Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye - Son Dakika
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Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye

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Broadcastex 2026’nın açılış konuşmasını yapan Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, dijital dönüşümün haberciliğe etkisini ve yapay zekâ destekli video çalışmalarını anlattı. Teymur, geleceğin yayıncılığında teknoloji kadar etik değerler ve güvenin de belirleyici olacağını vurguladı.

Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, yayıncılık sektörünün temsilcilerini buluşturan Broadcastex 2026’nın açılışında konuştu. Dijitalleşmenin haberciliğe etkisini anlatan Teymur, Haberler.com’un yapay zekâ destekli çalışmalarından örnekler paylaştı. 

Yayıncılık sektörünün bugününü ve geleceğini ele alan Broadcastex 2026’nın açılış konuşmasını Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur yaptı. Dört gün sürecek fuarın açılışında konuşan Teymur, medyanın geçirdiği dönüşüme ve Haberler.com’un dijital yayıncılık deneyimine değindi.

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye
HABERLER.COM YÖNETİM KURULU ÜYESİ BEHİYE TEYMUR

Haberin artık günün belirli saatlerinde televizyon ya da gazete aracılığıyla takip edilmediğini belirten Teymur, dijital platformlarla birlikte haberin okurun cebine ve günlük yaşamının içine girdiğini söyledi. Geçmişte kâğıt, matbaa ve uydu araçlarının öne çıktığını, bugün ise sunucuların, yazılımların ve dijital platformların yayıncılığın temel unsurları haline geldiğini ifade etti.

Haberin ömrünün kısaldığına dikkat çeken Teymur, haberciliğin yalnızca ilk bilgiyi aktarmakla sınırlı kalmadığını vurguladı. Okurun “Ne oldu?” sorusunun yanı sıra “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna da yanıt aradığını belirten Teymur, “Haber artık durağan bir metin değil, yaşayan bir hikâye” dedi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ VİDEO ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Haberler.com’un reels ve shorts içeriklerinden örnekler veren Teymur, 90’lı yılların ana haber bültenlerinin anlatım gücünü yapay zekâ destekli seslendirmeyle kısa ve dikey videolara taşıdıklarını anlattı. Metin, görüntü, müzik ve sesi bir araya getirerek haberleri yeni nesil izleyicilere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Teymur, amaçlarının yalnızca daha hızlı içerik üretmek olmadığını belirterek teknolojinin haberi daha anlaşılır ve erişilebilir kılmak için kullanılması gerektiğine işaret etti. Geleceğin başarılı medya kuruluşlarının teknolojiyi insan aklı, etik değerler ve güvenle birleştirebilenler olacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda Broadcastex 2026’nın yeni fikirler ve güçlü iş birlikleri için önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Teymur, organizasyon ekibine, katılımcı firmalara ve konuklara teşekkür ederek fuarın verimli geçmesi dileğinde bulundu.

HABERLER.COM'A PLAKET

Yayıncılık sektörünün bugününü ve geleceğini ele alan Broadcastex 2026’nın açılışında ayrıca, fuarın medya partneri olan Haberler.com'a plaket verildi. Haberler.com adına plaketi, kurumun PR Uzmanı Ayşenur Dalbaş teslim aldı

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye
HABERLER.COM PR UZMANI AYŞENUR DALBAŞ

AÇILIŞA KATILAN İSİMLER

Açılışta Expotime Fuarcılık Genel Müdürleri Serkan Pul ve Tayfun Metin, Türksat Kablo Satış ve İş Geliştirme Direktörü Bünyamin Avcı, Kule A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, Zoom İthalat Yönetim Kurulu Başkanı Jirayr Gamsaran, Tez Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Keleş, Mediacast Genel Müdürü İffet Nur Dadpanah, Asimetrik Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelikbilek, Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur ile Ana Akım Medya Kurucusu ve Genel Müdürü Aytekin Polatel de yer aldı.

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SON DAKİKA: Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye - Son Dakika
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