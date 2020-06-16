Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|58.900,00
|2,08
|95,16
|İş Bankası (C)
|5,16
|1,38
|-19,50
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,99
|1,53
|5,00
|İş Girişim
|7,30
|0,55
|92,11
|İş GMYO
|1,94
|3,74
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|6,07
|2,02
|50,74
|İş Yat. Ort.
|2,56
|1,59
|58,87
|İşbir Holding
|939,70
|-10,00
|118,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|9,76
|45,16
|İttifak Holding
|3,10
|-0,96
|-16,67
|İz Hayvancılık Tarım
|6,25
|0,81
|138,87
|İzmir Demir Çelik
|14,30
|1,06
|74,60
|İzmir Fırça
|2,23
|1,36
|23,89
|Jantsa Jant Sanayi
|73,15
|2,16
|37,53
|Kafein Yazılım
|16,43
|3,92
|47,94
|Kapital Yat. Holding
|3,65
|7,35
|50,83
|Kaplamin
|8,61
|1,29
|55,14
|Kardemir (A)
|2,84
|1,43
|7,17
|Kardemir (B)
|2,74
|0,74
|3,79
|Kardemir (D)
|2,76
|1,47
|3,76
|Karel Elektronik
|15,26
|2,28
|5,02
|Karsan Otomotiv
|2,39
|7,17
|51,27
|Karsu Tekstil
|3,46
|0,00
|6,79
|Kartonsan
|454,90
|1,54
|17,75
|Katmerciler Ekipman
|4,67
|6,86
|21,61
|Kent Gıda
|481,20
|1,99
|173,72
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|5,29
|40,49
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,28
|4,14
|12,93
|Klimasan Klima
|16,89
|2,86
|-23,51
|Koç Holding
|17,44
|0,98
|-12,84
|Konfrut Gıda
|10,06
|1,41
|28,64
|Konya Çimento
|273,90
|1,07
|0,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,53
|0,97
|-1,46
|Koza Altın
|77,15
|0,85
|4,19
|Koza Madencilik
|12,82
|0,63
|27,82
|Körfez GMYO
|3,10
|0,98
|29,71
|Kristal Kola
|2,11
|2,43
|39,74
|Kron Telekomünikasyon
|25,34
|9,98
|99,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|46,00
|-0,69
|94,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,07
|1,47
|25,45
|Kütahya Porselen
|30,48
|1,06
|360,42
|Lider Faktoring
|2,28
|3,17
|24,25
|Link Bilgisayar
|25,40
|2,01
|39,94
|Logo Yazılım
|74,40
|1,50
|22,37
|Lokman Hekim Sağlık
|7,49
|1,90
|29,58
|Lüks Kadife
|16,95
|-5,57
|96,18
|Makina Takım
|2,02
|1,00
|7,45
|Marka Yatırım Holding
|2,33
|2,19
|97,46
|Marmaris Altınyunus
|85,40
|1,49
|20,28
|Marshall
|87,95
|1,62
|85,00
|Martı GMYO
|1,51
|3,42
|49,50
|Martı Otel
|1,17
|0,00
|28,57
|Mavi Giyim
|47,18
|1,77
|-18,51
|Mazhar Zorlu Holding
|17,51
|-2,29
|44,83
|Mega Polietilen
|4,16
|1,71
|89,09
|Menderes Tekstil
|3,55
|-5,59
|170,99
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,00
|8,80
|18,31
|Merko Gıda
|1,47
|-0,68
|40,00
|Metal Gayrimenkul
|1,26
|7,69
|38,46
|Metemtur Otelcilik
|2,17
|5,34
|21,91
|Metro Holding
|1,48
|1,37
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|-0,79
|28,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|1,78
|-57,06
|Migros Ticaret
|36,20
|-0,71
|49,46
|Milpa
|4,83
|-0,41
|120,55
|Mistral GMYO
|2,95
|9,67
|56,08
|MLP Sağlık
|18,54
|0,16
|15,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,78
|1,14
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,71
|1,21
|62,08
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,85
|6,50
|48,19
|Net Holding
|2,36
|2,16
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,22
|3,27
|8,88
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|14,15
|1,36
|28,81
|Nurol GMYO
|4,31
|3,11
|20,73
|Odaş Elektrik
|2,14
|4,90
|48,02
|Olmuksan-IP
|4,38
|1,62
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,83
|1,92
|17,54
|Orma Orman Mahsulleri
|4,71
|2,61
|70,65
|Osmanlı Menkul
|7,39
|-0,27
|76,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,52
|2,86
|50,00
|Otokar
|141,10
|2,54
|-4,04
|Oyak Çimento
|6,14
|1,49
|11,68
|Oyak Yat. Ort.
