Bülent Ersoy'un milyonluk yüzükleri ve saati göz aldı

Türk müziğinin Divası Bülent Ersoy, lüks tutkusu ve ihtişamlı tarzıyla bir kez daha gündeme geldi. Sahne kostümleri, özel tasarım kıyafetleri ve milyonluk mücevher koleksiyonuyla sık sık adından söz ettiren Ersoy, bu kez sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

PARMAKLARINDA BİR SERVET TAŞIYOR

Siyah tonların hakim olduğu şık kombiniyle objektif karşısına geçen Bülent Ersoy’un en dikkat çeken detayları ise aksesuarları oldu.

Parmaklarını süsleyen devasa pırlanta ve zümrüt yüzükler ile lüks saat, Diva’nın gösterişli tarzını bir kez daha gözler önüne serdi. Taşlarla bezeli ikonik güneş gözlüğü ve iddialı pembe rujuyla görünümünü tamamlayan Ersoy, kendine has stilinden taviz vermedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, Ersoy’un mücevher seçimlerini ve gösterişli tarzını konuşurken, paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar “Diva yine ihtişamından ödün vermiyor”, “Şıklığın ve gösterişin adı Bülent Ersoy” ve “Parmaklarında adeta bir servet taşıyor” ifadeleriyle ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Yıllardır lüks yaşam tarzı ve dikkat çeken mücevher tercihleriyle gündeme gelen Bülent Ersoy, son paylaşımıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Özellikle yüzüklerinin büyüklüğü ve değerine ilişkin yapılan yorumlar, görüntülerin kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu. Özellikle takipçilerinden birinin "Bülent hanım yeşil yüzüğünüzü bana verseniz vallahi bütün dertlerim bitecek" yorumu dikkat çekti.