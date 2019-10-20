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Buca'da su kesintisi

1 saat önce

22 Ekim Salı günü 09.00 ile 23 Ekim Çarşamba günü 09.00 saatleri arasında Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere Mahallesinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Buca'da su kesintisi, System.String[]

22 Ekim Salı günü 09.00 ile 23 Ekim Çarşamba günü 09.00 saatleri arasında Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere Mahallesinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.


Gördes Barajı'ndan İzmir'e su aktaracak Gördes-Kavaklıdere-Buca boru hattının yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Söz konusu hattın Adatepe Pompa İstasyonu'na bağlanması çalışmaları kapsamında bölgenin su dağıtımını güçlendirmek amacıyla tesiste iyileştirmeler de yapılacak. Bu çalışmalar nedeniyle 22 Ekim Salı günü 09.00 ile 23 Ekim Çarşamba günü 09.00 saatleri arasında Buca ilçesinin bir bölümüyle Bornova Gökdere mahallesinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Buca'nın kesintiden etkilenecek bölgeleri şunlar: Yenigün, Kozağaç, Çamlıkule, Atatürk, Adatepe, Yıldız, Kuruçeşme, Yıldızlar, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Yaylacık, Zafer, Gaziler, 29 Ekim mahalleleri ile Buca OSB, Buca Koop, DEÜ Tınaztepe Kampüsü, Sebze Hali ve Balık Hali. - İZMİR

Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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