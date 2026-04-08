Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak

08.04.2026 21:07
Estonya’da sert kış koşulları, denizi dondurarak Saaremaa ile Hiiumaa arasında 20 kilometrelik doğal bir “buz yolu” oluşturdu. Feribot seferlerinin aksamasıyla yeniden devreye alınan bu sıra dışı güzergâh, sıkı güvenlik kurallarıyla araç trafiğine açılırken, hem zorunlu bir ulaşım çözümü hem de yıllardır süregelen bir bölge geleneği olarak dikkat çekiyor.

Kuzey Avrupa’da etkisini artıran dondurucu soğuklar, Baltık ülkesi Estonya’da alışılmadık bir ulaşım yöntemini yeniden gündeme taşıdı.

20 KİLOMETRELİK DOĞAL YOL HİZMETE GİRDİ

Ülkede, Saaremaa ile Hiiumaa adalarını birbirine bağlayan yaklaşık 20 kilometrelik buz yolu pazar günü resmi olarak açıldı. Açılışın ardından çok sayıda sürücü, donmuş deniz yüzeyinden geçebilmek için bölgede yoğunluk oluşturdu. Yetkililer, vatandaşların kendi imkânlarıyla buz üzerinde araç kullanmaya başlamasının risk oluşturduğunu belirterek, süreci kontrol altına almak adına yolu resmi statüye kavuşturdu.

ARAÇ İÇİNDE DURMAK DA EMNİYET KEMERİ DE TAKMAK DA YASAK

Buz yolunu kullanacak sürücüler için katı güvenlik kuralları getirildi. Buna göre, yolu kullanacak araçların ağırlığı 2,5 tonu aşamıyor. Hız sınırı ise ya 20 km/s’nin altında ya da 40 ila 70 km/s aralığında tutulmak zorunda. Orta hızların, buz üzerinde tehlikeli titreşimlere yol açabileceği belirtiliyor.

The Gurardian’daki habere göre, ayrıca sürücülerin araç içinde durması ve emniyet kemeri takması yasak. Olası bir acil durumda hızlı tahliye sağlanabilmesi için araç kapılarının kolay açılabilir durumda olması gerekiyor. Sürücüler arasında güvenli mesafe bırakılması da zorunlu.

8 YIL SONRA YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

Yetkililer, iki ada arasındaki buz yolunun en son yaklaşık 8 yıl önce aktif olarak kullanılabildiğini belirtti. Son yıllarda kış aylarının yeterince sert geçmemesi nedeniyle bu doğal güzergâhın oluşmadığı ifade edildi.

