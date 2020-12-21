Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

21.12.2020 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,46-2,76354,84
Acıpayam Selüloz16,08-1,23154,65
Adel Kalemcilik26,00-2,6965,61
Adese Alışveriş Ticaret2,77-1,7793,94
Afyon Çimento4,662,64104,54
Ak Enerji2,20-1,79101,83
Akbank6,40-1,39-21,09
Akçansa17,584,3381,34
Akdeniz Yatırım Hold.5,72-1,21171,09
Akfen GMYO4,91-0,8121,23
Akın Tekstil27,68-1,77100,73
Akiş GMYO3,78-1,5620,67
Akmerkez GMYO64,801,49189,22
Aksa11,70-2,3467,06
Aksa Enerji7,03-1,2685,00
Aksigorta8,79-0,6862,24
Aksu Enerji13,860,07-6,79
Alarko Carrıer307,109,25414,19
Alarko GMYO21,06-0,6643,28
Alarko Holding6,90-0,1417,45
Albaraka Türk1,991,5330,07
Alcatel Lucent Teletaş28,222,84134,39
Alkim Kağıt13,52-0,37149,46
Alkim Kimya14,300,70130,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31

463,41
Altınyunus Çeşme46,18-2,98362,26
Anadolu Efes23,12-1,788,66
Anadolu Grubu Holding25,320,4843,95
Anadolu Hayat Emek.8,02-0,9931,80
Anadolu Isuzu16,951,8039,28
Anadolu Sigorta7,01-1,1368,77
Anel Elektrik3,10-2,5275,85
Arçelik29,760,6842,80
ARD Bilişim Teknolojileri45,622,24

Arena Bilgisayar33,30-1,30357,10
Armada Bilgisayar50,45-0,30207,81
Arsan Tekstil6,92-3,2293,30
Artı Yatırım Holding5,754,55609,88
Aselsan18,342,8076,65
Ata GMYO5,253,1415,89
Atakule GMYO2,520,4031,25
Atlantis Yatırım Holding4,65

365,00
Atlas Yat. Ort.1,81-2,1690,48
AvivaSA Emeklilik Hayat16,360,3722,04
Avrasya GMYO4,04-3,58167,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-3,8379,12
Avrupa Yatırım Holding5,55-0,89260,39
Ayen Enerji5,37-1,2954,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,13-0,09408,22
Aygaz14,13-0,5616,34
Bagfaş19,19-1,5414,09
Bak Ambalaj19,93-1,92173,59
Balatacılar Balatacılık7,65-1,92516,94
Bantaş Ambalaj4,58-1,51112,61
Banvit45,06-0,04142,65
Baştaş Başkent Çimento11,20-6,67332,43
Batı Çimento4,65-1,0640,48
Batısöke Çimento2,40-0,8383,21
Bayrak Taban Sanayi11,04-0,27

Bera Holding16,960,95340,52
Berkosan Yalıtım7,272,25165,33
Beşiktaş Futbol Yat.4,273,6474,29
Beyaz Filo9,994,06219,19
Bilici Yatırım6,42-0,31123,97
Bim Mağazalar73,150,9058,30
Birko Mensucat1,15

270,97
Birlik Mensucat2,87-2,71151,75
Bizim Mağazaları15,661,5641,42
Borusan Mannesmann24,988,61118,17
Borusan Yat. Paz.497,708,08730,70
Bosch Fren Sistemleri1.240,40-2,41331,02
Bossa14,574,0780,77
Brisa19,72-1,35110,26
Burçelik21,26-1,76265,92
Burçelik Vana58,25-1,69499,90
Bursa Çimento8,990,78124,56
Carrefoursa84,05-6,61217,80
Casa Emtia Petrol124,00-9,951220,55
Ceo Event Medya6,54-1,8078,58
Coca Cola İçecek62,25-0,4864,42
Cosmos Yat. Holding7,70

277,45
Credıtwest Faktorıng5,50-2,4890,97
Çelebi125,906,5126,72
Çelik Halat18,45-2,64183,85
Çemaş Döküm2,20-2,2275,51
Çemtaş14,63-1,6879,97
Çimbeton199,004,79382,31
Çimentaş31,68-2,22111,20
Çimsa18,15-1,8499,89
Çuhadaroğlu Metal7,41-2,50132,29
Dagi Giyim8,41-0,94236,40
Dagi Yatırım Holding12,00

430,97
Dardanel26,00

586,02
Datagate Bilgisayar15,261,6795,39
Demısaş Döküm6,18-2,2277,59
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,29-1,5056,36
Derimod9,871,0238,24
Derlüks Deri8,47-2,42109,35
Desa Deri9,33-0,64105,51
Despec Bilgisayar11,940,67181,60
Deva Holding24,561,99175,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-2,87

Diriteks Diriliş Tekstil4,120,00428,21
Ditaş Doğan32,18-3,94238,20
DO-CO487,00-3,62-13,65
Doğan Burda22,82-3,71275,95
Doğan Holding3,10-1,2772,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,59-1,1556,97
Doğusan3,58-2,4572,12
Doğuş GMYO8,67-2,9191,39
Doğuş Otomotiv26,24-2,24175,63
Döktaş Dökümcülük30,50-1,93-3,62
Duran Doğan Basım10,34-1,0555,51
Dyo Boya11,32-2,41131,02
Eczacıbaşı İlaç7,111,1494,76
Eczacıbaşı Yatırım22,54-1,57134,00
Edip Gayrimenkul2,99-1,32115,11
Ege Endüstri1.615,20-1,57187,11
Ege Gübre136,402,33176,70
Ege Profil31,90-2,74166,50
Ege Seramik9,62-3,12161,52
Egeplast25,62

104,96
Ekiz Kimya7,25

1088,52
Emek Elektrik4,54-1,94185,53
Eminiş Ambalaj25,70

1590,79
Emlak Konut GMYO2,17-1,8149,90
Enerjisa Enerji11,341,2568,35
Enka İnşaat7,25-0,1429,88
Erbosan36,48-1,8346,04
Ereğli Demir Çelik13,73-1,4455,87
Ersu Gıda5,040,60143,48
Escort Teknoloji6,41-1,54361,15
Esenboğa Elektrik17,26-1,88

Etiler Gıda4,150,24255,43
Euro Kapital Yat. Ort.3,930,77145,05
Euro Trend Yat. Ort.3,61-2,70202,39
Euro Yat. Ort.4,80

326,38
Euro Yatırım Holding2,80-2,1086,67
Fade Gıda6,550,77

Fenerbahçe Futbol28,60-4,8697,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,67-1,3345,95
F-M İzmit Piston115,90-1,61144,71
Fonet Bilgi Teknolojileri11,451,6048,89
Ford Otosan126,800,7191,79
Formet Çelik Kapı4,27-3,8342,33
Frigo Pak Gıda23,503,89235,46
Galatasaray Sportif3,89-3,4791,63
Garanti Bankası9,76-1,11-12,39
Garanti Faktoring10,44-0,57169,77
Garanti Yat. Ort.3,59-1,37260,15
Gedik Y. Men. Değ.11,210,09256,44
Gediz Ambalaj24,86-2,43267,75
Gentaş5,37-0,74160,43
Gersan Elektrik6,08-0,8290,60
Global Men. Değ.5,270,38180,32
Global Yat. Holding4,62-1,07-5,13
Good-Year8,124,91100,49
Göltaş Çimento34,281,1292,69
Gözde Girişim7,381,1043,58
GSD Denizcilik4,940,2092,97
GSD Holding2,41-2,0361,74
Gübre Fabrik.46,82-1,47417,92
Güler Yat. Holding12,923,11536,45
Halk GMYO4,609,79294,98
Hatay Tekstil13,540,82101,07
Hedef Girişim8,01-1,35235,67
Hektaş14,37-0,8379,18
HUB Girişim17,58-1,7987,25
Hürriyet Gzt.2,16-1,8289,47
ICBC Turkey Bank6,46-1,8222,58
İdealist Danışmanlık14,282,73330,12
İdealist GMYO6,94-5,58126,80
İhlas Ev Aletleri2,090,97-33,23
İhlas Gayrimenkul1,27-0,7823,38
İhlas Gazetecilik4,46-1,33-1,76
İhlas Holding1,21-2,4232,97
İhlas Yayın Holding1,15-1,7137,95
İndeks Bilgisayar16,702,0878,04
Info Yatırım6,22-2,05224,84
İntema22,080,82138,44
Inveo Yatırım Holding36,842,91379,06
İpek Doğal Enerji12,23-0,4158,42
İskenderun Demir Çelik9,67-1,8323,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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