Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Etti
Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Etti

Boşanma Aşamasındaki Eşine Ateş Etti
11.01.2026 17:29
Bursa'da Ahmet Yıldız, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki katlı bir evde meydana feci bir olay yaşandı. Ahmet Yıldız isimli şahıs, boşanma sürecinde olduğu eşi Tuğçe Yıldız'a dehşeti yaşattı.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Yıldız, tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşuları hemen durumu ekiplere bildirdi.

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tuğçe Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

TESLİM OLDU

Öte yandan Ahmet Yıldız ise olayın ardından Yiğitler Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

