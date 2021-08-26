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Boyner Grup'ta üst düzey atama - Son Dakika

Boyner Grup'ta üst düzey atama

26.08.2021 10:27
Boyner Grup'ta üst düzey atama, System.String[]

Boyner Grup'ta IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ve Omni-Channel Genel Müdürlüğüne Cengiz Gürer atandı.

Boyner Grup'ta IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ve Omni-Channel Genel Müdürlüğüne Cengiz Gürer atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, çok kanallı ve çok markalı yapısıyla hızlı-ticarette liderlik hedefi doğrultusunda organizasyon yapısında önemli bir değişiklik gerçekleştirerek Boyner Grup bünyesinde IT ve dijital dünyadan sorumlu yeni bir Başkan Yardımcılığı tesis etti.

Cengiz Gürer, 16 Ağustos itibarıyla Boyner Grup IT ve Dijitalden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü olarak atandı.

Boyner Grup'ta IT, Big Data, CRM ve tüm dijital süreçlerden sorumlu olacak Cengiz Gürer, aynı zamanda Boyner Büyük Mağazacılık Omni-Channel Genel Müdürlüğü görevini de üstlenerek morhipo.com ve boyner.com.tr'nin liderliğini yürütecek.

1990 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Executive MBA Programından mezun olan Cengiz Gürer, 2019 yılında Stanford Üniversitesi'nde Digital Business Transformation and Digital Strategy Programını tamamladı.

1993-2008 yılları arasında Digital Equipment Corporation, Compaq Computer ve Hewlett Packard Teknoloji şirketlerinde çeşitli yönetici ve uzman pozisyonlarında görev yapan Gürer, 2008-2015 yılları arasında Turkcell ICT (Information and Communication Technologies) fonksiyonunda sırası ile CRM Kıdemli Müdürü, Tarife ve Kampanyalar Kıdemli Müdürü ve Müşteri Çözüm Merkezi IT Direktörü görevlerini üstlendi. 2015 - 2017 arasında Turkcell'in Ukrayna iştiraki olan Lifecell'de CIO olarak Bilgi Teknolojileri Fonksiyonunu da yöneten Cengiz Gürer, 2017 yılından bugüne DeFacto'da CIO ve CDO görevlerini üstlenerek şirketin e-ticaret ve teknoloji ekiplerinin liderliğini yürüttü. Cengiz Gürer evli ve 1 çocuk babası.

Boyner Grup'ta üst düzey atama

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Boyner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyner Grup'ta üst düzey atama - Son Dakika


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