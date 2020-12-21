Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,46
|-2,76
|354,84
|Acıpayam Selüloz
|16,08
|-1,23
|154,65
|Adel Kalemcilik
|26,00
|-2,69
|65,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,77
|-1,77
|93,94
|Afyon Çimento
|4,66
|2,64
|104,54
|Ak Enerji
|2,20
|-1,79
|101,83
|Akbank
|6,40
|-1,39
|-21,09
|Akçansa
|17,58
|4,33
|81,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,72
|-1,21
|171,09
|Akfen GMYO
|4,91
|-0,81
|21,23
|Akın Tekstil
|27,68
|-1,77
|100,73
|Akiş GMYO
|3,78
|-1,56
|20,67
|Akmerkez GMYO
|64,80
|1,49
|189,22
|Aksa
|11,70
|-2,34
|67,06
|Aksa Enerji
|7,03
|-1,26
|85,00
|Aksigorta
|8,79
|-0,68
|62,24
|Aksu Enerji
|13,86
|0,07
|-6,79
|Alarko Carrıer
|307,10
|9,25
|414,19
|Alarko GMYO
|21,06
|-0,66
|43,28
|Alarko Holding
|6,90
|-0,14
|17,45
|Albaraka Türk
|1,99
|1,53
|30,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,22
|2,84
|134,39
|Alkim Kağıt
|13,52
|-0,37
|149,46
|Alkim Kimya
|14,30
|0,70
|130,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|46,18
|-2,98
|362,26
|Anadolu Efes
|23,12
|-1,78
|8,66
|Anadolu Grubu Holding
|25,32
|0,48
|43,95
|Anadolu Hayat Emek.
|8,02
|-0,99
|31,80
|Anadolu Isuzu
|16,95
|1,80
|39,28
|Anadolu Sigorta
|7,01
|-1,13
|68,77
|Anel Elektrik
|3,10
|-2,52
|75,85
|Arçelik
|29,76
|0,68
|42,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|2,24
|Arena Bilgisayar
|33,30
|-1,30
|357,10
|Armada Bilgisayar
|50,45
|-0,30
|207,81
|Arsan Tekstil
|6,92
|-3,22
|93,30
|Artı Yatırım Holding
|5,75
|4,55
|609,88
|Aselsan
|18,34
|2,80
|76,65
|Ata GMYO
|5,25
|3,14
|15,89
|Atakule GMYO
|2,52
|0,40
|31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|4,65
|365,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-2,16
|90,48
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,36
|0,37
|22,04
|Avrasya GMYO
|4,04
|-3,58
|167,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-3,83
|79,12
|Avrupa Yatırım Holding
|5,55
|-0,89
|260,39
|Ayen Enerji
|5,37
|-1,29
|54,76
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,13
|-0,09
|408,22
|Aygaz
|14,13
|-0,56
|16,34
|Bagfaş
|19,19
|-1,54
|14,09
|Bak Ambalaj
|19,93
|-1,92
|173,59
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|-1,92
|516,94
|Bantaş Ambalaj
|4,58
|-1,51
|112,61
|Banvit
|45,06
|-0,04
|142,65
|Baştaş Başkent Çimento
|11,20
|-6,67
|332,43
|Batı Çimento
|4,65
|-1,06
|40,48
|Batısöke Çimento
|2,40
|-0,83
|83,21
|Bayrak Taban Sanayi
|11,04
|-0,27
|Bera Holding
|16,96
|0,95
|340,52
|Berkosan Yalıtım
|7,27
|2,25
|165,33
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,27
|3,64
|74,29
|Beyaz Filo
|9,99
|4,06
|219,19
|Bilici Yatırım
|6,42
|-0,31
|123,97
|Bim Mağazalar
|73,15
|0,90
|58,30
|Birko Mensucat
|1,15
|270,97
|Birlik Mensucat
|2,87
|-2,71
|151,75
|Bizim Mağazaları
|15,66
|1,56
|41,42
|Borusan Mannesmann
|24,98
|8,61
|118,17
|Borusan Yat. Paz.
