Bu mozaik, Türkiye'de bir ilk

Türkiye'nin en büyük Atatürk Küp Mozaiği Konyaaltı'nda. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 37 bin piksel kare ve 4094 rubik küpten oluşan 'Atatürk Küp Mozaiği'nin, Belediye önünde sergilendiğini duyurdu.



Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 'saygı duruşu' töreniyle başladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 26 dönem CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile birlikte bu törenin ardından büyüklüğü ile Türkiye'de ilk olan Atatürk Küp Mozaiğin sergilendiği, Konyaaltı Belediyesine geçti.



Atatürk Küp Mozaiği hakkında bilgi veren Proje Sorumlusu Burak Güldalı, 25 kişiden oluşan bir ekiple Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını 3 santimetre kare büyüklüğünde toplam 4094 rubik küp kullanarak resmettiklerini söyledi. Bu şekilde 37 bin pikselden oluşan Atatürk Küp Mozaiğinin büyüklüğü ile Türkiye'de ilk olduğun ifade eden Burak Güldalı, bu projenin başından sonuna kadar kendilerine her türlü desteği verdiğini ifade ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e de teşekkür etti. Atatürk Küp Mozaiği Projesi Sorumlusu Burak Güldalı'ndan teknik bilgi alan Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yıl dönümünde farklı bir etkinlikle anmak istediklerini söyledi.



"Büyüklüğü ile Türkiye'de ilk"



Başkan Semih Esen, "Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünü üzüntüyle andık onu tekrar hatırladık. Az önce Cumhuriyet Meydanındaydık ve böyle üzüntülü bir günde mutlulukla şunu gördük. Gençlik ordaydı, yeni nesil oradaydı. ve hiçbir törende olmadığı kadar kalabalık halk oradaydı. Büyük sevinç içerisindeyiz benim yaşımdaki kuşaklar. Z kuşağı ve Alfa kuşağı olarak adlandırılan o akın akın gelen gençliğin, aslında hiçte düşünüldüğü kadar toplumsal sorunların gerisinde olmadığının görmenin sevinci ve umudu içerisindeyiz. Onları çok seviyoruz. Onlara çok güveniyoruz. Onların her fırsatta Atalarına duyduğu özlemi ve saygıyı ve onun izinde oluşlarını gösterişlerinden dolayı büyük bir umut ve sevinç içerisindeyiz. İyi ki varsınız, iyi ki böylesiniz, iyi ki Türkiye sizin gibi bir nesille umuda doğru yürüyor. Benim umudum çok fazla. İnşallah bizlerde sizlere bu görevleri miras bırakırken, anlımızın akıyla ayrılır, atalarımızın olduğu gibi sizlere layık oluruz. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA