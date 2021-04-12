Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,90
|5,33
|2,07
|Acıpayam Selüloz
|19,42
|-3,38
|13,43
|Adel Kalemcilik
|27,10
|3,44
|-20,84
|Adese Gayrimenkul
|2,75
|-6,14
|-1,79
|Afyon Çimento
|3,95
|-1,74
|-22,70
|Ak Enerji
|1,60
|-2,44
|-27,60
|Akbank
|4,73
|-0,63
|-30,01
|Akçansa
|18,52
|-2,94
|15,01
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,98
|-2,94
|-17,61
|Akfen GMYO
|3,69
|-1,60
|-24,07
|Akın Tekstil
|42,40
|-3,85
|33,50
|Akiş GMYO
|1,92
|-2,04
|-31,24
|Akmerkez GMYO
|48,50
|-2,02
|-24,68
|Aksa
|16,17
|-1,94
|10,83
|Aksa Enerji
|12,09
|-1,39
|62,50
|Aksigorta
|8,31
|-2,46
|-4,46
|Aksu Enerji
|5,94
|-0,67
|-21,30
|Alarko Carrıer
|350,30
|-3,90
|-4,00
|Alarko GMYO
|24,34
|-1,22
|-6,96
|Alarko Holding
|10,31
|-0,67
|19,33
|Albaraka Türk
|1,73
|-1,14
|-10,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,10
|-3,77
|-1,89
|Alkim Kağıt
|18,87
|-0,25
|45,79
|Alkim Kimya
|17,58
|1,80
|20,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,02
|1,00
|-7,76
|Altınyunus Çeşme
|59,90
|-2,36
|19,90
|Anadolu Efes
|21,24
|-1,94
|-8,37
|Anadolu Grubu Holding
|21,42
|-1,74
|-18,59
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|-0,88
|12,63
|Anadolu Isuzu
|18,71
|-2,04
|3,94
|Anadolu Sigorta
|6,54
|-0,91
|-9,42
|Anel Elektrik
|7,57
|3,70
|138,80
|Arçelik
|32,22
|-1,95
|13,22
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,45
|-2,08
|17,41
|Arena Bilgisayar
|54,10
|-0,73
|57,27
|Armada Bilgisayar
|53,20
|-4,23
|8,39
|Arsan Tekstil
|9,98
|-2,06
|36,90
|Arzum Ev Aletleri
|21,86
|-1,71
|-11,21
|Aselsan
|14,99
|-0,99
|-17,86
|Ata GMYO
|4,52
|-1,74
|-17,97
|Atakule GMYO
|2,78
|-2,46
|10,32
|Atlantis Yatırım Holding
|5,87
|9,93
|5,58
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-2,72
|-18,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,80
|-1,52
|-4,46
|Avrasya GMYO
|3,85
|-4,47
|46,98
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,95
|-3,28
|-7,81
|Avrupa Yatırım Holding
|8,25
|-1,55
|37,50
|Ayen Enerji
|8,26
|2,99
|52,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,55
|5,59
|28,19
|Aygaz
|14,38
|-2,64
|1,36
|Bagfaş
|21,94
|0,92
|9,70
|Bak Ambalaj
|21,92
|-2,23
|8,51
|Balatacılar Balatacılık
|6,50
|-6,47
|-21,12
|Bantaş Ambalaj
|5,60
|5,26
|19,40
|Banvit
|73,10
|9,76
|40,58
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|-2,72
|-28,04
|Batı Çimento
|12,68
|-6,07
|169,21
|Batısöke Çimento
|3,30
|-2,08
|35,25
|Bayrak Taban Sanayi
|9,75
|-2,01
|-8,11
|Bera Holding
|25,48
|2,17
|25,64
|Berkosan Yalıtım
|10,68
|-1,11
|19,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|12,29
|9,93
|204,21
|Beyaz Filo
|11,12
|-4,39
|9,23
|Bilici Yatırım
|18,33
|-0,38
|176,05
|Bim Mağazalar
|70,00
|1,52
|-4,81
|Birko Mensucat
|1,62
|-10,00
|45,95
|Birlik Mensucat
|2,50
|-3,47
|-27,75
|Bizim Mağazaları
|16,06
|3,61
|4,56
|Borusan Mannesmann
|26,32
|-2,16
|-5,32
|Borusan Yat. Paz.
