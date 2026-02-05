Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Gözaltı

05.02.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Buca Belediyesi'nde yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı, inceleme sürüyor.

1) İZMİR'İN BUCA BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 25 GÖZALTI (2)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 25 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla alakalı Buca Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyemizin ilgili birimlerinde görev yapan bazı personel hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" denildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

====================================================

2) KAYBOLDUKTAN 8 GÜN SONRA GÖLETTE, ARACINDA CESEDİ BULUNAN ELİF'İN VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde aracının içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın (34), otopsi raporu çıktı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporunda; kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmayan Elif Kumal'ın vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık 2025'te, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık 2025'te saat 12.09'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalarda kullanıldı. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal'ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

YTS İLE ARACININ YERİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, 911 Arama Kurtarma Derneği, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleriyle karadan, helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronlarla havadan, deniz polisi ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri tarafından da gölette ve denizde arama çalışması yürütüldü. ATV ve motokrosçular da ekiplere destek verdi. 8'inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti'nde yoğunlaştırıldı. Ankara'dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal'ın aracını kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, aracın sürücü koltuğunda Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kumal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Bandırma ilçesinde, 2 yaşındayken kaybettiği polis memuru babası Mustafa Kumal'ın mezarının yanına defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ SUDA BOĞULMA

Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan ve ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirilen Elif Kumal'ın, İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nce hazırlanan otopsi raporunda da kanında zehir, uyuşturucu ve toksik madde bulunmadığı, vücudunda da darp, kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadığı belirtildi.

TEKERLER TAŞ KESİĞİ SONUCU PATLAMIŞ

Elif Kumal'ın vinçle Yukarıyapıcı Göleti'nden çıkarılan, sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen 16 ATB 289 plakalı SUV aracın da İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemesinde adli bir ize rastlanmazken, lastiklerin taş kesiği sonucu patladığı belirlendi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, İnceleme, Olaylar, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey... 337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...
Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı Kahramana adam, buzlu göle düşen çocuğu kurtardı
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti Karşılamaya 1 kişi gitti 30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:32
Daha fazla altın kazanmak istedi, elindeki her şeyi kaybetti
Daha fazla altın kazanmak istedi, elindeki her şeyi kaybetti
10:19
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.