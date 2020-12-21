Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,46 -2,76 354,84 Acıpayam Selüloz 16,08 -1,23 154,65 Adel Kalemcilik 26,00 -2,69 65,61 Adese Alışveriş Ticaret 2,77 -1,77 93,94 Afyon Çimento 4,66 2,64 104,54 Ak Enerji 2,20 -1,79 101,83 Akbank 6,40 -1,39 -21,09 Akçansa 17,58 4,33 81,34 Akdeniz Yatırım Hold. 5,72 -1,21 171,09 Akfen GMYO 4,91 -0,81 21,23 Akın Tekstil 27,68 -1,77 100,73 Akiş GMYO 3,78 -1,56 20,67 Akmerkez GMYO 64,80 1,49 189,22 Aksa 11,70 -2,34 67,06 Aksa Enerji 7,03 -1,26 85,00 Aksigorta 8,79 -0,68 62,24 Aksu Enerji 13,86 0,07 -6,79 Alarko Carrıer 307,10 9,25 414,19 Alarko GMYO 21,06 -0,66 43,28 Alarko Holding 6,90 -0,14 17,45 Albaraka Türk 1,99 1,53 30,07 Alcatel Lucent Teletaş 28,22 2,84 134,39 Alkim Kağıt 13,52 -0,37 149,46 Alkim Kimya 14,30 0,70 130,57 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 463,41 Altınyunus Çeşme 46,18 -2,98 362,26 Anadolu Efes 23,12 -1,78 8,66 Anadolu Grubu Holding 25,32 0,48 43,95 Anadolu Hayat Emek. 8,02 -0,99 31,80 Anadolu Isuzu 16,95 1,80 39,28 Anadolu Sigorta 7,01 -1,13 68,77 Anel Elektrik 3,10 -2,52 75,85 Arçelik 29,76 0,68 42,80 ARD Bilişim Teknolojileri 45,62 2,24 Arena Bilgisayar 33,30 -1,30 357,10 Armada Bilgisayar 50,45 -0,30 207,81 Arsan Tekstil 6,92 -3,22 93,30 Artı Yatırım Holding 5,75 4,55 609,88 Aselsan 18,34 2,80 76,65 Ata GMYO 5,25 3,14 15,89 Atakule GMYO 2,52 0,40 31,25 Atlantis Yatırım Holding 4,65 365,00 Atlas Yat. Ort. 1,81 -2,16 90,48 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,36 0,37 22,04 Avrasya GMYO 4,04 -3,58 167,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -3,83 79,12 Avrupa Yatırım Holding 5,55 -0,89 260,39 Ayen Enerji 5,37 -1,29 54,76 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,13 -0,09 408,22 Aygaz 14,13 -0,56 16,34 Bagfaş 19,19 -1,54 14,09 Bak Ambalaj 19,93 -1,92 173,59 Balatacılar Balatacılık 7,65 -1,92 516,94 Bantaş Ambalaj 4,58 -1,51 112,61 Banvit 45,06 -0,04 142,65 Baştaş Başkent Çimento 11,20 -6,67 332,43 Batı Çimento 4,65 -1,06 40,48 Batısöke Çimento 2,40 -0,83 83,21 Bayrak Taban Sanayi 11,04 -0,27 Bera Holding 16,96 0,95 340,52 Berkosan Yalıtım 7,27 2,25 165,33 Beşiktaş Futbol Yat. 4,27 3,64 74,29 Beyaz Filo 9,99 4,06 219,19 Bilici Yatırım 6,42 -0,31 123,97 Bim Mağazalar 73,15 0,90 58,30 Birko Mensucat 1,15 270,97 Birlik Mensucat 2,87 -2,71 151,75 Bizim Mağazaları 15,66 1,56 41,42 Borusan Mannesmann 24,98 8,61 118,17 Borusan Yat. Paz. 497,70 8,08 730,70 Bosch Fren Sistemleri 1.240,40 -2,41 331,02 Bossa 14,57 4,07 80,77 Brisa 19,72 -1,35 110,26 Burçelik 21,26 -1,76 265,92 Burçelik Vana 58,25 -1,69 499,90 Bursa Çimento 8,99 0,78 124,56 Carrefoursa 84,05 -6,61 217,80 Casa Emtia Petrol 124,00 -9,95 1220,55 Ceo Event Medya 6,54 -1,80 78,58 Coca Cola İçecek 62,25 -0,48 64,42 Cosmos Yat. Holding 7,70 277,45 Credıtwest Faktorıng 5,50 -2,48 90,97 Çelebi 125,90 6,51 26,72 Çelik Halat 18,45 -2,64 183,85 Çemaş Döküm 2,20 -2,22 75,51 Çemtaş 14,63 -1,68 79,97 Çimbeton 199,00 4,79 382,31 Çimentaş 31,68 -2,22 111,20 Çimsa 18,15 -1,84 99,89 Çuhadaroğlu Metal 7,41 -2,50 132,29 Dagi Giyim 8,41 -0,94 236,40 Dagi Yatırım Holding 12,00 430,97 Dardanel 26,00 586,02 Datagate Bilgisayar 15,26 1,67 95,39 Demısaş Döküm 6,18 -2,22 77,59 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,29 -1,50 56,36 Derimod 9,87 1,02 38,24 Derlüks Deri 8,47 -2,42 109,35 Desa Deri 9,33 -0,64 105,51 Despec Bilgisayar 11,94 0,67 181,60 Deva Holding 24,56 1,99 175,10 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,84 -2,87 Diriteks Diriliş Tekstil 4,12 0,00 428,21 Ditaş Doğan 32,18 -3,94 238,20 DO-CO 487,00 -3,62 -13,65 Doğan Burda 22,82 -3,71 275,95 Doğan Holding 3,10 -1,27 72,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 -1,15 56,97 Doğusan 3,58 -2,45 72,12 Doğuş GMYO 8,67 -2,91 91,39 Doğuş Otomotiv 26,24 -2,24 175,63 Döktaş Dökümcülük 30,50 -1,93 -3,62 Duran Doğan Basım 10,34 -1,05 55,51 Dyo Boya 11,32 -2,41 131,02 Eczacıbaşı İlaç 7,11 1,14 94,76 Eczacıbaşı Yatırım 22,54 -1,57 134,00 Edip Gayrimenkul 2,99 -1,32 115,11 Ege Endüstri 1.615,20 -1,57 187,11 Ege Gübre 136,40 2,33 176,70 Ege Profil 31,90 -2,74 166,50 Ege Seramik 9,62 -3,12 161,52 Egeplast 25,62 104,96 Ekiz Kimya 7,25 1088,52 Emek Elektrik 4,54 -1,94 185,53 Eminiş Ambalaj 25,70 1590,79 Emlak Konut GMYO 2,17 -1,81 49,90 Enerjisa Enerji 11,34 1,25 68,35 Enka İnşaat 7,25 -0,14 29,88 Erbosan 36,48 -1,83 46,04 Ereğli Demir Çelik 13,73 -1,44 55,87 Ersu Gıda 5,04 0,60 143,48 Escort Teknoloji 6,41 -1,54 361,15 Esenboğa Elektrik 17,26 -1,88 Etiler Gıda 4,15 0,24 255,43 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 0,77 145,05 Euro Trend Yat. Ort. 3,61 -2,70 202,39 Euro Yat. Ort. 4,80 326,38 Euro Yatırım Holding 2,80 -2,10 86,67 Fade Gıda 6,55 0,77 Fenerbahçe Futbol 28,60 -4,86 97,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,67 -1,33 45,95 F-M İzmit Piston 115,90 -1,61 144,71 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,45 1,60 48,89 Ford Otosan 126,80 0,71 91,79 Formet Çelik Kapı 4,27 -3,83 42,33 Frigo Pak Gıda 23,50 3,89 235,46 Galatasaray Sportif 3,89 -3,47 91,63 Garanti Bankası 9,76 -1,11 -12,39 Garanti Faktoring 10,44 -0,57 169,77 Garanti Yat. Ort. 3,59 -1,37 260,15 Gedik Y. Men. Değ. 11,21 0,09 256,44 Gediz Ambalaj 24,86 -2,43 267,75 Gentaş 5,37 -0,74 160,43 Gersan Elektrik 6,08 -0,82 90,60 Global Men. Değ. 5,27 0,38 180,32 Global Yat. Holding 4,62 -1,07 -5,13 Good-Year 8,12 4,91 100,49 Göltaş Çimento 34,28 1,12 92,69 Gözde Girişim 7,38 1,10 43,58 GSD Denizcilik 4,94 0,20 92,97 GSD Holding 2,41 -2,03 61,74 Gübre Fabrik. 46,82 -1,47 417,92 Güler Yat. Holding 12,92 3,11 536,45 Halk GMYO 4,60 9,79 294,98 Hatay Tekstil 13,54 0,82 101,07 Hedef Girişim 8,01 -1,35 235,67 Hektaş 14,37 -0,83 79,18 HUB Girişim 17,58 -1,79 87,25 Hürriyet Gzt. 2,16 -1,82 89,47 ICBC Turkey Bank 6,46 -1,82 22,58 İdealist Danışmanlık 14,28 2,73 330,12 İdealist GMYO 6,94 -5,58 126,80 İhlas Ev Aletleri 2,09 0,97 -33,23 İhlas Gayrimenkul 1,27 -0,78 23,38 İhlas Gazetecilik 4,46 -1,33 -1,76 İhlas Holding 1,21 -2,42 32,97 İhlas Yayın Holding 1,15 -1,71 37,95 İndeks Bilgisayar 16,70 2,08 78,04 Info Yatırım 6,22 -2,05 224,84 İntema 22,08 0,82 138,44 Inveo Yatırım Holding 36,84 2,91 379,06 İpek Doğal Enerji 12,23 -0,41 58,42 İskenderun Demir Çelik 9,67 -1,83 23,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız

Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz

Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı

5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar

Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak

At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı

Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı

Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı