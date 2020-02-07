Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|253.000,00
|52,57
|İş Bankası (B)
|48.999,80
|0,00
|62,36
|İş Bankası (C)
|7,53
|0,00
|17,47
|İş Bankası (Kur.)
|386.525,00
|10,44
|84,06
|İş Fin.Kir.
|4,47
|0,00
|17,63
|İş Girişim
|5,58
|1,82
|46,84
|İş GMYO
|1,93
|0,00
|9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,23
|1,95
|16,22
|İş Yat. Ort.
|2,15
|0,47
|16,85
|İşbir Holding
|571,00
|3,84
|32,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|0,00
|16,13
|İttifak Holding
|3,43
|-0,58
|-7,80
|İz Hayvancılık Tarım
|3,10
|-7,46
|18,48
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|-0,09
|33,09
|İzmir Fırça
|2,15
|5,91
|19,44
|Jantsa Jant Sanayi
|61,55
|-0,16
|5,57
|Kafein Yazılım
|15,69
|-1,13
|40,84
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|-2,21
|28,10
|Kaplamin
|5,50
|-0,18
|-0,90
|Kardemir (A)
|2,91
|0,34
|9,81
|Kardemir (B)
|2,91
|0,34
|10,23
|Kardemir (D)
|2,94
|0,00
|10,53
|Karel Elektronik
|18,81
|0,11
|29,46
|Karsan Otomotiv
|1,84
|-1,60
|16,46
|Karsu Tekstil
|3,43
|2,39
|5,86
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,81
|9,97
|15,12
|Kartonsan
|496,40
|1,66
|27,31
|Katmerciler Ekipman
|4,50
|0,00
|17,19
|Kent Gıda
|205,70
|0,00
|17,01
|Kerevitaş Gıda
|3,83
|6,98
|17,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Kiler GMYO
|4,06
|1,00
|7,12
|Klimasan Klima
|22,92
|1,42
|3,80
|Koç Holding
|20,32
|1,50
|0,00
|Konfrut Gıda
|9,36
|4,82
|19,69
|Konya Çimento
|282,00
|1,04
|3,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,62
|2,45
|11,77
|Koza Altın
|78,55
|1,55
|6,08
|Koza Madencilik
|11,05
|1,75
|10,17
|Körfez GMYO
|3,19
|-0,62
|33,47
|Kristal Kola
|2,15
|1,42
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|18,60
|-0,91
|46,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,80
|-2,75
|4,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,10
|0,00
|27,27
|Kütahya Porselen
|9,44
|-0,21
|42,60
|Lider Faktoring
|4,93
|-1,00
|34,33
|Link Bilgisayar
|33,78
|14,43
|86,12
|Logo Yazılım
|68,80
|-1,71
|13,16
|Lokman Hekim Sağlık
|6,36
|1,92
|10,03
|Lüks Kadife
|12,30
|2,59
|42,36
|Makina Takım
|2,24
|1,36
|19,15
|Mardin Çimento
|5,64
|1,08
|-4,73
|Marka Yatırım Holding
|1,60
|-1,84
|35,59
|Marmaris Altınyunus
|92,10
|1,21
|29,72
|Marshall
|48,52
|0,17
|2,06
|Martı GMYO
|1,47
|-1,34
|45,54
|Martı Otel
|1,19
|-0,83
|30,77
|Mavi Giyim
|59,35
|-0,42
|2,50
|Mazhar Zorlu Holding
|15,58
|-0,57
|28,87
|Mega Polietilen
|2,58
|0,00
|17,27
|Menderes Tekstil
|1,54
|0,65
|17,56
|Mensa
|0,39
|0,00
|21,88
|Merit Turizm
|24,00
|-0,83
|23,46
|Merko Gıda
|1,30
|2,36
|23,81
|Metal Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|8,79
|Metemtur Otelcilik
|2,02
|0,00
|13,48
|Metro Holding
|1,48
|0,68
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|0,43
|19,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,35
|0,00
|-34,11
|Migros Ticaret
|26,82
|0,45
|10,73
|Milpa
|2,94
|0,00
|34,25
|Mistral GMYO
|2,21
|0,45
|16,93
|MLP Sağlık
|18,54
|0,43
|15,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,02
|-1,92
|-10,53
|Mondi Tire Kutsan
|8,68
|2,36
|109,66
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,13
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,21
|-9,94
|35,30
|Net Holding
|2,50
|0,40
|-3,85
|Netaş Telekom.
|15,21
|-0,20
|16,46
|Niğbaş Niğde Beton
|5,60
|0,90
|-9,68
|Nuh Çimento
|11,85
|0,51
|-0,25
|Nurol GMYO
|4,44
|0,00
|24,37
|Odaş Elektrik
|2,27
|0,89
|57,02
|Olmuksan-IP
|4,46
|-0,22
|74,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,12
|0,00
|23,39
|Orma Orman Mahsulleri
|5,39
|-1,28
|95,29
|Osmanlı Menkul
|7,79
|2,50
|85,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,45
|33,93
|Otokar
|160,70
|0,88
|1,07
|Oyak Yat. Ort.
|2,52
|0,00
|8,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,46
|-1,97
|7,27
|Özak GMYO
|3,39
|1,80
|31,91
|Özbal Çelik Boru
|2,34
|0,00
|40,12
|Özderici GMYO
|1,96
|1,03
|24,84
|Özerden Plastik
|2,70
|0,00
|18,42
|Panora GMYO
|6,35
|0,79
|2,42
|Papilon Savunma
|10,96
|0,27
|41,42
|Park Elek.Madencilik
|3,59
|-0,83
|17,70
|Parsan
|18,40
|0,11
|8,62
|Pegasus
|70,20
|-2,16
|-18,75
|Peker GMYO
|3,12
|0,97
|-0,32
|Penguen Gıda
|3,66
|1,95
|76,81
|Pera GMYO
|1,23
|0,82
|30,85
|Pergamon Dış Ticaret
|10,23
|-0,58
|27,56
|Petkim
|4,17
|-0,48
|9,45
|Petrokent Turizm
|206,40
|0,88
|61,12
|Pınar Et ve Un
|10,69
|0,00
|16,58
|Pınar Su
|3,10
|2,31
|33,62
|Pınar Süt
|14,38
|-0,07
|13,50
|Plastikkart
|9,66
|0,52
|4,21
|Polisan Holding
|3,40
|0,89
|12,21
|Politeknik Metal
|77,65
|0,19
|0,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,13
|1,18
|19,30
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.154,60
|0,02
|4,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,00
|4,47
|12,32
|QNB Finansbank
|50,00
|-2,91
|33,33
|Ral Yatırım Holding
|6,77
|4,15
|-0,44
|Ray Sigorta
|4,72
|-3,48
|38,01
|Reysaş GMYO
|10,34
|8,84
|125,27
|Reysaş Lojistik
|10,23
|6,56
|133,56
|Rhea Girişim
|1,76
|2,92
|47,90
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|0,00
|7,73
|Royal Halı
|2,10
|-4,55
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|2,49
|0,40
|7,33
|Sabancı Holding
|10,21
|-1,64
|7,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,91
|3,19
|33,49
|Salix Yatırım Holding
|7,00
|-4,63
|-2,91
|Sanel Mühendislik
|3,92
|0,26
|-3,21
|Sanifoam Sünger
|5,95
|0,85
|19,00
|Sanko Pazarlama
|8,01
|-0,12
|3,49
|Saray Matbaacılık
|2,99
|-1,32
|67,04
|Sarkuysan
|6,07
|-0,82
|25,67
|Sasa Polyester
|9,28
|0,43
|20,05
|Say Reklamcılık
|2,70
|-1,46
|20,54
|Sekuro Plastik
|5,67
|1,80
|5,78
|Selçuk Ecza Deposu
|7,67
|-1,16
|25,74
|Selçuk Gıda
|1,78
|-0,56
|3,49
|Senkron Güvenlik
|3,04
|1,00
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|-1,36
|-8,81
|Servet GMYO
|12,60
|-0,79
|48,24
|Seyitler Kimya
|7,25
|-0,14
|6,77
|Silverline Endüstri
|3,26
|3,16
|50,93
|Sinpaş GMYO
|1,31
|-1,50
|12,93
|Smartiks Yazılım
|10,90
|-0,27
|11,11
|Soda Sanayii
|6,51
|2,04
|5,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,00
|0,00
|43,30
|Söktaş
|4,18
|1,46
|57,74
|Sönmez Filament
|6,76
|2,11
|38,52
|Sönmez Pamuklu
|7,11
|0,57
|44,51
|Sumaş Suni Tahta
|10,70
|-4,80
|8,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,96
|0,00
|3,77
|Şekerbank
|1,42
|0,00
|8,40
|Şişe Cam
|5,63
|0,72
|6,83
|Şok Marketler
|10,37
|-0,29
|-3,62
|T. Halk Bankası
|7,29
|0,00
|23,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,98
|-0,04
|3,17
|T.S.K.B.
