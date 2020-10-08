Bozcaada'da zeytin hasadı başladı, ilk zeytini ilçenin kadın kaymakamı topladı - Son Dakika

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zeytin hasadı başladı. İlk hasadı Bozcaada'nın ilk kadın kaymakamı Bahar Kaya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile birlikte yaptı.

5 yıl önce Bozcaada'ya benzer iklim özellikleri taşıdığı için dikilen İspanya'nın Katalonya bölgesine özgü Arbequina tipi zeytin ağaçları ikinci hasadını bu yıl verdi. Bozcaada'da sezonun ilk hasadında kaymakam Bahar Kaya ile ilçeye gelen Biga, Bayramiç ve Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürleri üreticilerle birlikte zeytin topladı. Kaymakam Kaya, Bozcaada'da zeytin yetiştiriciliğine destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek bereketli bir yıl olması dileğinde bulundu. - ÇANAKKALE