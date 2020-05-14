Boztepe'de asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları - Son Dakika

Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda asfalt ve yol iyileştirme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Takan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın Boztepe ziyaretinde yol çalışmalarında incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Kırşehir ve Çevreyolu caddelerine sıcak asfalt, bağlantılı olan Kervansaray Caddesi'nde ise yama ve yol iyileştirme çalışması yapıldığını aktaran Takan, mahallelerde bazı düzenlemelerin sürdüğünü ifade etti.

Sıcak asfaltın atılmasıyla ilçenin ana caddelerinin daha kullanışlı ve güzel bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Takan, şunları kaydetti:

"Çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemizin önemli bir sıkıntısı olan yol yapımında bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen CHP Kırşehir Milletvekilimiz Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu'na teşekkür ederim. 'Derman Belediyecilik' anlayışı ile her zaman Boztepe halkının yanında oldular."