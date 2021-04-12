Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,90 5,33 2,07 Acıpayam Selüloz 19,42 -3,38 13,43 Adel Kalemcilik 27,10 3,44 -20,84 Adese Gayrimenkul 2,75 -6,14 -1,79 Afyon Çimento 3,95 -1,74 -22,70 Ak Enerji 1,60 -2,44 -27,60 Akbank 4,73 -0,63 -30,01 Akçansa 18,52 -2,94 15,01 Akdeniz Yatırım Hold. 1,98 -2,94 -17,61 Akfen GMYO 3,69 -1,60 -24,07 Akın Tekstil 42,40 -3,85 33,50 Akiş GMYO 1,92 -2,04 -31,24 Akmerkez GMYO 48,50 -2,02 -24,68 Aksa 16,17 -1,94 10,83 Aksa Enerji 12,09 -1,39 62,50 Aksigorta 8,31 -2,46 -4,46 Aksu Enerji 5,94 -0,67 -21,30 Alarko Carrıer 350,30 -3,90 -4,00 Alarko GMYO 24,34 -1,22 -6,96 Alarko Holding 10,31 -0,67 19,33 Albaraka Türk 1,73 -1,14 -10,82 Alcatel Lucent Teletaş 29,10 -3,77 -1,89 Alkim Kağıt 18,87 -0,25 45,79 Alkim Kimya 17,58 1,80 20,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,02 1,00 -7,76 Altınyunus Çeşme 59,90 -2,36 19,90 Anadolu Efes 21,24 -1,94 -8,37 Anadolu Grubu Holding 21,42 -1,74 -18,59 Anadolu Hayat Emek. 9,05 -0,88 12,63 Anadolu Isuzu 18,71 -2,04 3,94 Anadolu Sigorta 6,54 -0,91 -9,42 Anel Elektrik 7,57 3,70 138,80 Arçelik 32,22 -1,95 13,22 ARD Bilişim Teknolojileri 56,45 -2,08 17,41 Arena Bilgisayar 54,10 -0,73 57,27 Armada Bilgisayar 53,20 -4,23 8,39 Arsan Tekstil 9,98 -2,06 36,90 Arzum Ev Aletleri 21,86 -1,71 -11,21 Aselsan 14,99 -0,99 -17,86 Ata GMYO 4,52 -1,74 -17,97 Atakule GMYO 2,78 -2,46 10,32 Atlantis Yatırım Holding 5,87 9,93 5,58 Atlas Yat. Ort. 1,43 -2,72 -18,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,80 -1,52 -4,46 Avrasya GMYO 3,85 -4,47 46,98 Avrasya Petrol ve Tur. 2,95 -3,28 -7,81 Avrupa Yatırım Holding 8,25 -1,55 37,50 Ayen Enerji 8,26 2,99 52,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,55 5,59 28,19 Aygaz 14,38 -2,64 1,36 Bagfaş 21,94 0,92 9,70 Bak Ambalaj 21,92 -2,23 8,51 Balatacılar Balatacılık 6,50 -6,47 -21,12 Bantaş Ambalaj 5,60 5,26 19,40 Banvit 73,10 9,76 40,58 Baştaş Başkent Çimento 12,50 -2,72 -28,04 Batı Çimento 12,68 -6,07 169,21 Batısöke Çimento 3,30 -2,08 35,25 Bayrak Taban Sanayi 9,75 -2,01 -8,11 Bera Holding 25,48 2,17 25,64 Berkosan Yalıtım 10,68 -1,11 19,73 Beşiktaş Futbol Yat. 12,29 9,93 204,21 Beyaz Filo 11,12 -4,39 9,23 Bilici Yatırım 18,33 -0,38 176,05 Bim Mağazalar 70,00 1,52 -4,81 Birko Mensucat 1,62 -10,00 45,95 Birlik Mensucat 2,50 -3,47 -27,75 Bizim Mağazaları 16,06 3,61 4,56 Borusan Mannesmann 26,32 -2,16 -5,32 Borusan Yat. Paz. 393,30 -2,50 -13,42 Bosch Fren Sistemleri 1.003,40 -1,33 -19,01 Bossa 26,10 -1,51 46,22 Brisa 26,02 -1,29 34,38 Burçelik 23,48 -1,51 11,70 Burçelik Vana 33,72 -1,58 -32,10 Bursa Çimento 3,69 -2,12 -25,87 Carrefoursa 56,40 2,73 -21,45 Casa Emtia Petrol 118,20 0,25 11,51 Ceo Event Medya 5,78 -4,46 -10,11 Coca Cola İçecek 71,35 -1,59 9,58 Cosmos Yat. Holding 11,80 -5,60 46,40 Credıtwest Faktorıng 4,00 -2,91 -31,86 Çelebi 273,90 -3,49 50,06 Çelik Halat 6,93 -2,53 -23,83 Çemaş Döküm 1,17 -2,50 -31,28 Çemtaş 16,22 -0,98 2,01 Çimbeton 296,90 -2,01 0,13 Çimentaş 33,20 -7,78 -8,19 Çimsa 20,04 -1,47 12,58 Çuhadaroğlu Metal 8,06 3,73 4,27 Dagi Giyim 2,27 -2,99 -33,36 Dagi Yatırım Holding 12,93 -3,44 0,23 Dardanel 29,22 -2,27 -12,78 Datagate Bilgisayar 15,03 -2,08 -6,70 Demısaş Döküm 7,67 -1,16 16,04 Denge Holding 6,40 -3,76 16,79 Deniz GMYO 4,22 -4,09 23,39 Derimod 11,74 1,29 20,53 Derlüks Yatırım Holding 7,15 -6,41 -18,93 Desa Deri 13,40 -1,90 37,58 Despec Bilgisayar 11,30 -0,70 -13,48 Deva Holding 31,38 6,45 30,43 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,40 -4,29 23,50 Diriteks Diriliş Tekstil 7,30 8,96 95,71 Ditaş Doğan 13,94 -3,06 7,00 DO-CO 697,80 0,40 10,76 Doğan Burda 21,04 -3,49 -6,24 Doğan Holding 3,11 -1,27 1,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,65 -1,49 13,79 Doğusan 4,54 -2,58 3,65 Doğuş GMYO 11,05 -4,33 35,25 Doğuş Otomotiv 28,76 -1,78 0,07 Döktaş Dökümcülük 27,96 -0,92 -8,69 Duran Doğan Basım 11,79 -2,56 12,39 Dyo Boya 13,17 -2,80 15,93 Eczacıbaşı İlaç 6,58 1,70 -11,80 Eczacıbaşı Yatırım 51,65 -0,67 86,19 Edip Gayrimenkul 2,83 -6,60 -14,76 Ege Endüstri 1.488,00 -2,30 -10,62 Ege Gübre 234,10 6,80 61,23 Ege Profil 31,64 -1,68 -17,26 Ege Seramik 14,55 -4,28 41,40 Egeplast 31,20 -1,89 -6,31 Ekiz Kimya 7,35 -0,81 3,09 Emek Elektrik 2,20 -5,98 -22,95 Eminiş Ambalaj 22,48 -0,97 -38,98 Emlak Konut GMYO 1,84 -2,13 -14,02 Enerjisa Enerji 10,60 -2,21 -8,07 Enka İnşaat 8,05 1,77 9,23 Erbosan 68,00 -6,59 65,85 Ereğli Demir Çelik 16,42 0,67 25,00 Ersu Gıda 4,96 5,76 0,40 Escort Teknoloji 6,30 -1,56 -4,11 Esenboğa Elektrik 36,70 -2,13 92,85 Etiler Gıda 5,56 -4,47 39,70 Euro Kapital Yat. Ort. 4,77 -0,21 23,90 Euro Trend Yat. Ort. 5,38 -9,88 49,44 Euro Yat. Ort. 4,94 -1,20 9,53 Euro Yatırım Holding 3,47 -1,42 22,18 Fade Gıda 17,61 -0,11 184,49 Fenerbahçe Futbol 31,90 -4,72 7,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,93 -4,93 -34,53 F-M İzmit Piston 136,60 -3,74 11,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,24 -0,46 16,96 Ford Otosan 184,20 -1,66 50,81 Formet Celik Kapi Sanayi 1,29 -3,01 -47,42 Frigo Pak Gıda 53,05 5,89 152,86 Galatasaray Sportif 3,64 -7,38 -10,12 Garanti Bankası 6,63 -0,15 -34,69 Garanti Faktoring 13,27 -1,34 19,23 Garanti Yat. Ort. 2,67 -3,61 -17,34 Gedik Y. Men. Değ. 20,42 -3,68 62,06 Gediz Ambalaj 34,96 -0,68 30,45 Gentaş 5,15 -3,01 -13,30 Gersan Elektrik 6,05 -1,63 -1,47 Global Men. Değ. 6,63 -3,49 10,32 Global Yat. Holding 5,04 -1,18 7,69 Good-Year 7,30 -1,88 -12,68 Göltaş Çimento 56,15 -3,19 36,09 Gözde Girişim 7,05 -0,84 -11,65 GSD Denizcilik 6,01 -1,80 19,25 GSD Holding 1,91 -2,05 -23,90 Gübre Fabrik. 69,75 -2,45 -18,94 Güler Yat. Holding 3,38 -3,15 -2,39 Halk GMYO 3,27 -1,51 2,03 Hatay Tekstil 20,10 -2,43 44,09 Hedef Girişim 5,17 -1,34 50,88 Hektaş 29,06 -1,49 52,39 HUB Girişim 15,95 -1,91 -12,36 Hürriyet Gzt. 1,73 -2,81 -17,62 ICBC Turkey Bank 5,80 -1,53 -10,77 İdealist Danışmanlık 80,00 1,27 494,35 İdealist GMYO 9,68 -6,11 42,35 İhlas Ev Aletleri 1,30 -2,26 -30,85 İhlas Gayrimenkul 1,06 -2,75 -15,20 İhlas Gazetecilik 2,63 -2,59 -35,22 İhlas Holding 0,65 -1,52 -42,10 İhlas Yayın Holding 0,79 -2,47 -30,70 İndeks Bilgisayar 30,00 -2,91 56,82 Info Yatırım 7,26 -2,55 12,56 İntema 43,00 -5,49 7,77 Inveo Yatırım Holding 122,00 -1,69 175,89 İpek Doğal Enerji 12,12 -1,22 -7,34 İskenderun Demir Çelik 12,32 -1,12 36,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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