Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,00
|-3,85
|-9,56
|Acıpayam Selüloz
|18,13
|-3,15
|5,90
|Adel Kalemcilik
|25,00
|-2,42
|-26,97
|Adese Gayrimenkul
|2,24
|-1,75
|-20,00
|Afyon Çimento
|3,88
|-2,51
|-24,07
|Ak Enerji
|1,52
|-2,56
|-31,22
|Akbank
|4,86
|-2,21
|-28,08
|Akçansa
|17,98
|-2,65
|11,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,78
|-4,30
|-25,93
|Akfen GMYO
|3,58
|-1,38
|-26,34
|Akın Tekstil
|38,84
|-4,99
|22,29
|Akiş GMYO
|1,86
|-1,59
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|47,80
|-4,40
|-25,77
|Aksa
|14,96
|-0,99
|8,29
|Aksa Enerji
|12,95
|3,93
|74,06
|Aksigorta
|8,13
|-1,81
|-6,53
|Aksu Enerji
|5,60
|-3,11
|-25,80
|Alarko Carrıer
|327,30
|-4,38
|-10,30
|Alarko GMYO
|23,88
|-2,93
|-8,72
|Alarko Holding
|10,34
|-1,62
|19,68
|Albaraka Türk
|1,61
|-1,83
|-17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,04
|-2,30
|-5,46
|Alkim Kağıt
|17,25
|-4,11
|33,27
|Alkim Kimya
|16,59
|-2,41
|17,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|0,88
|5,02
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|-7,39
|4,08
|Anadolu Efes
|22,26
|0,45
|-3,97
|Anadolu Grubu Holding
|21,04
|-2,32
|-20,03
|Anadolu Hayat Emek.
|9,63
|-3,12
|19,84
|Anadolu Isuzu
|18,01
|-1,58
|0,06
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-1,99
|-11,50
|Anel Elektrik
|5,49
|-10,00
|73,19
|Arçelik
|30,94
|-1,96
|8,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,15
|-0,61
|18,86
|Arena Bilgisayar
|50,05
|0,22
|46,90
|Armada Bilgisayar
|50,00
|-3,66
|1,87
|Arsan Tekstil
|9,68
|-3,20
|32,78
|Arzum Ev Aletleri
|20,32
|-4,06
|-17,47
|Aselsan
|15,06
|-0,99
|-17,48
|Ata GMYO
|4,09
|-2,62
|-25,77
|Atakule GMYO
|2,61
|-3,69
|3,57
|Atlantis Yatırım Holding
|4,12
|0,49
|-25,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,72
|9,55
|-1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,76
|-1,06
|-4,69
|Avrasya GMYO
|3,12
|-3,70
|19,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,59
|-4,43
|-19,06
|Avrupa Yatırım Holding
|8,42
|-0,94
|40,33
|Ayen Enerji
|9,07
|-1,41
|67,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|16,50
|0,00
|45,37
|Aygaz
|13,41
|-1,97
|-5,47
|Bagfaş
|23,10
|1,76
|15,50
|Bak Ambalaj
|20,00
|-4,21
|-0,99
|Balatacılar Balatacılık
|6,02
|0,33
|-26,94
|Bantaş Ambalaj
|7,32
|7,17
|56,08
|Banvit
|63,15
|-1,33
|21,44
|Baştaş Başkent Çimento
|11,99
|-1,64
|-30,97
|Batı Çimento
|13,42
|-2,75
|184,93
|Batısöke Çimento
|3,01
|-3,83
|23,36
|Bayrak Taban Sanayi
|9,06
|-0,77
|-14,61
|Bera Holding
|27,46
|-1,44
|35,40
|Berkosan Yalıtım
|9,80
|-3,45
|9,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,62
|-9,92
|162,87
|Beyaz Filo
|9,76
|-2,98
|-4,13
|Bilici Yatırım
|19,50
|0,31
|193,67
|Bim Mağazalar
|67,85
|-1,24
|-7,73
|Birko Mensucat
|1,38
|-1,43
|24,32
|Birlik Mensucat
|2,25
|0,00
|-34,97
|Bizim Mağazaları
|14,73
|-2,26
|-4,10
|Borusan Mannesmann
|24,90
|-2,35
|-10,43
|Borusan Yat. Paz.
