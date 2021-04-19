Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,00 -3,85 -9,56 Acıpayam Selüloz 18,13 -3,15 5,90 Adel Kalemcilik 25,00 -2,42 -26,97 Adese Gayrimenkul 2,24 -1,75 -20,00 Afyon Çimento 3,88 -2,51 -24,07 Ak Enerji 1,52 -2,56 -31,22 Akbank 4,86 -2,21 -28,08 Akçansa 17,98 -2,65 11,66 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 -4,30 -25,93 Akfen GMYO 3,58 -1,38 -26,34 Akın Tekstil 38,84 -4,99 22,29 Akiş GMYO 1,86 -1,59 -33,39 Akmerkez GMYO 47,80 -4,40 -25,77 Aksa 14,96 -0,99 8,29 Aksa Enerji 12,95 3,93 74,06 Aksigorta 8,13 -1,81 -6,53 Aksu Enerji 5,60 -3,11 -25,80 Alarko Carrıer 327,30 -4,38 -10,30 Alarko GMYO 23,88 -2,93 -8,72 Alarko Holding 10,34 -1,62 19,68 Albaraka Türk 1,61 -1,83 -17,01 Alcatel Lucent Teletaş 28,04 -2,30 -5,46 Alkim Kağıt 17,25 -4,11 33,27 Alkim Kimya 16,59 -2,41 17,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 0,88 5,02 Altınyunus Çeşme 52,00 -7,39 4,08 Anadolu Efes 22,26 0,45 -3,97 Anadolu Grubu Holding 21,04 -2,32 -20,03 Anadolu Hayat Emek. 9,63 -3,12 19,84 Anadolu Isuzu 18,01 -1,58 0,06 Anadolu Sigorta 6,39 -1,99 -11,50 Anel Elektrik 5,49 -10,00 73,19 Arçelik 30,94 -1,96 8,72 ARD Bilişim Teknolojileri 57,15 -0,61 18,86 Arena Bilgisayar 50,05 0,22 46,90 Armada Bilgisayar 50,00 -3,66 1,87 Arsan Tekstil 9,68 -3,20 32,78 Arzum Ev Aletleri 20,32 -4,06 -17,47 Aselsan 15,06 -0,99 -17,48 Ata GMYO 4,09 -2,62 -25,77 Atakule GMYO 2,61 -3,69 3,57 Atlantis Yatırım Holding 4,12 0,49 -25,90 Atlas Yat. Ort. 1,72 9,55 -1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,76 -1,06 -4,69 Avrasya GMYO 3,12 -3,70 19,11 Avrasya Petrol ve Tur. 2,59 -4,43 -19,06 Avrupa Yatırım Holding 8,42 -0,94 40,33 Ayen Enerji 9,07 -1,41 67,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 16,50 0,00 45,37 Aygaz 13,41 -1,97 -5,47 Bagfaş 23,10 1,76 15,50 Bak Ambalaj 20,00 -4,21 -0,99 Balatacılar Balatacılık 6,02 0,33 -26,94 Bantaş Ambalaj 7,32 7,17 56,08 Banvit 63,15 -1,33 21,44 Baştaş Başkent Çimento 11,99 -1,64 -30,97 Batı Çimento 13,42 -2,75 184,93 Batısöke Çimento 3,01 -3,83 23,36 Bayrak Taban Sanayi 9,06 -0,77 -14,61 Bera Holding 27,46 -1,44 35,40 Berkosan Yalıtım 9,80 -3,45 9,87 Beşiktaş Futbol Yat. 10,62 -9,92 162,87 Beyaz Filo 9,76 -2,98 -4,13 Bilici Yatırım 19,50 0,31 193,67 Bim Mağazalar 67,85 -1,24 -7,73 Birko Mensucat 1,38 -1,43 24,32 Birlik Mensucat 2,25 0,00 -34,97 Bizim Mağazaları 14,73 -2,26 -4,10 Borusan Mannesmann 24,90 -2,35 -10,43 Borusan Yat. Paz. 366,60 -3,80 -19,30 Bosch Fren Sistemleri 923,90 -2,52 -25,43 Bossa 28,10 -3,04 57,42 Brisa 24,82 0,32 28,18 Burçelik 21,92 -2,49 4,28 Burçelik Vana 29,00 -3,46 -41,60 Bursa Çimento 3,80 1,60 -23,66 Carrefoursa 48,66 -3,36 -32,23 Casa Emtia Petrol 107,00 -8,08 0,94 Ceo Event Medya 7,26 -1,36 12,91 Coca Cola İçecek 70,85 -0,91 8,81 Cosmos Yat. Holding 12,50 4,17 55,09 Credıtwest Faktorıng 3,81 -3,05 -35,09 Çelebi 231,20 -2,49 26,67 Çelik Halat 6,59 -3,09 -27,56 Çemaş Döküm 1,16 -3,33 -31,87 Çemtaş 16,70 -2,34 5,02 Çimbeton 244,30 -8,91 -17,61 Çimentaş 32,80 -2,09 -9,29 Çimsa 20,76 0,10 16,63 Çuhadaroğlu Metal 7,36 -2,26 -4,79 Dagi Giyim 2,06 -0,48 -39,53 Dagi Yatırım Holding 11,79 -3,76 -8,60 Dardanel 24,36 -3,33 -27,28 Datagate Bilgisayar 14,42 -2,37 -10,49 Demısaş Döküm 7,48 -0,80 13,16 Denge Holding 5,95 0,68 8,58 Deniz GMYO 1,86 -3,12 0,97 Derimod 10,45 -6,61 7,29 Derlüks Yatırım Holding 6,72 -5,35 -23,81 Desa Deri 14,48 6,55 48,67 Despec Bilgisayar 11,09 -2,80 -15,08 Deva Holding 29,64 -0,60 23,20 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,47 -3,33 14,93 Diriteks Diriliş Tekstil 6,00 -7,69 60,86 Ditaş Doğan 13,89 -0,36 6,61 DO-CO 721,10 0,75 14,46 Doğan Burda 21,56 6,00 -3,92 Doğan Holding 3,11 -1,89 1,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 1,91 14,64 Doğusan 4,12 -0,24 -5,94 Doğuş GMYO 9,90 -3,88 21,18 Doğuş Otomotiv 28,70 -1,24 -0,14 Döktaş Dökümcülük 26,12 -7,05 -14,70 Duran Doğan Basım 11,78 -1,01 12,30 Dyo Boya 12,38 -2,90 8,98 Eczacıbaşı İlaç 6,58 0,46 -11,80 Eczacıbaşı Yatırım 45,02 -3,10 62,29 Edip Gayrimenkul 2,27 -7,35 -31,63 Ege Endüstri 1.386,40 -2,35 -16,73 Ege Gübre 267,90 9,04 84,50 Ege Profil 30,50 -1,42 -20,24 Ege Seramik 13,29 -3,97 29,15 Egeplast 27,72 -1,00 -16,76 Ekiz Kimya 6,50 -0,15 -8,84 Emek Elektrik 2,07 -3,27 -27,50 Eminiş Ambalaj 21,00 4,27 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,86 -1,59 -13,08 Enerjisa Enerji 10,38 -0,95 -9,98 Enka İnşaat 7,94 -1,98 12,76 Erbosan 70,30 1,81 71,46 Ereğli Demir Çelik 18,25 -0,49 38,93 Ersu Gıda 4,44 -3,48 -10,12 Escort Teknoloji 5,90 -3,59 -10,20 Esenboğa Elektrik 34,00 -3,77 78,70 Etiler Gıda 5,80 0,00 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,17 -2,80 8,31 Euro Trend Yat. Ort. 3,89 2,64 8,06 Euro Yat. Ort. 4,43 -3,06 -1,77 Euro Yatırım Holding 3,65 -0,27 28,52 Fade Gıda 16,94 -1,91 173,67 Fenerbahçe Futbol 31,90 10,00 7,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,81 -2,69 -38,60 F-M İzmit Piston 126,80 -3,79 3,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,85 -2,24 13,97 Ford Otosan 177,80 -4,00 45,57 Formet Celik Kapi Sanayi 1,14 -4,20 -53,53 Frigo Pak Gıda 39,64 -3,03 88,94 Galatasaray Sportif 3,59 9,79 -11,36 Garanti Bankası 7,12 -2,20 -29,86 Garanti Faktoring 12,33 -0,72 10,78 Garanti Yat. Ort. 2,52 -1,56 -21,98 Gedik Y. Men. Değ. 19,57 -3,41 57,25 Gediz Ambalaj 33,12 -3,94 23,58 Gentaş 5,02 -2,90 -15,49 Gersan Elektrik 5,74 -2,71 -6,51 Global Men. Değ. 6,09 -3,33 1,33 Global Yat. Holding 4,54 -4,02 -2,99 Good-Year 7,20 -1,10 -13,88 Göltaş Çimento 54,60 -1,97 32,33 Gözde Girişim 6,87 0,29 -13,91 GSD Denizcilik 5,31 -6,68 5,36 GSD Holding 1,79 -4,79 -28,69 Gübre Fabrik. 67,50 -0,95 -21,56 Güler Yat. Holding 2,92 -2,34 -15,67 Halk GMYO 3,38 -1,74 5,46 Hatay Tekstil 19,70 -3,34 41,22 Hedef Girişim 4,73 -3,47 38,04 Hektaş 30,10 1,55 57,84 HUB Girişim 15,13 -1,56 -16,87 Hürriyet Gzt. 1,64 -2,38 -21,90 ICBC Turkey Bank 5,57 -2,11 -14,31 İdealist Danışmanlık 75,00 9,49 457,21 İdealist GMYO 8,19 -0,61 20,44 İhlas Ev Aletleri 1,24 -2,36 -34,04 İhlas Gayrimenkul 1,05 -2,78 -16,00 İhlas Gazetecilik 2,29 -2,14 -43,60 İhlas Holding 0,63 -1,56 -43,88 İhlas Yayın Holding 0,75 -2,60 -34,21 İndeks Bilgisayar 30,64 0,72 60,17 Info Yatırım 6,91 -3,89 7,13 İntema 34,10 -7,14 -14,54 Inveo Yatırım Holding 104,80 -7,34 137,00 İpek Doğal Enerji 12,39 0,41 -5,28 İskenderun Demir Çelik 14,10 2,25 56,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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