Bülent Arınç Panoroma 1326'ya Hayran Kaldı

TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin, Bursa ve Türkiye için muhteşem bir eser olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın bu yılı, turizmde ' Göbeklitepe Yılı' ilan ettiği gibi Bursa'nın da Panorama 1326 Bursa ile beraber bir kültür yılına öncülük etmesini arzu ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu ifade edeceğim" dedi.Ailesiyle birlikte Bursa ziyareti kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de gezen Bülent Arınç, 2015 yılında temel atma töreninde hazır bulunduğu müzenin hizmete açıldığını görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bursa'ya dünya çapında bir eser kazandırıldığını kaydeden Arınç, "Bursa'nın fetih gününün çok güzel tablolar ve sanatsal çalışmalarla anlatıldığı bir panorama gördük. Burada her ayrıntı gayet güzel değerlendirilmiş. Renkleriyle, insan figürleriyle, Bizans tekfuru ve Orhan Gazi 'nin giydiği kıyafetlerle birlikte Bursa'nın en güzel özellikleri yansıtılmış. İstanbul 'da Panorama 1453 Fetih Müzesi'ni de ziyaret etmiştim. Burası çok daha canlı ve başarılı olmuş. Panorama 1326 Bursa, dünya çapında büyük bir yapıt. Sadece Bursa'da değil, Türkiye'de yaşayan 7'sinden 70'ine herkesin gelip tarihimizi burada canlı olarak yaşamasını dilerim. Teknolojik özellikleri de çok güçlü fevkalade güzel bir eser ortaya çıkmış. Çok iyi ressamlar kullanılmış. Buradaki 10 bin civarındaki objenin her birinin üzerindeki kıyafetten, yüzündeki ifadeye kadar hepsi muhteşem yapılmış. Her birinin üzerinde belki günlerce, haftalarca çalışılmış. Bu, tarihimize yapılacak en büyük hizmettir. Bizim köklerimiz, tarihimiz, kültür ve medeniyetimiz burada. Bizi biz yapan değerlerimiz burada. Bunları özellikle gençlerimizin, yeni neslin mutlaka bilmesi gerekir" dedi."Bursa Kültür Yılına, Panorama 1326 öncülük etmeli"Bursa'nın turizm bakımından çok canlı olması gereken bir şehir olduğunun altını çizen Arınç, "Eminim ki, Bursa'ya ziyarete gelenlerin birinci uğrayacakları yer burası olacaktır. Günümüzün en çok izlenen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul dizisinin kökünü görmek isteyenlerin buralara gelmesi lazım. Orhan Gazi ve Osman Gazi ile birlikte içinde 6 tane padişahı barındıran Bursa'nın değerini biraz daha fazla bilmiş olurlar. İyi bir tanıtım kampanyası yapmamız lazım. Belediyemizin yanı sıra Turizm ve Kültür Bakanlığı 'nın ve devletimizin bunu bir proje olarak mutlaka geliştirmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl, turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti. Şanlıurfa 'da 12 bin yıl öncesine dair bazı izlere rastlandığı için. İsabetli olarak bu yapıldı. Önümüzdeki yıllarda veya farklı amaçlarla Bursa'nın da Panorama 1326 Bursa ile beraber bir kültür yılına öncülük etmesini arzu ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuyu ifade edeceğim. İnşallah, bizzat geldiklerinde kendileri de izleyeceklerdir. Bu eseri düşünen, yapan ve Bursamız'a kazandıran başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere tüm belediye çalışanlarını kutluyorum. Hayırlı olsun. İnşallah, Orhan Gazi ve Osman Gazi'yi sadece Tophane 'de ziyaret etmekle kalmayız. Bursa ve İznik 'in fethi ile birlikte bu topraklara Osmanlı ve İslam ayağının değdiğini burada görmemiz gerekecek" diye konuştu. - BURSA