Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

12.04.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,905,332,07
Acıpayam Selüloz19,42-3,3813,43
Adel Kalemcilik27,103,44-20,84
Adese Gayrimenkul2,75-6,14-1,79
Afyon Çimento3,95-1,74-22,70
Ak Enerji1,60-2,44-27,60
Akbank4,73-0,63-30,01
Akçansa18,52-2,9415,01
Akdeniz Yatırım Hold.1,98-2,94-17,61
Akfen GMYO3,69-1,60-24,07
Akın Tekstil42,40-3,8533,50
Akiş GMYO1,92-2,04-31,24
Akmerkez GMYO48,50-2,02-24,68
Aksa16,17-1,9410,83
Aksa Enerji12,09-1,3962,50
Aksigorta8,31-2,46-4,46
Aksu Enerji5,94-0,67-21,30
Alarko Carrıer350,30-3,90-4,00
Alarko GMYO24,34-1,22-6,96
Alarko Holding10,31-0,6719,33
Albaraka Türk1,73-1,14-10,82
Alcatel Lucent Teletaş29,10-3,77-1,89
Alkim Kağıt18,87-0,2545,79
Alkim Kimya17,581,8020,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,021,00-7,76
Altınyunus Çeşme59,90-2,3619,90
Anadolu Efes21,24-1,94-8,37
Anadolu Grubu Holding21,42-1,74-18,59
Anadolu Hayat Emek.9,05-0,8812,63
Anadolu Isuzu18,71-2,043,94
Anadolu Sigorta6,54-0,91-9,42
Anel Elektrik7,573,70138,80
Arçelik32,22-1,9513,22
ARD Bilişim Teknolojileri56,45-2,0817,41
Arena Bilgisayar54,10-0,7357,27
Armada Bilgisayar53,20-4,238,39
Arsan Tekstil9,98-2,0636,90
Arzum Ev Aletleri21,86-1,71-11,21
Aselsan14,99-0,99-17,86
Ata GMYO4,52-1,74-17,97
Atakule GMYO2,78-2,4610,32
Atlantis Yatırım Holding5,879,935,58
Atlas Yat. Ort.1,43-2,72-18,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,80-1,52-4,46
Avrasya GMYO3,85-4,4746,98
Avrasya Petrol ve Tur.2,95-3,28-7,81
Avrupa Yatırım Holding8,25-1,5537,50
Ayen Enerji8,262,9952,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,555,5928,19
Aygaz14,38-2,641,36
Bagfaş21,940,929,70
Bak Ambalaj21,92-2,238,51
Balatacılar Balatacılık6,50-6,47-21,12
Bantaş Ambalaj5,605,2619,40
Banvit73,109,7640,58
Baştaş Başkent Çimento12,50-2,72-28,04
Batı Çimento12,68-6,07169,21
Batısöke Çimento3,30-2,0835,25
Bayrak Taban Sanayi9,75-2,01-8,11
Bera Holding25,482,1725,64
Berkosan Yalıtım10,68-1,1119,73
Beşiktaş Futbol Yat.12,299,93204,21
Beyaz Filo11,12-4,399,23
Bilici Yatırım18,33-0,38176,05
Bim Mağazalar70,001,52-4,81
Birko Mensucat1,62-10,0045,95
Birlik Mensucat2,50-3,47-27,75
Bizim Mağazaları16,063,614,56
Borusan Mannesmann26,32-2,16-5,32
Borusan Yat. Paz.393,30-2,50-13,42
Bosch Fren Sistemleri1.003,40-1,33-19,01
Bossa26,10-1,5146,22
Brisa26,02-1,2934,38
Burçelik23,48-1,5111,70
Burçelik Vana33,72-1,58-32,10
Bursa Çimento3,69-2,12-25,87
Carrefoursa56,402,73-21,45
Casa Emtia Petrol118,200,2511,51
Ceo Event Medya5,78-4,46-10,11
Coca Cola İçecek71,35-1,599,58
Cosmos Yat. Holding11,80-5,6046,40
Credıtwest Faktorıng4,00-2,91-31,86
Çelebi273,90-3,4950,06
Çelik Halat6,93-2,53-23,83
Çemaş Döküm1,17-2,50-31,28
Çemtaş16,22-0,982,01
Çimbeton296,90-2,010,13
Çimentaş33,20-7,78-8,19
Çimsa20,04-1,4712,58
Çuhadaroğlu Metal8,063,734,27
Dagi Giyim2,27-2,99-33,36
Dagi Yatırım Holding12,93-3,440,23
Dardanel29,22-2,27-12,78
