0,34 192,94 Gedik Y. Men. Değ. 9,28 -0,85 195,08 Gediz Ambalaj 19,23 -1,79 184,47 Gentaş 4,74 -2,07 129,87 Gersan Elektrik 6,40 -2,14 100,63 Global Men. Değ. 4,70 0,00 150,00 Global Yat. Holding 4,55 -1,94 -6,57 Good-Year 7,05 -0,98 74,07 Göltaş Çimento 22,62 0,00 27,15 Gözde Girişim 6,23 -0,48 21,21 GSD Denizcilik 5,20 -4,94 103,13 GSD Holding 2,20 -2,65 47,65 Gübre Fabrik. 41,18 8,94 355,53 Güler Yat. Holding 13,40 -1,47 560,10 Halk GMYO 2,54 0,00 118,10 Hatay Tekstil 12,80 -1,08 90,08 Hedef Girişim 5,93 -1,33 148,50 Hektaş 12,61 -1,25 57,23 HUB Girişim 16,88 -3,21 79,79 Hürriyet Gzt. 2,12 -1,40 85,96 ICBC Turkey Bank 6,61 -0,90 25,43 İdealist Danışmanlık 11,61 -4,05 249,70 İdealist GMYO 6,15 -0,97 100,98 İhlas Ev Aletleri 1,83 -1,08 -41,53 İhlas Gayrimenkul 1,23 -1,60 19,50 İhlas Gazetecilik 4,39 -1,13 -3,30 İhlas Holding 1,13 -0,88 24,18 İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 36,75 İndeks Bilgisayar 16,14 -1,88 72,07 Info Yatırım 12,27 -2,70 152,33 İntema 19,18 -0,83 107,13 Inveo Yatırım Holding 28,46 0,07 270,09 İpek Doğal Enerji 11,50 -0,26 48,96 İskenderun Demir Çelik 8,33 -3,81 6,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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