|497,70
|8,08
|730,70
|Bosch Fren Sistemleri
|1.240,40
|-2,41
|331,02
|Bossa
|14,57
|4,07
|80,77
|Brisa
|19,72
|-1,35
|110,26
|Burçelik
|21,26
|-1,76
|265,92
|Burçelik Vana
|58,25
|-1,69
|499,90
|Bursa Çimento
|8,99
|0,78
|124,56
|Carrefoursa
|84,05
|-6,61
|217,80
|Casa Emtia Petrol
|124,00
|-9,95
|1220,55
|Ceo Event Medya
|6,54
|-1,80
|78,58
|Coca Cola İçecek
|62,25
|-0,48
|64,42
|Cosmos Yat. Holding
|7,70
|277,45
|Credıtwest Faktorıng
|5,50
|-2,48
|90,97
|Çelebi
|125,90
|6,51
|26,72
|Çelik Halat
|18,45
|-2,64
|183,85
|Çemaş Döküm
|2,20
|-2,22
|75,51
|Çemtaş
|14,63
|-1,68
|79,97
|Çimbeton
|199,00
|4,79
|382,31
|Çimentaş
|31,68
|-2,22
|111,20
|Çimsa
|18,15
|-1,84
|99,89
|Çuhadaroğlu Metal
|7,41
|-2,50
|132,29
|Dagi Giyim
|8,41
|-0,94
|236,40
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|430,97
|Dardanel
|26,00
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,26
|1,67
|95,39
|Demısaş Döküm
|6,18
|-2,22
|77,59
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,29
|-1,50
|56,36
|Derimod
|9,87
|1,02
|38,24
|Derlüks Deri
|8,47
|-2,42
|109,35
|Desa Deri
|9,33
|-0,64
|105,51
|Despec Bilgisayar
|11,94
|0,67
|181,60
|Deva Holding
|24,56
|1,99
|175,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|-2,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,12
|0,00
|428,21
|Ditaş Doğan
|32,18
|-3,94
|238,20
|DO-CO
|487,00
|-3,62
|-13,65
|Doğan Burda
|22,82
|-3,71
|275,95
|Doğan Holding
|3,10
|-1,27
|72,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|-1,15
|56,97
|Doğusan
|3,58
|-2,45
|72,12
|Doğuş GMYO
|8,67
|-2,91
|91,39
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|-2,24
|175,63
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|-1,93
|-3,62
|Duran Doğan Basım
|10,34
|-1,05
|55,51
|Dyo Boya
|11,32
|-2,41
|131,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|1,14
|94,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|22,54
|-1,57
|134,00
|Edip Gayrimenkul
|2,99
|-1,32
|115,11
|Ege Endüstri
|1.615,20
|-1,57
|187,11
|Ege Gübre
|136,40
|2,33
|176,70
|Ege Profil
|31,90
|-2,74
|166,50
|Ege Seramik
|9,62
|-3,12
|161,52
|Egeplast
|25,62
|104,96
|Ekiz Kimya
|7,25
|1088,52
|Emek Elektrik
|4,54
|-1,94
|185,53
|Eminiş Ambalaj
|25,70
|1590,79
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|-1,81
|49,90
|Enerjisa Enerji
|11,34
|1,25
|68,35
|Enka İnşaat
|7,25
|-0,14
|29,88
|Erbosan
|36,48
|-1,83
|46,04
|Ereğli Demir Çelik
|13,73
|-1,44
|55,87
|Ersu Gıda
|5,04
|0,60
|143,48
|Escort Teknoloji
|6,41
|-1,54
|361,15
|Esenboğa Elektrik
|17,26
|-1,88
|Etiler Gıda
|4,15
|0,24
|255,43
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|0,77
|145,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,61
|-2,70
|202,39
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|326,38
|Euro Yatırım Holding
|2,80
|-2,10
|86,67
|Fade Gıda
|6,55
|0,77
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|-4,86
|97,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,67
|-1,33
|45,95
|F-M İzmit Piston
|115,90
|-1,61
|144,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,45
|1,60
|48,89
|Ford Otosan
|126,80
|0,71
|91,79
|Formet Çelik Kapı
|4,27
|-3,83
|42,33
|Frigo Pak Gıda
|23,50
|3,89
|235,46
|Galatasaray Sportif
|3,89
|-3,47
|91,63
|Garanti Bankası
|9,76
|-1,11
|-12,39
|Garanti Faktoring
|10,44
|-0,57
|169,77
|Garanti Yat. Ort.
|3,59
|-1,37
|260,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,21
|0,09
|256,44
|Gediz Ambalaj
|24,86
|-2,43
|267,75
|Gentaş
|5,37
|-0,74
|160,43
|Gersan Elektrik
|6,08
|-0,82
|90,60
|Global Men. Değ.
|5,27
|0,38
|180,32
|Global Yat. Holding
|4,62
|-1,07
|-5,13
|Good-Year
|8,12
|4,91
|100,49
|Göltaş Çimento
|34,28
|1,12
|92,69
|Gözde Girişim
|7,38
|1,10
|43,58
|GSD Denizcilik
|4,94
|0,20
|92,97
|GSD Holding
|2,41
|-2,03
|61,74
|Gübre Fabrik.
|46,82
|-1,47
|417,92
|Güler Yat. Holding
|12,92
|3,11
|536,45
|Halk GMYO
|4,60
|9,79
|294,98
|Hatay Tekstil
|13,54
|0,82
|101,07
|Hedef Girişim
|8,01
|-1,35
|235,67
|Hektaş
|14,37
|-0,83
|79,18
|HUB Girişim
|17,58
|-1,79
|87,25
|Hürriyet Gzt.
|2,16
|-1,82
|89,47
|ICBC Turkey Bank
|6,46
|-1,82
|22,58
|İdealist Danışmanlık
|14,28
|2,73
|330,12
|İdealist GMYO
|6,94
|-5,58
|126,80
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|0,97
|-33,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-0,78
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,46
|-1,33
|-1,76
|İhlas Holding
|1,21
|-2,42
|32,97
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-1,71
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|16,70
|2,08
|78,04
|Info Yatırım
|6,22
|-2,05
|224,84
|İntema
|22,08
|0,82
|138,44
|Inveo Yatırım Holding
|36,84
|2,91
|379,06
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|-0,41
|58,42
|İskenderun Demir Çelik
|9,67
|-1,83
|23,73
(Sürecek)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi