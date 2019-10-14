Son Dakika Haberleri: Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce
Son Dakika Magazin Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce

Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce

1 saat önce

Üç kardeş Muzo, Fiko, Mamik'in öyküsü üzerine kurulu olan Dev ile Üç Cüce çalışmanın, sabretmenin ve cesur olmanın anlatıldığı bir hikaye. Kitapta hikayeye, Yeliz Akın'ın çizimleri eşlik ediyor.

Bu kitap çocuklar için: Dev ile Üç Cüce, System.String[]

Üç kardeş Muzo, Fiko, Mamik'in öyküsü üzerine kurulu olan Dev ile Üç Cüce çalışmanın, sabretmenin ve cesur olmanın anlatıldığı bir hikaye. Kitapta hikayeye, Yeliz Akın'ın çizimleri eşlik ediyor.


Dev ile Üç Cüce daha önce İngiltere'de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı.


Büyük ilgi gören kitabın Türkçesi Nemesis Kitap etiketiyle tüm kitapçılarda. Çocukları heyecanlı bir yolculuk, katmanlı bir hikaye ve tempolu bir okuma bekliyor.


Eylem Tok kimdir?


Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok İstanbul'da yaşıyor. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi.


Kendini "masalcı" olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere'de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Yazarın farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Türkiye'de ilk defa yayımladığımız Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.


Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:07 
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