|6,82
|-2,57
|195,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|0,63
|3,60
|Özak GMYO
|3,83
|9,43
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|2,65
|9,05
|64,41
|Özderici GMYO
|1,96
|4,26
|24,84
|Özerden Plastik
|2,32
|0,87
|1,75
|Panora GMYO
|5,41
|1,31
|-3,42
|Papilon Savunma
|16,68
|3,03
|116,44
|Park Elek.Madencilik
|3,64
|2,25
|19,34
|Parsan
|19,84
|2,06
|17,12
|Pegasus
|57,25
|0,88
|-33,74
|Peker GMYO
|6,48
|0,62
|107,03
|Penguen Gıda
|4,53
|0,22
|118,84
|Pera GMYO
|1,51
|9,42
|60,64
|Pergamon Dış Ticaret
|9,17
|1,10
|18,51
|Petkim
|3,97
|1,79
|4,20
|Petrokent Turizm
|176,80
|-0,11
|38,02
|Pınar Et ve Un
|18,98
|-0,26
|106,98
|Pınar Su
|6,09
|0,83
|162,50
|Pınar Süt
|18,83
|-0,37
|48,62
|Plastikkart
|12,16
|1,16
|31,18
|Polisan Holding
|3,05
|4,10
|1,07
|Politeknik Metal
|125,50
|6,09
|64,97
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|2,52
|-5,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,80
|0,09
|7,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,00
|1,49
|-20,99
|QNB Finansbank
|45,96
|1,68
|22,56
|Ral Yatırım Holding
|14,00
|-0,36
|105,88
|Ray Sigorta
|6,19
|0,81
|80,99
|Reysaş GMYO
|5,37
|5,92
|16,99
|Reysaş Lojistik
|6,39
|4,41
|45,89
|Rhea Girişim
|2,32
|1,75
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|0,00
|45,86
|Royal Halı
|2,33
|-0,43
|70,07
|RTA Laboratuvarları
|36,44
|9,96
|1470,69
|Sabancı Holding
|9,17
|1,33
|0,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|-2,20
|104,13
|Salix Yatırım Holding
|9,95
|0,20
|38,00
|Sanel Mühendislik
|5,49
|4,97
|35,56
|Sanifoam Sünger
|5,91
|1,37
|18,20
|Sanko Pazarlama
|7,74
|2,25
|0,00
|Saray Matbaacılık
|1,97
|1,55
|52,39
|Sarkuysan
|5,87
|1,38
|21,53
|Sasa Polyester
|10,84
|1,03
|40,23
|Say Reklamcılık
|3,72
|1,64
|66,07
|Sekuro Plastik
|5,51
|0,73
|2,80
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|-0,68
|46,86
|Selçuk Gıda
|3,21
|0,31
|86,63
|Senkron Güvenlik
|3,58
|-3,24
|31,14
|Serve Film Prodüksiyon
|5,90
|2,61
|271,07
|Servet GMYO
|16,72
|0,36
|96,71
|Seyitler Kimya
|10,01
|2,67
|47,42
|Silverline Endüstri
|3,29
|5,79
|52,31
|Sinpaş GMYO
|1,33
|5,56
|14,66
|Smartiks Yazılım
|9,03
|4,51
|-7,95
|Soda Sanayii
|5,92
|0,51
|-0,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,26
|0,00
|244,76
|Söktaş
|2,46
|2,50
|44,66
|Sönmez Filament
|7,52
|6,52
|54,10
|Sönmez Pamuklu
|7,92
|10,00
|60,98
|Sumaş Suni Tahta
|13,90
|4,51
|40,40
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|0,00
|-1,88
|Şekerbank
|1,29
|2,38
|-1,53
|Şişe Cam
|5,06
|1,40
|-1,21
|Şok Marketler
|13,11
|0,85
|21,84
|T. Halk Bankası
|5,54
|1,65
|-6,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,60
|4,26
|-4,59
|T.S.K.B.
|1,25
|1,63
|3,31
|T.Tuborg
|15,54
|0,45
|30,59
|Taç Tarım Ürünleri
|7,51
|1,62
|140,71
|Tat Gıda
|9,36
|0,97
|53,85
|TAV Havalimanları
|19,32
|1,20
|-28,88
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|0,59
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,55
|2,65
|23,02
|Tekfen Holding
|16,06
|2,16
|-13,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|3,31
|70,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,95
|2,36
|33,14
|TGS Dış Ticaret
|5,14
|1,58
|10,06
|Tofaş Oto. Fab.
|22,86
|1,87
|-1,90
|Torunlar GMYO
|3,20
|9,97
|16,36
|Trabzon Liman
|15,11
|3,56
|41,74
|Trabzonspor Sportif
|6,66
|9,90
|209,77
|Trakya Cam
|3,30
|1,23
|-2,68
|Trend GMYO
|3,91
|0,51
|77,73
|TSKB GMYO
|3,77
|1,07
|181,34
|Tuğçelik
|4,78
|1,92
|21,01
|Tukaş
|9,32
|2,76
|-24,53
|Turcas Petrol
|3,02
|2,37
|13,11
|Turkcell
|14,71
|1,87
|6,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,86
|3,31
|7,02
|Tüpraş
|87,20
|1,45
|-31,23
|Türk Hava Yolları
|12,67
|0,88
|-12,38
|Türk Prysmian Kablo
|4,23
|-1,17
|63,62
|Türk Telekom
|7,63
|2,01
|3,53
|Türk Traktör
|70,45
|3,83
|33,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|48,58
|2,32
|15,67
|Ufuk Yatırım
|4,76
|0,42
|84,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|8,96
|77,83
|Ulusoy Elektrik
|34,24
|0,88
|28,72
|Ulusoy Un Sanayi
|9,63
|-0,62
|152,09
|Umpaş Holding
|0,85
|-3,41
|37,10
|Uşak Seramik
|1,47
|5,00
|21,14
|Utopya Turizm
|5,93
|0,68
|20,53
|Uzertaş Boya
|4,42
|9,95
|99,10
|Ülker Bisküvi
|25,06
|3,73
|12,08
|Vakıf Fin. Kir.
|3,34
|-3,47
|38,02
|Vakıf GMYO
|2,64
|2,33
|52,51
|Vakıf Yat. Ort.
|2,68
|-0,74
|15,02
|Vakıflar Bankası
|4,77
|1,92
|-13,43
|Vakko Tekstil
|5,07
|2,01
|11,67
|Vanet Gıda
|1,61
|1,26
|12,59
|Verusa Holding
|22,02
|0,55
|18,70
|Verusaturk Girisim
|5,01
|2,04
|-4,73
|Vestel
|15,42
|4,12
|22,19
|Vestel Beyaz Eşya
|25,14
|3,54
|16,39
|Viking Kağıt
|5,02
|1,62
|168,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,28
|3,47
|35,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,16
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,59
|1,83
|68,90
|Yataş
|7,82
|3,71
|6,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,28
|3,17
|41,61
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|0,67
|0,66
|Yeşil GMYO
|1,02
|9,68
|59,38
|Yeşil Yapı
|1,21
|10,00
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|16,94
|7,76
|50,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.500,10
|0,08
|154,67
|Yonga Mobilya
|29,50
|1,03
|219,26
|Yükselen Çelik
|9,21
|2,56
|50,24
|Yünsa
|14,11
|0,50
|40,15
|Zorlu Enerji
|1,66
|5,73
|1,84
(Son)