|366,60
|-3,80
|-19,30
|Bosch Fren Sistemleri
|923,90
|-2,52
|-25,43
|Bossa
|28,10
|-3,04
|57,42
|Brisa
|24,82
|0,32
|28,18
|Burçelik
|21,92
|-2,49
|4,28
|Burçelik Vana
|29,00
|-3,46
|-41,60
|Bursa Çimento
|3,80
|1,60
|-23,66
|Carrefoursa
|48,66
|-3,36
|-32,23
|Casa Emtia Petrol
|107,00
|-8,08
|0,94
|Ceo Event Medya
|7,26
|-1,36
|12,91
|Coca Cola İçecek
|70,85
|-0,91
|8,81
|Cosmos Yat. Holding
|12,50
|4,17
|55,09
|Credıtwest Faktorıng
|3,81
|-3,05
|-35,09
|Çelebi
|231,20
|-2,49
|26,67
|Çelik Halat
|6,59
|-3,09
|-27,56
|Çemaş Döküm
|1,16
|-3,33
|-31,87
|Çemtaş
|16,70
|-2,34
|5,02
|Çimbeton
|244,30
|-8,91
|-17,61
|Çimentaş
|32,80
|-2,09
|-9,29
|Çimsa
|20,76
|0,10
|16,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,36
|-2,26
|-4,79
|Dagi Giyim
|2,06
|-0,48
|-39,53
|Dagi Yatırım Holding
|11,79
|-3,76
|-8,60
|Dardanel
|24,36
|-3,33
|-27,28
|Datagate Bilgisayar
|14,42
|-2,37
|-10,49
|Demısaş Döküm
|7,48
|-0,80
|13,16
|Denge Holding
|5,95
|0,68
|8,58
|Deniz GMYO
|1,86
|-3,12
|0,97
|Derimod
|10,45
|-6,61
|7,29
|Derlüks Yatırım Holding
|6,72
|-5,35
|-23,81
|Desa Deri
|14,48
|6,55
|48,67
|Despec Bilgisayar
|11,09
|-2,80
|-15,08
|Deva Holding
|29,64
|-0,60
|23,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,47
|-3,33
|14,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,00
|-7,69
|60,86
|Ditaş Doğan
|13,89
|-0,36
|6,61
|DO-CO
|721,10
|0,75
|14,46
|Doğan Burda
|21,56
|6,00
|-3,92
|Doğan Holding
|3,11
|-1,89
|1,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|1,91
|14,64
|Doğusan
|4,12
|-0,24
|-5,94
|Doğuş GMYO
|9,90
|-3,88
|21,18
|Doğuş Otomotiv
|28,70
|-1,24
|-0,14
|Döktaş Dökümcülük
|26,12
|-7,05
|-14,70
|Duran Doğan Basım
|11,78
|-1,01
|12,30
|Dyo Boya
|12,38
|-2,90
|8,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,58
|0,46
|-11,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|45,02
|-3,10
|62,29
|Edip Gayrimenkul
|2,27
|-7,35
|-31,63
|Ege Endüstri
|1.386,40
|-2,35
|-16,73
|Ege Gübre
|267,90
|9,04
|84,50
|Ege Profil
|30,50
|-1,42
|-20,24
|Ege Seramik
|13,29
|-3,97
|29,15
|Egeplast
|27,72
|-1,00
|-16,76
|Ekiz Kimya
|6,50
|-0,15
|-8,84
|Emek Elektrik
|2,07
|-3,27
|-27,50
|Eminiş Ambalaj
|21,00
|4,27
|-43,00
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|-1,59
|-13,08
|Enerjisa Enerji
|10,38
|-0,95
|-9,98
|Enka İnşaat
|7,94
|-1,98
|12,76
|Erbosan
|70,30
|1,81
|71,46
|Ereğli Demir Çelik
|18,25
|-0,49
|38,93
|Ersu Gıda
|4,44
|-3,48
|-10,12
|Escort Teknoloji
|5,90
|-3,59
|-10,20
|Esenboğa Elektrik
|34,00
|-3,77
|78,70
|Etiler Gıda
|5,80
|0,00
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,17
|-2,80
|8,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,89
|2,64
|8,06
|Euro Yat. Ort.
|4,43
|-3,06
|-1,77
|Euro Yatırım Holding
|3,65
|-0,27
|28,52
|Fade Gıda
|16,94
|-1,91
|173,67
|Fenerbahçe Futbol
|31,90
|10,00
|7,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,81
|-2,69
|-38,60
|F-M İzmit Piston
|126,80
|-3,79
|3,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,85
|-2,24
|13,97
|Ford Otosan
|177,80
|-4,00
|45,57
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,14
|-4,20
|-53,53
|Frigo Pak Gıda
|39,64
|-3,03
|88,94
|Galatasaray Sportif
|3,59
|9,79
|-11,36
|Garanti Bankası
|7,12
|-2,20
|-29,86
|Garanti Faktoring
|12,33
|-0,72
|10,78
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|-1,56
|-21,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,57
|-3,41
|57,25
|Gediz Ambalaj
|33,12
|-3,94
|23,58
|Gentaş
|5,02
|-2,90
|-15,49
|Gersan Elektrik
|5,74
|-2,71
|-6,51
|Global Men. Değ.
|6,09
|-3,33
|1,33
|Global Yat. Holding
|4,54
|-4,02
|-2,99
|Good-Year
|7,20
|-1,10
|-13,88
|Göltaş Çimento
|54,60
|-1,97
|32,33
|Gözde Girişim
|6,87
|0,29
|-13,91
|GSD Denizcilik
|5,31
|-6,68
|5,36
|GSD Holding
|1,79
|-4,79
|-28,69
|Gübre Fabrik.
|67,50
|-0,95
|-21,56
|Güler Yat. Holding
|2,92
|-2,34
|-15,67
|Halk GMYO
|3,38
|-1,74
|5,46
|Hatay Tekstil
|19,70
|-3,34
|41,22
|Hedef Girişim
|4,73
|-3,47
|38,04
|Hektaş
|30,10
|1,55
|57,84
|HUB Girişim
|15,13
|-1,56
|-16,87
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|-2,38
|-21,90
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|-2,11
|-14,31
|İdealist Danışmanlık
|75,00
|9,49
|457,21
|İdealist GMYO
|8,19
|-0,61
|20,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,24
|-2,36
|-34,04
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|-2,78
|-16,00
|İhlas Gazetecilik
|2,29
|-2,14
|-43,60
|İhlas Holding
|0,63
|-1,56
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-2,60
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|30,64
|0,72
|60,17
|Info Yatırım
|6,91
|-3,89
|7,13
|İntema
|34,10
|-7,14
|-14,54
|Inveo Yatırım Holding
|104,80
|-7,34
|137,00
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|0,41
|-5,28
|İskenderun Demir Çelik
|14,10
|2,25
|56,04
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi