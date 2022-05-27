Bulgaristan'da Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen program ve katılımcılar

Büyükelçi Aylin Sekizkök'ün konuşması

Aşçı İsmail Haçat'ın Türk yemeklerini tanıtması SOFYA (AA) – Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikle Türk yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtıldığı program düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutunda düzenlenen programın ev sahipliğini Büyükelçi Aylin Sekizkök yaptı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, "Dünyaca bilinen bu güzel mutfağımızı dostlarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türk mutfağının çok geniş bir coğrafyada ve çok farklı kültürlerin etkileşimiyle ortaya çıktığını anlatan Sekizkök, "Türk mutfağı, zengin unsurlara sahip olan çok özel bir mutfaktır. Orta Asya steplerinden başlayan yolculuğu Kafkasya, Orta Doğu, Karadeniz, Ege ve Balkanlar'ın dertleri ile bezenmiştir." diye konuştu.

Zengin menüyü hazırlayan usta aşçı İsmail Haçat ise birbirinden seçkin 32 çeşit yemek sunduklarını, aralarında hünkar beğendi, kuzu tandır, ciğerli iç pilav ve piyaz, enginar gibi leziz örneklere yer verdiklerini anlattı.

Programa, Bulgaristan Kültür Bakanı Aktanas Atanasov, Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Georgiev, Turizm Bakan Yardımcısı İrena Georgieva, büyükelçiler, diplomatlar, gazeteciler ve gastronomi uzmanları katıldı.