Datagate Bilgisayar15,03-2,08-6,70
Demısaş Döküm7,67-1,1616,04
Denge Holding6,40-3,7616,79
Deniz GMYO4,22-4,0923,39
Derimod11,741,2920,53
Derlüks Yatırım Holding7,15-6,41-18,93
Desa Deri13,40-1,9037,58
Despec Bilgisayar11,30-0,70-13,48
Deva Holding31,386,4530,43
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,40-4,2923,50
Diriteks Diriliş Tekstil7,308,9695,71
Ditaş Doğan13,94-3,067,00
DO-CO697,800,4010,76
Doğan Burda21,04-3,49-6,24
Doğan Holding3,11-1,271,30
Doğtaş Kelebek Mobilya2,65-1,4913,79
Doğusan4,54-2,583,65
Doğuş GMYO11,05-4,3335,25
Doğuş Otomotiv28,76-1,780,07
Döktaş Dökümcülük27,96-0,92-8,69
Duran Doğan Basım11,79-2,5612,39
Dyo Boya13,17-2,8015,93
Eczacıbaşı İlaç6,581,70-11,80
Eczacıbaşı Yatırım51,65-0,6786,19
Edip Gayrimenkul2,83-6,60-14,76
Ege Endüstri1.488,00-2,30-10,62
Ege Gübre234,106,8061,23
Ege Profil31,64-1,68-17,26
Ege Seramik14,55-4,2841,40
Egeplast31,20-1,89-6,31
Ekiz Kimya7,35-0,813,09
Emek Elektrik2,20-5,98-22,95
Eminiş Ambalaj22,48-0,97-38,98
Emlak Konut GMYO1,84-2,13-14,02
Enerjisa Enerji10,60-2,21-8,07
Enka İnşaat8,051,779,23
Erbosan68,00-6,5965,85
Ereğli Demir Çelik16,420,6725,00
Ersu Gıda4,965,760,40
Escort Teknoloji6,30-1,56-4,11
Esenboğa Elektrik36,70-2,1392,85
Etiler Gıda5,56-4,4739,70
Euro Kapital Yat. Ort.4,77-0,2123,90
Euro Trend Yat. Ort.5,38-9,8849,44
Euro Yat. Ort.4,94-1,209,53
Euro Yatırım Holding3,47-1,4222,18
Fade Gıda17,61-0,11184,49
Fenerbahçe Futbol31,90-4,727,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,93-4,93-34,53
F-M İzmit Piston136,60-3,7411,42
Fonet Bilgi Teknolojileri15,24-0,4616,96
Ford Otosan184,20-1,6650,81
Formet Celik Kapi Sanayi1,29-3,01-47,42
Frigo Pak Gıda53,055,89152,86
Galatasaray Sportif3,64-7,38-10,12
Garanti Bankası6,63-0,15-34,69
Garanti Faktoring13,27-1,3419,23
Garanti Yat. Ort.2,67-3,61-17,34
Gedik Y. Men. Değ.20,42-3,6862,06
Gediz Ambalaj34,96-0,6830,45
Gentaş5,15-3,01-13,30
Gersan Elektrik6,05-1,63-1,47
Global Men. Değ.6,63-3,4910,32
Global Yat. Holding5,04-1,187,69
Good-Year7,30-1,88-12,68
Göltaş Çimento56,15-3,1936,09
Gözde Girişim7,05-0,84-11,65
GSD Denizcilik6,01-1,8019,25
GSD Holding1,91-2,05-23,90
Gübre Fabrik.69,75-2,45-18,94
Güler Yat. Holding3,38-3,15-2,39
Halk GMYO3,27-1,512,03
Hatay Tekstil20,10-2,4344,09
Hedef Girişim5,17-1,3450,88
Hektaş29,06-1,4952,39
HUB Girişim15,95-1,91-12,36
Hürriyet Gzt.1,73-2,81-17,62
ICBC Turkey Bank5,80-1,53-10,77
İdealist Danışmanlık80,001,27494,35
İdealist GMYO9,68-6,1142,35
İhlas Ev Aletleri1,30-2,26-30,85
İhlas Gayrimenkul1,06-2,75-15,20
İhlas Gazetecilik2,63-2,59-35,22
İhlas Holding0,65-1,52-42,10
İhlas Yayın Holding0,79-2,47-30,70
İndeks Bilgisayar30,00-2,9156,82
Info Yatırım7,26-2,5512,56
İntema43,00-5,497,77
Inveo Yatırım Holding122,00-1,69175,89
İpek Doğal Enerji12,12-1,22-7,34
İskenderun Demir Çelik12,32-1,1236,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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