|1,39
|0,72
|14,88
|T.Tuborg
|16,00
|-0,99
|34,45
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|6,73
|Tat Gıda
|7,95
|3,65
|26,39
|TAV Havalimanları
|27,38
|-1,08
|-6,17
|Taze Kuru Gıda
|7,49
|1,22
|3,45
|Tek-Art Turizm
|1,70
|-3,41
|34,92
|Tekfen Holding
|19,32
|-0,05
|0,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,38
|2,29
|123,33
|Temapol Polimer Plastik
|6,34
|0,48
|21,46
|TGS Dış Ticaret
|6,35
|-1,55
|35,97
|Tofaş Oto. Fab.
|26,66
|-0,52
|-0,74
|Torunlar GMYO
|3,08
|0,65
|12,00
|Trabzon Liman
|11,85
|-0,67
|11,16
|Trabzonspor Sportif
|3,18
|1,92
|47,91
|Trakya Cam
|4,04
|-0,25
|15,43
|Trend GMYO
|2,83
|-1,74
|28,64
|TSKB GMYO
|2,00
|-2,91
|49,25
|Tuğçelik
|4,89
|2,95
|23,80
|Tukaş
|16,25
|1,82
|31,58
|Turcas Petrol
|3,40
|0,00
|27,34
|Turkcell
|14,40
|0,14
|4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,37
|0,68
|14,98
|Tüpraş
|113,80
|0,26
|-10,25
|Türk Hava Yolları
|14,63
|-0,75
|1,18
|Türk Prysmian Kablo
|4,46
|0,68
|71,54
|Türk Telekom
|7,95
|0,38
|7,87
|Türk Traktör
|63,00
|0,24
|13,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,90
|-0,18
|6,90
|Ufuk Yatırım
|4,85
|-2,81
|87,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,57
|0,00
|21,23
|Ulusoy Elektrik
|34,00
|-3,46
|27,82
|Ulusoy Un Sanayi
|4,13
|-0,24
|8,12
|Umpaş Holding
|0,61
|0,00
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,89
|0,00
|11,83
|Utopya Turizm
|6,34
|0,16
|28,86
|Uzertaş Boya
|2,27
|0,44
|2,25
|Ülker Bisküvi
|24,14
|0,08
|7,96
|Ünye Çimento
|5,38
|-0,92
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|2,50
|-0,40
|3,31
|Vakıf GMYO
|2,82
|-0,35
|14,17
|Vakıf Yat. Ort.
|2,47
|-0,40
|6,01
|Vakıflar Bankası
|6,69
|-0,74
|21,42
|Vakko Tekstil
|5,88
|-1,01
|29,52
|Vanet Gıda
|1,47
|-2,00
|2,80
|Verusa Holding
|21,38
|0,28
|15,19
|Verusaturk Girisim
|7,28
|0,97
|35,06
|Vestel
|16,47
|1,23
|30,51
|Vestel Beyaz Eşya
|26,26
|-1,72
|21,57
|Viking Kağıt
|3,87
|-1,53
|106,95
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,92
|0,00
|20,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,15
|0,00
|27,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,20
|0,12
|30,78
|Yataş
|9,33
|2,75
|27,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,31
|-1,70
|43,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,56
|0,00
|-3,46
|Yeşil GMYO
|0,71
|0,00
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,75
|-1,32
|13,64
|Yeşil Yatırım Holding
|11,34
|0,35
|0,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.639,00
|0,00
|23,57
|Yonga Mobilya
|8,65
|0,00
|-6,39
|Yükselen Çelik
|8,23
|1,98
|34,26
|Yünsa
|14,48
|-1,56
|43,51
|Zorlu Enerji
|1,71
|0,00
|4,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)