|393,30
|-2,50
|-13,42
|Bosch Fren Sistemleri
|1.003,40
|-1,33
|-19,01
|Bossa
|26,10
|-1,51
|46,22
|Brisa
|26,02
|-1,29
|34,38
|Burçelik
|23,48
|-1,51
|11,70
|Burçelik Vana
|33,72
|-1,58
|-32,10
|Bursa Çimento
|3,69
|-2,12
|-25,87
|Carrefoursa
|56,40
|2,73
|-21,45
|Casa Emtia Petrol
|118,20
|0,25
|11,51
|Ceo Event Medya
|5,78
|-4,46
|-10,11
|Coca Cola İçecek
|71,35
|-1,59
|9,58
|Cosmos Yat. Holding
|11,80
|-5,60
|46,40
|Credıtwest Faktorıng
|4,00
|-2,91
|-31,86
|Çelebi
|273,90
|-3,49
|50,06
|Çelik Halat
|6,93
|-2,53
|-23,83
|Çemaş Döküm
|1,17
|-2,50
|-31,28
|Çemtaş
|16,22
|-0,98
|2,01
|Çimbeton
|296,90
|-2,01
|0,13
|Çimentaş
|33,20
|-7,78
|-8,19
|Çimsa
|20,04
|-1,47
|12,58
|Çuhadaroğlu Metal
|8,06
|3,73
|4,27
|Dagi Giyim
|2,27
|-2,99
|-33,36
|Dagi Yatırım Holding
|12,93
|-3,44
|0,23
|Dardanel
|29,22
|-2,27
|-12,78
|Datagate Bilgisayar
|15,03
|-2,08
|-6,70
|Demısaş Döküm
|7,67
|-1,16
|16,04
|Denge Holding
|6,40
|-3,76
|16,79
|Deniz GMYO
|4,22
|-4,09
|23,39
|Derimod
|11,74
|1,29
|20,53
|Derlüks Yatırım Holding
|7,15
|-6,41
|-18,93
|Desa Deri
|13,40
|-1,90
|37,58
|Despec Bilgisayar
|11,30
|-0,70
|-13,48
|Deva Holding
|31,38
|6,45
|30,43
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,40
|-4,29
|23,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,30
|8,96
|95,71
|Ditaş Doğan
|13,94
|-3,06
|7,00
|DO-CO
|697,80
|0,40
|10,76
|Doğan Burda
|21,04
|-3,49
|-6,24
|Doğan Holding
|3,11
|-1,27
|1,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|-1,49
|13,79
|Doğusan
|4,54
|-2,58
|3,65
|Doğuş GMYO
|11,05
|-4,33
|35,25
|Doğuş Otomotiv
|28,76
|-1,78
|0,07
|Döktaş Dökümcülük
|27,96
|-0,92
|-8,69
|Duran Doğan Basım
|11,79
|-2,56
|12,39
|Dyo Boya
|13,17
|-2,80
|15,93
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|1,70
|-11,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,65
|-0,67
|86,19
|Edip Gayrimenkul
|2,83
|-6,60
|-14,76
|Ege Endüstri
|1.488,00
|-2,30
|-10,62
|Ege Gübre
|234,10
|6,80
|61,23
|Ege Profil
|31,64
|-1,68
|-17,26
|Ege Seramik
|14,55
|-4,28
|41,40
|Egeplast
|31,20
|-1,89
|-6,31
|Ekiz Kimya
|7,35
|-0,81
|3,09
|Emek Elektrik
|2,20
|-5,98
|-22,95
|Eminiş Ambalaj
|22,48
|-0,97
|-38,98
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|-2,13
|-14,02
|Enerjisa Enerji
|10,60
|-2,21
|-8,07
|Enka İnşaat
|8,05
|1,77
|9,23
|Erbosan
|68,00
|-6,59
|65,85
|Ereğli Demir Çelik
|16,42
|0,67
|25,00
|Ersu Gıda
|4,96
|5,76
|0,40
|Escort Teknoloji
|6,30
|-1,56
|-4,11
|Esenboğa Elektrik
|36,70
|-2,13
|92,85
|Etiler Gıda
|5,56
|-4,47
|39,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,77
|-0,21
|23,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,38
|-9,88
|49,44
|Euro Yat. Ort.
|4,94
|-1,20
|9,53
|Euro Yatırım Holding
|3,47
|-1,42
|22,18
|Fade Gıda
|17,61
|-0,11
|184,49
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|-4,72
|7,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,93
|-4,93
|-34,53
|F-M İzmit Piston
|136,60
|-3,74
|11,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,24
|-0,46
|16,96
|Ford Otosan
|184,20
|-1,66
|50,81
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,29
|-3,01
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|53,05
|5,89
|152,86
|Galatasaray Sportif
|3,64
|-7,38
|-10,12
|Garanti Bankası
|6,63
|-0,15
|-34,69
|Garanti Faktoring
|13,27
|-1,34
|19,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,67
|-3,61
|-17,34
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,42
|-3,68
|62,06
|Gediz Ambalaj
|34,96
|-0,68
|30,45
|Gentaş
|5,15
|-3,01
|-13,30
|Gersan Elektrik
|6,05
|-1,63
|-1,47
|Global Men. Değ.
|6,63
|-3,49
|10,32
|Global Yat. Holding
|5,04
|-1,18
|7,69
|Good-Year
|7,30
|-1,88
|-12,68
|Göltaş Çimento
|56,15
|-3,19
|36,09
|Gözde Girişim
|7,05
|-0,84
|-11,65
|GSD Denizcilik
|6,01
|-1,80
|19,25
|GSD Holding
|1,91
|-2,05
|-23,90
|Gübre Fabrik.
|69,75
|-2,45
|-18,94
|Güler Yat. Holding
|3,38
|-3,15
|-2,39
|Halk GMYO
|3,27
|-1,51
|2,03
|Hatay Tekstil
|20,10
|-2,43
|44,09
|Hedef Girişim
|5,17
|-1,34
|50,88
|Hektaş
|29,06
|-1,49
|52,39
|HUB Girişim
|15,95
|-1,91
|-12,36
|Hürriyet Gzt.
|1,73
|-2,81
|-17,62
|ICBC Turkey Bank
|5,80
|-1,53
|-10,77
|İdealist Danışmanlık
|80,00
|1,27
|494,35
|İdealist GMYO
|9,68
|-6,11
|42,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,30
|-2,26
|-30,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-2,75
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|2,63
|-2,59
|-35,22
|İhlas Holding
|0,65
|-1,52
|-42,10
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-2,47
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|30,00
|-2,91
|56,82
|Info Yatırım
|7,26
|-2,55
|12,56
|İntema
|43,00
|-5,49
|7,77
|Inveo Yatırım Holding
|122,00
|-1,69
|175,89
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|-1,22
|-7,34
|İskenderun Demir Çelik
|12,32
|-1,12
|36,34
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi